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У НАБУ підтвердили, що розслідують можливі зловживання з COVID-вакцинами: Це ніяк не завадить проводити закупівлі

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У НАБУ підтвердили, що розслідують можливі зловживання з COVID-вакцинами: Це ніяк не завадить проводити закупівлі

Національне антикорупційне бюро почало розслідування за заявою генерального директора ДП "Медзакупівлі" Арсена Жумаділова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Повідомляємо, що НАБУ дійсно розпочало досудове розслідування за фактами можливих зловживань при закупівлі вакцин проти COVID-19. Підставою стала відповідна заява генерального директора ДП "Медзакупівлі", відомості з якої детективи були зобов'язані і внесли до ЄРДР. У межах розслідування детективи НАБУ перевірять наявність чи відсутність ознак складу кримінального правопорушення, про яке вказано у зверненні. Особливо наголошуємо, що сам факт початку розслідування не є доказом вини або ж підтвердженням вчинення злочину. І він жодним чином не може скласти перешкод для закупівель вакцин у постачальників, тим більше вже після спливу строку обіцяного початку вакцинації. Також зазначаємо, що наразі детективами не здійснювалося жодних слідчих дій, які могли б бути розцінені, як перешкоджання діяльності щодо закупівлі вакцин для України", - підкреслюють в НАБУ.

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У відомстві обіцяють інформувати суспільство про результати розслідування.

"До того моменту просимо всіх дотичних до цього розслідування осіб та організацій утримуватися від розголошення відповідної інформації. Вчиняючи інакше ви не лише шкодите розслідуванню, розголошуючи його таємницю, а й реально можете своїми діями та коментарями спричинити шкоду інтересам держави та суспільству.", - наголошують у повідомленні.

У НАБУ підтвердили, що розслідують можливі зловживання з COVID-вакцинами: Це ніяк не завадить проводити закупівлі 01

Нагадаємо, в.о. керівника САП Максим Грищук повідомив, що Національне антикорупційне бюро України від 3 лютого почало розслідування щодо закупівлі вакцин проти коронавірусу. Видання "Цензор.НЕТ" отримало копію листа генерального директора ДП "Медзакупівлі" Арсена Жумаділова в НАБУ, в якому сказано, що COVID-вакцини обійшлися бюджету майже на $2 млн дорожче через втручання міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Сам чиновник заявляє про прозорість процедур закупівлі.
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Там все что ли дебилы зеленые, заняться не чем
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16.02.2021 20:57 Відповісти
Ни денег уже нет, ни вакцины ещё нет -- а дело уже шьётся... ...и сразу же латается и штопается...*)
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16.02.2021 21:02 Відповісти
"До этого момента просим всех причастных к этому расследованию лиц и организации воздерживаться от разглашения соответствующей информации. Действуя иначе вы не только вредите расследованию, разглашая его тайну, но и реально можете своими действиями и комментариями нанести ущерб интересам государства и общества".

Думаю, что никому ничего я не нанесу, ещё раз написав о том, что китайское дерьмо стоимостью 3 доллара через прокладки Степанова-Богатырёвой закуплено за деньги госбюджета по 18 долларов. Для НАБУ- 18 : 3 = 6. ФАС. В НАБУ подтвердили, что расследуют возможные злоупотребления с COVID-вакцинами: Это никак не помешает проводить закупки - Цензор.НЕТ 7330
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16.02.2021 21:27 Відповісти
"В НАБУ подтвердили, что расследуют возможные злоупотребления с COVID-вакцинами: Это никак не помешает проводить закупки"------ но поможет НАБУ срубить баблу!
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16.02.2021 21:34 Відповісти
С Богатырёвой,"срубить",или со Степанова?! Так им нужно рубить кое что другое! И это ,даже,не руки!
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16.02.2021 21:51 Відповісти
#SAVE_NABU
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16.02.2021 23:11 Відповісти
А коронобесы против. Это им мешает о здорвых заботится вместе с богатыревой. Как всполошилась эта ботоферма ковидная, как же от корыта отрывают.
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17.02.2021 09:17 Відповісти
 
 