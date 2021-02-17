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Карантин в Україні планують продовжити до травня, - представник Кабміну в ВР Мокан

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Карантин в Україні планують продовжити до травня, - представник Кабміну в ВР Мокан

Кабінет Міністрів розгляне повернення до адаптивного карантину на найближчому засіданні уряду 17 лютого.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це рішення готується на найближче засідання уряду. Дискусії щодо нього тривають", - сказав Мокан.

За його словами, планується продовження карантину і режиму надзвичайної ситуації ще на 2 місяці - до травня і при цьому введення зонального адаптивного карантину з 4 зонами. За замовчуванням, зазначив парламентарій, буде діяти режим "жовтої зони", а в разі погіршення ситуації з сигнальними показниками буде перехід у "помаранчеву зону" з відповідними рішеннями регіональних комісій. "Червона зона" буде вводитися в разі сильного навантаження на систему охорони здоров'я.

"Упевнений, що завтра більш детально буде сказано усе про адаптивний карантин. У будь-кому випадку про карантин вихідного дня не йдеться, йдеться про введення 4 зон", - наголосив він.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів на засіданні 9 грудня 2020 року продовжив карантин і режим надзвичайної ситуації до 28 лютого 2021 року, а також запровадив додаткові посилені обмеження з 8 до 24 січня включно. Після 24 січня в Україні діє "помаранчевий" карантин.

В Україні за минулу добу, 15 лютого, зафіксували 3 143 нових випадків COVID-19, померло 150 людей. За весь час пандемії в Україні захворіло 1 276 618 осіб, одужало 1 122 968 осіб, летальних випадків – 24 542, проведено 6 570 806 ПЛР-тестувань.
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Топ коментарі
+6
Карантин в Украине планируют продлить до мая, - представитель Кабмина в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 9304
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16.02.2021 20:10
+4
Карантин в Украине планируют продлить до мая, - представитель Кабмина в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 4892 Карантин в Украине планируют продлить до мая, - представитель Кабмина в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 5321
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16.02.2021 20:12
+3
Прювьет мадьярам!.. Ждем батхёрт Сиярто ))

В Ужгороді сформують нову військову частину Нацгвардії

Національна гвардія сформує в Ужгороді батальйон, чисельністю пів тисячі військових.

За словами командувача НГУ генерал-полковника Миколи Балана, створення підрозділу зумовлено географічною особливістю регіону - Закарпатська область межує з чотирма країнами, та великим обсягом правоохоронних завдань.
Карантин в Украине планируют продлить до мая, - представитель Кабмина в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 8731
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16.02.2021 20:13
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Я вибачаюсь- до травня якого саме року?
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16.02.2021 20:10 Відповісти
А в мае начнутся маёвки...
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16.02.2021 20:10 Відповісти
Карантин в Украине планируют продлить до мая, - представитель Кабмина в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 9304
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16.02.2021 20:10 Відповісти
Карантин в Украине планируют продлить до мая, - представитель Кабмина в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 4892 Карантин в Украине планируют продлить до мая, - представитель Кабмина в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 5321
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16.02.2021 20:12 Відповісти
😂
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16.02.2021 20:14 Відповісти
Прювьет мадьярам!.. Ждем батхёрт Сиярто ))

В Ужгороді сформують нову військову частину Нацгвардії

Національна гвардія сформує в Ужгороді батальйон, чисельністю пів тисячі військових.

За словами командувача НГУ генерал-полковника Миколи Балана, створення підрозділу зумовлено географічною особливістю регіону - Закарпатська область межує з чотирма країнами, та великим обсягом правоохоронних завдань.
Карантин в Украине планируют продлить до мая, - представитель Кабмина в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 8731
показати весь коментар
16.02.2021 20:13 Відповісти
та да...вакцинацию тоже планировали начать еще вчера, 15 февраля...
думаю преЗЕ бздит (он же пообещал первым)))) карантин как-то безболезненее для него )))
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16.02.2021 20:14 Відповісти
ПЛАНировать и ослаблять-это таки глаголы,а не хз как)))
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16.02.2021 20:48 Відповісти
самое интересное, в Венгрии даже комендантский час не отменен, а тут уже карантин послабляют. Вы уже всех вылечили, или люди от Короны перестали умирать?
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16.02.2021 20:22 Відповісти
Щодобово в Україні помирає близько 1600 людей. Онкологія, сердцево-судинні...і пох.🥴
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16.02.2021 20:26 Відповісти
люди во все времена умирали и будут умирать от смерти
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16.02.2021 20:49 Відповісти
Радуйтесь холопы!
Теперь колокольчик в нос будет на постоянной основе)
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16.02.2021 20:51 Відповісти
Одно уже можно сказать чётко: нынешняя власть спасать народ от Короны не будет.
Себя спасать будет -- это не обсуждается... ...сперва переведут вакцинацию из гуманитарной плоскости в финансово-политическую -- шо бы свара началась между городами и весями...
...и под шумок уйдут в почётную отставку, ещё более не бедными людьми.
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16.02.2021 20:56 Відповісти
Ну с почетом,поди знать...а вперед лапками вполне возможно...
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16.02.2021 21:01 Відповісти
Например?
-- вперёд ластами, разве что на пушечном лафете, под траурный салют...*)
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16.02.2021 21:04 Відповісти
Та пусть хоть и так,мона и без салюта,напалмом ) (...
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16.02.2021 21:10 Відповісти
Можно и так, как Саддама, например... -- токо перед этим он два раза с Америкой воевал...*)
А при Чаушеску, Румыния с голодухи пару десятков лет пухла. Я там был, как раз незадолго до того, как его грохнули.

Не быстрое это дело, хлопотное и почти безнадёжное...
Единственный, кто на память приходит -- вот этот товарищ:
Карантин в Украине планируют продлить до мая, - представитель Кабмина в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 1286
И все награды с чинами и почестями честно заслужены! ...кстати...
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16.02.2021 21:19 Відповісти
Кстати,тут уже писали о днюхах рождений этих двоих и имен ихних жен,ничего личного,но символично...какбэ...
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16.02.2021 21:37 Відповісти
 
 