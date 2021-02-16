Вже є 10 підозр щодо злочинів топчиновників, у ДБР обіцяють цього року відправити справи до суду, - нардеп СН Неклюдов
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Керівництво Держбюро розслідувань обіцяло нардепам, що справи топчиновників, в яких оголошено підозри, найближчим часом будуть направлені до суду.
Про це нардеп "Слуги народу", голова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Владлен Неклюдов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Упевнений: цього року зрушення будуть. Вже є 10 підозр щодо таких чиновників. Керівництво ДБР нам обіцяло, що ці справи найближчим часом (можливо, і в першому півріччі) будуть направлені до суду. Тоді вже залишиться чекати вироку. Думаю, вони будуть, і ми побачимо зміни в цій ситуації. Звичайно, всім хочеться, щоб процес рухався швидше. Але, як відомо, швидкість не означає якість. Дуже не хочеться поспішити і щось упустити, щоб потім могли з'явитися виправдувальні вироки. Це буде найгірше", - упевнений Неклюдов. Він не уточнив, які саме справи маються на увазі.
Будь ласка, зачекайте...
Зачекався вже Порохового тролізму зедебільного клована...
Ух ты! Уже в этом году... Всего-то через 10 месяцев! Суки: ребенка за 9 месяцев можно родить, а вы сраные дела годами тянете.