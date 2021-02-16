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Законопроєкт про держполітику перехідного періоду буде подано в Раду через 4-6 місяців, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт про держполітику перехідного періоду буде подано в Раду через 4-6 місяців, - Резніков

Віцепрем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков прогнозує, що проєкт закону про державну політику перехідного періоду буде остаточно оформлений і поданий до Верховної Ради через 4-6 місяців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз це національний діалог, це обговорення, а потім вже буде офіційна процедура. І якщо пройтися процедурою, то, в принципі, період з моменту реєстрації його як урядового й до потрапляння в парламент триватиме від 4 до 6 місяців", — сказав урядовець. За його словами, законопроєкт наразі передбачає вибори на деокупованій території тільки після демілітаризації та повного роззброєння.

Резніков додав, що "з моменту, коли проєкт буде зареєстрований як урядовий, розпочнеться процедура його детального розгляду й узгодження з усіма відомствами, включаючи Міністерство юстиції".

"Попередню оцінку від моїх колег-міністрів я отримав позитивну, що цей закон потрібен, він правильний і стратегічно, і політично, і концептуально. Але в деталі їхні команди не занурювалися ще, саме через те, що ми досі перебуваємо в режимі первинного обговорення з експертним середовищем. Тому сьогодні сказати, що Мін'юст з нами згармонізувався, ще зарано, але ми це зробимо", — переконаний чиновник.

Віцепрем'єр наголосив, що "внутрішньо переміщені особи з Сімферополя, Севастополя, Донецька та Луганська повинні мати однакові права, однакову соціальну захищеність, однакові умови навчатися у вищих навчальних закладах, і багато чого іншого".

Нагадуємо, 11 січня 2021 року Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило для ознайомлення текст проєкту закону "Про державну політику перехідного періоду" та закликало надсилати свої зауваження та пропозиції. Після збору пропозицій документ буде доопрацьовано та направлено на розгляд до Верховної Ради згідно з регламентом та процедурою і оприлюднено окремо з урахуванням пропозицій.

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Цікаво ,що цього разу накропают ці гігінти геополітики !!!))
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16.02.2021 22:23 Відповісти
**гіганти--перепрошую очепятка !!))
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16.02.2021 22:24 Відповісти
НАРКОМан МИД рф - лаВРУН - - пожаловался , что в ЕС вытесняют усский ызык .. особенно в ПРИБАЛТИКИ и ФИНЛЯНДИИ .. , -- да КОМУ ОН НУЖЭН .. Усский ызык -- ызык - УБИЙЦ ВОРРРОВ и ПОДЛЕЦОВ !. УПРАЗНИТЬ его за НЕ НАДОБНОСТЬЮ -- ОТВЕТИЛИ в КОЛЛУАРАХ лаВРУНУ !!,, . И ЭТО ПРЕКРАСТНО !!!.. . . . ..

Законопроєкт про держполітику перехідного періоду буде подано в Раду через 4-6 місяців, - Резніков - Цензор.НЕТ 6759
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16.02.2021 23:08 Відповісти
Давайте все же шкуру делить после того как. А предварительно - всех кто приехал после оккупации нахрен. С конфискацией имущества в пользу государства. Остальных в фильтровочные лагеря. А потом тоже нахрен.
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16.02.2021 23:27 Відповісти
Нічого путнього від цього бал беса не чекайте, одна хуцпа, приберіть його з уряду.
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16.02.2021 23:44 Відповісти
 
 