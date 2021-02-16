Глава профільного підкомітету ВР Неклюдов про справи Майдану: Щодо 10 основних фігурантів вже є підозри, думаю, в 2021-му документи передадуть до суду

Україна має діючі договірні відносини з Росією про міжнародну правову допомогу. В їх межах направлено безліч міжнародних доручень щодо "справ Майдану", проте вони не виконуються.

Про це нардеп "Слуги народу", голова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Владлен Неклюдов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Основна маса проваджень щодо головних замовників, організаторів цих шокуючих злочинів ще на стадії досудового слідства. Наскільки мені відомо, зараз у слідчого судді є клопотання ДБР у цій категорії злочинів стосовно Януковича. Як тільки він погодиться на проведення спеціального попереднього розслідування, обвинувальний акт буде направлено до суду", - заявив він.

За даними депутата, перешкоджає розслідуванню і Російська Федерація.

"Тут же питання в тому, що у нас є нерозірвані договірні відносини про міжнародну правову допомогу з Росією - країною-агресором. В їх межах туди було направлено безліч міжнародних доручень, проте вони ж не виконуються. Звідти отримуємо лише відписки: ви здійснюєте політичне переслідування, тому ми вам відмовляємо. І все! Ми розуміємо: є запит на те, щоб Янукович, Захарченко, Якименко та інші особи, причетні до тих подій, були покарані. Але бачимо, що Російська Федерація не збирається їх видавати", - підкреслив Неклюдов.

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Водночас, зазначає нардеп, шанси на повернення Януковича і подільників є: "Можливо, зміниться влада в Росії чи її ставлення до цієї ситуації, наприклад, після введення більш жорстких санкцій проти РФ. Я не знаю, якими тут можуть бути об'єктивні причини. Станом на зараз чітко розумію: ніхто Януковича та інших підозрюваних нам добровільно не віддасть".

За його даними, щодо 10 основних фігурантів "справ Майдану" вже є 10 підозр. "Зараз у рамках спеціального заочного досудового розслідування ведеться серйозна робота. Думаю, цього року справу стосовно цих основних фігурантів, про яких ми говоримо, буде передано до суду. Сподіваюся, ДБР вживатиме всіх заходів для того, щоб зрушити з місця саме цю справу", - повідомив нардеп.