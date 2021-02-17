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Загострення ситуації на Донбасі - яскраве нагадування про те, що Росія керує цим конфліктом, - місія США при ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Загострення ситуації на Донбасі - яскраве нагадування про те, що Росія керує цим конфліктом, - місія США при ОБСЄ

У США вважають, що загострення ситуації на Донбасі є "яскравим нагадуванням" про те, що Росія керує конфліктом на сході України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У заяві місії США при ОБСЄ підкреслюється, що Росія несе відповідальність перед загиблими і покаліченими в конфлікті, який вона спровокувала і розпалює.

"Активізація бойових дій у минулий вікенд демонструє, що Росія здатна нарощувати насильство в Україні, коли їй заманеться. Це яскраве нагадування про те, що Росія керує конфліктом в Україні", - зауважили в США.

Також зазначається, що загострення ситуації на Донбасі наголошує на необхідності виконання мінських домовленостей, починаючи з виведення російських сил із території України.

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Топ коментарі
+9
Покупать больше электроэнергии и газа из страны-помойки. И одновременно требовать от США больше санкций против той же страны-помойки.
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16.02.2021 23:43
+7
МВФ послав Бубочку вжопу. Це подають як велику пірімогу.
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17.02.2021 00:01
+5
Мовчать не всі. Цензор пише. "Прямий", 5-й, "Еспресо" тв, які вчора Люся Арестович вимагав закрити, повідомляють. Мовчать Г+Г, "Україна", "ICTV" бо там вказівка розказувати тільки про усьо харошеє і про "успіхи" Бубочки.
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16.02.2021 23:54
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дядюшка Джо нагадує... Поки що словами.
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16.02.2021 23:34 Відповісти
так Мертвечук сказав, що буде таке! коли їх пучило від закриття каналів.
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17.02.2021 01:21 Відповісти
Лаптєстан ковбасить шо Трамп всьо.
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16.02.2021 23:37 Відповісти
Ну воно все це і їжаку зрозуміло, ще з 2014 року, а далі ЩО?
Більше занепокоєнь!
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16.02.2021 23:40 Відповісти
Покупать больше электроэнергии и газа из страны-помойки. И одновременно требовать от США больше санкций против той же страны-помойки.
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16.02.2021 23:43 Відповісти
Як тільки нафта полізла вгору...
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16.02.2021 23:45 Відповісти
Сейчас практически на Всей линии фронта временами идут локальные замесы ВСУ с кацапо-орками с применением практически Всех видов вооружения которые только есть !!! Думаем !!!
Если Байден об этом уже узнал и говорит - то почему наши сми молчат !? Обострение ситуации на Донбассе - яркое напоминание о том, что Россия управляет этим конфликтом, - миссии США при ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1573
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16.02.2021 23:45 Відповісти
Мовчать не всі. Цензор пише. "Прямий", 5-й, "Еспресо" тв, які вчора Люся Арестович вимагав закрити, повідомляють. Мовчать Г+Г, "Україна", "ICTV" бо там вказівка розказувати тільки про усьо харошеє і про "успіхи" Бубочки.
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16.02.2021 23:54 Відповісти
МВФ послав Бубочку вжопу. Це подають як велику пірімогу.
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17.02.2021 00:01 Відповісти
я тв не смотрю уже с 2014-го года.. совсем не включаю тв..
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17.02.2021 00:03 Відповісти
Войной уже не пахнет - ей воняет вовсю.
Но пейсатым пох. Им надо подгрести поболее.
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17.02.2021 00:15 Відповісти
Согласен.. И это Мы еще не все знаем.. узнаю инфу по старым каналам которых все меньше но есть еще тырнет ..он и спасает..
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17.02.2021 00:18 Відповісти
Та блин достаточно посмотреть, что кацапье под наши границы стащило - этописетс...
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17.02.2021 00:25 Відповісти
Молчат потому что имеют с Рашкой гешефт. А если закричат то придется и торговлю закрывать и електроенергию и угля поставки с РФ перекрывать... А гешефта то хочецца. Так же как и Западу хочется росийской нефти, газа и золота. Посмотреть трезво, вся елитная недвижимость Лондона, Швейцарии, Монако скуплена росийскими миллионэрами. А кто кроме росийских миллионеров может себе позволить покупать мерседесы, БМВ, майбахи, 7-ми палубные яхты в таком количестве?
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17.02.2021 00:21 Відповісти
За это расстреливают во время войны !!! А у Нас война и только за февраль 8 -груз200 и в 3 раза больше 300-х.... ТВАРИ - ВСЕ кто причастен к этому и Суд Божий над ними будет все равно !!!
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17.02.2021 00:29 Відповісти
И прям как солнце из-за туч... прояснилось на 7-й год что всем етим управляет Расийа... Не зря ***** поставил ставку на западных импотентов, как когда то Гитлер. Если бы ***** не жадничал и захватил только крым то о нем уже все давно бы и забыли
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17.02.2021 00:16 Відповісти
Загострення ситуації на Донбасі - яскраве нагадування про те, що Росія керує цим конфліктом, - місії США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2227
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17.02.2021 00:22 Відповісти
Загострення ситуації на Донбасі - яскраве нагадування про те, що Росія керує цим конфліктом, - місії США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 6924
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17.02.2021 00:27 Відповісти
обострение - реакция на закрытие каналов. предположительно.
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17.02.2021 00:38 Відповісти
Почему предположительно? Так и есть. Мстят за закрытие каналов где говорили о бездарной политике Зе и бедственном положении пенсионеров.
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17.02.2021 01:07 Відповісти
понятно. Значит именно медведчуковские каналы стоят на страже наших пенсионеров и против бездарной политики Зе. Следовательно, и орки мстят за бездарную политику Зе и бедственное положение пенсионеров. Логично.
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17.02.2021 01:12 Відповісти
а ты что, до сих пор не знаешь, что ***** руками мертвячука только то и делает, что заботится о Украине? огорчу тебя, видимо у тебя нет лишней хромосомы, в отличии от денниски. а она необходима для усвоения их ватной логики, без нее никак.
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17.02.2021 10:00 Відповісти
А какие еще варианты?
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17.02.2021 01:13 Відповісти
У 1991 була буря в пустелі, а в 2021 - під грохот бурі на даунбасі гейропейцям зроблять такий лохдаун, що попереднє буде видаватися казкою.
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05.04.2021 18:32 Відповісти
 
 