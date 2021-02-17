УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7499 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
9 926 63
НАТО (5132) ПДЧ (102) Кулеба Дмитро (3171)

Україна досі не в НАТО через страхи і міфи про Росію, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна досі не в НАТО через страхи і міфи про Росію, - Кулеба

Україна досі не в НАТО через страхи і міфи, пов'язані з ідеєю "не провокувати" Росію, було б розумно надати їй план дій щодо членства в альянсі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в колонці на Atlantic Council.

Кулеба зазначив, що питання президента Володимира Зеленського до президента США Джо Байдена: "Чому Україна досі не в НАТО", – викликало багато обговорень. Голова МЗС пропонує два підходи до відповіді: раціональний та емоційний.

На його думку, раціональна відповідь полягає в тому, що Україна не тільки отримує допомогу від НАТО, але і є донором безпеки, захищаючи від російської агресії не лише себе, але і регіон між Балтійським і Чорним морями. Україна набула безцінний досвід стримування Росії як на полі бою, так і в сфері гібридної війни. Це робить її сильним кандидатом на членство в НАТО, впевнений Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо РФ хоче конфронтації - ми готові, якщо співпраці - будемо раді, - Столтенберг

Емоційна відповідь складається з комбінації міфів і страхів, які активуються, "коли слова "Україна" і "НАТО"зустрічаються в одному реченні", вважає Кулеба. Він підкреслив, що Росія поєднує військові дії з кампаніями дезінформації, в яких ключову роль відіграє ідея оборонної позиції Росії, яка змушена захищати кордони від "розширення НАТО".

Кулеба нагадав, що таке бачення засноване на помилкових твердженнях Росії про нібито дану Заходом обіцянку, що після падіння берлінської стіни і возз'єднання Німеччини НАТО не буде розширюватися на схід. Цей міф допомагає Росії грати роль жертви, яка змушена для захисту окупувати землі сусідів.

Також читайте: Мінський процес на даний момент швидше живий, ніж мертвий, - Кулеба

Міф про обложену Росію веде до аргументу, що Захід нібито повинен прагнути "не провокувати" Росію. Але урок 2000-х і 2010-х років полягає в тому, що ніщо так не сприяє агресії Кремля, як заклики його не провокувати, впевнений Кулеба.

Міністр зазначив, що після саміту в Бухаресті в 2008 році, де Українъ і Грузії було сказано, що одного разу вони стануть членами НАТО, пройшло вже 13 років. Обидві країни зазнали агресії з боку Росії, яку вдалося стримати дорогою ціною. Кулеба зазначив численні реформи в Україні та Грузії, які призвели до отримання країнами статусу партнерів НАТО з розширеними можливостями.

"Давайте не робити це рішення заручником міфів і страхів, які затьмарюють наше стратегічне мислення і спотворюють наші міркування", – закликав Кулеба. Він висловив упевненість, що надання ПДЧ – єдина розумний відповідь на питання "чому Україна все ще не в НАТО".

Також читайте: Глава МЗС Кулеба запросив Канаду взяти участь у "Кримській платформі"

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
путинская россия против вступления Украины в НАТО не из-за страха НАТО, а потому, что хочет вернуть Украину в стойло нью рашен-империи.
С Украиной в НАТО это станет невозможным.
показати весь коментар
17.02.2021 09:32
+14
Это сверх дебильное обращение Зеленского к Байдену напоминают предвыборные вопросы к Порошенко на стадионе.Он и всё его окружение считают,что эти две персоны одного масштаба.И действительно и Байден и Порошенко мыслят глобально и разбираются в международных вопросах,говорят на одном языке.На их фоне-хамство,тупость,необразованность Зеленского выглядят ещё более отчётливо.
показати весь коментар
17.02.2021 09:51
+9
Вы лучше занимайтесь оформлением союзничества с США вне НАТО. Всё равно кроме американцев все остальные там-статисты.
показати весь коментар
17.02.2021 08:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ты лучше выступай за Беларусь без Лукашенко. А со своими президентами мы сами разберёмся.
показати весь коментар
17.02.2021 08:59 Відповісти
Базу НАТО - в кожну хату! Пентагон, после ознакомления с авиакатастрофами в российской военной авиации снизил затраты на содержание своих ПВО в два раза. Совсем недавно московские политики в лице Владимира Жириновского относились скептически и высмеивали в своих выступлениях американские подержанные «Хамви» (высокоподвижное многоцелевое колёсное транспортное средство), подаренные американцами военным ВСУ, то сейчас генералам Сергея Кунжутовича Шойгу уже не до смеха. В 2020 году Вооруженные Силы Украины получили военную помощь от Соединенных Штатов на общую сумму $ 510,5 миллионов (долларов). Это самый высокий показатель за семь лет войны Украины с православной московией. На 2021 год в военном бюджете США заложено ещё $275 миллионов долларов на помощь Украине. Всего за пять последних лет военное ведомство США доставило в Украину воздушным и морским транспортом различного вооружения на общую сумму два миллиарда долларов. Госдеп заботится также о физическом здоровье военных ВСУ и выделил для реформирования системы здравоохранения Украины $ 37,3 миллионов долларов.
Офицеры Генштаба РФ догадываются, что просит у США Украина и какая техника выгружается по ночам в Одесском порту из американских транспортных судов типа «RORO» (грузовое судно для перевозки техники на колесной и гусеничной базе). Тем временем, в украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря заканчивается строительство военно-морской базы НАТО. По предварительному Соглашению Украина получила от Великобритании £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морской базы) в Очакове. Кроме финансовой поддержки, Англия поставит для ВМСУ восемь британских быстроходных ударных катеров «Barzan»* и пришлет своих специалистов-инструкторов.
Джо Байден подарил Украине три единицы военных катеров типа «Island» в дополнение к двум, уже полученным в октябре прошлого года, а также в Одессу в феврале прибыли 10 скоростных катеров Willard,водолазное оборудование, тепловизоры, средства спутниковой связи, радиотехнические комплексы и сухие пайки для морпехов.
Украина в прошлом году приобрела 16 патрульных катеров «Mark VI». Эти военные суда планируется дислоцировать в Бердянске, где уже находятся отечественные бронекатеры типа «Гюрза».
Кремль обеспокоен появлением американских баз вблизи российских берегов. Ведь расстояние от Бердянска до ближайшей точки российского побережья, станицы Должанской Краснодарского края, составляет всего 67 км, а до временно оккупированного украинского года Керчь - 150 км.
Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал военно-воздушных сил США мистер Тод Уолтерс на встрече с седьмым Президентом Украины паном Петром Порошенко изложил доктрину Госдепа в отношении Украины: «США вложили большие средства, чтобы Вооруженные Силы Украины перешли на стандарты НАТО и получили летальное оружие с целью защить свою страну от российского агрессора. Поэтому мы никогда не отдадим Украину под контроль российской бензоколонки и китайской пилорамы».
Пентагон оказывают большую военную и финансовую помощь Украине, седьмой год воюющей с православной Московией, финансирующей терроризм на Ближнем Востоке. В официальном сообщении на сайте Белого дома указано, что в рамках оборонного бюджета предусмотрено выделение Украине в этом году безвозмездно 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности.
Украинским военным в прошлом году поступили на вооружение «Джавелины» и теперь российские танки при атаках на украинские позиции под Горловкой, горят четыре минуты. На пятой минуте происходит взрыв боекомплекта, и башня российского танка отлетает на металлургический завод в Кривой Рог.
Соглашение между Украиной и США по «Ленд-Лизу» уже составлено. Скоординированы даты поставок, наименование и количество вооружения.Теперь становится ясно, для чего Гетьман летал в штат Вирджинию для встреч с руководством Пентагона. Штаты уже устали от постоянной лжи министра наружных дел РФ господина Сергея Лаврова и предпримут адекватные меры для того, чтобы Москва прекратила «борзеть» в Азово-Черноморском регионе.
показати весь коментар
17.02.2021 10:00 Відповісти
Багато букв, але читати , після «суда типа ro ro выгружаются в Одесском порту» нема сенсу бо БРЕХНЯ!!! Щоб вигружати судна цього типу потрібен спеціальний термінал, якого в Одесі ніколи не було, нема і не буде
показати весь коментар
17.02.2021 12:49 Відповісти
Странно, а что было построено в 2009-м?) https://lb.ua/economics/2010/02/15/26541_roro_terminal_odesskogo_porta_p.html
показати весь коментар
17.02.2021 16:18 Відповісти
Вы издеваетесь в Бердянске база НАТО?там местная вата страшный вой подымет.
показати весь коментар
17.02.2021 19:47 Відповісти
Україна і США -- навіки разом! Рашкі -- скорого капуту.
показати весь коментар
18.02.2021 07:32 Відповісти
.
Пoxoжэ Бaйден гoтoвит ПИТЕPAСТУ с питерсских подворотней очередной кacaпoKOTEЛ . . https://uploads.disquscdn.com/images/bab08656c1f62203db8081f85c1ce12f7d515f053aac3a10c0b4eaf2708cdcb2.jpg
/./
.


Украина все еще не в НАТО из-за страхов и мифов о России, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1782 Украина все еще не в НАТО из-за страхов и мифов о России, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2427
показати весь коментар
17.02.2021 08:51 Відповісти
Вы лучше занимайтесь оформлением союзничества с США вне НАТО. Всё равно кроме американцев все остальные там-статисты.
показати весь коментар
17.02.2021 08:54 Відповісти
А Турция? А Великобритания?
показати весь коментар
17.02.2021 14:17 Відповісти
Они натягивают кацапстан "вне конкурса".
показати весь коментар
17.02.2021 14:28 Відповісти
Нет ,просто надо уметь добиваться своего а для этого уровень таких товарищей как Кулеба должен быть в сотни в тысячи раз выше .
показати весь коментар
17.02.2021 08:57 Відповісти
Кулёба, ты устав НАТО читал? Так ото ж.
показати весь коментар
17.02.2021 09:00 Відповісти
А что там в уставе?)
показати весь коментар
17.02.2021 16:20 Відповісти
Нужно Украине быть поближе к Англии и Америке, а ЕС очень сильно загряз в российских деньгах(золото компартии партии ссср) и они очень осторожны с Украиной.
показати весь коментар
17.02.2021 09:01 Відповісти
Украина все еще не в НАТО из-за страхов и мифов о России, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4052
показати весь коментар
17.02.2021 09:01 Відповісти
Oooo, etova tozhe poneslo, hotj i umneje prededushchego, no raz za razom kak nakuritsia, tak pohozhim na sruskogo durochka delajetsia
показати весь коментар
17.02.2021 09:11 Відповісти
Україна досі не в НАТО через страхи і міфи про Росію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5425 Україна досі не в НАТО через страхи і міфи про Росію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7100
показати весь коментар
17.02.2021 09:14 Відповісти
Опять у Кулебы приступ деменции.
показати весь коментар
17.02.2021 09:15 Відповісти
Собаки гавкають а караван іде вперед незвиртаючи увагу на скавучання ззаду. Другого тут не придумать. НАТО ми нужні як задні дверчата до за-ці. Нами всі спікулюють а ми однак непонімаем і проти своїх інтересів підгавкуем комусь в угоду. Та потрібно свое счастя кувать самим в своїх інтересах. начерта вони всі нам нужні. Якщо сам непозаботишся за себе за свою сімю за свою державу то ніхто цього робити за нас небуде а наоборот нами будуть користуватись в свою вигоду. Закон історичного розвитку держав. А ми підтанцьовуем як Хрущов перед Сталіним і його друзяками. А потім історія з таких дій сміеться-і так час уже прогавимо. З повагою пенсіонер
показати весь коментар
17.02.2021 09:16 Відповісти
Вот американцы дураки... И нафига им те союзники? Сами наверное не справятся?) Савок же справился сам против гитлера? Верно?)
показати весь коментар
17.02.2021 16:24 Відповісти
Чуваааааааак, вся проблема в нашей коррумпированной власти, которой ты (Кулеба) являешься. Україна досі не в НАТО через страхи і міфи про Росію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5867
показати весь коментар
17.02.2021 09:20 Відповісти
Пенсионер это хорошо. НО мышление на уровне совка - это очень плохо...
показати весь коментар
17.02.2021 09:32 Відповісти
путинская россия против вступления Украины в НАТО не из-за страха НАТО, а потому, что хочет вернуть Украину в стойло нью рашен-империи.
С Украиной в НАТО это станет невозможным.
показати весь коментар
17.02.2021 09:32 Відповісти
Украина до сих пор не в НАТО из-за страхов и мифов, связанных с идеей "не провоцировать" Россию / Было время когда: ИНСОР, считающийся «мозговым центром» команды Д. Медведева опубликовал доклад «Россия XXI века». Предлагается вернуться к выборам губернаторов, допустить реальную многопартийность, расформировать МВД и ФСБ, вступить в Евросоюз и НАТО.- Институт Современного Развития - ИНСОР нарисовал будущее нашей страны: Россия вступит в НАТО. 3 февраля 2010 .20:39.
показати весь коментар
17.02.2021 09:45 Відповісти
Это сверх дебильное обращение Зеленского к Байдену напоминают предвыборные вопросы к Порошенко на стадионе.Он и всё его окружение считают,что эти две персоны одного масштаба.И действительно и Байден и Порошенко мыслят глобально и разбираются в международных вопросах,говорят на одном языке.На их фоне-хамство,тупость,необразованность Зеленского выглядят ещё более отчётливо.
показати весь коментар
17.02.2021 09:51 Відповісти
Рашка сама мифическое творение,як призрак коммунизма бродящий по Европе.Или даже,как мифический зомбак -творение Франкенштейна.Сотканый из разных донорских частей,от разных доноров в средневековом морге зомбак, мифическим образом оживший.И это в то время,когда не было элементарных препаратов,щоб остановить сепсис и отторжение органов.Но он мифически существовал и наводил ужас на обывателей.Так и Рашка,соткана из не принадлежащих ей,донорских органов,которые тупо ждёт отторжение и распад.Зомбак же никак не хочет распадаться,а потому внушил себе,що трансплантировав себе новый орган Крым,он тем самым обретёт здоровье.Но не обретёт,а наоборот приобретёт новый орган с отторжением и сепсисом ведущему к отказу других органов..Потому как нет у него знаний,технологий и препаратов,щоб совершать успешные трансплантации.Есть только миф Мэри Шели и миф Рашка сотканная из разных Государств на грани отторжения.Як вариант Україна досі не в НАТО через страхи і міфи про Росію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3545
показати весь коментар
17.02.2021 10:01 Відповісти
Кулеба - продуманная нерпа. Вот когда он говорит, что " ... комбинации мифов и страхов...", кого конкретно он имеет в виду? У кого эти самые "комбинации мифов и страхов"? У НАТО? У Украины? У России?
Проблемы тотальной коррупции, российской 5-й колонны, внедрившейся ВЕЗДЕ и 3,14ца в ВСУ - замнем для ясности? НАТО этого не видит и не знает?
показати весь коментар
17.02.2021 10:12 Відповісти
Україна не в НАТО, через ватних комуняк, корупціонерів і 5-ї колони, кравчучки, кучмаря, тімошонки, януковоща, азірова, порхощенка, яйценюка, гройсменка, габіновіча, медведьчука, зельонського, бєні, і іншого політичного сміття.
показати весь коментар
17.02.2021 10:26 Відповісти
Не надо все упрощать. Ты хочешь сказать, что если всю эту мерзоту, условно говоря, "поставить к стенке", то нас сразу примут в НАТО?
показати весь коментар
17.02.2021 10:31 Відповісти
ІГОР, ты фильтруй свои допысы, не бреши так откровенно

15 СІЧНЯ 2008 РОКУ Президент Віктор ЮЩЕНКО, Прем''єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК звернулися з листом до Генерального секретаря НАТО, в якому заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО під час квітневого саміту альянсу в Бухаресті.
Цього ж дня фракції Партії регіонів і КПУ заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи від спікера Арсенія Яценюка відкликати свій підпис
https://www.radiosvoboda.org/a/975861.htm

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)", ІНІЦІЙОВАНИЙ ПРЕЗИДЕНТОМ ПОРОШЕНКО
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2635688-rada-zakripila-v-konstitucii-kurs-na-es-i-nato.html
показати весь коментар
17.02.2021 12:57 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ: НАДО ЛИ НАМ В ЕС И НАТО?


Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным

https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-nado-li-nam-v-es-i-nato-ya-nikogda-ne-hozhu-v-gosti-esli-menya-ne-zovut-ne-hochu-chuvstvovat-sebya-ushcherbnym-611856.html
показати весь коментар
17.02.2021 12:58 Відповісти
Це ж скільки радянських генералів треба буде посунути на дембєль, в разі вступу України в НАТО! Хто забажає щоб його відігнали від такої кормушки!?
показати весь коментар
17.02.2021 10:17 Відповісти
Що ви за два роки зробили для того, щоб отримати ПДЧ з НАТО? Окрім бла-бла ні про що?
показати весь коментар
17.02.2021 10:22 Відповісти
А що можна зробити, коли при владі майстри розмовного жанру, тільки бла-бла.
показати весь коментар
17.02.2021 10:34 Відповісти
Як що вони зробили? На весь світ заявили, що в очах терориста і ворога НАТО засрашки побачили мир.
показати весь коментар
17.02.2021 10:51 Відповісти
Не стоит пенять на зеркало, коль рожа кривая. МВФ не дает транша также через страх перед Россией?
показати весь коментар
17.02.2021 10:31 Відповісти
Тому що Зюзя
показати весь коментар
17.02.2021 13:00 Відповісти
Україна не в НАТО тільки із-за ворогів, які тягнуть іі в обійми засрашки. Вони все зробили, щоб засрашка могла спокійно напасти і заставляти жити по її статуту.
показати весь коментар
17.02.2021 10:49 Відповісти
Шмыгаль вчера был ближе к истине когда называл одно единственное препятствие , хотя он его обозвал стандартом , а это на человеческом языке -коррупция и не желание у власти наказывать топ чинуш !
показати весь коментар
17.02.2021 11:10 Відповісти
Зеленский этот вопрос должен был задать не Байдену, а себе самому! Но ему, трусу по натуре, нужна руководящая и направляющая рука! Непонятно, зачем он вообще решил, что он способен быть президентом воюющей страны? Ему показалось? Когда кажется, крестятся! Но он даже этого не умеет и вообще, еврею креститься?
показати весь коментар
17.02.2021 11:20 Відповісти
Оно ж не лох какойты

ЗЕЛЕНСКИЙ: НАДО ЛИ НАМ В ЕС И НАТО?
Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-nado-li-nam-v-es-i-nato-ya-nikogda-ne-hozhu-v-gosti-esli-menya-ne-zovut-ne-hochu-chuvstvovat-sebya-ushcherbnym-611856.html
показати весь коментар
17.02.2021 13:01 Відповісти
Главная причина - это ваша зеленая коррупция. Все эти ЕРМАКИ, ШЕФИРЫ, ВОВКИ, ШУФРИЧИ, ТУПИЦКИЕ и прочие венедиктовы... Вместо борьбы с коррупцией - ПАРОДИЯ НА НЕЁ. Как и со всем остальным...
показати весь коментар
17.02.2021 12:05 Відповісти
А оне думают , что их коррупцию никто в упор не замечает. Америка ж далеко...
показати весь коментар
17.02.2021 13:02 Відповісти
Корупція -- це тисячі гривень, десятки тисяч. А сотні тисяч і мільйони -- це вже політика. І оточення президента колаборантами ворога, це теж політика.
показати весь коментар
18.02.2021 08:03 Відповісти
Украина все еще не в НАТО, еще потому, что Украина и близко не демократическое государство, а дико кланово-олигархическое. И все партии в парламенте олигархические. Даже Голос прекрасно влился в систему. Что олигархи творят, крадут у народа деньги миллиардами долларов и никакой ответственности. В таком виде мы им никак не нужны.
показати весь коментар
17.02.2021 12:16 Відповісти
Тільки тупий лох може задавати такі питання--чому Україна не в НАТО.
показати весь коментар
17.02.2021 12:31 Відповісти
Тупий клоун.
показати весь коментар
18.02.2021 08:06 Відповісти
Україна все ще ні в НАТО, ні в ЄС, бо вона просто ніде. І нічого не робить, аби з того "ніде" вибратися, і лиш вперто повторює мантру: "миздобули, але намнедали, хоч мийзаслужили".
А чергові неспроможні партнери на шию нікому в Європі (та й не лише в Європі) не потрібні...
показати весь коментар
17.02.2021 12:35 Відповісти
Генсек НАТО пояснив зебілу чому Украіна не в НАТО. Що пану міністру не зрозуміло в словах корупція та відсутність реформ? До чого тут кацапи взагалі???
показати весь коментар
17.02.2021 12:51 Відповісти
Бізнес в Росії безпосередньо фінансувався Кремлем: Зеленський спробував приховати ще один важливий факт. ЗМІ знайшли нову сенсацію про бізнес коміка в Росії

http://24-news.life/9avalry912xf
показати весь коментар
17.02.2021 13:22 Відповісти
Не по тому. А потому что мы страна воров. Люди у людей воруют. Руководствуясь выживанием. Мы говорим чиновники, до того как им стать оно тоже о справедливости рассуждало. А как дорывается до кормушки тут же забывает о человечности. Где такое поощряют?
показати весь коментар
17.02.2021 13:51 Відповісти
Поки Україна роздумує чи палити вату , чи садити злочинців і корупціонерів , тупцюючи на одному місці , десятки тисяч українців , в якості емігрантів САМОСТІЙНО вступають в ЄС та НАТО , часто - цілими сім'ями . Така от сумна реальність .
показати весь коментар
17.02.2021 13:57 Відповісти
так пусть зеля и поспрошает столтенберга доколе в чулане держать будут, байдена же спросил, а за спрос, як говорится грошей не берут
показати весь коментар
17.02.2021 14:05 Відповісти
Почему Рашка не хочет сделать свой Минск по поводу расширения НАТО в ее сторону, правда это же совку вроде обещали ...
показати весь коментар
17.02.2021 16:07 Відповісти
А може Україна , й досі , не в НАТО в наслідок тотальної корупції і правління олігархату ?!
показати весь коментар
17.02.2021 21:22 Відповісти
А ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ МЕДЖУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ КТО УМНЕЕ !?)
показати весь коментар
18.02.2021 03:55 Відповісти
Досі не в НАТО, бо немає політичної волі президента подати заявку в НАТО.
показати весь коментар
18.02.2021 08:16 Відповісти
зебилов-колобарантов-предателей своей же страны в НАТО,да как и в ЕС (надо больше у кацапов и беларуской губернии Э/Э покупать ) никто не пригласит. таежный союз - то ваше - как и хотели.
показати весь коментар
18.02.2021 08:29 Відповісти
 
 