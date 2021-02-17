УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7526 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗа кордоном
8 186 31
діти (4404) Єгипет (220) народжуваність (48)

У Єгипті розробляють програму для обмеження народжуваності в країні: Двоє дітей у сім'ї - "дуже велика проблема"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

У Єгипті розробляють програму для обмеження народжуваності в країні: Двоє дітей у сім'ї -

Уряд Єгипту розробляє програму для обмеження народжуваності в країні і зниження приросту населення, оскільки ресурсів на всіх не вистачає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це заявив єгипетський президент Абдель Фаттах ас-Сісі, передає Egypt Independent.

За словами ас-Сісі, населення Єгипту зростає занадто швидко, а мати більш як двох дітей у сім'ї – "дуже велика проблема" і необхідно поширювати інформацію про небезпеку швидкого приросту населення.

Водночас запроваджувати будь-які суворі заходи на законодавчому рівні поки не планують, хочуть проводити роз'яснювальну роботу.

"Ми не прагнемо вирішити цю проблему шляхом ухвалення суворих законів. Ми працюємо над програмою, щоб протистояти збільшенню населення і надавати послуги, необхідні для цього", – підкреслив президент.

Він додав, що темпи приросту населення мають бути пропорційні ресурсам, доступним державі, а зростання населення негативно впливає на всі сектори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Народжуваність в Україні щороку зменшується на 30-35 тис. дітей, - Денісова

Ас-Сісі, підкреслив, що єгипетський народ не помітить значного поліпшення життя, поки темпи зростання населення не буде взято під контроль.

Тим часом скасування політики "одна сім'я – одна дитина" не допомогло Китаю відновити колишні темпи приросту населення – коефіцієнт народжуваності в країні впав до рекордно низького рівня.

Ми також писали, що в Україні за минулий рік зафіксували стрибок смертності: за 11 місяців 2020 року померло 549,17 тис. людей, що на 2,9% більше, ніж за аналогічний період 2019 року, і народилося 268,9 тис. людей – на 6,2% менше.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
ватнік, перш ніж до тебе, добереться Білл щ Гейтс з вакциною, ти перетворишся на овощ від тілівізора путіна
показати весь коментар
17.02.2021 08:29
+9
Обматываем....У Єгипті розробляють програму для обмеження народжуваності в країні: Двоє дітей у сім'ї - "дуже велика проблема" - Цензор.НЕТ 1634
показати весь коментар
17.02.2021 08:28
+8
Зачем так сложно, достаточно пригласить наших политиков а Египет и через годик другой египтяне сами будут не хотеть заводить детей и « Нас больше 100 млн» станет таким же как «Украинцев 52 млн'
показати весь коментар
17.02.2021 08:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сколько уже в Египте?... 110 миллионов вроде
показати весь коментар
17.02.2021 08:09 Відповісти
нет.. более 100 но еще не 110.
показати весь коментар
17.02.2021 08:14 Відповісти
Шо, разлив Нила уже не актуален, да? У Єгипті розробляють програму для обмеження народжуваності в країні: Двоє дітей у сім'ї - "дуже велика проблема" - Цензор.НЕТ 2976
показати весь коментар
17.02.2021 08:15 Відповісти
вполне актуален. А что в этом смешного?
показати весь коментар
17.02.2021 09:01 Відповісти
Обматываем....У Єгипті розробляють програму для обмеження народжуваності в країні: Двоє дітей у сім'ї - "дуже велика проблема" - Цензор.НЕТ 1634
показати весь коментар
17.02.2021 08:28 Відповісти
ватнік, перш ніж до тебе, добереться Білл щ Гейтс з вакциною, ти перетворишся на овощ від тілівізора путіна
показати весь коментар
17.02.2021 08:29 Відповісти
Зачем так сложно, достаточно пригласить наших политиков а Египет и через годик другой египтяне сами будут не хотеть заводить детей и « Нас больше 100 млн» станет таким же как «Украинцев 52 млн'
показати весь коментар
17.02.2021 08:36 Відповісти
тоже ржал... У Єгипті розробляють програму для обмеження народжуваності в країні: Двоє дітей у сім'ї - "дуже велика проблема" - Цензор.НЕТ 6440
показати весь коментар
17.02.2021 08:41 Відповісти
смешно и не очень мусульманство которое по сути не запрещает и иногда и подталкивает к большому количеству детей сначала бы пояснить мусульманам о моногамном браке один муж одна жена и один-два ребенка а не так 3-6 жен и куча наложниц в статусе ну почти жона и каждая да по двое....диточок.... вот вы заметили где растет население-- а где падает или практически в ноль.. Китай который типа богатая страна ага зарплата внутри страны в депрессивных районах еле еле 140 долларов ... а даже жёсткая программа одна семья один ребенок не помогает.. плодятся быстрее чем расстреливают.. Индия вообще отпад кастовость где 20% супер богатые мега богатые 10% средний уровень и чуточку выше среднего а 70% нищета и голытьба плюс нет земель для роста площадей под сельхоз культуры... а вода также проблема номер 1.... а нет по итогу... Индия ЛИДЕР по росту прогрессивно населения хотя моральные устои уж никак не свидетельствуют о сексуальной революции индусов.. и + бонусом во все мире рост населения среди мусульманских стран..... исключение составляют страны Африки там прирост пока не поспевает за средней продолжительностью 27-37 лет и как следствие умирание вымирание население по сути 1 к одному рожденный-умерший... по Африке болезней эпидемий и экологических и климатических факторов...
показати весь коментар
17.02.2021 10:08 Відповісти
А скажи , путін- ***** ?
показати весь коментар
17.02.2021 10:34 Відповісти
Рады так же как на твоей паРаше, с примерно таким же коэффициентом рождаемости и где популяция держится только за счет приезжих таджиков с узбеками и чеченцев с дагами?)
показати весь коментар
17.02.2021 09:17 Відповісти
Еще какой то вирус запустят, просапают население как западенцы в колхозах буряки в свое время, делов то.
показати весь коментар
17.02.2021 08:48 Відповісти
Ща отвакцинируют, и в течении 5 лет сократится процентов на 20.
показати весь коментар
17.02.2021 08:57 Відповісти
Через 2-3 десятка лет украинцы вымрут, тогда придут арабы и будут здесь жить вместо нас. И будет вместо Украина - Египтина!
показати весь коментар
17.02.2021 08:59 Відповісти
Ці хоча б відверто кажуть, шо скорочують поголів'я. Приберуть старих - медиків для лікування очно і заочно треба значно менше, скоротять народжуваність - вчителів в такій кількості вже не треба, і решта - за списком.
показати весь коментар
17.02.2021 09:12 Відповісти
2000 лет назад Египет был главной житницей Римской империи. Смена климата, застой в развитии экономики, амбиции правителей привели к деформации экономики. Сколько там человек надо, чтобы за пляжами ухаживать, отели содержать да по пирамидам экскурии водить? У Єгипті розробляють програму для обмеження народжуваності в країні: Двоє дітей у сім'ї - "дуже велика проблема" - Цензор.НЕТ 8568
показати весь коментар
17.02.2021 09:21 Відповісти
Египтяне! Берите пример с китайцев. Они прекратили эти глупые эксперименты с рождаемостью и стали смело осваивать Сибирь У Єгипті розробляють програму для обмеження народжуваності в країні: Двоє дітей у сім'ї - "дуже велика проблема" - Цензор.НЕТ 5961. Разумеется Волга не Нил, но и Ставрополье не Аравийская пустыня. Будете росиянцев культуре земледелия учить
показати весь коментар
17.02.2021 09:16 Відповісти
размножаются как тараканы
показати весь коментар
17.02.2021 09:19 Відповісти
ГЛАВНАЯ ПРОГРАММА ЧТОБЫ ВЛАСТЬ САМА ТАК ПОСТУПАЛА !!!
показати весь коментар
17.02.2021 09:26 Відповісти
Дві дитини на сім"ю за умов сталої середньої тривалості життя - це максимум підтримання чисельності населення на одному і тому ж рівні. Якщо ж ріст іде за рахунок збільшення тривалості життя, ну то, значить, ресурсів для підтримання цього життя вистачає. Ну а, взагалі, можуть спробувати в коран дописати, що після першої дитини аллах без запобіжника не одобряє сексом займатися. Хоча в них в ночі стандартна відмазка: "Аллах спыт - Аллах нэ видэт!"
показати весь коментар
17.02.2021 09:30 Відповісти
третьего ребенка переселять в россию, охмурять наташ У Єгипті розробляють програму для обмеження народжуваності в країні: Двоє дітей у сім'ї - "дуже велика проблема" - Цензор.НЕТ 1161
показати весь коментар
17.02.2021 09:35 Відповісти
Мировое господство выиграют не страны с лучшим научным и технологическим уровнем, а страны не умеющие пользоваться контрацептивами.
показати весь коментар
17.02.2021 09:36 Відповісти
пусть к нам мигрировать начинают. все равно в Украине украинцев все меньше, скоро вообще не останется. так хоть Украина кацапам не достанется, лучше уж египтянам.
показати весь коментар
17.02.2021 09:45 Відповісти
У бедных, малообразованных людей и понятия соответствующие, дайте им образование и вбейте в голову потребительские ценности и они сами перестанут размножаться.
показати весь коментар
17.02.2021 10:30 Відповісти
Можем отдать им Ермака с его помощьником зеленским
враз вымирать начнут
показати весь коментар
17.02.2021 10:44 Відповісти
Когда у очень многих представителех "хомо" отсуствует логика и интеллект о причино-следственых связях: небезопасный секс -> рождение киндеров -> бедность и нищета /если доходы не соответвуют потредностям/, то бесполезна "разъяснительная работа" нужны очень строгие и безжалостные "драконовские методы"!
показати весь коментар
17.02.2021 11:41 Відповісти
Аномальна чисeльність нашого виду мавп на Зeмлі - основна проблeма планeти. Украіна тeж катастрофічно пeрeнасeлeна. Інші види тварин з приблизно таким, як у людeй, розміром тіла або або вимeрли внаслідок витіснeння людиною або мають чисeльність від кількох особин до кількох мільйонів. А людeй мільярди. Лишe два види ссавців мають чисeльність співставну з людською - сірий пацюк і хатня миша. Обидва вони живуть в сeрeдовищі, створeному людьми.
показати весь коментар
17.02.2021 12:42 Відповісти
 
 