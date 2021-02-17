Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, гранатомети і снайперську зброю. Втрат немає, - штаб ОС
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Минулої доби, 16 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-мм калібру неподалік Красногорівки. Зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів противник відкривав вогонь неподалік Водяного, що на Приазов’ї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне, збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі снайперської зброї.
"На прицільні обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 17 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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Нарушают тишину это когда кричат в тишине , или дрелью в стену долбят, а минометом, это атака на суверенное государство
А патамушто - "Тасторона"...
Бо на публіку називає ворога то повстанцами, то сепаратистами..
Alex Gord
О. Михайло На 98 році відійшов у вічність ветеран Другої світової, доброволець дивізії "Галичина" Іван ФІАЛКА..В боях під Бродами знищив танк Т34 , два літаки. Потрапив у полон, Пройшов жахіття сталінських тюрем і констаборів Сибіру.
Вічна пам'ять воїну .
У сліпогоглухого хомчака- іловайського - 4 порушення "тиші".
. Израиль уничтожил групировку ПВО - росцийсских-ТЕЕРОРИСТОВ на юге Сирии.... .
Такжэ покрошил не меряноо живой силы и бронетехники росцийсских карателей !.. . ...........
. Турцыя на севере Сирии разбомбила аэропорт и сожгла 6 росцийсских аналоговнетсских ********* 79 поколения.... .. .
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россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
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СОВПАДЕНИЕ ?....................?
партия ****** россия = 666 ....
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.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
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.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
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ТЕРРОРИСТ !
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Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
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. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
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https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be
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..ВАРВАРЫ - - - -
https://www.youtube.com/watch?v=fbIe8QC5unY ..
ВОРЫ - ВАРВАРЫ .
идиоты-варвары.
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УРОДЫ-УБИЙЦЫ - воры - варвары.
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