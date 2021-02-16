Поліція Київщини про отруєння семикласниць у Боярці: скористалися порадою з ролика в соцмережі і випили по 40 таблеток "Дротаверину"

У місті Боярка Фастівського району дві семикласниці отруїлися медичним препаратом "Дротаверин". Одну з них врятувати не вдалося.

"Попередньо встановлено, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин" і прийняли кожна по 40 таблеток у приміщенні школи. Дівчат непритомними знайшли однокласниці, які забили на сполох. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 13-річної дівчини, її 12-річну подругу доставили до медичного закладу. Зараз життю дівчини ніщо не загрожує", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби поліції Київщини.

Поліцейські встановили провізорів, які зізналися в тому, що продали лікарський препарат дітям.

"З огляду на те, що препарат "Дротаверин" є аналогом препарату "Но-шпа" і відпускається без рецепта, слідчі невідкладно направили листи до Держлікслужби України щодо законності продажу лікарських препаратів дітям і в Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації щодо попередження таких порушень у майбутньому", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла.

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