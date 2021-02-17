Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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В окупованому Криму в ніч на 17 лютого ФСБ РФ прийшла з обшуками в будинки кримських татар.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.
"У тимчасово окупованому Криму о 4:00 почалися і в ці хвилини ще тривають обшуки в будинках кримських татар.
Поки відомо про 5 обшуків - в Бахчисараї 2 обшуки, по одному - в містах Сімферополі та Білогірську, ще один обшук відбувається у с. Заповітне Советського району", - написав він.
Як пізніше повідомили в "Кримській солідарності", слідчі заходи проводяться в семи домоволодіннях. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Шихаметов Яшар і Абдулборій Махамадамінов уже затримані співробітниками ФСБ після проведення слідчих заходів у їхніх будинках. Обшуки за місцем проживання Ернеста Ібрагімова та Олега Федорова тривають.
У ФСБ Криму повідомили, що обшук проводять у межах кримінальної справи. Родичам на місцях проведення слідчих заходів слідчі ФСБ заявили, що затриманим інкримінують статтю 205.5 КК РФ.
Серед затриманих є активісти "Кримської солідарності" і проєкту для дітей політв'язнів "Кримське дитинство". Азамат Еюпов - учасник протестної акції кримських татар на Красній площі в Москві в липні 2019 року.
Юридичну допомогу затриманим надаватимуть адвокати Сіяр Панич, Ліля Гемеджі, Юнус Рефат, Марлен Халіков, Еміль Курбедінов і Тарас Омельченко.
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После освобождения Крыма от «ихтамнетов» Путина, крымских патриотов Украины, протестовавших против российской оккупации, надлежит назначить Главами районов ЮБК.
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москва - 6 букв
кремль - 6 букв
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666.
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СОВПАДЕНИЕ ?....................?
партия ****** россия = 666 ....
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.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
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Появилась в Крыму РФ - появились какие-то террористы....
Вывод: терроризм на полуостров притащила РФ !!!
НЕ СУМУЙТЕ КАЦАПИ І "ПОНАЄХІ" В КРИМ - КОЛИ КРИМ БУДЕ ЗНОВУ ПІДКОНТРОЛЬНИМ УКРАЇНІ ТАМ БУДУТЬ КРИМО ТАТАРСЬКІ СИЛОВІ СТРКТУРИ ЯКІ БУДУТЬ ПАТРУЛЮВАТИ КОЖНЕ МІСТО КРИМУ І ВИРІШУВАТИ ХТО МІСЦЕВИЙ. А ХТО ТЕРОРИСТ