Єдина київська камера, яка фіксує їзду смугою громадського транспорту, за день упіймала 385 порушників, - патрульна поліція
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Камера автоматичної фіксації порушень, встановлена в Києві на бульварі Дружби народів, зафіксувала 385 порушників, які рухалися смугою для громадського транспорту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції України.
"Із учорашнього дня (15 лютого. - Ред.) камера автоматичної фіксації, яка розташована на бульварі Дружби народів, 36, у Києві, крім фіксації порушень швидкості, почала фіксувати ще й порушення проїзду смугою громадського транспорту", - наголошується в повідомленні.
За даними поліції, за день зафіксовано 385 таких порушників.
Нагадаємо, з 15 лютого камери автофіксації зможуть фіксувати порушення проїзду смугою громадського транспорту. Першу таку камеру розміщено в Києві на бульварі Дружби народів, 36.
Будь ласка, зачекайте...
Может посмотришь на ситуацию в принципе?
Вожу с 87 года.
Самый дальний маршбросок без сна 1400 км в одну сторону.
Поездки Запорожье- Киев туда обратно за день без сна вообще запросто.
Может нужно властям начать уважать граждан Украины?
Так зачем власть полосу у авто украли и ничего не предложили, кроме камеры для того, чтобы штрафовать?
Тогда перечитай первый свой ответ на мое возмущение
Кто-то нарушил закон, не предоставив тебе полосу ?
Ты помнишь, сколько полос на бульваре Дружбы Народов?
Ты реально считаешь, что эта одна полоса решила бы проблему пробок ?
Ты в курсе, что драконовские цены на парковку и выделение полос для общественного транспорта - путь решения проблем заторов во многих городах мира ?
Меня как автомобилиста решение выделить полосу для общественного транспорта на Дружбы Народов вполне устраивает. Если тебя не устраивает - вперед - борись за свои права.
Треба всіх пакувать в морські контейнери для перевезень!
Тому, що в США всі живуть по селах (тобто роззосереджені по великій території), мають автівки (тобто мобільні), мають зброю вдома та запаси їжі та речей.
А у совку всі жили у багатоповерхівках поруч один з одним - однією бомбою можна було покласти всіх.
Тож можеш продовжувати фапати на 40-поверхові чєловєйнікі, що стоять впритул один до одного та їздити в таких саме автобусах та маршрутках як сєльдь в бочці ))
Что касается коррупции, то она в Украине существует независимо от действующих ПДД и количества полос на дороге. Проблема не в правилах, а в том, что нет неотвратимости наказания и обязательных для всех правил.
В Копенгагене на светофорах пробки из велосипедистов,ибо там кругом для них полосы,в Будапеште днем в городе на дорогах почти не увидишь запаркованных машин,ибо там через дом подземный паркинг. Что у нас,какие у нас достижения кроме обочин без разметок,бордюров и ям по колено на дорогах?
Вы каждый месяц платите за воду,электроэнергию, поменяли трубы и канализацию, линии электропередач, подстанции или до сих пор насилуют совковые магистрали?
Я не знаю что такое "развязка Европейского уровня", но трасса Киев-Борисполь вполне себе качественная, не хуже, чем в Польша, и лучше чем многие хайвеи в США. Есть шикарная трасса и на подъезде к Днепру. И если бы владельцы фур не грузили их по 100 тонн на 3 оси и не перлись через всю Украину и Киев, то и асфальт бы убивался не так быстро.
Это все наледие со времен совка, ничего нового в Киеве нет. Видимо благодаря вышеперечисленным вами так называемым новым "развязкам" Киев находится на 7м месте в мире по пробкам?
А насчет пробок - зависит от плотности населения и стоимости парковки в центре. Если сделать в центральной зоне 5 евро в час - по Крещатику можно будет на велосипеде даже в будние дни кататься.
Когда выезжаешь из прилег. улиц, вклиниться во 2ой ряд - это еще та задача...
Долго тащишься в полосе для общ. транспорта, пока тебя пропустят.
Что прикажете делать?? Идти на таран 2го ряда??
Это бред просто!!!!