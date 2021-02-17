Загострення ситуації на Донбасі - яскраве нагадування про те, що Росія керує цим конфліктом, - місія США при ОБСЄ

У США вважають, що загострення ситуації на Донбасі є "яскравим нагадуванням" про те, що Росія керує конфліктом на сході України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У заяві місії США при ОБСЄ підкреслюється, що Росія несе відповідальність перед загиблими і покаліченими в конфлікті, який вона спровокувала і розпалює.

"Активізація бойових дій у минулий вікенд демонструє, що Росія здатна нарощувати насильство в Україні, коли їй заманеться. Це яскраве нагадування про те, що Росія керує конфліктом в Україні", - зауважили в США.

Також зазначається, що загострення ситуації на Донбасі наголошує на необхідності виконання мінських домовленостей, починаючи з виведення російських сил із території України.

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