УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14798 відвідувачів онлайн
Новини Події Силовики
7 660 56
порушення (432) ПДР (364) Правоохоронні органи (2660) патрульна поліція (1400)

Єдина київська камера, яка фіксує їзду смугою громадського транспорту, за день упіймала 385 порушників, - патрульна поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Єдина київська камера, яка фіксує їзду смугою громадського транспорту, за день упіймала 385 порушників, - патрульна поліція

Камера автоматичної фіксації порушень, встановлена ​​в Києві на бульварі Дружби народів, зафіксувала 385 порушників, які рухалися смугою для громадського транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції України.

"Із учорашнього дня (15 лютого. - Ред.) камера автоматичної фіксації, яка розташована на бульварі Дружби народів, 36, у Києві, крім фіксації порушень швидкості, почала фіксувати ще й порушення проїзду смугою громадського транспорту", - наголошується в повідомленні.

За даними поліції, за день зафіксовано 385 таких порушників.

Читайте також: Від сьогодні камери автофіксації реєструватимуть порушення проїзду смугою громадського транспорту, - Білошицький

Єдина київська камера, яка фіксує їзду смугою громадського транспорту, за день упіймала 385 порушників, - патрульна поліція 01

Нагадаємо, з 15 лютого камери автофіксації зможуть фіксувати порушення проїзду смугою громадського транспорту. Першу таку камеру розміщено в Києві на бульварі Дружби народів, 36.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Когда покупал автомобиль, должен был знать, что отсутствие лишней полосы не оправдание для нарушения ПДД. Если не хватает места на дороге - пересаживайся в общественный транспорт, может посмотришь на ситуацию с другой стороны.
показати весь коментар
16.02.2021 19:31
+13
Понимаешь, количество мест для инвалидов всегда - процент от общего числа мест на парковке и соответствует процентам людей с инвалидностью в социуме, а , учитывая события в стране последних 7 лет, то этот процент даже вырос. Для меня абсурдность описанной тобой ситуации перекрывается железным правилом: мне не влом пройти пару десятков метров так же, как когда все остальные места заняты. Зато я точно знаю, что не хочу быть на месте инвалида. Вопрос в том, насколько ты честен сам с собой.
показати весь коментар
16.02.2021 19:46
+10
Около 30% здорового физически быдла занимают места для инвалидов в любое время года и суток. Хотя, возможно, они считают себя умственными инвалидами.
показати весь коментар
16.02.2021 19:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И как эта камера полосы различает, если все снегом завалено? Или под ней специально расчистили?
показати весь коментар
16.02.2021 18:57 Відповісти
Єто как парковка возле АТБ . Без снега есть места для инвалидов . После снегопада нет .
показати весь коментар
16.02.2021 19:02 Відповісти
Около 30% здорового физически быдла занимают места для инвалидов в любое время года и суток. Хотя, возможно, они считают себя умственными инвалидами.
показати весь коментар
16.02.2021 19:34 Відповісти
Это да...с другой стороны - подъезжаешь под какой-нибудь большой ТРЦ Вроде Лавины Молл - там первые 5 рядов - это места для инвалидов - зачем так много - никто не знает - вся парковка занята - кроме этих 5 рядов, на которых паркуются только хамы и отсилы 1-2% - инвалиды.
показати весь коментар
16.02.2021 19:41 Відповісти
Понимаешь, количество мест для инвалидов всегда - процент от общего числа мест на парковке и соответствует процентам людей с инвалидностью в социуме, а , учитывая события в стране последних 7 лет, то этот процент даже вырос. Для меня абсурдность описанной тобой ситуации перекрывается железным правилом: мне не влом пройти пару десятков метров так же, как когда все остальные места заняты. Зато я точно знаю, что не хочу быть на месте инвалида. Вопрос в том, насколько ты честен сам с собой.
показати весь коментар
16.02.2021 19:46 Відповісти
Не все завалено, та крайня права таки реально відсутня на багатьох шляхах.
показати весь коментар
16.02.2021 19:09 Відповісти
За напрямками і орієнтирами.
показати весь коментар
16.02.2021 21:49 Відповісти
Теперь ждем 385 протоколов и с огласской поименно. Но, что то подсказывает, что на этом все и канет в лета.(Как же своего штрафовать).
показати весь коментар
16.02.2021 19:01 Відповісти
Снова таблетки перепутал?
показати весь коментар
16.02.2021 19:16 Відповісти
Бо така заборона- то повна дурня. Вона може діяти виключно в години пік та при відсутності затору на дорозі.
показати весь коментар
16.02.2021 19:08 Відповісти
Когда забрали полосу для автобусов, дополнительно для автомобилей выделили?
показати весь коментар
16.02.2021 19:10 Відповісти
Когда покупал автомобиль, должен был знать, что отсутствие лишней полосы не оправдание для нарушения ПДД. Если не хватает места на дороге - пересаживайся в общественный транспорт, может посмотришь на ситуацию с другой стороны.
показати весь коментар
16.02.2021 19:31 Відповісти
Когда покупал авто, то выдел, что несколько полос для авто, тут бац, забрали одну не предложив альтернативу.
Может посмотришь на ситуацию в принципе?
показати весь коментар
16.02.2021 19:36 Відповісти
Ага, или перед покупкой ездил по городу летом в 4 утра, а после покупки ездишь зимой в 6 вечера. Виноваты все вокруг, даже если никто ничего не обещал. Может все-таки стоит начать с себя?
показати весь коментар
16.02.2021 19:39 Відповісти
У меня сейчас 14-я машина по счету.
Вожу с 87 года.
Самый дальний маршбросок без сна 1400 км в одну сторону.
Поездки Запорожье- Киев туда обратно за день без сна вообще запросто.
Может нужно властям начать уважать граждан Украины?
показати весь коментар
16.02.2021 20:04 Відповісти
Конечно, власти должны уважать граждан страны. И если они вместе с гражданами страны будут уважать и соблюдать Закон, то и проехать по городу станет намного проще. Доказано западными цивилизациями.
показати весь коментар
16.02.2021 20:10 Відповісти
Оооо.
Так зачем власть полосу у авто украли и ничего не предложили, кроме камеры для того, чтобы штрафовать?
показати весь коментар
16.02.2021 20:15 Відповісти
Ну вот за это нужно перед теми, кто принял такое решение устраивать митинги и писать петиции. Если любое недальновидное или даже глупое решение власти игнорировать, тупо нарушая Закон, то в стране будет продолжаться вечная анархия и мы никогда не станем жить так, как Германия, и даже Польша.
показати весь коментар
16.02.2021 20:31 Відповісти
Т.е. ты согласился, что полосу украли и ничего не предоставили кроме камеры для штрафов.
Тогда перечитай первый свой ответ на мое возмущение
показати весь коментар
16.02.2021 20:43 Відповісти
Ответь на такие вопросы:
Кто-то нарушил закон, не предоставив тебе полосу ?
Ты помнишь, сколько полос на бульваре Дружбы Народов?
Ты реально считаешь, что эта одна полоса решила бы проблему пробок ?
Ты в курсе, что драконовские цены на парковку и выделение полос для общественного транспорта - путь решения проблем заторов во многих городах мира ?

Меня как автомобилиста решение выделить полосу для общественного транспорта на Дружбы Народов вполне устраивает. Если тебя не устраивает - вперед - борись за свои права.
показати весь коментар
16.02.2021 22:47 Відповісти
Ответ прост. В автобусе(троллейбусе) едет несколько десятков пассажиров. А в автомобиле? И потом если общественный транспорт будет ходить по расписанию, то многие граждане пересядут с личного автомобиля в общественный транспорт. Дороги чуток разгрузятся. Ибо количество машин в городах растет в какой-то прогрессии и проезд скоро станет невозможным.
показати весь коментар
16.02.2021 20:34 Відповісти
Так вот, для начала пусть ходит по расписанию и будет ТРАНСПОРТОМ, а не те душегубки с бухими водилами, а потом забирайте полосу.
показати весь коментар
16.02.2021 20:39 Відповісти
Он не сможет ходить по расписанию, пока не освободится полоса )
показати весь коментар
16.02.2021 22:48 Відповісти
А в морський контейнер стоячі поміщається ще більше людей ніж навіть в автобус.
Треба всіх пакувать в морські контейнери для перевезень!
показати весь коментар
16.02.2021 23:15 Відповісти
Если нравится утрировать, то есть встречное предложение: выделить каждому жителю Киева Лимузин или Белаз и обязать всех во время карантина ездить строго по одному человеку.
показати весь коментар
17.02.2021 11:53 Відповісти
ти знаєш чому совок гарантовано програвав США у разі ядерного конфлікту? Навіть попри дорогу систему метро-сховищ-бункерів?
Тому, що в США всі живуть по селах (тобто роззосереджені по великій території), мають автівки (тобто мобільні), мають зброю вдома та запаси їжі та речей.
А у совку всі жили у багатоповерхівках поруч один з одним - однією бомбою можна було покласти всіх.
Тож можеш продовжувати фапати на 40-поверхові чєловєйнікі, що стоять впритул один до одного та їздити в таких саме автобусах та маршрутках як сєльдь в бочці ))
показати весь коментар
19.02.2021 22:11 Відповісти
А общественный транспорт в состочнии удовлетворить потребности решивших в него пересесть водителей? Вот когда он будет ходить и работать так как в Германии,Дании, тогда и можно будет пересесть. А пока это тупая выкачка денег,ведь ума больше чем снимать штрафы ни на что не хватает, и не оправдывает свободная полоса перевозящая 100 пассажиров в минуту пробки,в которых стоят по несколько тысяч.
показати весь коментар
16.02.2021 19:56 Відповісти
Это стандартная отмазка: когда мне создадут идеальные условия и все вокруг начнут соблюдать правила, тогда я подумаю. Свободная полоса общественного транспорта дает возможность переместить намного больше людей за единицу времени при намного меньшем расходе топлива и уровне загрязнения воздуха на перевозимого человека. Во всем мире это работает и не потому, что все такие сознательные, а потому, что наказание за нарушение правил неотвратимо. А если не нравятся правила - всегда можно возглавить группу или партию, которая будет добиваться изменения правил.
Что касается коррупции, то она в Украине существует независимо от действующих ПДД и количества полос на дороге. Проблема не в правилах, а в том, что нет неотвратимости наказания и обязательных для всех правил.
показати весь коментар
16.02.2021 20:08 Відповісти
Глупость,для того,что бы внедрять свободные полосы,нужно сперва подготовить инвраструктуру, которая у нас полностью отсутствует. И именно самый легкий путь ничего не создавая и меняя взимать штрафы.
В Копенгагене на светофорах пробки из велосипедистов,ибо там кругом для них полосы,в Будапеште днем в городе на дорогах почти не увидишь запаркованных машин,ибо там через дом подземный паркинг. Что у нас,какие у нас достижения кроме обочин без разметок,бордюров и ям по колено на дорогах?
показати весь коментар
16.02.2021 20:39 Відповісти
В Риме ты будешь очень долго кружить в поисках парковки, и чем больше в городе людей, тем дороже эта парковка. Как только муниципальный паркинг начнет взимать по 3 евро в час за парковку в центре и нещадно штрафовать тех, кто паркуется в неположенных местах - будет много воплей, но в центре появятся парковочные места. К сожалению, учитывая психологию большинства, которое мыслит как ты - дайте мне все, а я подумаю, нарушать ли тогда закон, есть только один путь - вводить драконовские штрафы. А потом на эти деньги улучшать инфраструктуру.
показати весь коментар
16.02.2021 22:51 Відповісти
Независимости уже 30 лет. Назовите мне ,что за это время построено в плане развязок в Киеве. Назовите мне например три развязки европейского уровня в Киеве? Областные центры даже не беру в расчет,так как там вообще жо..па.За тридцать лет денег с водителей вытянули предостаточно. Их нет,и даже если еще штрафы поднимут в пять раз их все равно не будет.Будем сравнивать что за это время и сколько было построено в европейских столицах,или нет?
Вы каждый месяц платите за воду,электроэнергию, поменяли трубы и канализацию, линии электропередач, подстанции или до сих пор насилуют совковые магистрали?
показати весь коментар
17.02.2021 08:33 Відповісти
Легко. Даже за последние лет 15: Гаванский мост, Дарницкий мост и развязка на Выдубичах, Эстакада в районе первого Корчеватого, кольцевая развязка на мосту Патона, Харьковская площадь, Ленинградская площадь, это навскидку, на самом деле гораздо больше.
Я не знаю что такое "развязка Европейского уровня", но трасса Киев-Борисполь вполне себе качественная, не хуже, чем в Польша, и лучше чем многие хайвеи в США. Есть шикарная трасса и на подъезде к Днепру. И если бы владельцы фур не грузили их по 100 тонн на 3 оси и не перлись через всю Украину и Киев, то и асфальт бы убивался не так быстро.
показати весь коментар
17.02.2021 11:49 Відповісти
Значит из этого всего,в плюс можно только отнести мост Кирпы. Откройте ютуб, и посмотрите как должна выглядеть развязка, все,что вы далее перечислили существовало, Ну а если Ленинградская площадь это развязка, то я просто смеюсь!
Это все наледие со времен совка, ничего нового в Киеве нет. Видимо благодаря вышеперечисленным вами так называемым новым "развязкам" Киев находится на 7м месте в мире по пробкам?
показати весь коментар
17.02.2021 16:42 Відповісти
Ну вот, пошли отмазки, что это не развязки ). Все, что я перечислил было сделано за время независимости Украины, с этим глупо спорить - читайте Википедию, если мне не верите. Вообще мне смешно читать, что "все остальное уже существовало", когда я лично ездил по трамвайным путям на мосту Патона, видел проект новой кольцевой развязки, и наблюдал как строили вместо неэффективного там клевера. Ленинградская площадь, которая теперь Дарницкая - да, ее реконструкция помогла в какой-то степени развязать потоки автомобилей, которые при совке были в 20 раз меньше, поэтому это тоже к теме развязок.
А насчет пробок - зависит от плотности населения и стоимости парковки в центре. Если сделать в центральной зоне 5 евро в час - по Крещатику можно будет на велосипеде даже в будние дни кататься.
показати весь коментар
23.02.2021 19:59 Відповісти
Вообще, начните с изучения терминов "транспортная развязка" и "многоуровневая транспортная развязка". Дарницкая площадь - именно транспортная развязка, хоть и одноуровневая. А если думаете, что в Европе повсюду намного лучше, поездите по Неаполю и другим небольшим городкам Италии, не по автобанам, а именно по местным дорогам.
показати весь коментар
23.02.2021 20:27 Відповісти
золотая жила.
показати весь коментар
16.02.2021 19:17 Відповісти
И эти люди требуют от властей соблюдать законы.
показати весь коментар
16.02.2021 19:19 Відповісти
европа!)
показати весь коментар
16.02.2021 19:24 Відповісти
Тільки вдумайтесь ! За цілий день на супер загруженому бульварі лише чотири сотні порушників ! В нас виявляється на диво законослухняні водії
показати весь коментар
16.02.2021 19:25 Відповісти
А чего тут возмущаются ? На права все сдавали ? Нельзя по полосе общественного транспорта двигаться, за исключением участков с прерывистой линией разметки перед поворотом направо. Кстати, на Дружбы такой есть, но с него многие упорно едут прямо. А если не нравятся заторы - вперед - добиваться от городской власти строительства новых развязок.
показати весь коментар
16.02.2021 19:29 Відповісти
Шо вы говорите.... А вы попробуйте утром выехав с заправки или с поворота вклиниться в поток в пределах прерывистой линии ...
показати весь коментар
16.02.2021 20:41 Відповісти
Много лет там езжу. Всегда находятся хитрозадые, "выезжающие с заправки" по этой полосе аж до моста Патона.
показати весь коментар
17.02.2021 11:39 Відповісти
камера будет, различать если водитель двигается по полосе для высадки или посадки пасажира, очередная кормушка.
показати весь коментар
16.02.2021 19:38 Відповісти
Это потому, что нет никакой дружбы народов.
показати весь коментар
16.02.2021 19:42 Відповісти
Киевляне ласково называют это "дружбой уродов".
показати весь коментар
16.02.2021 19:50 Відповісти
Повенути повагу бидлоти до Закону можуть тільки великі штрафи й 100% гарантія їх стягнення.
показати весь коментар
16.02.2021 19:43 Відповісти
Надо ввести право первой брачной ночи ? Тоже закон будет. Єдина київська камера, яка фіксує їзду смугою громадського транспорту, за день упіймала 385 порушників, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 1664
показати весь коментар
16.02.2021 23:27 Відповісти
"100% гарантія їх стягнення." - вот с этим проблема.
показати весь коментар
17.02.2021 12:02 Відповісти
Головне встановити камери у потрібному місці. Наприклад на Деміївскій площі у напрямку Совських ставків. Бо там фізично майже не можливо не виїжджати на цю смугу. Не дякуйте.
показати весь коментар
16.02.2021 20:11 Відповісти
камера-суд!
показати весь коментар
16.02.2021 20:41 Відповісти
Давай расстрел сразу ! Тут писали что писькограй завел стадо ботов. Если судить по адекватности написяного- то это правда.
показати весь коментар
16.02.2021 23:20 Відповісти
я дико извиняюсь, кто тут ездит по Д.Н.??
Когда выезжаешь из прилег. улиц, вклиниться во 2ой ряд - это еще та задача...
Долго тащишься в полосе для общ. транспорта, пока тебя пропустят.

Что прикажете делать?? Идти на таран 2го ряда??
Это бред просто!!!!
показати весь коментар
17.02.2021 00:31 Відповісти
ДОСТИЖЕНИЕ... 385 нарушителей... бабло потекло в казну... ДОРОГІ УКРАЇНЦІ, ВЖЕ ДАВНО ПРИЙШОВ ЧАС ЗАПИТАТИ У ЦІЄЇ ДЕРЖАВИ, яка з кожним днем стає все більше та більше поліційованою і права громадян в ній не значать для влади нічого - ви знайшли кошти на обладнання, яким фіксуєте покарання, але не вистачило розуму зробити штрафи за перевищення швидкості такі, які є в Європі - геометрична прогресія в залежності від марки автомобіля, рівня перевищення швидкості, доходу власника... у влади вистачає "розуму" боротися за уми майбутніх абітурієнтів вшів на вільній території України (за голови тих, у кого в голові лише "рюцький мир") - а може краще нехай вони прикладають зусилля бути громадянами Украхни? і в той же час не відкрили філіалу жодного з престижних світових вузів, як це зробили в Сінгапурі... така влада немає права на владу...
показати весь коментар
17.02.2021 07:15 Відповісти
идиоты повесили ее прямо перед поворотом направо на развязке. т.е. теперь нужно фактически нарушать перестраиваясь через 2 ряда в поворот.
показати весь коментар
17.02.2021 09:40 Відповісти
 
 