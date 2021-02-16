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Поліція Київщини про отруєння семикласниць у Боярці: скористалися порадою з ролика в соцмережі і випили по 40 таблеток "Дротаверину"

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Поліція Київщини про отруєння семикласниць у Боярці: скористалися порадою з ролика в соцмережі і випили по 40 таблеток

У місті Боярка Фастівського району дві семикласниці отруїлися медичним препаратом "Дротаверин". Одну з них врятувати не вдалося.

"Попередньо встановлено, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин" і прийняли кожна по 40 таблеток у приміщенні школи. Дівчат непритомними знайшли однокласниці, які забили на сполох. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 13-річної дівчини, її 12-річну подругу доставили до медичного закладу. Зараз життю дівчини ніщо не загрожує", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби поліції Київщини.

Поліцейські встановили провізорів, які зізналися в тому, що продали лікарський препарат дітям.

"З огляду на те, що препарат "Дротаверин" є аналогом препарату "Но-шпа" і відпускається без рецепта, слідчі невідкладно направили листи до Держлікслужби України щодо законності продажу лікарських препаратів дітям і в Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації щодо попередження таких порушень у майбутньому", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла.

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Топ коментарі
+35
Поколение одноклеточных!
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16.02.2021 21:55
+22
Тут главное кто и в какую сторону кипишь направит со своей целью наживиться. Завтра все газеты начнут визжать что Дротавертин- смертельно опасные для людей лекарства. А то что дурак может и пальцем себе дырку в голове проковырять так ето уже никого волновать не будет.
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16.02.2021 22:08
+17
Та будь-яких ліків випити 40 таблеток, то копита можна відкинуть! Ну хіба крім вугілля... Тому таке... А дротаверин - це український аналог но-шпи, дешевший за неї в рази і не менш ефективний.
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16.02.2021 21:58
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Поколение одноклеточных!
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16.02.2021 21:55 Відповісти
Такое всегда было.
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16.02.2021 22:34 Відповісти
С селения " Полиция Киевщины об отравления семиклассниц в Боярке: воспользовались советом из ролика в соцсети и выпили по 40 таблеток "Дротаверина" - Цензор.НЕТ 5220 Боярка"
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16.02.2021 22:44 Відповісти
Там у той что умерла, вроде как проблемы в семье были, в детдом будто бы отец собирался отправить, Похоже на самоубийство, а подруга за компанию...
Внимательнее к окружающим нужно быть, своим и чужим, а не одноклеточными называть. Поліція Київщини про отруєння семикласниць у Боярці: скористалися порадою з ролика в соцмережі і випили по 40 таблеток "Дротаверину" - Цензор.НЕТ 9775
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16.02.2021 23:09 Відповісти
А ты многоклеточный? Как у русских, лишнии хромосомы чтоли?
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16.02.2021 23:32 Відповісти
Ну нафига название показали, теперь детки знают, что им покупать. Все и так знают что такое спазмоголик.
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16.02.2021 21:57 Відповісти
Та будь-яких ліків випити 40 таблеток, то копита можна відкинуть! Ну хіба крім вугілля... Тому таке... А дротаверин - це український аналог но-шпи, дешевший за неї в рази і не менш ефективний.
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16.02.2021 21:58 Відповісти
мою собаку одним уколом но-шпы с состояние грогги ввели а тут 40 таблеток!!
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16.02.2021 22:07 Відповісти
Тут главное кто и в какую сторону кипишь направит со своей целью наживиться. Завтра все газеты начнут визжать что Дротавертин- смертельно опасные для людей лекарства. А то что дурак может и пальцем себе дырку в голове проковырять так ето уже никого волновать не будет.
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16.02.2021 22:08 Відповісти
+++
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17.02.2021 10:35 Відповісти
От 40 таблеток активированного угля ..за раз....у жопа забьется... Полиция Киевщины об отравления семиклассниц в Боярке: воспользовались советом из ролика в соцсети и выпили по 40 таблеток "Дротаверина" - Цензор.НЕТ 4218
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16.02.2021 22:09 Відповісти
Разорвётся
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16.02.2021 22:27 Відповісти
Це доза для 400 кілограмового дядька ( 1 таблетка на 10 кг ваги ) !! Поліція Київщини про отруєння семикласниць у Боярці: скористалися порадою з ролика в соцмережі і випили по 40 таблеток "Дротаверину" - Цензор.НЕТ 6102 .
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16.02.2021 23:06 Відповісти
А какой смысл пить 40 таблеток ношпы за раз?
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16.02.2021 21:58 Відповісти
мало ли...может для срыва беременности.слух можно какой угодно пустить.
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16.02.2021 22:02 Відповісти
Та шо они все беременные были,двенадцатилетние к тому же...наверно,какие то мультики пообещали...
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16.02.2021 22:08 Відповісти
может и так...
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16.02.2021 22:16 Відповісти
там что-то с видео на тик-ток связано
(они перед этим смотрели...что-то типа - выпей 40 таблеток и посмотри что будет)
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17.02.2021 11:24 Відповісти
Иногда для самоубийства используют.
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16.02.2021 22:46 Відповісти
Тоже очень вероятно...
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16.02.2021 23:15 Відповісти
Там ,оказывается,в видосе из тик ток,одно падло сказало:"выпей 40 таблеток и посмотри,что будет"...
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17.02.2021 03:32 Відповісти
Жаль. Папы с мамами насмотрелись Скотов и прочей отравы и отравились дети насмотрелись дротаверину...
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16.02.2021 21:58 Відповісти
Это ты с кем сейчас разговаривал?! Поліція Київщини про отруєння семикласниць у Боярці: скористалися порадою з ролика в соцмережі і випили по 40 таблеток "Дротаверину" - Цензор.НЕТ 998
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16.02.2021 23:03 Відповісти
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16.02.2021 22:00 Відповісти
Вот же ж дурёхи.........
Соцсети смотреть и призыв последовать - «ума» хватило, а вот в Вики посмотреть, что за препарат/таблетки - НЕ.....☹️
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16.02.2021 22:00 Відповісти
Мне одну таблетку в день не хочется пить(а надо).
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16.02.2021 22:04 Відповісти
сделай себе легче, разок пересиль себя, штук 60 всандаль - и 2 месяца свободен! Попробуй! понравится! Как рукой снимет!!! ))
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17.02.2021 02:59 Відповісти
Ладно он может по состоянию здоровья,а ты его всандалил по полной, не издевайся над Литвином ,а то загонишь белсата на тот свет, Поліція Київщини про отруєння семикласниць у Боярці: скористалися порадою з ролика в соцмережі і випили по 40 таблеток "Дротаверину" - Цензор.НЕТ 9499 а он на форуме нам нужен живой Поліція Київщини про отруєння семикласниць у Боярці: скористалися порадою з ролика в соцмережі і випили по 40 таблеток "Дротаверину" - Цензор.НЕТ 4990
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17.02.2021 21:41 Відповісти
Поржать тупо с неадеквата? )))
Сдается мне он шо то подобное уже хавал когда то в количествах, и его поведение , оценка и комментарии - следствие того передоза )
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18.02.2021 18:09 Відповісти
Естественный отбор, пофиг на них. Бензина напьются-бензин запретить? Туда уродкам и дорога.
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16.02.2021 22:04 Відповісти
Ну фсе. Ждите запрета на продажу таблеток без рецепта врача. А на ношпу нужно будет еще и флюрографию и выписку из домовой и разрешение из райисполкома получить.
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16.02.2021 22:04 Відповісти
и это будет правильно.
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16.02.2021 22:29 Відповісти
Что правильно? Запрещать детям до 18 лет ходить по улицам без сопровождения санитаров?
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16.02.2021 22:31 Відповісти
Ну запрещать - даже и не знаю. Вдруг кому-то из родных стало плохо и отправили ребенка в аптеку? Мне кажется, не стоит запрещать все из-за того, что у кого-то не хватило мозгов, а то будет как в Америке, где одна негритянка перепутала лак с клеем, и собирается подавать иск к производителю клея, что те не написали в инструкции, что нельзя им пользоваться для укладки волос, при чем, открыла счет для пожертвований и уже собрала 18к баксов.
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16.02.2021 22:08 Відповісти
Старина Дарвин был таки прав....естетственныей отбор...
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16.02.2021 22:10 Відповісти
Кто в курсе, что за ролик в соцсетях? Кто-то призывает пить дротаверин в больших количествах? Зачем?
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16.02.2021 22:10 Відповісти
Понимаете Владислав ,ролики могут быть и с призывом повесится ради того что бы попасть так сказать в мнимый рай и подобные существуют , видимо необходимо создать общую здравую мировую коллегию, которая будет препятствовать подобным рекламам , а иначе будет хаос и жертвы среди пусть даже недоумков,но и как бы намного более безвредных для общества чем так сказать тех кто всё хорошо осознаёт и творит зло на планете
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16.02.2021 22:22 Відповісти
Да пофиг, хай пьют и с высоты кидаются. Чище будет будущее.
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16.02.2021 22:10 Відповісти
Аптекарю надо хорошо по шапке садануть-как можно детям за раз столько таблеток продать...
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16.02.2021 22:13 Відповісти
Ага. Аптекарь виноват что родители етих детей не предохранялись. А булочник будет виноват когда хлеб продаст детям в пакете который они на голову надевают и клей нюхают которым клеят стулья на уроке труда.
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16.02.2021 22:20 Відповісти
Да,аптекарь виноват,что продал лекарство в таком количестве-это тоже самое,что несовершеннолетним продать по блоку сигарет и по бутылке водки, а самому остаться чистеньким
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16.02.2021 23:18 Відповісти
- Мама, я дура?
- Дура, я папа.
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16.02.2021 22:23 Відповісти
Виновато бабло. запретить рекламу медпрепаратов на телевиденье.
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16.02.2021 22:26 Відповісти
в соцсетях обещали кайф, наверное
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16.02.2021 22:33 Відповісти
продли жизнь-забери смартфон
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16.02.2021 22:34 Відповісти
Согластна, до 16 никаких смартфонов!
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16.02.2021 22:48 Відповісти
С какой целью, интерестно пьют 40 таблеток ношпы?
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16.02.2021 22:46 Відповісти
С целью - відкинути копита . Більше цілей нема . Поліція Київщини про отруєння семикласниць у Боярці: скористалися порадою з ролика в соцмережі і випили по 40 таблеток "Дротаверину" - Цензор.НЕТ 571 .
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16.02.2021 23:10 Відповісти
Да какая там цель у 13 летних!?насмотрелись урода,который сознательно знал,что может быть от передозировки ношпой,остановка сердца.возможно рассказал что будет классно.судить за доведение до самоубийства.показания выжившей будут решать судьбу этого идиота в случае если живёт в Украине.
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16.02.2021 23:14 Відповісти
Похоже пили именно с целью самоубийства, а не кайфа.
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16.02.2021 23:33 Відповісти
Девчат жалко....но это новость в годы войны куда хуже....В Україні є загроза зупинки оборонних закупівель, що загрожує співпраці із НАТО
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16.02.2021 23:30 Відповісти
У Сердючки было в какой-то юмореске про ношпу. НО не про дротаверин, так что она вне подозрений. Слишком длинное и сложное слово для..
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16.02.2021 23:31 Відповісти
а социальная сеть наверное Тик-Ток называлась... Поліція Київщини про отруєння семикласниць у Боярці: скористалися порадою з ролика в соцмережі і випили по 40 таблеток "Дротаверину" - Цензор.НЕТ 2072
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17.02.2021 00:02 Відповісти
В наше время, в таком возрасте, начинали пробовать "биомицин" и прочие подобные ему снадобья. Об этом в "районке" не писали.
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17.02.2021 11:40 Відповісти
как вообще могли детям что то в аптеке продать? провизоров под суд.
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17.02.2021 12:30 Відповісти
Якщо зжерти кілограм гівна , подивившись ролик у соцмережі , теж здохнеш , але хоч аптекарі не будуть в даному випадку винні . Діти , жеріть гівно , іншим ви цим не зашкодите !
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17.02.2021 12:59 Відповісти
 
 