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Новини Політика України
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відеофіксація (83) УДО (85) кнопкодавство (96) Шкарлет (329)

Відеозаписом із кнопкодавством за Шкарлета розпоряджається апарат Верховної Ради, - Управління держохорони

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Відеозаписом із кнопкодавством за Шкарлета розпоряджається апарат Верховної Ради, - Управління держохорони

Управління державної охорони спростовує повідомлення лідера фракції "Голос" Ярослава Железняка про зникнення відео, на якому зафіксовано факт кнопкодавства при призначенні Сергія Шкарлета на пост міністра освіти.

Про це повідомляє пресслужба УДО, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі ЗМІ поширюють інформацію про так зване зникнення відео з сесійної зали Верховної Ради України і нібито підтвердження зазначеного факту представниками Управління державної охорони України. Повідомляємо, що відповідні заяви не відповідають дійсності і містять неправдиві і маніпулятивні відомості", - сказано в повідомленні.

В УДО стверджують, що не є власниками і розпорядниками відеозапису.

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"Власником і розпорядником такої інформації є Апарат Верховної Ради України", - підкреслили в Управлінні.

Раніше лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що відео з кнопкодавством за Шкарлета зникло і запропонував заслухати з цього приводу начальника управління держохорони Сергія Рудя.

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17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.

У січні стало відомо, що Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом кнопкодавства під час призначення Шкарлета.

Відеозаписом із кнопкодавством за Шкарлета розпоряджається апарат Верховної Ради, - Управління держохорони 01
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"акакаяразніца"?
Адже був заказ призначити; а закази такого порядку не обговорюються, і маскуються.
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16.02.2021 23:38 Відповісти
Та они особо не парятся чтобы хотя бы видимость законности соблюсти, а **** это типа все воля баранов народа (типа так захотели 73%)
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17.02.2021 09:00 Відповісти
Геть *******-плагіатора з посади!
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16.02.2021 23:40 Відповісти
Там всі плагатори-крадуни. ЗЕ сплагіатив гру по роялю.
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16.02.2021 23:57 Відповісти
Это уже не первый случай, когда шоумен крышует агентов кремля и коррупционеров.
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16.02.2021 23:57 Відповісти
"шоумен" сам агент кремля...и редкостный идиот и падло
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17.02.2021 08:56 Відповісти
 
 