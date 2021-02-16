УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13771 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниПодії
3 142 8
розслідування (1959) чиновник, урядовець (709) Неклюдов (12)

Вже є 10 підозр щодо злочинів топчиновників, у ДБР обіцяють цього року відправити справи до суду, - нардеп СН Неклюдов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Вже є 10 підозр щодо злочинів топчиновників, у ДБР обіцяють цього року відправити справи до суду, - нардеп СН Неклюдов

Керівництво Держбюро розслідувань обіцяло нардепам, що справи топчиновників, в яких оголошено підозри, найближчим часом будуть направлені до суду.

Про це нардеп "Слуги народу", голова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Владлен Неклюдов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Упевнений: цього року зрушення будуть. Вже є 10 підозр щодо таких чиновників. Керівництво ДБР нам обіцяло, що ці справи найближчим часом (можливо, і в першому півріччі) будуть направлені до суду. Тоді вже залишиться чекати вироку. Думаю, вони будуть, і ми побачимо зміни в цій ситуації. Звичайно, всім хочеться, щоб процес рухався швидше. Але, як відомо, швидкість не означає якість. Дуже не хочеться поспішити і щось упустити, щоб потім могли з'явитися виправдувальні вироки. Це буде найгірше", - упевнений Неклюдов. Він не уточнив, які саме справи маються на увазі.

Читайте також: Глава профільного підкомітету ВР Неклюдов про справи Майдану: Щодо 10 основних фігурантів вже є підозри, думаю, в 2021-му документи передадуть до суду
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
просто не было на них Байдена..... а если серьёзно то в штатах от наших гоп-ца-ца устали.
показати весь коментар
16.02.2021 19:38 Відповісти
или копняковая политика в действии
показати весь коментар
16.02.2021 19:39 Відповісти
мене цікавить, чи в цю десятку входить Порох..., якому влітку намагались всучити підозру по "дерибану коштів держбюджету шляхом призначення першого заступника директора СЗР"... Якщо входить - то коли суд відкриється?
Зачекався вже Порохового тролізму зедебільного клована...
показати весь коментар
16.02.2021 19:42 Відповісти
у нас чиновники неприкасаемые , как и воры , и порох один из них , так че ему ниче не грозит
показати весь коментар
16.02.2021 20:05 Відповісти
врут зеленые , ни одного не закрыли ,
показати весь коментар
16.02.2021 20:07 Відповісти
ти такий самий зедебіл, але з більшим стажем.
показати весь коментар
16.02.2021 20:56 Відповісти
обещают в этом году отправить дела в суд..

Ух ты! Уже в этом году... Всего-то через 10 месяцев! Суки: ребенка за 9 месяцев можно родить, а вы сраные дела годами тянете.
показати весь коментар
16.02.2021 20:19 Відповісти
 
 