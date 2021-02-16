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Глава профільного підкомітету ВР Неклюдов про справи Майдану: Щодо 10 основних фігурантів вже є підозри, думаю, в 2021-му документи передадуть до суду

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Глава профільного підкомітету ВР Неклюдов про справи Майдану: Щодо 10 основних фігурантів вже є підозри, думаю, в 2021-му документи передадуть до суду

Україна має діючі договірні відносини з Росією про міжнародну правову допомогу. В їх межах направлено безліч міжнародних доручень щодо "справ Майдану", проте вони не виконуються.

Про це нардеп "Слуги народу", голова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Владлен Неклюдов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Основна маса проваджень щодо головних замовників, організаторів цих шокуючих злочинів ще на стадії досудового слідства. Наскільки мені відомо, зараз у слідчого судді є клопотання ДБР у цій категорії злочинів стосовно Януковича. Як тільки він погодиться на проведення спеціального попереднього розслідування, обвинувальний акт буде направлено до суду", - заявив він.

За даними депутата, перешкоджає розслідуванню і Російська Федерація.

"Тут же питання в тому, що у нас є нерозірвані договірні відносини про міжнародну правову допомогу з Росією - країною-агресором. В їх межах туди було направлено безліч міжнародних доручень, проте вони ж не виконуються. Звідти отримуємо лише відписки: ви здійснюєте політичне переслідування, тому ми вам відмовляємо. І все! Ми розуміємо: є запит на те, щоб Янукович, Захарченко, Якименко та інші особи, причетні до тих подій, були покарані. Але бачимо, що Російська Федерація не збирається їх видавати", - підкреслив Неклюдов.

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Водночас, зазначає нардеп, шанси на повернення Януковича і подільників є: "Можливо, зміниться влада в Росії чи її ставлення до цієї ситуації, наприклад, після введення більш жорстких санкцій проти РФ. Я не знаю, якими тут можуть бути об'єктивні причини. Станом на зараз чітко розумію: ніхто Януковича та інших підозрюваних нам добровільно не віддасть".

За його даними, щодо 10 основних фігурантів "справ Майдану" вже є 10 підозр. "Зараз у рамках спеціального заочного досудового розслідування ведеться серйозна робота. Думаю, цього року справу стосовно цих основних фігурантів, про яких ми говоримо, буде передано до суду. Сподіваюся, ДБР вживатиме всіх заходів для того, щоб зрушити з місця саме цю справу", - повідомив нардеп.
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Топ коментарі
+3
Беркути помруть природньою смертю?
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16.02.2021 18:01
+3
ЗЕчмо їх віддало ж лаптям.
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16.02.2021 18:12
+1
https://www.youtube.com/watch?v=l861U7D1wd0

Этим пи..орам понажлюится.
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16.02.2021 18:08
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Беркути помруть природньою смертю?
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16.02.2021 18:01 Відповісти
ЗЕчмо їх віддало ж лаптям.
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16.02.2021 18:12 Відповісти
Причем прямо из суда аккурат накануне вынесения приговора. И спецом прокуроров убрали, которые настаивали на приговоре.
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16.02.2021 18:17 Відповісти
Він усе вірно тоді зробив з тим обміном. Не маніпулюй.
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16.02.2021 18:30 Відповісти
Врешь.Никто не мешал объявить приговор и обменять уже осужденных. Но Бубочка не захотел злить *****. Прокуроры поэтому и устроили демарш.

https://hromadske.ua/ru/posts/prokuror-podtverdil-chto-pyatero-eks-berkutovcev-obvinyaemyh-v-rasstrelah-na-majdane-v-spiskah-na-obmen
https://hromadske.ua/ru/posts/prokurorov-kotorye-neskolko-let-rabotali-nad-delom-o-rasstrelah-na-institutskoj-isklyuchili-iz-sudebnogo-processa
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16.02.2021 18:52 Відповісти
Т.е. прокурор на видео в материале "Громадського" брешет? И письма липовые? Ты хоть читать и слушать научено или только срать здесь? Совсем уже кукухой поехал, зебил?
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16.02.2021 19:05 Відповісти
Еще раз -- зебил читать умеет или только срать? Или понять текст мешает врожденное скудоумие? Прокуроры настаивали на вынесении обвинительного приговора. За это Зеля через 100% своего Рябошапку их отстранил от процесса.
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16.02.2021 19:23 Відповісти
Так ты уже прочитало или до сих пор понять текст и видео не в состоянии? Еще раз для тупого -- Кто мешал объявить приговор и обменять уже осужденных?
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16.02.2021 19:35 Відповісти
Тоді відверто тицьну тебе писком.
Сергей Тамтура и Александр Маринченко
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16.02.2021 19:43 Відповісти
Та видаляйте, що хочете- начхати. Від цього та правда, яку я кажу, не постраждає.
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16.02.2021 19:45 Відповісти
Ты врешь, зебил. Еще раз для тупого -- Кто мешал объявить им приговор и обменять уже осужденных? Это раз. И обменяли в тот раз 2 + 5 беркутовцев, а вернулись двое с самой легкой статьей обвинения. А где же те 5, которых доказано обвиняли именно в убийствах? Это два. И тыцяй себе в свой тупой пысок хоть до посинения. Все равно уже не поумнеешь.Это три.
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16.02.2021 20:53 Відповісти
В тебе аргументи- як в бетонного стовпа.)))
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16.02.2021 21:12 Відповісти
Не нравятся прямые ссылки, письма и оригинал видео? Твои проблемы, ушлепок. А все твои аргументы -- это поток фекалий и фейков. И если твои тупые фантазии не совпадают с реальностью, то это явно не проблемы реальности. Лечись.
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16.02.2021 21:58 Відповісти
Віддав тих, що не втекли за часів Турчинова та Пороха? Так це був обмін-і то деякі повернулися на суд.
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16.02.2021 18:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=l861U7D1wd0

Этим пи..орам понажлюится.
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16.02.2021 18:08 Відповісти
как там дела у пашинского?
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16.02.2021 18:16 Відповісти
 
 