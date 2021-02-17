США стежать за діями РФ у контексті справи Навального і чинитимуть тиск на "країни, які загрожують загальнолюдським цінностям", - Держдеп

Сполучені Штати уважно стежать за розвитком подій у справі лідера російської опозиції Олексія Навального і відстоюватимуть права людини шляхом тиску на "країни, які загрожують загальнолюдським цінностям".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це у вівторок заявив Нед Прайс, офіційний представник Держдепартаменту.

Відповідаючи на запитання журналіста, який поцікавився подальшими діями Вашингтона щодо справи Навального, з огляду на те, що "Путін, схоже, ігнорує протести з боку Америки і Заходу", Прайс підкреслив, що Москві протистоїть "широка коаліція однодумців і партнерів", які засуджують порушення прав людини в Росії.

"Ми разом з нашими союзниками, включно з нашими союзниками в Європі, дуже уважно стежимо за діями Росії в контексті справи Навального, зокрема його арештом і затриманням тисяч росіян, які не побоялися вийти на вулиці", - заявив Прайс.

Він додав, що поряд з цим директор Національної розвідки нині готує для Білого дому звіт про зловмисні дії, які "виходили від Росії або приписувалися їй за останні кілька років". Зокрема, йдеться про російське втручання в американські вибори, кібератаку на SolarWinds і застосування хімічної зброї проти Навального.

"Адміністрація вже дала зрозуміти, що ми відстоюватимемо права людини. Ми чинитимемо тиск на країни, які загрожують нашим інтересам, загрожують загальнолюдським цінностям", - заявив представник Держдепартаменту, додавши, що "найближчими днями ми ще поговоримо про це".

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Нед Прайс не захотів "вдаватися в подробиці", відповідаючи на прохання прокоментувати заяву адвоката громадянина США Пола Вілана, засудженого в Росії за обвинуваченням у шпигунстві. Адвокат раніше повідомив, що між Вашингтоном і Москвою ведуться переговори про обмін ув'язненими.

"У загальних рисах ми можемо сказати, що добробут і безпека громадян США за кордоном, як я вже казав, є одним з наших найвищих пріоритетів. Російська влада засудила Пола Вілана в ході закритого і секретного судового процесу.., який був глузуванням з правосуддя", - заявив Прайс.

У Держдепартаменті, як і раніше, стурбовані безпекою Пола Вілана, який був засуджений до 16 років ув'язнення. США продовжать "говорити від імені Вілана доти, поки російська влада нарешті ... не відправить Вілана додому, до його сім'ї, яка живе в Сполучених Штатах", наголосив представник Держдепартаменту.

Акції на підтримку Олексія Навального, якого помістили під варту після повернення з Берліна до Москви, відбулися в багатьох містах Росії 23 і 31 січня. На акціях протесту було рекордна кількість затриманих, порушено десятки кримінальних справ.

2 лютого, коли суд ухвалив рішення про заміну Навальному умовного терміну у справі "Ів Роше" на реальний, прихильники політика влаштували акцію в центрі Москви, учасників якої також затримувала поліція. Акція також відбулася в Санкт-Петербурзі. 5 лютого Леонід Волков оголосив, що найближчим часом акцій на підтримку Навального не буде. У зверненні, опублікованому 8 лютого, Волков також казав, що найближчим часом акції протесту не плануються.