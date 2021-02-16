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Новини Політика України
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партія (288) ОПОРА (216) Айвазовська Ольга (101) Шарій Анатолій (215)

"Партію Шарія" не можуть ліквідувати через підозру її неформальному лідеру, - Айвазовська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підозра проросійського пропагандиста Анатолія Шарія в державній зраді не означає автоматичної заборони названої його ім'ям партії.

Про це пише у Фейсбуці глава правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, інформує Цензор.НЕТ.

"Анатолій Шарій формально не очолює юридичну особу названої в його честь політичної партії, а вручення підозри - не те саме, що обвинувальний вирок", - написала Айвазовська.

Вона зазначила, що, згідно з законом "Про політичні партії" Мін'юст може ініціювати заборону партії, якщо вона порушує Конституцію України. А ст. 37 Конституції забороняє діяльність партій, програмні цілі яких спрямовані на ліквідацію незалежності України.

"Автоматичне припинення діяльності партії не може бути наслідком дій окремого її члена, лідера, навіть керівника. У позасудовому порядку ліквідація структури через вручення підозри її лідеру навіть у серйозному злочині не передбачена законодавством", - додала Айвазовська.

Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська громада в Іспанії звернулася до влади країни з приводу діяльності пропагандиста Шарія: "Ми не можемо бути байдужими до масової дезінформації"

Партію Шарія не можуть ліквідувати через підозру її неформальному лідеру, - Айвазовська 01
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Топ коментарі
+18
Ой, та робіть вже що-небудь а не прикривайте ганьбу балачками!
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16.02.2021 19:08
+13
Если бы не было зеленского а был шарий..то все зебилы бы проголосовали бы за не него...и сейчас назывались бы шабилами... "Партию Шария" не могут ликвидировать из-за подозрения ее лидеру, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 9069
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16.02.2021 19:13
+13
Да,петушарий вообще педофил
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16.02.2021 19:14
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Ой, та робіть вже що-небудь а не прикривайте ганьбу балачками!
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16.02.2021 19:08 Відповісти
ОПОРА і Айвазовська до цієї ганьби відношення не мають.
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16.02.2021 19:12 Відповісти
Сделайте это у себя, советчики. "Партию Шария" не могут ликвидировать из-за подозрения ее лидеру, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 2214
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16.02.2021 19:26 Відповісти
У нас таких петухов не.
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16.02.2021 19:28 Відповісти
Есть.
Его сашенька зовут, сынка ейного коленька и паскудит сашенька вам уж который десяток лет.
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16.02.2021 19:31 Відповісти
Ты всё воспринимаешь слишком прямолинейно.
Сделайте хоть что-нибудь, а не прикрывайте своё позорище болтовнёй.
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16.02.2021 19:38 Відповісти
У нас таких" журналистов" , что работают за российские деньги, обсерая всё белорусское, реально судят, не смотря ни на чьи вопли.
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16.02.2021 20:00 Відповісти
Где ты был весной-летом 14-го? Великий деятель?
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16.02.2021 20:16 Відповісти
"Партию Шария" не могут ликвидировать из-за подозрения ее лидеру, - Айвазовская.

Але взяти на облік СБУ - потрібно.
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16.02.2021 19:08 Відповісти
Все тут зрозуміло, крім одного - хіба Шарій гірше Зеленського?
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16.02.2021 19:08 Відповісти
Да,петушарий вообще педофил
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16.02.2021 19:14 Відповісти
И путлер педофил , а Зеленский порношут, без штанов выкобеливался прилюдно и это факт
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16.02.2021 19:34 Відповісти
та однакове гівно: що зажопи мертвечукові з фсб; що петушарії грушні; що зебіли "акакаяразніца"... Різниця в сортах цього гівна - то на любителя покопатися в ньому.
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16.02.2021 19:25 Відповісти
он *****?
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16.02.2021 19:09 Відповісти
А шо, нє?!) Ще й пєдофіл пуйловський!)
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16.02.2021 19:29 Відповісти
Гандон штопаний той шарій. Колись спілкувався з ним коли грав в покер-онлайн. Він руськоміровець кончений на всю голову. Ворог країни і всього українського.
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16.02.2021 19:40 Відповісти
Шо так, може знадобитися
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16.02.2021 19:10 Відповісти
"Партию Шария" не могут ликвидировать из-за подозрения ее лидеру, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 1059
"Партию Шария" не могут ликвидировать из-за подозрения ее лидеру, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 5999
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16.02.2021 19:12 Відповісти
ПЕТУШАРИЙ !!!!!!!!!!!!!!!!
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16.02.2021 20:29 Відповісти
Если бы не было зеленского а был шарий..то все зебилы бы проголосовали бы за не него...и сейчас назывались бы шабилами... "Партию Шария" не могут ликвидировать из-за подозрения ее лидеру, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 9069
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16.02.2021 19:13 Відповісти
Песык скажи гаф.
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16.02.2021 19:16 Відповісти
А чого Ріната спамите гівнюки. Ви переконайте аргументами чи мізків не вистачає...
Амєдов точно не сєпар!!!
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16.02.2021 19:44 Відповісти
зегівнюки ви обидва
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16.02.2021 20:22 Відповісти
Аргументами можна переконувати, коли допис адекватний. А що можна на оцей висер відповісти?
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17.02.2021 09:04 Відповісти
пітуШАРАМИ
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16.02.2021 19:37 Відповісти
Кто то может пояснить связь заголовка и текста статьи?
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16.02.2021 19:13 Відповісти
Тільки аФтор.
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16.02.2021 19:34 Відповісти
Не уверен
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16.02.2021 19:37 Відповісти
Це якщо зможе.)))
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16.02.2021 19:39 Відповісти
Но сначала он бухнуть должен, по трезвому такое не свяжешь.
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16.02.2021 19:58 Відповісти
Хіба що.)))
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16.02.2021 20:00 Відповісти
"Партию Шария" не могут ликвидировать из-за подозрения ее лидеру, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 6915
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16.02.2021 19:14 Відповісти
По нормальному він вже давно мав вдавитися пончиком,чи випадково врізатися в камаз,інсульт,інфаркт або ковід....
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16.02.2021 19:14 Відповісти
За Шария взялись, а за Медведчука и Муравьева когда возметесь, это все ими созданные проросийские партии.
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16.02.2021 19:14 Відповісти
а за тебя когда уже возьмутся?!.. ведь ты зам. Шария на Цензоре..
не ты ли писал позавчера, что в Рашке есть нормальные и с ними нужно дружить?!..
и все твои комменты шариёвские..
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16.02.2021 19:19 Відповісти
В каждой стране есть нормальные люди, а есть мрази.
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16.02.2021 19:26 Відповісти
Согласен михо саак грузинская мразь "Партію Шарія" не можуть ліквідувати через підозру її неформальному лідеру, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 9685
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16.02.2021 22:35 Відповісти
А спорим можно ликвидировать и партию и самого Шария? Было бы желание
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16.02.2021 19:22 Відповісти
Компартию запретили, почему партию Шария так же не запретить.
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16.02.2021 19:23 Відповісти
Может потому что кому то ето выгодно. Кое кто на фоне Шария кажется более подходящей кандидатурой во власть. Мол, если не выберите меня водинтур то придут такие как Шарий или Путен.
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16.02.2021 19:25 Відповісти
Насправді підозру Шарію підготував і надіслав ще особисто Порошенко спільно з Луценком, Грицаком і Марусєй Звєрабой. Просто її послали Укрпоштою і вона дуже довго шукала адресата. А всілякі зелені шмарклі лише примазалися до досягнень сивочолого криголама. (С. Стеценко) "Партию Шария" не могут ликвидировать из-за подозрения ее лидеру, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 5391
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16.02.2021 19:22 Відповісти
Ммарусю не чіпай, вона патріот. Решта - гівюки/брехуни/злодії звичайні...
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16.02.2021 19:47 Відповісти
А чому вона до них примазалась?
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16.02.2021 21:02 Відповісти
Цікаво , партія шарія-ширія з якого року в Україні працює ? .
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16.02.2021 19:23 Відповісти
«Партия Шария» была официально зарегистрирована ЦИК 6 июня 2019 года
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16.02.2021 19:30 Відповісти
Партія шарія не працює. Воно всираєцця за бабло фуйла де тікі получіцця!)
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16.02.2021 19:38 Відповісти
Я пам'ятаю цього ******** шарія ще десь років 12 тому. Дивно, що цей пєдофіл разом зі своєю підставною зпівмешканкою, й досі сере денєпопадя!)
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16.02.2021 19:52 Відповісти
Закон є Закон.
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16.02.2021 19:32 Відповісти
«Шестерка Деркача». Участники российской спецоперации «Пленки Деркача»: Шарий, Портнов, Коломойский и другие" информнапалм
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16.02.2021 19:33 Відповісти
И здесь их шавки подтявканьем подрабатывают , дешёвки 🤮🤮🤮
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16.02.2021 19:41 Відповісти
"Партію Шарія" не можуть ліквідувати через підозру її лідеру, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 5617
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16.02.2021 19:36 Відповісти
Дії ОПЗЖ спрямовані на леквідацію незалежності України, ст.37 . Чому мовчить СБУ, янєлох, РНБО?
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16.02.2021 19:36 Відповісти
Президент изменился https://npubop.livejournal.com/5023587.html
май 2020. большая пресс-конференция владимира зеленского.

аккредитованы "журналисты" медведчука и шария. президент обсуждает "пленки деркача" с записями разговоров байдена и порошенко и видит в них признаки госизмены. не со стороны деркача, естественно.

февраль 2021. деркач под санкциями. каналы медведчука в бане. в госизмене подозревается шарий.

президент сильно изменился. президент сша, естественно.
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16.02.2021 19:37 Відповісти
Эта гнида не живет в Украине более 5 лет..,а это значит они Никто...
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16.02.2021 19:41 Відповісти
А-ха-ха-ха-ха !
Єдиний сенс в тій справі був-прикрити шаріївський двіж,і тут-БАЦ !Нізя !
"З січня 2012 року Шарій перебував у кримінальному розшуку в Україні за двома справами, пов'язаними з замахом на життя іншої людини у ресторані McDonalds, однак у 2019-2020 роках з невідомих причин його зняли з розшуку за обома справами."

ВІВТОРОК, 16 КВІТНЯ 2019 Суд скасував арешт та розшук блогера Шарія

Досить вже чєпчики підкидати.
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16.02.2021 19:45 Відповісти
Ну тоді хача б ********** цих падлюк.
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16.02.2021 19:46 Відповісти
😁😆😎 бачив одного гандона у нас - північно-західна Україна, не догнав... морду запам"ятав...
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16.02.2021 19:50 Відповісти
Он еще не сдох? На том свете Бузине скучно.
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16.02.2021 19:49 Відповісти
Думаю що все гороздо простіше. Адже формально керує партією не Антолій Шарій, а Віктр Шарій, тезка останнього. Саме на нього і зарєестрованих партія. А цього Віктора Шарія сьогодні СБУ вже пов'язала, так що ліквідація партії не загорами ... чекаємо)
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16.02.2021 19:54 Відповісти
"Партію Шарія" не можуть ліквідувати через підозру її неформальному лідеру, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 2253
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16.02.2021 20:11 Відповісти
Можна згадати, що партія Шарія виникла під час президентства Порошенко, як спосіб відбору голосів у ОПЖЗ. А взагалі в Україні весь час тільки імітують боротьбу з Рашкой (всі, хто повинен це робити) - це і привело країну до такого тяжкого становища.
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16.02.2021 20:41 Відповісти
Айвазовская-иди рисуй.
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16.02.2021 21:34 Відповісти
В чем она, собственно, не права? Шарию объявили подозрение. Ну объявили. И...?
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16.02.2021 21:53 Відповісти
 
 