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На Трампа подали до суду: його звинувачують у порушенні "Акта Ку-клукс-клану" 1871 року

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

На Трампа подали до суду: його звинувачують у порушенні

Документ забороняє заважати Конгресу виконувати свої обов'язки. Колишнього президента США звинувачують у тому, що він створив членам Конгресу перешкоди в утвердженні результатів виборів.

Позов подав демократ від штату Міссісіпі Бенні Гордон Томпсон, який очолює Комітет із внутрішньої безпеки Палати представників, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Окрім Трампа, серед обвинувачуваних опинився його адвокат Руди Джуліані й ультраправа організація "Горді хлопці". Згідно з позовом, вони "відігравали керівну роль" під час заворушень у Капітолії 6 січня, а також "надали допомогу військового типу, достатню, щоб побороти будь-який опір з боку поліції Капітолія".

"6 січня був одним із найганебніших днів в історії нашої країни, і його спровокував сам президент. Його підтримка войовничих білих расистів призвела до штурму Капітолія, що поставило моє життя і життя моїх колег під загрозу", - заявив позивач Томпсон.

Нагадаємо, 6 січня прибічники Трампа прорвалися до будівлі Конгресу у Вашингтоні. Під час заворушень загинули п'ятеро людей. За кілька годин до цього Трамп звернувся до демонстрантів. Він заявив, що не визнає поразки на виборах, і закликав прибічників не припиняти боротьбу й донести до конгресменів своє обурення. Пізніше демократи в Конгресі інтерпретували ці висловлювання як підбурювання до штурму Капітолія.

"Акт Ку-клукс-клану" було затверджено в 1871 році у відповідь на погрози з боку однойменної расистської організації, що заважала роботі конгресменів на півдні країни.

Читайте також: Трамп про невдалу спробу імпічменту: Це полювання на відьом не припиниться, але я продовжуватиму домагатися величі для всіх американців
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Топ коментарі
+12
ненавижу расизм и негров
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16.02.2021 19:18
+8
Не переживай - посадят сначала самого большого клоуна. А там за мелких клоуногнид возьмутся...
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16.02.2021 19:38
+8
Президент изменился https://npubop.livejournal.com/5023587.html
май 2020. большая пресс-конференция владимира зеленского.

аккредитованы "журналисты" медведчука и шария. президент обсуждает "пленки деркача" с записями разговоров байдена и порошенко и видит в них признаки госизмены. не со стороны деркача, естественно.

февраль 2021. деркач под санкциями. каналы медведчука в бане. в госизмене подозревается шарий.

президент сильно изменился. президент сша, естественно.
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16.02.2021 19:41
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Им там в штатах явно скучно .
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16.02.2021 19:16 Відповісти
Не переживай - посадят сначала самого большого клоуна. А там за мелких клоуногнид возьмутся...
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16.02.2021 19:38 Відповісти
да.. согласен, шоколадному таки сидать.
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16.02.2021 19:41 Відповісти
Воинствующие белые расисты. Очень точное определение республиканской партии.
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16.02.2021 19:18 Відповісти
всего две партии правящие , абсолютно широкий спектр политических сторонников и политиков, переходящий плавно от радикалов в одной через буфер вменяемых в обеих к радикалам в другой, Странно что Вы считаете по другому
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16.02.2021 19:26 Відповісти
Теперь уже поляризация неизбежна. Пора отделить леволиберальных мух от правоконсервативных котлет.
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16.02.2021 19:33 Відповісти
хорошо тебе-видишь котлеты
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16.02.2021 19:36 Відповісти
-- котлеты из мух...
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16.02.2021 19:58 Відповісти
ненавижу расизм и негров
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16.02.2021 19:18 Відповісти
Ненавидіти негрів чи людей за расовою ознакою хіба не расизм?
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16.02.2021 19:50 Відповісти
не хотелось бы никого обидеть , но если не понимаешь сарказм то это как?
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16.02.2021 20:30 Відповісти
Те що ти називаєш сарказмом, насправді розлад психіки.
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16.02.2021 22:26 Відповісти
то что комент в топе говорит что ты зануда
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17.02.2021 00:00 Відповісти
а нет нашел https://newsland.com/user/4297727372/content/ne-ponimaesh-sarkazma-znachit-slaboumen/4251159
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16.02.2021 20:32 Відповісти
Вот эта фигня и называется "логикой" Петька
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16.02.2021 20:37 Відповісти
На Трампа подали в суд: его обвиняют в нарушении "Акта Ку-клукс-клана" 1871 года - Цензор.НЕТ 419
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16.02.2021 19:53 Відповісти
"Как тебя понимать, Саид?"
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16.02.2021 20:08 Відповісти
5 баллов
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16.02.2021 20:35 Відповісти
які настирні. вирішили копать до кінця.
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16.02.2021 19:18 Відповісти
Так тепер під шумок треба просити подарувати Україні стіну Трампа з Мексикою. Бо ту, що Яценюк будував на Донбасі - вже вкрали.
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16.02.2021 19:21 Відповісти
На Трампа подали в суд: его обвиняют в нарушении "Акта Ку-клукс-клана" 1871 года - Цензор.НЕТ 8007
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16.02.2021 19:22 Відповісти
Відкрию великий секрет, Трамп її теж не добудував)))
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16.02.2021 20:34 Відповісти
Загоняем черта, как хунвейбины воробьев! Не спрятаться ему в черной комнате от возмездия!
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16.02.2021 19:25 Відповісти
Тут вот какая философия вырисовывается:белый человек может быть расистом,а может и не быть...Черный расистом является ВСЕГДА!
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16.02.2021 19:25 Відповісти
Президент изменился https://npubop.livejournal.com/5023587.html
май 2020. большая пресс-конференция владимира зеленского.

аккредитованы "журналисты" медведчука и шария. президент обсуждает "пленки деркача" с записями разговоров байдена и порошенко и видит в них признаки госизмены. не со стороны деркача, естественно.

февраль 2021. деркач под санкциями. каналы медведчука в бане. в госизмене подозревается шарий.

президент сильно изменился. президент сша, естественно.
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16.02.2021 19:41 Відповісти
На Трампа подали в суд: его обвиняют в нарушении "Акта Ку-клукс-клана" 1871 года - Цензор.НЕТ 7184 На Трампа подали в суд: его обвиняют в нарушении "Акта Ку-клукс-клана" 1871 года - Цензор.НЕТ 5102
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16.02.2021 20:41 Відповісти
на кол орангутанга крашенного *********
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16.02.2021 19:47 Відповісти
Рыжая жаба хочет в Тамбов.
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16.02.2021 19:51 Відповісти
Это юридический нонсенс. Акт Ку-Клукс-Клана не действует в отношении Трампа, поскольку он защищён билем Чингачгука.
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16.02.2021 19:52 Відповісти
Байден витребував записи телефонних розмов Трампа з путіним, їх з десяток.Там ще по тих розмовах будуть справи.
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16.02.2021 19:53 Відповісти
Та да! Те саме як з Порошенко!
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16.02.2021 20:27 Відповісти
Маразм він такий)
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16.02.2021 20:26 Відповісти
Пам'ятаю ралі ккк в даунтаун Манхетена як раз при вході в прокуратуру році так в 99-му)))
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16.02.2021 20:28 Відповісти
это уже посмешище.
" - Затем на развалинах часовни...- Простите, часовню тоже я развалил?
- Нет, это было до Вас, в 14-м веке."
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16.02.2021 22:39 Відповісти
Не "фантазуй" ... В англомовних країнах, переважно, діє прецедентне право, тому використовуваться можуть навіть прецеденти трьохсотлітньої давності... До твого відома - наше законодавство базується на ще біблійних заповідях - "не вкради", "не вбий", "не побажай дружини ближнього свого"... І так далі... Посто вони отримали розвиток в діючому законодавстві...
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17.02.2021 05:41 Відповісти
...ага. Трампа звинувачують в тім, що його прихильники заважали продажній конгресівській шушері узаконити внаглу сфальшовані вибори. А на штат Техас та іще 17 штатів, які підтримали його позов до Верхнього суду проти фальшування, теж будуть справи відкривати за білий расизм? Глобалісти діють за принципом антиутопію Орвелла - в життя! Знищивши демократію, вони звинувачують в цьому тих, хто її намагається захистити. І прикриваються при цьому звинуваченнями в білому расизмі.
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17.02.2021 06:59 Відповісти
"Артьоймєй", іди в сраку! Те, що ти перестав "блазнювать" і перекручувать мову, не робить тебе "достойним співрозмовником"...
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17.02.2021 07:03 Відповісти
"Его ликующая поддержка воинствующих белых расистов привела к штурму Капитолия"
В Штатах если ты белый, тебе надо или целовать ботинки неграм, стоя на коленях, или молча сидеть дома. Любая политическая активность не связанная с БЛМ, или просто посигналил машине с негром которая тебя подрезала - и ты сразу "белый расист".
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17.02.2021 11:54 Відповісти
 
 