Окупанти від початку доби 4 рази порушили режим "тиші", українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська від початку доби 4 рази порушували режим припинення вогню, українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед особового складу воїнів ООС немає.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру неподалік Красногорівки. Зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів противник відкривав вогонь неподалік Водяного, що на Приазов'ї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі снайперської зброї.
На прицільні обстріли з боку противника українські захисники відкривали вогонь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.
У районі проведення ООС виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 5 гектарів території і передали на знищення 489 вибухонебезпечних предметів.
Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українським воїнами.
Будь ласка, зачекайте...
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие - взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры те… не стоит уповать...
увидишь скрепного - спускай курок!
и помни исторический урок :
там где кацап - война, террор...
не заключайте с ними договор!
Тобі з теплого та м'якого бойового дивану краще видно ніж іншим.