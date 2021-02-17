На Трампа подали до суду: його звинувачують у порушенні "Акта Ку-клукс-клану" 1871 року
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Документ забороняє заважати Конгресу виконувати свої обов'язки. Колишнього президента США звинувачують у тому, що він створив членам Конгресу перешкоди в утвердженні результатів виборів.
Позов подав демократ від штату Міссісіпі Бенні Гордон Томпсон, який очолює Комітет із внутрішньої безпеки Палати представників, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Окрім Трампа, серед обвинувачуваних опинився його адвокат Руди Джуліані й ультраправа організація "Горді хлопці". Згідно з позовом, вони "відігравали керівну роль" під час заворушень у Капітолії 6 січня, а також "надали допомогу військового типу, достатню, щоб побороти будь-який опір з боку поліції Капітолія".
"6 січня був одним із найганебніших днів в історії нашої країни, і його спровокував сам президент. Його підтримка войовничих білих расистів призвела до штурму Капітолія, що поставило моє життя і життя моїх колег під загрозу", - заявив позивач Томпсон.
Нагадаємо, 6 січня прибічники Трампа прорвалися до будівлі Конгресу у Вашингтоні. Під час заворушень загинули п'ятеро людей. За кілька годин до цього Трамп звернувся до демонстрантів. Він заявив, що не визнає поразки на виборах, і закликав прибічників не припиняти боротьбу й донести до конгресменів своє обурення. Пізніше демократи в Конгресі інтерпретували ці висловлювання як підбурювання до штурму Капітолія.
"Акт Ку-клукс-клану" було затверджено в 1871 році у відповідь на погрози з боку однойменної расистської організації, що заважала роботі конгресменів на півдні країни.
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май 2020. большая пресс-конференция владимира зеленского.
аккредитованы "журналисты" медведчука и шария. президент обсуждает "пленки деркача" с записями разговоров байдена и порошенко и видит в них признаки госизмены. не со стороны деркача, естественно.
февраль 2021. деркач под санкциями. каналы медведчука в бане. в госизмене подозревается шарий.
президент сильно изменился. президент сша, естественно.
" - Затем на развалинах часовни...- Простите, часовню тоже я развалил?
- Нет, это было до Вас, в 14-м веке."
В Штатах если ты белый, тебе надо или целовать ботинки неграм, стоя на коленях, или молча сидеть дома. Любая политическая активность не связанная с БЛМ, или просто посигналил машине с негром которая тебя подрезала - и ты сразу "белый расист".