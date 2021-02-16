Поліція Київщини про отруєння семикласниць у Боярці: скористалися порадою з ролика в соцмережі і випили по 40 таблеток "Дротаверину"
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У місті Боярка Фастівського району дві семикласниці отруїлися медичним препаратом "Дротаверин". Одну з них врятувати не вдалося.
"Попередньо встановлено, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин" і прийняли кожна по 40 таблеток у приміщенні школи. Дівчат непритомними знайшли однокласниці, які забили на сполох. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 13-річної дівчини, її 12-річну подругу доставили до медичного закладу. Зараз життю дівчини ніщо не загрожує", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби поліції Київщини.
Поліцейські встановили провізорів, які зізналися в тому, що продали лікарський препарат дітям.
"З огляду на те, що препарат "Дротаверин" є аналогом препарату "Но-шпа" і відпускається без рецепта, слідчі невідкладно направили листи до Держлікслужби України щодо законності продажу лікарських препаратів дітям і в Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації щодо попередження таких порушень у майбутньому", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла.
Будь ласка, зачекайте...
Внимательнее к окружающим нужно быть, своим и чужим, а не одноклеточными называть.
(они перед этим смотрели...что-то типа - выпей 40 таблеток и посмотри что будет)
Соцсети смотреть и призыв последовать - «ума» хватило, а вот в Вики посмотреть, что за препарат/таблетки - НЕ.....☹️
Сдается мне он шо то подобное уже хавал когда то в количествах, и его поведение , оценка и комментарии - следствие того передоза )
- Дура, я папа.