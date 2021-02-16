"Партію Шарія" не можуть ліквідувати через підозру її неформальному лідеру, - Айвазовська
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Підозра проросійського пропагандиста Анатолія Шарія в державній зраді не означає автоматичної заборони названої його ім'ям партії.
Про це пише у Фейсбуці глава правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, інформує Цензор.НЕТ.
"Анатолій Шарій формально не очолює юридичну особу названої в його честь політичної партії, а вручення підозри - не те саме, що обвинувальний вирок", - написала Айвазовська.
Вона зазначила, що, згідно з законом "Про політичні партії" Мін'юст може ініціювати заборону партії, якщо вона порушує Конституцію України. А ст. 37 Конституції забороняє діяльність партій, програмні цілі яких спрямовані на ліквідацію незалежності України.
"Автоматичне припинення діяльності партії не може бути наслідком дій окремого її члена, лідера, навіть керівника. У позасудовому порядку ліквідація структури через вручення підозри її лідеру навіть у серйозному злочині не передбачена законодавством", - додала Айвазовська.
Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Будь ласка, зачекайте...
Его сашенька зовут, сынка ейного коленька и паскудит сашенька вам уж который десяток лет.
Сделайте хоть что-нибудь, а не прикрывайте своё позорище болтовнёй.
Але взяти на облік СБУ - потрібно.
Амєдов точно не сєпар!!!
не ты ли писал позавчера, что в Рашке есть нормальные и с ними нужно дружить?!..
и все твои комменты шариёвские..
май 2020. большая пресс-конференция владимира зеленского.
аккредитованы "журналисты" медведчука и шария. президент обсуждает "пленки деркача" с записями разговоров байдена и порошенко и видит в них признаки госизмены. не со стороны деркача, естественно.
февраль 2021. деркач под санкциями. каналы медведчука в бане. в госизмене подозревается шарий.
президент сильно изменился. президент сша, естественно.
Єдиний сенс в тій справі був-прикрити шаріївський двіж,і тут-БАЦ !Нізя !
"З січня 2012 року Шарій перебував у кримінальному розшуку в Україні за двома справами, пов'язаними з замахом на життя іншої людини у ресторані McDonalds, однак у 2019-2020 роках з невідомих причин його зняли з розшуку за обома справами."
ВІВТОРОК, 16 КВІТНЯ 2019 Суд скасував арешт та розшук блогера Шарія
Досить вже чєпчики підкидати.