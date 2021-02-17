Головні новини 16 лютого: Шарія підозрюють у зраді, за пияцтво за кермом відбиратимуть автомобілі

Пропагандиста Шарія підозрюють у державній зраді, Рада посилила відповідальність за п'яне водіння, будинок батьків Зеленського погрожували підірвати, - головні новини України 16 лютого.

Шарія підозрюють у зраді

СБУ повідомила проросійському пропагандисту Анатолію Шарію про підозру за статтею ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян). Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Підозра Шарію не означає ліквідацію названої його ім'ям партії. До того ж, з'ясувалося, що партія зареєстрована на іншого Шарія - Віктора. Зараз слідчі з'ясовують, чи причетний він до протиправної діяльності Анатолія Шарія.

Квартиру батьків Зеленського погрожували підірвати

П'яний чоловік подзвонив у поліцію і пообіцяв підірвати багатоквартирний будинок у Кривому Розі, в якому живуть батьки президента. Свої дії він пояснив тим, що не задоволений пенсією 2000 грн. Чоловіка знайшли, йому загрожує до 6 років за ґратами за неправдиве повідомлення про мінування.

За п'яне водіння відбиратимуть автомобілі

Рада підтримала законопроєкт №2695, який передбачає посилення відповідальності за водіння у п'яному стані. За п'яне водіння тепер штрафуватимуть на 17 тис. грн, а якщо це повториться - сума штрафу становитиме вже 34 тис. грн, а у водія вилучать авто і заборонять сідати за кермо впродовж 3 років.

Документи в "Дії" прирівняли до паперових

Посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспорту й автоцивілку в додатку "Дія" тепер можна використовувати нарівні з паперовими. На черзі - зрівняння паперових і електронних паспортів.

Коронавірусний колапс на Івано-Франківщині

У лікарні Івано-Франківська не залишилося вільних COVID-ліжок, пацієнтів розміщують у коридорах і їдальнях. На території громади спостерігається різке зростання захворювання COVID-19. В область терміново виїхав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Невловимий" суддя Вовк

Вовка знову не змогли примусово доставити до Вищого антикорупційний суд, де йому мають обрати запобіжний захід: його не знайшли ні вдома, ні на роботі. Сам Вовк при цьому стверджує, що перебуває на робочому місці і постить селфі з кабінету.

Русский мир в українських підручниках

У підручниках з історії України для учнів 8-х класів виявили відверту пропаганду "русского мира". Шкільний посібник ще не надрукували і не видали, але він може потрапити до українських дітей уже наступного року. Двоє з восьми експертів, які рецензували підручник, обурені наявністю в ньому пропаганди "русского мира", ще шестеро жодної пропаганди не помітили. Міносвіти ці підручники рекомендує.