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В Україні за добу від COVID-19 померли 147 осіб, зафіксовано 4286 нових випадків зараження, одужали 5927 людей

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В Україні за добу від COVID-19 померли 147 осіб, зафіксовано 4286 нових випадків зараження, одужали 5927 людей

Станом на ранок середи, 17 лютого, виявлено 4286 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"4286 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 304 дитини та 329 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 147 осіб, зафіксовано 4286 нових випадків зараження, одужали 5927 людей 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 147 осіб, зафіксовано 4286 нових випадків зараження, одужали 5927 людей 02госпіталізовано – 2 330 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 147 осіб, зафіксовано 4286 нових випадків зараження, одужали 5927 людей 02летальних випадків – 147;

В Україні за добу від COVID-19 померли 147 осіб, зафіксовано 4286 нових випадків зараження, одужали 5927 людей 02одужало – 5 927 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 147 осіб, зафіксовано 4286 нових випадків зараження, одужали 5927 людей 02здійснено тестувань за добу – 64 842 (зокрема методом ПЛР – 25 782, методом ІФА – 16 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 413).

Також читайте: Вакцинація, яка повинна була стартувати 15 лютого, почнеться впродовж 7-10 днів, - Степанов

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 147 осіб, зафіксовано 4286 нових випадків зараження, одужали 5927 людей 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 147 осіб, зафіксовано 4286 нових випадків зараження, одужали 5927 людей 07захворіло – 1 280 904 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 147 осіб, зафіксовано 4286 нових випадків зараження, одужали 5927 людей 07одужало – 1 128 895 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 147 осіб, зафіксовано 4286 нових випадків зараження, одужали 5927 людей 07летальних випадків – 24 689;

В Україні за добу від COVID-19 померли 147 осіб, зафіксовано 4286 нових випадків зараження, одужали 5927 людей 07проведено ПЛР-тестувань – 6 596 588.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), м. Київ (366), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 147 осіб, зафіксовано 4286 нових випадків зараження, одужали 5927 людей 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 147 осіб, зафіксовано 4286 нових випадків зараження, одужали 5927 людей 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 147 осіб, зафіксовано 4286 нових випадків зараження, одужали 5927 людей 13

Автор: Наталя Джума
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В Україні за добу від COVID-19 померли 147 осіб, зафіксовано 4286 нових випадків зараження, одужали 5927 людей - Цензор.НЕТ 2965
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17.02.2021 08:42 Відповісти
Кстати, мог бы что-то еще отстегнуть из того навара что поимел за свои пять (если совесть осталась).
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17.02.2021 09:09 Відповісти
Ну обороты опять набираются а про вакцины ни слуху-ни духу а сплошной трёп ...
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17.02.2021 09:01 Відповісти
Сегодня болеют 127 320, на 1 788 меньше чем вчера. С каждым днём, всё меньше и меньше больных.
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17.02.2021 09:33 Відповісти
Смертность и госпитализация 2330 человек за сутки, зашкаливают.
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17.02.2021 11:49 Відповісти
 
 