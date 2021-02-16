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Окупанти від початку доби 4 рази порушили режим "тиші", українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти від початку доби 4 рази порушили режим

Російсько-окупаційні війська від початку доби 4 рази порушували режим припинення вогню, українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед особового складу воїнів ООС немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру неподалік Красногорівки. Зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів противник відкривав вогонь неподалік Водяного, що на Приазов'ї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі снайперської зброї.

На прицільні обстріли з боку противника українські захисники відкривали вогонь.

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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

У районі проведення ООС виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 5 гектарів території і передали на знищення 489 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українським воїнами.
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Топ коментарі
+11
***
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие - взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры те… не стоит уповать...

увидишь скрепного - спускай курок!
и помни исторический урок :
там где кацап - война, террор...
не заключайте с ними договор!
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16.02.2021 17:57
+11
Не опирайся на воду, не верь русским. Крымскотатарская пословица.
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16.02.2021 18:07
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***
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие - взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры те… не стоит уповать...

увидишь скрепного - спускай курок!
и помни исторический урок :
там где кацап - война, террор...
не заключайте с ними договор!
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16.02.2021 17:57 Відповісти
Не опирайся на воду, не верь русским. Крымскотатарская пословица.
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16.02.2021 18:07 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо!! -------------Ну души не чают, кримские татари.в русских !!!))))
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16.02.2021 18:19 Відповісти
Ва-Алейкум Салям, Дмитро.Ну так. Они нам, кстати, еще ясак должны за 300 лет. Окупанти від початку доби 4 рази порушили режим "тиші", українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1238
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16.02.2021 18:22 Відповісти
Може це п'яний салют був? Хоронили бабушку.
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16.02.2021 17:54 Відповісти
Бойцов российской ЧВК Вагнера убили в ЦАР: Яндекс
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16.02.2021 17:55 Відповісти
"Откривали ответный огонь" з чого?
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16.02.2021 18:02 Відповісти
Пуляли з рогатки у відповідь.
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16.02.2021 18:15 Відповісти
Нова методичка-"Украинские воини открили огонь в ответ " !!!)))
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16.02.2021 18:16 Відповісти
Та ні. Методичка у вас стара (їй вже два роки): "Ві всьо врьоті! Я вам нівєрю!"
Тобі з теплого та м'якого бойового дивану краще видно ніж іншим.
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16.02.2021 18:35 Відповісти
Цікаво, що є недоумки, що вірять офіційним пропагандонам???)))
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16.02.2021 18:40 Відповісти
Моїй методичці вже понад 60 років !!!)))
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16.02.2021 18:42 Відповісти
 
 