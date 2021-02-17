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Вакцинація, яка повинна була стартувати 15 лютого, почнеться впродовж 7-10 днів, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Вакцинація, яка повинна була стартувати 15 лютого, почнеться впродовж 7-10 днів, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов озвучив нові терміни початку вакцинації медичних працівників в Україні.

Про це він сказав під час онлайн-конференції Американсько-української ділової ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"Ми почнемо вакцинацію всіх медичних працівників у лютому. Найімовірніше, максимально це буде протягом наступних 10 днів або тижнів", – заявив міністр.

Степанов зазначив, що на першому етапі щеплення зроблять медикам, які працюють із хворими на COVID-19, – це приблизно 367 тис. співробітників державних і комунальних закладів у разі вакцинації 100% представників цієї категорії.

На другому етапі заплановано вакцинацію всіх медпрацівників, зокрема тих, які працюють у комерційних лікарнях.

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Згідно з календарним планом на 2021 рік, перші безплатні щеплення українцям мають зробити в лютому. Першими вакцинують медиків, які працюють із хворими на COVID-19, і військових операції Об'єднаних сил. До листопада також хочуть прищепити інших медиків, працівників сфер держбезпеки й освіти, а також людей віком від 60 років.

Очікувалось, що вакцинація стартує 15 лютого, коли в Україну надійдуть перші партії вакцини від AstraZeneca. 14 лютого Степанов повідомив, що постачання затримують, препарат очікують у країні 16–17 лютого. Він сказав, що процес відвантаження вже триває, про це саме міністр говорив 12 лютого.

Упродовж 2021–2022 років 50% населення України (20 млн) хочуть охопити вакцинацією. Попереднє опитування засвідчило, що вакцинуватися проти коронавірусу готові 52% українців.

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Топ коментарі
+18
Вакцинация начнется либо 29 февраля, либо 32 марта...
Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 4181
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16.02.2021 22:50
+14
Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 2217
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16.02.2021 22:55
+10
Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 6927
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16.02.2021 22:52
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Вакцинация начнется либо 29 февраля, либо 32 марта...
Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 4181
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16.02.2021 22:50 Відповісти
Это очень оптимистично...в реалии это будет 31 июня... Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 9366
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16.02.2021 23:02 Відповісти
Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 4288
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16.02.2021 23:04 Відповісти
можно поехать в Бельгию и уколоться вот такой замечательной вакцинкой (или попросить, чтоб знакомые прислали) :
https://censor.net/ru/news/3248350/rossiyane_poddelyvayut_vaktsiny_belgiyitsev_predupredili_ob_opasnosti
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17.02.2021 11:37 Відповісти
Тобто упродовж семідесяти діб... 😁
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16.02.2021 22:51 Відповісти
в каком году ?
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16.02.2021 22:52 Відповісти
В течение 2021-2022 годов
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17.02.2021 04:59 Відповісти
Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 6927
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16.02.2021 22:52 Відповісти
Смешно
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16.02.2021 22:52 Відповісти
Санітар Степашка тягав швабру по підлозі в лікарні і тепер вважає себе проффесором медицини.
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16.02.2021 22:53 Відповісти
Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 2217
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16.02.2021 22:55 Відповісти
Степанов решил взять вирус на измор!
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16.02.2021 22:55 Відповісти
Може дати ще 100 днів?
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16.02.2021 22:55 Відповісти
Чомусь такі "уточнення" від цього....блазня із команди ЗЕроБЛАЗНЯ мене вже не дивують)))
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16.02.2021 23:10 Відповісти
В «течении» почнеться. А от в «течение» точно ніт.
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16.02.2021 23:17 Відповісти
ну может он про течение Днепра ...

в нём начнётся нерест и вакцинация
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16.02.2021 23:31 Відповісти
Следует читать слитно " в течении семидесяти дней".
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16.02.2021 23:30 Відповісти
Блин! И тут Зеленский под личный контроль взял! Ну кто его просил?!
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17.02.2021 02:21 Відповісти
никто не просил. Просто человек ответственный, за все переживает! И вообще - кто если не он?)))
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17.02.2021 03:04 Відповісти
Мед.комиссию он проходил, психиатора например?
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17.02.2021 05:51 Відповісти
Давайте тоді хоч імпічмент раніше почнемо... Ми ж не Зе, щоб замість роботи по інших країнах за чужий рахунок валандатись.
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17.02.2021 07:30 Відповісти
Вакцинація, яка повинна була стартувати 15 лютого, почнеться впродовж 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 9030
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17.02.2021 08:59 Відповісти
***
- Софочка, я смотрю вы перестали шить маски…а шо так?
- Семен Маркович, я вас умоляю..вот вы в своей одноразовой маске сколько уже ходите?
- та да! а шо у вас так воняет?
- а я теперь вакцину варю… пока с запахом экспериментирую
Вакцинація, яка повинна була стартувати 15 лютого, почнеться впродовж 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 3353
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17.02.2021 09:39 Відповісти
Понанимают полу покеров по объявлению)))) Зато не скучно. И деньги разворованы и дело уголовное открыто и вакцины нет. А мы ведем против этого "патриота" информационную войну, как он говорит.))) Он же патриотично 2 ляма вечно зеленых хапнул, а теперь говорит - я обкакался, только никому не говорите, мол не портите мне репутацию, ой не ему, а стране, он же себя со странной ассоциирует, мол ща братаны завтра все будет, а потом 7-10 дней, потом 70 дней и т.д. Вот такая веселуха у нас, можно книги писать мля.
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17.02.2021 09:41 Відповісти
«Лжецу мы не верим, даже если он говорит правду».© Цицерон Марк Туллий
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17.02.2021 10:12 Відповісти
Вакцинація, яка повинна була стартувати 15 лютого, почнеться впродовж 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 168
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17.02.2021 11:00 Відповісти
В видео от июля 2020 года, предоставленном Project Veritas инсайдером Facebook, Цукерберг выражает озабоченность по поводу новых вакцин против COVID-19 и их влияния на ДНК и РНК человека.

«Но я просто хочу убедиться, что разделяю некоторые предостережения в отношении этой [вакцины], потому что мы просто не знаем долгосрочных побочных эффектов в основном модификации ДНК и РНК людей… в основном способности производить эти антитела и того, вызывает другие мутации или другие риски ниже по течению. Таким образом, ведется работа по обоим направлениям разработки вакцины », - сказал Цукерберг.
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17.02.2021 11:01 Відповісти
Это инсайдерское видео) Если вы запостите это у себя а Фейсбуке, вас могут и забанить, так как это нарушает политику сайта.
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17.02.2021 11:03 Відповісти
Может эта вакцина и не модифицирует ДНК и РНК и не вызывает никакие мутации. Но все равно странно, что Цукреберг в июле имеет какие-то основания для озабочености насчет вакцины, а октябре этого же года вводит политику бана или блокирования тех, ко будет постить свои "озабочености".
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17.02.2021 11:08 Відповісти
в течениЕ 7-10 дней
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17.02.2021 11:12 Відповісти
 
 