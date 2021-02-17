Україна досі не в НАТО через страхи і міфи про Росію, - Кулеба
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Україна досі не в НАТО через страхи і міфи, пов'язані з ідеєю "не провокувати" Росію, було б розумно надати їй план дій щодо членства в альянсі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в колонці на Atlantic Council.
Кулеба зазначив, що питання президента Володимира Зеленського до президента США Джо Байдена: "Чому Україна досі не в НАТО", – викликало багато обговорень. Голова МЗС пропонує два підходи до відповіді: раціональний та емоційний.
На його думку, раціональна відповідь полягає в тому, що Україна не тільки отримує допомогу від НАТО, але і є донором безпеки, захищаючи від російської агресії не лише себе, але і регіон між Балтійським і Чорним морями. Україна набула безцінний досвід стримування Росії як на полі бою, так і в сфері гібридної війни. Це робить її сильним кандидатом на членство в НАТО, впевнений Кулеба.
Емоційна відповідь складається з комбінації міфів і страхів, які активуються, "коли слова "Україна" і "НАТО"зустрічаються в одному реченні", вважає Кулеба. Він підкреслив, що Росія поєднує військові дії з кампаніями дезінформації, в яких ключову роль відіграє ідея оборонної позиції Росії, яка змушена захищати кордони від "розширення НАТО".
Кулеба нагадав, що таке бачення засноване на помилкових твердженнях Росії про нібито дану Заходом обіцянку, що після падіння берлінської стіни і возз'єднання Німеччини НАТО не буде розширюватися на схід. Цей міф допомагає Росії грати роль жертви, яка змушена для захисту окупувати землі сусідів.
Міф про обложену Росію веде до аргументу, що Захід нібито повинен прагнути "не провокувати" Росію. Але урок 2000-х і 2010-х років полягає в тому, що ніщо так не сприяє агресії Кремля, як заклики його не провокувати, впевнений Кулеба.
Міністр зазначив, що після саміту в Бухаресті в 2008 році, де Українъ і Грузії було сказано, що одного разу вони стануть членами НАТО, пройшло вже 13 років. Обидві країни зазнали агресії з боку Росії, яку вдалося стримати дорогою ціною. Кулеба зазначив численні реформи в Україні та Грузії, які призвели до отримання країнами статусу партнерів НАТО з розширеними можливостями.
"Давайте не робити це рішення заручником міфів і страхів, які затьмарюють наше стратегічне мислення і спотворюють наші міркування", – закликав Кулеба. Він висловив упевненість, що надання ПДЧ – єдина розумний відповідь на питання "чому Україна все ще не в НАТО".
Будь ласка, зачекайте...
Офицеры Генштаба РФ догадываются, что просит у США Украина и какая техника выгружается по ночам в Одесском порту из американских транспортных судов типа «RORO» (грузовое судно для перевозки техники на колесной и гусеничной базе). Тем временем, в украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря заканчивается строительство военно-морской базы НАТО. По предварительному Соглашению Украина получила от Великобритании £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морской базы) в Очакове. Кроме финансовой поддержки, Англия поставит для ВМСУ восемь британских быстроходных ударных катеров «Barzan»* и пришлет своих специалистов-инструкторов.
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Пентагон оказывают большую военную и финансовую помощь Украине, седьмой год воюющей с православной Московией, финансирующей терроризм на Ближнем Востоке. В официальном сообщении на сайте Белого дома указано, что в рамках оборонного бюджета предусмотрено выделение Украине в этом году безвозмездно 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности.
Украинским военным в прошлом году поступили на вооружение «Джавелины» и теперь российские танки при атаках на украинские позиции под Горловкой, горят четыре минуты. На пятой минуте происходит взрыв боекомплекта, и башня российского танка отлетает на металлургический завод в Кривой Рог.
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Пoxoжэ Бaйден гoтoвит ПИТЕPAСТУ с питерсских подворотней очередной кacaпoKOTEЛ . . https://uploads.disquscdn.com/images/bab08656c1f62203db8081f85c1ce12f7d515f053aac3a10c0b4eaf2708cdcb2.jpg
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С Украиной в НАТО это станет невозможным.
Проблемы тотальной коррупции, российской 5-й колонны, внедрившейся ВЕЗДЕ и 3,14ца в ВСУ - замнем для ясности? НАТО этого не видит и не знает?
15 СІЧНЯ 2008 РОКУ Президент Віктор ЮЩЕНКО, Прем''єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК звернулися з листом до Генерального секретаря НАТО, в якому заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО під час квітневого саміту альянсу в Бухаресті.
Цього ж дня фракції Партії регіонів і КПУ заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи від спікера Арсенія Яценюка відкликати свій підпис
https://www.radiosvoboda.org/a/975861.htm
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)", ІНІЦІЙОВАНИЙ ПРЕЗИДЕНТОМ ПОРОШЕНКО
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2635688-rada-zakripila-v-konstitucii-kurs-na-es-i-nato.html
Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-nado-li-nam-v-es-i-nato-ya-nikogda-ne-hozhu-v-gosti-esli-menya-ne-zovut-ne-hochu-chuvstvovat-sebya-ushcherbnym-611856.html
ЗЕЛЕНСКИЙ: НАДО ЛИ НАМ В ЕС И НАТО?
Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-nado-li-nam-v-es-i-nato-ya-nikogda-ne-hozhu-v-gosti-esli-menya-ne-zovut-ne-hochu-chuvstvovat-sebya-ushcherbnym-611856.html
А чергові неспроможні партнери на шию нікому в Європі (та й не лише в Європі) не потрібні...
http://24-news.life/9avalry912xf