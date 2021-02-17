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обстріл (21071) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, гранатомети і снайперську зброю. Втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Ворог за добу чотири рази порушив режим

Минулої доби, 16 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-мм калібру неподалік Красногорівки. Зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів противник відкривав вогонь неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне, збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі снайперської зброї.

"На прицільні обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 17 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загострення ситуації на Донбасі - яскраве нагадування про те, що Росія керує цим конфліктом, - місії США при ОБСЄ

Ворог за добу чотири рази порушив режим тиші на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, гранатомети і снайперську зброю. Втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Президент Зеленський вважає, що в нас громадянська війна.
Бо на публіку називає ворога то повстанцами, то сепаратистами..
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17.02.2021 08:28
+2
Нарушили тишину обстреляв минометами, интересную терминологию придумали.
Нарушают тишину это когда кричат в тишине , или дрелью в стену долбят, а минометом, это атака на суверенное государство
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17.02.2021 07:41
+2
Мультик "Маугли" помните, там было "Водяное перемирие". Так вот, сейчас у меня, во дворе- "Перемирие затянувшегося холода". Два извечных врага, коты Степан и Малыш, которые дико воют и дерутся всегда(!) когда видят друг-дружку, а потому я их всегда кормлю в раздельных мисках, сегодня, впервые за года- ели из одной миски!!! Вот это- реальное перемирие. Коты оказались, в этом плане, умнее людей! Я просто в шоке!
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17.02.2021 07:49
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Нарушили тишину обстреляв минометами, интересную терминологию придумали.
Нарушают тишину это когда кричат в тишине , или дрелью в стену долбят, а минометом, это атака на суверенное государство
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17.02.2021 07:41 Відповісти
За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ!!!

А патамушто - "Тасторона"...
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17.02.2021 10:06 Відповісти
Мультик "Маугли" помните, там было "Водяное перемирие". Так вот, сейчас у меня, во дворе- "Перемирие затянувшегося холода". Два извечных врага, коты Степан и Малыш, которые дико воют и дерутся всегда(!) когда видят друг-дружку, а потому я их всегда кормлю в раздельных мисках, сегодня, впервые за года- ели из одной миски!!! Вот это- реальное перемирие. Коты оказались, в этом плане, умнее людей! Я просто в шоке!
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17.02.2021 07:49 Відповісти
Президент Зеленський вважає, що в нас громадянська війна.
Бо на публіку називає ворога то повстанцами, то сепаратистами..
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17.02.2021 08:28 Відповісти


Alex Gord



О. Михайло На 98 році відійшов у вічність ветеран Другої світової, доброволець дивізії "Галичина" Іван ФІАЛКА..В боях під Бродами знищив танк Т34 , два літаки. Потрапив у полон, Пройшов жахіття сталінських тюрем і констаборів Сибіру.
Вічна пам'ять воїну .
Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, гранатомети і снайперську зброю. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6779
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17.02.2021 08:30 Відповісти
Станом на 2040 року не залишиться жодного ветерану Другої Світової з жодного боку.
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17.02.2021 08:50 Відповісти
Героям слава!
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17.02.2021 10:23 Відповісти
За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ
У сліпогоглухого хомчака- іловайського - 4 порушення "тиші".
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17.02.2021 08:53 Відповісти
А тем времени...... . В Сирии ОПЪЯТЬ ОЧЕРЕДНОЙ касапоКОТЕЛ..
. Израиль уничтожил групировку ПВО - росцийсских-ТЕЕРОРИСТОВ на юге Сирии.... .
Такжэ покрошил не меряноо живой силы и бронетехники росцийсских карателей !.. . ...........
. Турцыя на севере Сирии разбомбила аэропорт и сожгла 6 росцийсских аналоговнетсских ********* 79 поколения.... .. .


.


россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
СОВПАДЕНИЕ ?....................?


партия ****** россия = 666 ....
,,
.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
..
...
.
.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..


.
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17.02.2021 09:02 Відповісти
Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, гранатомети і снайперську зброю. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8438
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17.02.2021 09:21 Відповісти
рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.
Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
.
рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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.
https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
.
. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
.
https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be

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.
..ВАРВАРЫ - - - -

https://www.youtube.com/watch?v=fbIe8QC5unY ..
ВОРЫ - ВАРВАРЫ .
идиоты-варвары.
.
УРОДЫ-УБИЙЦЫ - воры - варвары.


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17.02.2021 09:55 Відповісти
 
 