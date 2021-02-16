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Донбас (21733) мінські угоди (2216) Тристороння контактна група (826) Гармаш (136)

Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш

Територія окремих районів Донецької та Луганської областей, захоплена сьогодні російськими найманцями, на 1400 кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах.

Про це на своїй сторінці в фейсбук нагадав представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми як і раніше намагаємося з'ясувати у представників Росії, яку ж територію вони розуміють під поняттям "ОРДЛО". Тому що та, яка, за фактом, була захоплена російськими НЗФ, на 1400 км більше, ніж зафіксована в Мінських угодах, і на яку тоді територію поширюються мінські домовленості залишається не ясно", - написав Гармаш за підсумками онлайн-конференції політичної підгрупи ТКГ 16 лютого.

За його словами, "це питання - не менше основоположне, ніж визначення сторін конфлікту". "Але і тут ми не отримуємо чіткої відповіді, хоч вона і записана в Мінських угодах. Москва має вражаючу здатність ставати глухою і сліпою, коли не хоче чогось бачити і чути. Особливо якщо мова про підписані нею ж домовленості", - заявив Гармаш.

Він додав, що "на засіданні робочої групи з політичних питань мінської ТКГ, як ніколи часто порушувалося питання про сторони військового конфлікту на Донбасі". "На сьомому році війни ... представники Росії стверджували, що це Україна і Донбас. Що вони розуміють під цим поняттям - неясно. Напевно, частина Донецького вугільного басейну в Ростовській області РФ. Також з того боку звучав варіант "народ Донбасу" - теж не зрозуміло, що не поділили з Україною жителі Покровська, Добропілля, Краматорська, Маріуполя ... плюс півтора мільйона вимушених переселенців", - зазначив учасник української делегації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не виходить з перемир'я, щоб не втрачати інструмент впливу на РФ у переговорах, - Гармаш

"Ми чітко вказали, що конфліктують Росія та Україна. І попросили не робити таких провокацій, тому що вони відволікають учасників консультацій від обговорення Плану дій, запропонованого Україною. Зрозуміло ж, що ми не можемо просто мовчати, коли робляться такі абсурдні, і за формою і за змістом, заяви", - підсумував Гармаш.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Дебальцево и округа, по "минским соглашениям", были закреплены за Украиной.
Но рашка срала на любые договора и оккупировала Дебальцево.
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16.02.2021 17:26
+9
А прєпіздєнту пох... Він ще від закордонного вояжу не відійшов...
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16.02.2021 17:27
+9
Не надо пытаться выяснить у представителей России, какую территорию они понимают под понятием "ОРДЛО". Это Украина . И Крым тоже .
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16.02.2021 17:29
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Дебальцево и округа, по "минским соглашениям", были закреплены за Украиной.
Но рашка срала на любые договора и оккупировала Дебальцево.
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16.02.2021 17:26 Відповісти
Точно так и есть, я отлично помню, как за минуты до подписания, в прямой трансляции, ффууйло издевательски заявил: "Так надо подождать последние известия из Дебальцево, там всё пока что неясно"(с) Почти цитата.
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16.02.2021 17:30 Відповісти
Это уже второй "Минск", а территории по первому, еще летом 2014 года были зафиксированны
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16.02.2021 17:58 Відповісти
А может ещё в 1991-м всё было зафиксировано?
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16.02.2021 18:34 Відповісти
Не, ну по факту - границы Украины зафискированы, изначально, в 1991, потом подтверждались в 1993, и между Рашкой и Украиной, финально - в 1997, при подписании "Большого Договора о Дружбе". С...ка!! О "дружбе", бл#$%!!!
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16.02.2021 20:11 Відповісти
А прєпіздєнту пох... Він ще від закордонного вояжу не відійшов...
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16.02.2021 17:27 Відповісти
О ком это Вы, Ванюша? Кто был Президентом, когда подписывался Минск-2? Почти четыре года ему было "пох"...
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16.02.2021 18:20 Відповісти
Не надо пытаться выяснить у представителей России, какую территорию они понимают под понятием "ОРДЛО". Это Украина . И Крым тоже .
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16.02.2021 17:29 Відповісти
Как так.
Не, ну понятно, что зе сдает территории, но куда смотрел составитель минских?
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16.02.2021 17:29 Відповісти
Явно не в глаза х.йлу. На липецкую фабрику, куда же ещё?
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16.02.2021 17:41 Відповісти
А ти дивишся в дупу шуту.
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16.02.2021 17:46 Відповісти
Куда смотрел тот, кто Штанмайера подписывал?
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16.02.2021 19:01 Відповісти
Это формула Порошенко. Штайнмайер просто скромно промолчал, когда это ему пришили. Он понял, что Порошенко народ не простит.
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16.02.2021 19:09 Відповісти
Лікуйся...

Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3462
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16.02.2021 19:21 Відповісти
Капитан очевидность, после Минска, вернее во время "переговоров" в Минске Дебальцево отжали.
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16.02.2021 17:33 Відповісти
Вот! Именно в самом конце минского сходняка!
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16.02.2021 17:35 Відповісти
А если б территория соответствовала указанной в минских соглашениях? Тогда все нормально? Можно не освобождать? И о чем вообще вы пытаетесь договориться с ******? Не для того россия все это затеяла, что бы теперь назад вернуть.
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16.02.2021 17:35 Відповісти
Вернут , путло не вечно .
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16.02.2021 17:37 Відповісти
это же просто здорово - можно бить сепарню не нарушая минские
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16.02.2021 17:37 Відповісти
Окопная война . Хуже не бывает .
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16.02.2021 17:39 Відповісти
бывает - полная оккупация и потеря суверенитета
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16.02.2021 17:41 Відповісти
Так не будет . Не такой у нас народ . Будут по-тихому головы сворачивать .
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16.02.2021 17:47 Відповісти
а где этот народ был начиная с 22го года ?
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16.02.2021 17:49 Відповісти
Что ты имел ввиду ?
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16.02.2021 17:51 Відповісти
если впредь желаете о меня получать ответы, пожалуйста, обращайтесь ко мне на "Вы".
а в 1922 рашка нас загнала в савок и наш народ это хавал 70 лет - так что за "бошки" я бы не надеялся.
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16.02.2021 17:54 Відповісти
Идитете Вы на ... Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 802
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16.02.2021 17:56 Відповісти
показательный аргумент - теперь я знаю какого Вы сословия
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16.02.2021 17:58 Відповісти
У вас в раше сословие . Лоханулся ты , ватник . Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7197
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16.02.2021 18:00 Відповісти
только низшее сословие считает, что нет никаких сословий и все равны
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16.02.2021 18:08 Відповісти
Согласен , в раше и сейчас крепостных 30% . Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3711
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16.02.2021 18:11 Відповісти
А сам пан який стан має?
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16.02.2021 18:18 Відповісти
можете включить Вашу фантазию - это же ни к чему не обязывает
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16.02.2021 18:20 Відповісти
Це була відповідь троля. Тобто ви тупий троль. Бо розумний так би тупо не палився.
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16.02.2021 18:33 Відповісти
богатая у Вас фантазия, что тут еще сказать
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16.02.2021 18:38 Відповісти
У реаліста вона відсутня.
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16.02.2021 18:42 Відповісти
ну если Вы серьезный мужчина с обветренным лицом давайте попробуем через уяву, уява у Вас есть ?
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16.02.2021 18:47 Відповісти
В мене є усе, що мені потрібно, троленятко.
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16.02.2021 18:49 Відповісти
если у Вас действительно есть "ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ", зачем Вы мне вопрос задаете ?
покопайтесь в своем "ВСЕМ НЕОБХОДИМОМ" и будет Вам ответ
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16.02.2021 18:57 Відповісти
Так годую ж тебе, недолугого.)))
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16.02.2021 20:08 Відповісти
получается ?
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17.02.2021 00:05 Відповісти
Олег 1714b1b
Не підгавкуй там.
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16.02.2021 18:35 Відповісти
да ты сам ватник
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16.02.2021 18:10 Відповісти
Щиро "повирівнювали" "порозводили" та і просто "повіддавали" що барига шоколадний що ЗЕклоун прокацапський! Нічого дивного це ж не їхня земля - це Українська земля на якій вони знаходяться тимчасово тільки для того щоб грабувати а потім хто в Марбельї хто в Італії буде просирати награбоване!!!
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16.02.2021 17:39 Відповісти
Надо еще в трех местах развести.
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16.02.2021 17:40 Відповісти
Они признали НВФ российскими? Это называется воду в ступке толочь. Факт только один, Россия в Минских соглашених посредник и ничего больше.
Пытаясь остановить наступление, подписав соглашения, Украина повесила себе тяжёлый камень на шею. Так как с другой стороны сидели юридически подкованные люди.
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16.02.2021 17:40 Відповісти
Может "юридически подкованные люди" Дебальцево вернут?
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16.02.2021 18:32 Відповісти
Так а шо теперь делать,переписать или пойдем отобьём ?
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16.02.2021 17:43 Відповісти
Спасибо говнокомандувачу.
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16.02.2021 17:47 Відповісти
ну и наверное территории отведенные-отданные великобездушным преЗЕ тоже как бы по-минску были наши...а там не 3 см
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16.02.2021 17:48 Відповісти
Так мы, оказывается, и размер утраченной территории посчитать не можем? Героям слава! Крым няш...
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16.02.2021 17:58 Відповісти
Заблукав, кацап?
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16.02.2021 18:13 Відповісти
Территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей, захваченная в настоящее время российскими наемниками, на 1400 кв. км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях. Источник: https://censor.net/ru/n3248280)))
Оце для кого бл.. писалось .?? Очі розплющ , валянок .. Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 970 .
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16.02.2021 18:32 Відповісти
пусть забірают, какаяразніца, гасударства нє абіднєіт!
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16.02.2021 18:04 Відповісти
Всегда во все время было глупо о чём либо договариваться с рашей.А ТКГ,если в неё ОП посылает таких как Фокины,Арестовичи,Кравчуки,то это чистое подыгрывание РФ и сдача интересов Украины.Зеленских их назначил,думая,что с себя снимает ответственность.
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16.02.2021 18:04 Відповісти
Повернемо все та й ще більше.
Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5359
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16.02.2021 18:05 Відповісти
Це до чого флешмоб?
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16.02.2021 18:15 Відповісти
Міжфракційна група Кубань (kUbAń).
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16.02.2021 18:43 Відповісти
І яка в неі мета? Та які фракції в неї входять?
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16.02.2021 18:47 Відповісти
Це не фракції входять, а окремі депутати з різних фракцій. Мета - потролити рашу, нагадуючи, що Кубань це Україна. Раніше чи пізніше окупація і так московитська зникне. Як роса на сонці..
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16.02.2021 18:50 Відповісти
То які депутати і з яких фракцій туди входять?
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16.02.2021 19:00 Відповісти
Впізнаю Арєва, Гончаренка, Сюмар. Інших не знаю. Погугліть.
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16.02.2021 19:05 Відповісти
Кубанська республіка
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16.02.2021 19:08 Відповісти
На петуШария уж поданы запросы в Испанию на какие шиши куплена вилла, в ближайшее время будет объявлен Интерполом в международный розыск за госизмену!
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16.02.2021 18:10 Відповісти
Это зелупа сдал эти територии тактикой главное не "стрилять" и разведение сторон.
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16.02.2021 18:11 Відповісти
Все как босс-х..у..й.ло велел.
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16.02.2021 18:12 Відповісти
а Беларусь - це шо?
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16.02.2021 18:27 Відповісти
Пиши. Заодно спроси, почему он разрешил подождать несколько дней и отсрочить выполнение по "Минску", тем самым разрешив оркам добивать украинцев в Дебальцево? А парад ему для популизма тоже был так необходим? Завидовал славы КимчимЫна? Или советской хроники пересмотрел? Набрал то он в первом- всё равно "+/-" 10%- пять из которых, тупо всегда за действующую власть.
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16.02.2021 18:36 Відповісти
Зелемойский сказал : не стрелять в быдло Мавзолейное,сохранить жизнь Паскудам Путлера..,украинских солдат штрафовать ..вопросы?
Крысы позорные...
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16.02.2021 18:33 Відповісти
при военной необходимости можно! А кто определяет степень этой "необходимости", одному Порошенко известно. Поэтому он и заявил, что лично будет оплачивать штрафы Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3645
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16.02.2021 18:38 Відповісти
Быдло Лахты-2..,у вас крыс Серп молот во лбу торчит...БАРАНЫ... Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1515 Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1515
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16.02.2021 18:40 Відповісти
Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2246 Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5670 Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7551
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16.02.2021 18:43 Відповісти
Может ключи у него имеются ещё с 79го года?Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9812
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16.02.2021 18:53 Відповісти
Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7941
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16.02.2021 18:54 Відповісти
30 стран ЕС найдут крысина шМария...,и его бабу крысу в Украине,которая скидывают Туфту об Украине Скабеевой и Соловьеву...Шарий не жилец.... Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6590
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16.02.2021 18:46 Відповісти
Байден политик с огромным опытом работы,а советское быдло политиками не бывают,начиная с чЛенина и Сралина,а Громыко то ваще тугодум Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2433Шариковы блин... Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3766
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16.02.2021 18:56 Відповісти
Сралин с трудом не окончил Духовую семинарию...,зато банки сЦаря Николашки грабил ЗНАТНО... Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5058чЛенин полжизни сидел в Швейцарии и Германии..печатал работы чЛенина 55 томов макулатуры..приехал на РАБссию в обломбированном вагоне Кайзера Вильгельма... Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5058типа Люварюцию Мировую сочинитЬ...
Угораю с РАБссиянского быдла... Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5058
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16.02.2021 19:01 Відповісти
Треба ще двічі відведення українських військ зробити і ми як раз по Дніпру поділимо країну.
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16.02.2021 19:04 Відповісти
В Днепре живет Леонид Данилыч,низзя... Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6452
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16.02.2021 19:12 Відповісти
пограбування банку, поліція грабіжникові, - Ви там не стояли, це наша територія, зайдіть за стійку. Ніби після цього грабіжник вже не грабіжник, а пухнаста тваринка. Навіщо це безглузде зауваження? Раша повинна покинути територію України повністю, і тут не може бути ніяких компромісів.
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16.02.2021 21:33 Відповісти
ТКГ в Минске,- это способ легализации террористов, которые выступают там под своими тряпками.
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17.02.2021 02:34 Відповісти
 
 