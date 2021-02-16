З МВФ триває обговорення питань, пов'язаних "з юридичними аспектами, а не з економікою загалом", - радник Зеленського Устенко
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Технічна частина переговорів із Міжнародним валютним фондом триває за кількома напрямками - з Мінфіном, Мін'юстом і Нацбанком.
Про це в ефірі "Радіо НВ" повідомив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, інформує Цензор.НЕТ.
"З Мінфіном більш-менш зрозуміло, що обговорюється, - параметри 2022 року, деякі аспекти цього року, але вони не такі принципові, які неможливо вирішити. Йде повістка з НБУ, там теж більш-менш все зрозуміло і теж відчутний прогрес був", - заявив Устенко.
За його словами, ті питання, які все ще обговорюються з МВФ, пов'язані "з юридичними аспектами, а не з економікою загалом".
Радник Зеленського додав, що немає приводів для занепокоєння через заяви МВФ.
"Я не бачу серйозних проблем, не думаю, що нам треба негайно почати турбуватися через заяви з боку МВФ - точно не варто. По-перше, ми очікуємо, що співпрацю буде продовжено. По-друге, країна цього року перебуває на відновній траєкторії. Можна скільки завгодно сперечатися, яке зростання буде цього року, але зростання очевидно буде, за прогнозами КМУ - 4,5%", - зазначив Устенко.
"Говорити, що буде порушена курсова стабільність, я б точно не став. Золотовалютні резерви - на рівні 29 млрд доларів, фактично 9-річний максимум, вони перекривають п'ять місяців нашого імпорту (небезпечним вважається, якщо не дотягує до трьох місяців і так було майже до кінця 2019-го)", - додав він.
Він підкреслив, що єдиним вузьким місцем у переговорах із Фондом є "відновлення антикорупційної архітектури" в Україні.
Нагадаємо, 13 лютого безрезультатно завершилася місія Міжнародного валютного фонду по першого перегляду програми stand by з Україною.
Коментуючи цей факт, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив: "Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ, є домовленість про подальші кроки".
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Посольство Украины в ОАЭ закрыло на 14-15 февраля консульский прием, удалило из здания посольства большую часть сотрудников и технический персонал.
https://prm.ua/ru/v-sluchae-pobedyi-zelenskogo-ukrainu-zhdet-dollar-po-100-lutsenko/
хотя - интересно - папа мент или прокурор?
https://prm.ua/ru/v-sluchae-pobedyi-zelenskogo-ukrainu-zhdet-dollar-po-100-lutsenko/ зачем вы спамите официального представителя Президента Петра Порошенко Ирины Геращенко?Вам не стыдно?!
Та не, "там МВФ обкакався, а не Україна." ©
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15 лютого о 9:31 енергоблок №2 Хмельницької атомної електростанції підключений до Об'єднаної енергосистеми України після ремонту."Це сталося на місяць раніше запланованого терміну завдяки оптимізації виробничих процесів і самовідданій праці хмельницьких атомників", - повідомили в Енергоатомі.
За словами керівника Енергоатому Петра Котіна, це дає додаткові 1000 МВт в енергосистему. "Ми сподіваємося, що це вирішить всі питання забезпечення потреб України в електроенергії в зимовий період", - додав Котін. Відзначається, що ремонтні роботи були проведені з дотриманням всіх вимог безпеки. Додаткова потужність 1000 МВт - це саме той обсяг електроенергії, який дозволить при критичного навантаження на ОЕС України в зимовий період відмовитися від імпорту електроенергії з Росії, до якого країна була змушена вдатися через дефіцит вугілля та аварійні ремонти на теплоелектростанціях України.
На сайті Укренерго також зазначається, що енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює.
В цілому, за даними Укренерго, 15 лютого, в аварійному ремонті перебувають 12 блоків теплових електростанцій.https://uprom.info/news/energy/energoblok-hmelnyczkoyi-aes-pidyednaly-do-merezhi-zadlya-zupynky-importu-***************-z-rf/