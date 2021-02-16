З МВФ триває обговорення питань, пов'язаних "з юридичними аспектами, а не з економікою загалом", - радник Зеленського Устенко

Технічна частина переговорів із Міжнародним валютним фондом триває за кількома напрямками - з Мінфіном, Мін'юстом і Нацбанком.

Про це в ефірі "Радіо НВ" повідомив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, інформує Цензор.НЕТ.

"З Мінфіном більш-менш зрозуміло, що обговорюється, - параметри 2022 року, деякі аспекти цього року, але вони не такі принципові, які неможливо вирішити. Йде повістка з НБУ, там теж більш-менш все зрозуміло і теж відчутний прогрес був", - заявив Устенко.

За його словами, ті питання, які все ще обговорюються з МВФ, пов'язані "з юридичними аспектами, а не з економікою загалом".

Радник Зеленського додав, що немає приводів для занепокоєння через заяви МВФ.

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"Я не бачу серйозних проблем, не думаю, що нам треба негайно почати турбуватися через заяви з боку МВФ - точно не варто. По-перше, ми очікуємо, що співпрацю буде продовжено. По-друге, країна цього року перебуває на відновній траєкторії. Можна скільки завгодно сперечатися, яке зростання буде цього року, але зростання очевидно буде, за прогнозами КМУ - 4,5%", - зазначив Устенко.

"Говорити, що буде порушена курсова стабільність, я б точно не став. Золотовалютні резерви - на рівні 29 млрд доларів, фактично 9-річний максимум, вони перекривають п'ять місяців нашого імпорту (небезпечним вважається, якщо не дотягує до трьох місяців і так було майже до кінця 2019-го)", - додав він.

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Він підкреслив, що єдиним вузьким місцем у переговорах із Фондом є "відновлення антикорупційної архітектури" в Україні.

Нагадаємо, 13 лютого безрезультатно завершилася місія Міжнародного валютного фонду по першого перегляду програми stand by з Україною.

Коментуючи цей факт, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив: "Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ, є домовленість про подальші кроки".

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