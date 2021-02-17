Суд у Росії залишив чинним вирок історику Дмитрієву: 13 років в'язниці
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Третій касаційний суд у Санкт-Петербурзі залишив чинним вирок главі карельського відділення правозахисного центру "Меморіал" Юрію Дмитрієву, що відкрив місце масових розстрілів українців у Сандармосі.
Про це повідомляє російське державне інформагентство ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.
"Касаційні скарги засудженого Дмитрієва та діючого в його інтересах адвоката Ануфрієва залишити без задоволення", - сказав суддя.
Дмитрієв перебуває під вартою з 2016 року. Його визнали винним у сексуальному насильстві над прийомною дочкою.
Глава Карельського відділення "Меморіалу" відомий як упорядник і видавець книг пам'яті жертв політичних репресій 1930-1940-х років у Карелії і матеріалів з історії будівництва "Біломорканалу". Він знайшов місця масових поховань жертв сталінських репресій в урочищі Сандармох та Червоний бір.
У грудні 2016 року Юрій Дмитрієв був заарештований за анонімним доносом і звинувачений у виготовленні дитячої порнографії. 5 квітня 2018 року Петрозаводський міський суд повністю виправдав Дмитрієва за цією статтею, визнавши за ним право на реабілітацію і компесацію завданої шкоди. При цьому суд визнав Дмитрієва винним у зберіганні деталей гладкоствольної рушниці і засудив до 2,5 років позбавлення волі, але врахував термін, який той відбув у СІЗО. Прокуратура тоді вимагала для лідера Карельського відділення "Меморіалу" дев'ять років колонії суворого режиму.
Однак 14 червня того ж року Верховний суд Карелії за підсумками розгляду апеляцій та подань прокуратури скасував вирок і направив кримінальну справу на новий розгляд. Вже 27 червня 2018 Дмитрієва затримали за підозрою в сексуальному насильстві над прийомною дочкою. Наступного дня його заарештували.
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форматі відносин з російською федерацією, той підліше путіна.Будь-який ворог російської федерації, автоматично без
попередніх умов, мені друг !.Іса Мунаєв називав росію нелюдською країною, соратників
путина - головорізами, які вбили 42 тисячі чеченських дітей. Попереджав, що на
українській землі росія буде обкатувати чеченський сценарій: інформаційна
блокада - провокації - жорстокість - цинічна брехня - підбурювання людей, а в
фіналі маска миротворця на диявольській личині кремля.Чеченський воїн говорив, що до військових дій на Донбасі
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його слово нічого не варто.Якщо росіяни говорять про перемир'я, значить, оголошуює
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«зелений коридор» - вони будуть вас вбивати. Вони будуть вбивати кожен день
прикриваючись «угодами», «меморандумами», і «перемир'ями». Вони оголошують
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чисельність.Найманці путіна розуміють лише одну мову - мову сили. Їх
необхідно зупинити!Український солдат повинен знати, що бореться за право жити,
за ним стоїть його сім'я - дружина, діти.
У армади, яка нам протистоїть,
немає ні честі, ні совісті. Ні, тим більше, благородства. В ході двох
чеченських воєн Іса Мунаєв втратив батька, брата і дочку. А сам загинув на
українській землі, борючись за свободу нашої країни.