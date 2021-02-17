В Україні за добу від COVID-19 померли 147 осіб, зафіксовано 4286 нових випадків зараження, одужали 5927 людей

Станом на ранок середи, 17 лютого, виявлено 4286 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"4286 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 304 дитини та 329 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 330 осіб;

летальних випадків – 147;

одужало – 5 927 осіб;

здійснено тестувань за добу – 64 842 (зокрема методом ПЛР – 25 782, методом ІФА – 16 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 413).

Також читайте: Вакцинація, яка повинна була стартувати 15 лютого, почнеться впродовж 7-10 днів, - Степанов

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 280 904 особи;

одужало – 1 128 895 осіб;

летальних випадків – 24 689;

проведено ПЛР-тестувань – 6 596 588.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), м. Київ (366), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях", - розповів Степанов.









