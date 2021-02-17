"ЄвроДонбас": стартувала робота над документальним фільмом, який розвінчає радянські міфи про схід України
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Творці стрічки хочуть розповісти про Донбас столітньої давнини, який був складовою європейської економіки.
Про це повідомляє пресслужба Держагентства України з питань кіно, інформує Цензор.НЕТ.
За словами режисера фільму Корнія Грицюка та продюсерки картини Анни Паленчук, їхньою метою є розказати справжню історію регіону. Проєкт фільму отримав державну фінансову підтримку розміром 1,98 млн грн, зйомки заплановані на весну 2021 року. Поки ж автори збирають матеріали для фільму.
"На Донбасі розташовуються десятки міст, селищ і сіл, заснованих європейськими переселенцями і місцевими українцями ще наприкінці XIX ст., а його розквіт почався задовго до приходу більшовиків до влади. Його батьки-засновники - німці, бельгійці, англійці, французи та американці", - йдеться в повідомленні.
На початку ХХ століття Донбас був передовим регіоном навіть у порівнянні з Європою, зазначають автори фільму.
"Пряме залізничне сполучення з Брюсселем, філіали французьких та німецьких банків, динамічні міста з сучасною на той час архітектурою, вихід на європейські ринки, економічне зростання, транснаціональні підприємства, серед яких, наприклад, відділення компанії Siemens, справжній космополітизм, високий рівень життя робітників та великі перспективи – таким був Донбас до приходу радянської влади", - зазначено в повідомленні.
"На жаль, радянські та пострадянські міфи про героїв-робітників комуністичної індустріалізації, бандитів Донбасу, "мешканців особливого регіону" або нащадків "царських зеків" дуже глибоко вкоренилися як міфологеми. Я впевнений, що дуже важливо відкрити цю територію не тільки для місцевих, а змінити в цілому ставлення до неї", - каже режисер стрічки Корній Грицюк.
Будь ласка, зачекайте...
К сожалению об этом знают не многие, а говорят - единицы.
Будем надеятся - фильм даст толчок...
А совкова інфраструктура перетворилась в нікому непотрібні руїни. Через відсталість.
І недаремно дамбасяни відстали від життя, бо мізками лишились в совку.
Ваш пост - прекрасная иллюстрация дремучести, отсталости и невежества
Оце ж такі йолопи тягнуть країну взад.
Не дають розвиватись через свою хворобливу прив'язаність до злиднів, тому так і живуть, мов кацапи.
Це неадеквати, яких тільки могила справить. І таке моє ставлення до них.
Ви вже добре проілюстрували.
Стуса, як і Шевченка домбаське бидло зневажає.
Ви посоромились це визнати. А я не збираюсь терпіти цих духовних виродків, це ж зашморг для країни.
Да что там наверное, Вы наверняка фашист так как не любите коммунистов. Для совков особенно рашистских это верная и единственная примета фашистов. Если Вы против нас значит наверняка фашисты.
Але втікачі з каторги та інший криміналізований пролетаріат з кацапщини - це таки мало місце бути. На шахтах їх працювало дохріна і більше. Почитайте Субтельного про історію Донбасу та міграцію цапомордих трудових ресурсів імперії (а цього історика важко запідозрити у поширенні рогатих наративів - там русофобія на повен зріст).
Або свідчення письменника Аркадія Аверченка, якому наприкінці 1890-х "пощастило" попрацювати в конторі шахти на Лугіндонщині (але зверніть увагу, що один із NPC розмовляє трохи суржиковою, але українською - тобто села були дійсно українські).
Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать - это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца…
Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время - ниже.
И все обитатели этого места пили как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.
Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи, большей частью, беглыми с каторги, паспортов они не имели, и отсутствие этой непременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе - целым морем водки.
Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой - ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки.
Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые двадцать шагов.
- Что это такое? - изумился я.
- А шахтеры, - улыбнулся сочувственно возница. - Горилку куповалы у селе. Для божьего праздничку.
- Ну?
- Тай не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!
Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала. И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчик на всем пути.
Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения - бутылка водки) съесть динамитный патрон. Проделав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.
По миновании же этого странного карантина - был он жестоко избит.
Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.
Занесенные сюда гигантской метлой божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить как бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались прежестокими отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое, тягучее и танцевали угрюмо-сосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки **** на человечество.
В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы в колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.
Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом…
Десь зо чверть сторіччя тому довелось мені побувати на расії. Ситуація. Восьма ранку. Біля залізничного вокзалу сідаємо з друзякою, що зустрів мене там, до автобуса - там була кільцева зупинка. Тоді ще був такий собі легендарний "хлів на колесах" ЛІАЗ. Сидячі місця були усі зайняті, двоє-троє громадян стояли. Із усіх, хто був в автобусі, тверезими були: друзяка, я і, можливо, шофер (його кабіна відгороджена від салону склом, тому щось стверджувати напевне - тяжко). Тут хтось із пасажирів комусь щось голосно і надривом доводить, і йому глибоко байдуже, що ніхто його не слухає. Там прямо в автобусі інший пасажир лізе пасажирці за пазуху. А їй то до дупи....
Я запитався у друзяки, що то в них за свято? Він немало здивувався, з чого я таке вирішив? Я візьми та й ляпни: та народ же поголовно нетверезий. Тут "народ" покинув займатися своїми справами і на мене витріщився, як на... марсіанина. Друзяка каже, що в них так завжди. Я в нього поцікавився, чому тоді він тверезий? Відповідь мене прибила: "Тебе зустрічаю".
Отак от...
Переслал фотографии из вашей подборки двум знакомым интеллигентным полякам: умные, образованные люди, много знают о русской истории, но перед этими фотками они потеряли дар речи: даже при всём своём негативном отношении к России они испытывали какое-то недоверие к этим фото: что, мол, мы конечно понимаем, что Мордор - это ужасная страна, что это "нелюдска зжемля", но такого грязного тупого ужаса даже Там, в Мордоре, не может быть, потому что такого не может быть никогда.
А я им тут же ссылочку на знаменитый российский фильм о Челябинске "Из жизни мотыльков" , Вот только после просмотра фильма поляки отзвонились и сказали, что "Всё поняли".
Такие фотографии надо каждый вечер показывать в прайм-тайме по всем ТВ каналам Украины, чтобы люди точно знали и отчётливо понимали, что такое "высокодуховный" Рюцкий миръ...
У Стругацьких - "пикник на обочине", а на фото щось набагато депресивніше... "Пикник на дне" - суворий кросовер Стругацьких і Горького
сделаю массовую рассылку этих фотоматериалов в редакции украинских и польских газет.
Спасибо. Мой электронный адрес: [email protected]
Магнитогорский пикник на дне
Откуда еще 300?
Бо найважливішим з мистетств для нас є 95 квартал!
І авжеж ніякі не кацапи.
Поэтому его будут гнобить, пока не сравняют с землей.
Никому не нужно New-Швейцария.