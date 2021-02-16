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Новини Політика УкраїниЕкономіка Співпраця з МВФ
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МВФ (1343) Устенко Олег (57)

З МВФ триває обговорення питань, пов'язаних "з юридичними аспектами, а не з економікою загалом", - радник Зеленського Устенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

З МВФ триває обговорення питань, пов'язаних

Технічна частина переговорів із Міжнародним валютним фондом триває за кількома напрямками - з Мінфіном, Мін'юстом і Нацбанком.

Про це в ефірі "Радіо НВ" повідомив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, інформує Цензор.НЕТ.

"З Мінфіном більш-менш зрозуміло, що обговорюється, - параметри 2022 року, деякі аспекти цього року, але вони не такі принципові, які неможливо вирішити. Йде повістка з НБУ, там теж більш-менш все зрозуміло і теж відчутний прогрес був", - заявив Устенко.

За його словами, ті питання, які все ще обговорюються з МВФ, пов'язані "з юридичними аспектами, а не з економікою загалом".

Радник Зеленського додав, що немає приводів для занепокоєння через заяви МВФ.

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"Я не бачу серйозних проблем, не думаю, що нам треба негайно почати турбуватися через заяви з боку МВФ - точно не варто. По-перше, ми очікуємо, що співпрацю буде продовжено. По-друге, країна цього року перебуває на відновній траєкторії. Можна скільки завгодно сперечатися, яке зростання буде цього року, але зростання очевидно буде, за прогнозами КМУ - 4,5%", - зазначив Устенко.

"Говорити, що буде порушена курсова стабільність, я б точно не став. Золотовалютні резерви - на рівні 29 млрд доларів, фактично 9-річний максимум, вони перекривають п'ять місяців нашого імпорту (небезпечним вважається, якщо не дотягує до трьох місяців і так було майже до кінця 2019-го)", - додав він.

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Він підкреслив, що єдиним вузьким місцем у переговорах із Фондом є "відновлення антикорупційної архітектури" в Україні.

Нагадаємо, 13 лютого безрезультатно завершилася місія Міжнародного валютного фонду по першого перегляду програми stand by з Україною.

Коментуючи цей факт, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив: "Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ, є домовленість про подальші кроки".

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Топ коментарі
+7
Переводя с зебильного языка на человеческий:
С МВФ продолжается обсуждение вопросов, связанных "с юридическими аспектами, а не с экономикой в целом", - советник Зеленского Устенко - Цензор.НЕТ 433
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16.02.2021 22:20
+7
С МВФ продолжается обсуждение вопросов, связанных "с юридическими аспектами, а не с экономикой в целом", - советник Зеленского Устенко - Цензор.НЕТ 7734
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16.02.2021 22:26
+4
Эти гниды грабят внаглую - по принципу - "а что вы нам сделаете?"
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16.02.2021 22:34
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Зеленский отреагировал на возбуждение НАБУ расследования по закупке вакцин. Собрано внеочередное заседание Кабинета министров и внесен законопроект фактически увольняющий Сытника с должности главы НАБУ и обеспечивающий избрание лояльного главы этого антикоррупционного органа. Зеленский понимает, что это конец сотрудничества с МВФ, но страх сильнее. Ждем реакции Баканова.

Посольство Украины в ОАЭ закрыло на 14-15 февраля консульский прием, удалило из здания посольства большую часть сотрудников и технический персонал.
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16.02.2021 22:19 Відповісти
С МВФ продолжается обсуждение вопросов, связанных "с юридическими аспектами, а не с экономикой в целом", - советник Зеленского Устенко - Цензор.НЕТ 8399
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16.02.2021 22:25 Відповісти
Интересно -- Палки куда?
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16.02.2021 22:43 Відповісти
Кидають
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16.02.2021 22:47 Відповісти
"Вова Оманський" незворотно наближається до "Вови Майданського"...
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17.02.2021 05:00 Відповісти
С МВФ продолжается обсуждение вопросов, связанных "с юридическими аспектами, а не с экономикой в целом", - советник Зеленского Устенко - Цензор.НЕТ 7872
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16.02.2021 23:01 Відповісти
НАБУ з Ситником на чолі заважає "красти без оглядки"...
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17.02.2021 04:59 Відповісти
Переводя с зебильного языка на человеческий:
С МВФ продолжается обсуждение вопросов, связанных "с юридическими аспектами, а не с экономикой в целом", - советник Зеленского Устенко - Цензор.НЕТ 433
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16.02.2021 22:20 Відповісти
Дійсно , як обговорювати те, чого нема !!!
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16.02.2021 22:26 Відповісти
С МВФ продолжается обсуждение вопросов, связанных "с юридическими аспектами, а не с экономикой в целом", - советник Зеленского Устенко - Цензор.НЕТ 7734
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16.02.2021 22:26 Відповісти
пи пи пи АКИЕ НАХРЕН ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЕВРЕСКАЯ ВЛАСТЬ КЛОУНОВ ВЫ ЧТО ГЕТЬ АПНУЛИСЬ ГОЛОВКОЙ ВБ КАФЕЛЬНЫЙ ПОЛ У ТУАЛЕТАХ СВОИХ??? что вы за пургу несете бред сивой кобыли и прочую галиматью...
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16.02.2021 23:27 Відповісти
Щас будет сеанс коллективной мастурбации:всё пропало,безлад,идём ко дну,ДОЛЛАР ПО СТО(эта главная пропагандонская фантазия 2019 сами понимаете кого).Потом-опять ничего подобного.Но ведь как оплачивается этот белый шум,как оплачивается...Поэтому-снова и снова.
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16.02.2021 22:32 Відповісти
скот, вакцина почему через Богатырёву?
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16.02.2021 22:35 Відповісти
Плесень у тебя в голове, а соляра через медведчука потому что от ху%ла.
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16.02.2021 22:52 Відповісти
А гетьман рядом стоял?Не возражал?
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16.02.2021 23:16 Відповісти
Возражал. Почему все таки вакцина через богатыреву?
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16.02.2021 23:26 Відповісти
Воно не відповідає. А якщо щось і висере, то своє питання яке жодним чином не стосується питання яке було йому адресоване.
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16.02.2021 23:33 Відповісти
А как возражал?Хмурился?(Всё ж таки кум "уйла..)Так сказать,официальный представитель врага,не скрывающий свою прорашинскую позицию...
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16.02.2021 23:45 Відповісти
Про Богатыреву ответь.
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16.02.2021 23:48 Відповісти
В очередь.Ща это чудо попробует как-то отмазаться по поводу доллара по сто и приступим к тебе.
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16.02.2021 23:52 Відповісти
Ну де ти, юродиве, перескоч гілку. Відповів тобі вже. З МВФ триває обговорення питань, пов'язаних "з юридичними аспектами, а не з економікою загалом", - радник Зеленського Устенко - Цензор.НЕТ 2250 Шкода що ти так само не робиш... З МВФ триває обговорення питань, пов'язаних "з юридичними аспектами, а не з економікою загалом", - радник Зеленського Устенко - Цензор.НЕТ 6961
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17.02.2021 00:01 Відповісти
З МВФ триває обговорення питань, пов'язаних "з юридичними аспектами, а не з економікою загалом", - радник Зеленського Устенко - Цензор.НЕТ 9309
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17.02.2021 00:19 Відповісти
Ждём.Хотя сценарий всегда один.У них,видимо,рано утром пересменка.Встаю на работу:крестики и "вы были заблокированы за нарушение правил".Предлагаю тебе спуститься вниз и увидеть мои аргументы(половину уже,правда,заспамили) и никакое не нарушение каких-то правил.Хотя не факт,что я к такому же боту обращаюсь..
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17.02.2021 00:22 Відповісти
Вернее-вероятный факт.
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17.02.2021 00:26 Відповісти
А.ПНХ.Уже заспамили всё.Я хоть и атеист,но верю,что петя будет гореть в аду.Маленькая украинская сатана.
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17.02.2021 00:30 Відповісти
Та хто ж тебе спамить, юродиве...? Всі твої висери на місці! А ти взагалі звідки є, бо реально кумедне?
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17.02.2021 00:40 Відповісти
Чучело.Ты же видишь,что живо спамят.Так шо там с долларом по сто? Совсем никчёмная пропаганда?

https://prm.ua/ru/v-sluchae-pobedyi-zelenskogo-ukrainu-zhdet-dollar-po-100-lutsenko/
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17.02.2021 00:45 Відповісти
понятно. тупой прыщавый мальчик-зебильчик. можешь не отвечать...
хотя - интересно - папа мент или прокурор?
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16.02.2021 22:56 Відповісти
Пропагандонська фантазія 2019 - хуже нібудіт.
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16.02.2021 22:38 Відповісти
Нет,пропагандонская фантазия-это именно доллар по сто.Она здесь разгонялась ровно с того момента,как избрали не Петю.В 19-ом.Уже 21-ый.Это пример пропаганды типа кацапской.Они тоже повторяют как мантру:""Украины уже нет."Один в один.
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16.02.2021 22:43 Відповісти
Я сподіваюся ти усіх нас потішиш скрінами з цього сайту стосовно долара по сто? С МВФ продолжается обсуждение вопросов, связанных "с юридическими аспектами, а не с экономикой в целом", - советник Зеленского Устенко - Цензор.НЕТ 8220
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16.02.2021 22:48 Відповісти
Кого "нас"?
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16.02.2021 22:51 Відповісти
Тім кому ти свій висер адресував! Так скріни будуть? С МВФ продолжается обсуждение вопросов, связанных "с юридическими аспектами, а не с экономикой в целом", - советник Зеленского Устенко - Цензор.НЕТ 3263
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16.02.2021 22:53 Відповісти
Клоун, а тебе кто-то даты называл? За стабильный курс можешь спасибо Гонтаревой сказать - это явно не заслуга плесени.
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16.02.2021 23:11 Відповісти
А после отставки Смолия тебе говорили, что денег не дадут, хотя все ваш шобло кричало, что с МВФ все на мази. А денег-таки не дали. Дальше будет еще веселей.
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16.02.2021 23:15 Відповісти
"Дальше будет еще веселей" Когда?!Когда новый крах?
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16.02.2021 23:22 Відповісти
А ты слепой? Какой тебе еще крах нужен? Ты уже в дерьме по самые ноздри.
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16.02.2021 23:24 Відповісти
Вы ж всё зачем-то заспамили.Вот же доллар по сто:
https://prm.ua/ru/v-sluchae-pobedyi-zelenskogo-ukrainu-zhdet-dollar-po-100-lutsenko/ зачем вы спамите официального представителя Президента Петра Порошенко Ирины Геращенко?Вам не стыдно?!
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17.02.2021 00:33 Відповісти
Чкан, бодун? С МВФ продолжается обсуждение вопросов, связанных "с юридическими аспектами, а не с экономикой в целом", - советник Зеленского Устенко - Цензор.НЕТ 1576
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16.02.2021 22:39 Відповісти
Младший бот-стажёр подключился.Объясню тебе,пацанёнку,-бодун-с утра.Взрослей.
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16.02.2021 22:46 Відповісти
Клоун, навчись хоча б спочатку знаки пунктуації ставити вірно. С МВФ продолжается обсуждение вопросов, связанных "с юридическими аспектами, а не с экономикой в целом", - советник Зеленского Устенко - Цензор.НЕТ 6436
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16.02.2021 22:50 Відповісти
"Щас будет сеанс коллективной мастурбации:всё пропало"

Та не, "там МВФ обкакався, а не Україна." ©
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16.02.2021 22:48 Відповісти
Отвечу тебе фразой из еврейскогог анекдота:"Не дождётесь".Этого достаточно.
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16.02.2021 22:55 Відповісти
"из еврейскогог анекдота:"

С МВФ продолжается обсуждение вопросов, связанных "с юридическими аспектами, а не с экономикой в целом", - советник Зеленского Устенко - Цензор.НЕТ 2849

Моня собирается на свидание с девушкой.
- Моня, я тебя на человеческом языке прошу, возьми фонарик!
- Мама, ну зачем, на улице еще совсем светло...
- Таки сейчас светло, а потом уже будет темно... Ты шо, хочешь устроить соревнованию с твоим братом Изей?
- А шо? . .
- Он тоже не взял на свидание фонарик и, сам видишь, какую зелёную жабу привел нам на счастье в квартиру!
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16.02.2021 23:03 Відповісти
соревнованию => соревнование
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16.02.2021 23:05 Відповісти
Встречное:петя,ты разве не видишь,как витя медведпетенчук гадит на твоей территории?Ну вижу...Но всё сложно... 5 лет смотрю.....Спустя годы:Вова,что за херня?Вова-отключаю.ТЫЦ!медведка-пнх!.петина паства:абырвалг,петя-прав!
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17.02.2021 01:28 Відповісти
З МВФ триває обговорення питань, пов'язаних "з юридичними аспектами, а не з економікою загалом", - радник Зеленського Устенко - Цензор.НЕТ 8054
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17.02.2021 07:02 Відповісти
В Україні, в квітні 2019, точно був дефіцит з ліхтариками...
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17.02.2021 05:07 Відповісти
Люся, перелогинься.
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16.02.2021 23:02 Відповісти
Ви це маєте на увазі!? З МВФ триває обговорення питань, пов'язаних "з юридичними аспектами, а не з економікою загалом", - радник Зеленського Устенко - Цензор.НЕТ 8100

З МВФ триває обговорення питань, пов'язаних "з юридичними аспектами, а не з економікою загалом", - радник Зеленського Устенко - Цензор.НЕТ 9996
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16.02.2021 23:11 Відповісти
Эти гниды грабят внаглую - по принципу - "а что вы нам сделаете?"
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16.02.2021 22:34 Відповісти
А для чего нужен советник клоуну, чтоб советовать ему, что делать и как поступать???
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16.02.2021 22:40 Відповісти
Енергоблок Хмельницької АЕС під'єднали до мережі задля зупинки імпорту електроенергії з РФ

15 лютого о 9:31 енергоблок №2 Хмельницької атомної електростанції підключений до Об'єднаної енергосистеми України після ремонту."Це сталося на місяць раніше запланованого терміну завдяки оптимізації виробничих процесів і самовідданій праці хмельницьких атомників", - повідомили в Енергоатомі.
За словами керівника Енергоатому Петра Котіна, це дає додаткові 1000 МВт в енергосистему. "Ми сподіваємося, що це вирішить всі питання забезпечення потреб України в електроенергії в зимовий період", - додав Котін. Відзначається, що ремонтні роботи були проведені з дотриманням всіх вимог безпеки. Додаткова потужність 1000 МВт - це саме той обсяг електроенергії, який дозволить при критичного навантаження на ОЕС України в зимовий період відмовитися від імпорту електроенергії з Росії, до якого країна була змушена вдатися через дефіцит вугілля та аварійні ремонти на теплоелектростанціях України.
На сайті Укренерго також зазначається, що енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює.
В цілому, за даними Укренерго, 15 лютого, в аварійному ремонті перебувають 12 блоків теплових електростанцій.https://uprom.info/news/energy/energoblok-hmelnyczkoyi-aes-pidyednaly-do-merezhi-zadlya-zupynky-importu-***************-z-rf/
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16.02.2021 22:54 Відповісти
Ви ж здогадуєтеся, чи все ж таки НІ, що економічні питання завжди лежать в юридичній площині. В розвинутих країнах навіть усний договір, який в давнину називали "ударити по руках" вважався заключеним і його можна було оскаржити у суді. Тому суди - прямий маркер для МВФ. А їх у нас немає, вони всі чиїсь холопи, як то було заведено на Московії. Незалежних немає, їх навіть президент хоче контролювати. Якось так
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16.02.2021 22:56 Відповісти
З МВФ триває обговорення питань, пов'язаних "з юридичними аспектами, а не з економікою загалом", - радник Зеленського Устенко - Цензор.НЕТ 4047
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16.02.2021 23:11 Відповісти
Ну, если Кабмин прогнозирует рост 4,5%, то можно быть "уверенными в будущем. Что-что, а прогнозировать и обещать там мастера.
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17.02.2021 07:10 Відповісти
 
 