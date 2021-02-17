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Новини Політика України Націоналізація "Приватбанку"
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апеляція (441) Коломойський (1420) націоналізація (224) Приватбанк (691)

Апеляційний суд переніс на 2 березня розгляд справи за позовом Коломойського про незаконність націоналізації "Приватбанку"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Апеляційний суд переніс на 2 березня розгляд справи за позовом Коломойського про незаконність націоналізації

Шостий апеляційний адміністративний суд на засіданні 16 лютого переніс на 2 березня розгляд апеляційної скарги "Приватбанку" на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня 2019 року у справі за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського про незаконність націоналізації банку, повідомив юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв.

"Суд відклав розгляд справи у зв'язку з тим, що йому необхідно витребувати офіційну інформацію від Конституційного Суду про те, чи відбувається перегляд (конституційності "банківського" закону. - Ред.) і на яких підставах він відбувається", - повідомив він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пожидаєв зазначив, що необхідність зупиняти провадження відсутня, оскільки визнання банківського закону конституційним чи ні не вплине на розгляд цієї справи. Він додав, що провадження у цій справі варто закрити, бо воно не може розглядатися в адміністративному суді.

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Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом бізнесмена Коломойського скасував рішення НБУ про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави та визначення переліку пов'язаних з банком осіб.

"Приватбанк" 27 травня 2019 року подав апеляційну скаргу на вердикт суду про скасування рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави, 24 травня - на вердикт суду про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних з банком осіб.

Національний банк України (НБУ) подав апеляції на ці два вердикти суду 24 травня, Кабінет Міністрів - 16 травня.

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "Приватбанк" та держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків. Нині сторони ведуть судові спори як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Коломойский обокрал укранцев на миллиарды, пытается втянуть Украину назад под влияние недоимперии, а наши суды пытаются вернуть банк, который ему не НЕЛЬЗЯ возвращать! Янелох оманский задаёт вопрос Байдену, почему мы не в НАТО, так может потому что ты пытаешься вернуть ему банк, где в США на него открыты уголовные дела?
ПОЗОРИЩЕ для страны!
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17.02.2021 09:08
+2
Ну, что можно еще услыщать от зебилоидов и ботов бородатой бабушки!
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17.02.2021 09:10
+2
И тебе Петя в штаны насрал? От же ж гад! Апеляційний суд переніс на 2 березня розгляд справи за позовом Коломойського про незаконність націоналізації "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 7519
А себе перепродать не успел, ага. А Зеля всех спас, да? Апеляційний суд переніс на 2 березня розгляд справи за позовом Коломойського про незаконність націоналізації "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1182 Апеляційний суд переніс на 2 березня розгляд справи за позовом Коломойського про незаконність націоналізації "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1182 Апеляційний суд переніс на 2 березня розгляд справи за позовом Коломойського про незаконність націоналізації "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1182
показати весь коментар
17.02.2021 09:35
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Таку шановану людину прагнуть обібрати. Та лише одна його шкура вартує 5,5 млрд євро.
І це навіть без вичинки, свіжозасолена.
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17.02.2021 08:51 Відповісти
Что то я не помню что бы Приват был не платежеспособный и перестал производить операции по счетам,
то что в выходные дни закончилась наличка в банкоматах это не факт неплатёжеспособности банка
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17.02.2021 08:58 Відповісти
Ну, что можно еще услыщать от зебилоидов и ботов бородатой бабушки!
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17.02.2021 09:10 Відповісти
И тебе Петя в штаны насрал? От же ж гад! Апеляційний суд переніс на 2 березня розгляд справи за позовом Коломойського про незаконність націоналізації "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 7519
А себе перепродать не успел, ага. А Зеля всех спас, да? Апеляційний суд переніс на 2 березня розгляд справи за позовом Коломойського про незаконність націоналізації "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1182 Апеляційний суд переніс на 2 березня розгляд справи за позовом Коломойського про незаконність націоналізації "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1182 Апеляційний суд переніс на 2 березня розгляд справи за позовом Коломойського про незаконність націоналізації "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1182
показати весь коментар
17.02.2021 09:35 Відповісти
Коломойский обокрал укранцев на миллиарды, пытается втянуть Украину назад под влияние недоимперии, а наши суды пытаются вернуть банк, который ему не НЕЛЬЗЯ возвращать! Янелох оманский задаёт вопрос Байдену, почему мы не в НАТО, так может потому что ты пытаешься вернуть ему банк, где в США на него открыты уголовные дела?
ПОЗОРИЩЕ для страны!
показати весь коментар
17.02.2021 09:08 Відповісти
Serg Koshserg, передай зеленскому, что Приватбанк не ПЕТИН, а государственный.
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17.02.2021 09:37 Відповісти
Решили перенести, Петя с семьёй ещё не чухнул. Вот как чухнет так сразу и откроется ВСЁ. Кто в доле кто конвертировал и за сколько. А там ведь такие деньги, что не в сказке сказать ни руками пересчитать.
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17.02.2021 10:20 Відповісти
И только в Лондоне сидит довольная Гонтарева и радостно похрюкивает считая барыши от приватовского кидка. Апеляційний суд переніс на 2 березня розгляд справи за позовом Коломойського про незаконність націоналізації "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 4244
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17.02.2021 11:09 Відповісти
Проверка судебной системы страны на вшивость
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17.02.2021 11:14 Відповісти
 
 