У НАБУ підтвердили, що розслідують можливі зловживання з COVID-вакцинами: Це ніяк не завадить проводити закупівлі

Національне антикорупційне бюро почало розслідування за заявою генерального директора ДП "Медзакупівлі" Арсена Жумаділова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Повідомляємо, що НАБУ дійсно розпочало досудове розслідування за фактами можливих зловживань при закупівлі вакцин проти COVID-19. Підставою стала відповідна заява генерального директора ДП "Медзакупівлі", відомості з якої детективи були зобов'язані і внесли до ЄРДР. У межах розслідування детективи НАБУ перевірять наявність чи відсутність ознак складу кримінального правопорушення, про яке вказано у зверненні. Особливо наголошуємо, що сам факт початку розслідування не є доказом вини або ж підтвердженням вчинення злочину. І він жодним чином не може скласти перешкод для закупівель вакцин у постачальників, тим більше вже після спливу строку обіцяного початку вакцинації. Також зазначаємо, що наразі детективами не здійснювалося жодних слідчих дій, які могли б бути розцінені, як перешкоджання діяльності щодо закупівлі вакцин для України", - підкреслюють в НАБУ.

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У відомстві обіцяють інформувати суспільство про результати розслідування.

"До того моменту просимо всіх дотичних до цього розслідування осіб та організацій утримуватися від розголошення відповідної інформації. Вчиняючи інакше ви не лише шкодите розслідуванню, розголошуючи його таємницю, а й реально можете своїми діями та коментарями спричинити шкоду інтересам держави та суспільству.", - наголошують у повідомленні.

Нагадаємо, в.о. керівника САП Максим Грищук повідомив, що Національне антикорупційне бюро України від 3 лютого почало розслідування щодо закупівлі вакцин проти коронавірусу. Видання "Цензор.НЕТ" отримало копію листа генерального директора ДП "Медзакупівлі" Арсена Жумаділова в НАБУ, в якому сказано, що COVID-вакцини обійшлися бюджету майже на $2 млн дорожче через втручання міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Сам чиновник заявляє про прозорість процедур закупівлі.