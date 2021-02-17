"ЄвроДонбас": стартувала робота над документальним фільмом, який розвінчає радянські міфи про схід України

Творці стрічки хочуть розповісти про Донбас столітньої давнини, який був складовою європейської економіки.

Про це повідомляє пресслужба Держагентства України з питань кіно, інформує Цензор.НЕТ.

За словами режисера фільму Корнія Грицюка та продюсерки картини Анни Паленчук, їхньою метою є розказати справжню історію регіону. Проєкт фільму отримав державну фінансову підтримку розміром 1,98 млн грн, зйомки заплановані на весну 2021 року. Поки ж автори збирають матеріали для фільму.

"На Донбасі розташовуються десятки міст, селищ і сіл, заснованих європейськими переселенцями і місцевими українцями ще наприкінці XIX ст., а його розквіт почався задовго до приходу більшовиків до влади. Його батьки-засновники - німці, бельгійці, англійці, французи та американці", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росія заснувала Одесу, Дніпро, Сімферополь і Севастополь": Підручник з пропагандою "русского мира" може потрапити в школи наступного року

На початку ХХ століття Донбас був передовим регіоном навіть у порівнянні з Європою, зазначають автори фільму.

"Пряме залізничне сполучення з Брюсселем, філіали французьких та німецьких банків, динамічні міста з сучасною на той час архітектурою, вихід на європейські ринки, економічне зростання, транснаціональні підприємства, серед яких, наприклад, відділення компанії Siemens, справжній космополітизм, високий рівень життя робітників та великі перспективи – таким був Донбас до приходу радянської влади", - зазначено в повідомленні.

Також дивіться: Інститут нацпам'яті презентував ролик про "Ханську Україну". ВIДЕО

"На жаль, радянські та пострадянські міфи про героїв-робітників комуністичної індустріалізації, бандитів Донбасу, "мешканців особливого регіону" або нащадків "царських зеків" дуже глибоко вкоренилися як міфологеми. Я впевнений, що дуже важливо відкрити цю територію не тільки для місцевих, а змінити в цілому ставлення до неї", - каже режисер стрічки Корній Грицюк.