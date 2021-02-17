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обшук (1343) Чубаров (554) кримські татари (1969)

Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В окупованому Криму в ніч на 17 лютого ФСБ РФ прийшла з обшуками в будинки кримських татар.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"У тимчасово окупованому Криму о 4:00 почалися і в ці хвилини ще тривають обшуки в будинках кримських татар.

Поки відомо про 5 обшуків - в Бахчисараї 2 обшуки, по одному - в містах Сімферополі та Білогірську, ще один обшук відбувається у с. Заповітне Советського району", - написав він.

Як пізніше повідомили в "Кримській солідарності", слідчі заходи проводяться в семи домоволодіннях. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Шихаметов Яшар і Абдулборій Махамадамінов уже затримані співробітниками ФСБ після проведення слідчих заходів у їхніх будинках. Обшуки за місцем проживання Ернеста Ібрагімова та Олега Федорова тривають.

Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала пятьох осіб 01
Азамат Еюпов

У ФСБ Криму повідомили, що обшук проводять у межах кримінальної справи. Родичам на місцях проведення слідчих заходів слідчі ФСБ заявили, що затриманим інкримінують статтю 205.5 КК РФ.

Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала пятьох осіб 02
Ернест Ібрагімов

Серед затриманих є активісти "Кримської солідарності" і проєкту для дітей політв'язнів "Кримське дитинство". Азамат Еюпов - учасник протестної акції кримських татар на Красній площі в Москві в липні 2019 року.

Юридичну допомогу затриманим надаватимуть адвокати Сіяр Панич, Ліля Гемеджі, Юнус Рефат, Марлен Халіков, Еміль Курбедінов і Тарас Омельченко.

Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала пятьох осіб 03

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Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала пятьох осіб 04
Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала пятьох осіб 05
Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала пятьох осіб 06
Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала пятьох осіб 07
Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала пятьох осіб 08
Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала пятьох осіб 09
Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала пятьох осіб 10
Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала пятьох осіб 11
Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала пятьох осіб 12
Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала пятьох осіб 13
Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала пятьох осіб 14
Фото: Кримська Солідарність/Facebook

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 5552Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 98Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 7793Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 5762Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 5462Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 8849
показати весь коментар
17.02.2021 07:44
+8
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек - Цензор.НЕТ 3805 Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек - Цензор.НЕТ 9851
показати весь коментар
17.02.2021 07:37
+7
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
СОВПАДЕНИЕ ?....................?


партия ****** россия = 666 ....
,,
.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
..
....
показати весь коментар
17.02.2021 07:34
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17.02.2021 07:18 Відповісти
Когда Крым будет очищен от российских военных отставников, вертухаев, понаехавших «поребриков», коммунистической партноменклатуры и «крымнашевцев», Верховна Рада Украины рассмотрит вопрос о возвращении крымским городам и населенным пунктам татарских географических названий, какие существовали в период Крымского ханства.
После освобождения Крыма от «ихтамнетов» Путина, крымских патриотов Украины, протестовавших против российской оккупации, надлежит назначить Главами районов ЮБК.
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17.02.2021 10:08 Відповісти
Так ведь Игиловцы -- и прочие террористы-- - - СОЮЗНИКИ Кремля ?? ..
.
.
?.
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17.02.2021 07:37 Відповісти
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
СОВПАДЕНИЕ ?....................?


партия ****** россия = 666 ....
,,
.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
..
....
показати весь коментар
17.02.2021 07:34 Відповісти
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек - Цензор.НЕТ 3805 Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек - Цензор.НЕТ 9851
показати весь коментар
17.02.2021 07:37 Відповісти
Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 5552Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 98Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 7793Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 5762Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 5462Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 8849
показати весь коментар
17.02.2021 07:44 Відповісти
Думаешь рос-0хфицЭрф конкурентов убирали ?.
.
\
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17.02.2021 07:58 Відповісти
як тільки окупували Крим-відразу на кожному домі реклама наркоти з"явилась.
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17.02.2021 11:34 Відповісти
що, хутінські шавки підкинули ?
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17.02.2021 08:01 Відповісти
Курва кацапська подохни *****
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17.02.2021 10:10 Відповісти
ДАВНО ПОРА ЗАНЯТЬСЯ РОДСТВЕННИКАМИ РОССИЙСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ И ГОССЛУЖАЩИХ ПРОЖИВАЮЩИХ В ЕС И США !)
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17.02.2021 09:11 Відповісти
Была Украина - террористов среди крымских татар не было!
Появилась в Крыму РФ - появились какие-то террористы....
Вывод: терроризм на полуостров притащила РФ !!!
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17.02.2021 09:58 Відповісти
Крымские татары уже выкупили у продажных коррумпированных чиновников Крыма списки пророссийских граждан Крыма кричащих на Графской пристани в 2014 году: «Путин. Введи войска»! Адреса и фамилии участников «Рехферендума» находятся в надежном месте. Украденные переселенцами из Нечерноземья татарские дома и квартиры будут возвращены законным хозяевам вместе с мебелью и утварью.
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17.02.2021 10:10 Відповісти
Продовжуючи жити на окупованому біснуватими рашистами півострові, кримські татари дають добровільну мовчазну згоду терпіпти знущання з боку кдб-них москало-ублюдків, погоджуються із репресіями та визнають із законність. Всі з притомних кримських татарів давно виїхали з цього гетто під назвою "кримскій фєдєральний окруґ ерефії".
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17.02.2021 10:10 Відповісти
Дурень, кацапи тільки того й чекають щоб повністю змінити демографічну картину Криму. Татари повинні залишатися в Криму.
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17.02.2021 10:17 Відповісти
"розумний" ти наш, в Крим кассаби ВЖЕ нагнали пів мільйона рюзкочєлюстних, і демографія ВЖЕ змінилась, без твоєї геніальної ідеї. Про тотальну паспортизацію з куркою-мутантом на гербі чув? Чи тільки вийшов(ла) із запою?
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17.02.2021 12:56 Відповісти
Пішов ти в сраку, телепень, блдь.
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17.02.2021 13:41 Відповісти
Як нагнали, так і самі повтікають. Чому Хрущов повернув Крим Україні? Бо після того, як татар виселили далеко, а заселили росіянами, цвітучий Крим перетворився в неродючу руїну, бо там не було господарів. Касапи почали голодувати і багато їх повиїжджало. І в кремлі вирішили землю віддати українцям, щоб налагодити господарство.
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17.02.2021 15:13 Відповісти
там не тільки татари проти кацапів...хай живуть та дітей правильно научають.
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17.02.2021 11:32 Відповісти
Боюсь, як би цих дітей не навчали "фєдєральниє тєлєканали ерефії", прикормлені "ютуб-відєоблохєри" та інші пропагандония, які лізуть з кожної фейсбук-спільноти.
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17.02.2021 13:39 Відповісти
кацапи - учні нацистів та нкведістів.
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17.02.2021 11:31 Відповісти
Кацапа-рашисский режим поступова знищує корінний народ, це не дивно, вони завжди так діяли.
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17.02.2021 11:33 Відповісти
Krim-Ukraina !
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17.02.2021 11:42 Відповісти
"Во временно оккупированном Крыму в 4:00 начались и в эти минуты еще продолжаются обыски в домах крымских татар.Пока известно о 5 обысках - в Бахчисарае 2 обыска, по одному - в городах Симферополе и Белогорске, еще один обыск происходит в с. Заветное Советского района", - написал он. Источник: https://censor.net/ru/n3248359

НЕ СУМУЙТЕ КАЦАПИ І "ПОНАЄХІ" В КРИМ - КОЛИ КРИМ БУДЕ ЗНОВУ ПІДКОНТРОЛЬНИМ УКРАЇНІ ТАМ БУДУТЬ КРИМО ТАТАРСЬКІ СИЛОВІ СТРКТУРИ ЯКІ БУДУТЬ ПАТРУЛЮВАТИ КОЖНЕ МІСТО КРИМУ І ВИРІШУВАТИ ХТО МІСЦЕВИЙ. А ХТО ТЕРОРИСТ Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 9887
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17.02.2021 12:41 Відповісти
 
 