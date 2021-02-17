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Новини Політика України
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Україна може підписати угоду про "відкрите небо" з ЄС 2-3 березня, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна може підписати угоду про

Прем’’р-міністр Денис Шмигаль сподівається на підписання Угоди про спільний авіаційний простір України і Євросоюзу під час робочого візиту голови Європейської Ради Шарля Мішеля до України 2-3 березня.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу, відповідаючи на питання про те, що глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підтвердив, що ЄС зацікавлений укласти угоду про спільний авіаційний простір між ЄС і Україною, але відмовився коментувати "вето" Іспанії, і угода може стати заручником політичного протиріччя між Іспанією і Великою Британією навколо Гібралтару, передає Цензор.НЕТ.

Як заявив Шмигаль, "пан Боррель є високим представником Євросоюзу, а не міністром закордонних справ Іспанії, хоча за походженням він з Іспанії. Але це не означає, що ми можемо на нього покладати відповідальність за певну зупинку у підписанні угоди".

Читайте: Україна виконала всі умови для підписання Угоди про спільний авіапростір із ЄС, - Боррель

За словами очільника уряду, "українська сторона виконала всі необхідні вимоги та параметри, всі європейські країни її погодили. На зустрічі тет-а-тет пан Боррель підтвердив, що до України немає жодних питань. Тобто, проблема виникла між самими членами Євросоюзу, зокрема є застереження з боку Іспанії. Ми не можемо коментувати, чи вони пов’язані з суперечкою з Британією, чи з чимось іншим. Але на всіх високих зустрічах, зокрема і з паном Шарлем Мішелем ми підіймали питання якнайшвидшого підписання Угоди про спільний авіаційний простір і бачили готовність це зробити за першої ж можливості. І маємо сподівання, що це станеться під час робочого візиту Шарля Мішеля до України 2-3 березня".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
..в Украину зайдут и смогут выполнять рейсы европейские авиакомпании. Сняты будут ограничения и монополизм. Теперь МАУ не сможет лупить по 250 долларов за билет Киев-Стамбул... когда у Вас будет возможность улететь за 80 тем же польским самолётом... который выполнил рейс Варшава-Киев... и дальше сможет выполнить Киев-Стамбул. Это как пример...ибо раньше поляк не мог из Киева полететь в Стамбул с пассажирами... а только назад в Варшаву... Аналогично турки смогут лететь не туда обратно..что было до договора... а например Анкара-Борисполь-Таллинн.... подобрав пассажиров в Борисполе...))) Ну это простое объяснение. И работы там непочатый край. Главное монополист МАУ реально сдуется...с его ценами и обслуживанием...
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17.02.2021 13:07
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17.02.2021 09:07 Відповісти
mogu kopatj no mogu i ne kopatj / a shmigalj horosho pod durochku poslednoje vremia kosit.
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17.02.2021 09:07 Відповісти
Опять испанские леваки социалисты за путинское бабло палки в колеса вставляют, пучдемона на них нету
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17.02.2021 09:07 Відповісти
Користі від того відкритого неба, якщо кордони Євросоюзу все одно закриті для українців?!
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17.02.2021 09:23 Відповісти
Зараз користі мало, але обмеження не вічні, колись та й скористаємо
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17.02.2021 10:28 Відповісти
Что это даст Украине?
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17.02.2021 09:35 Відповісти
кожен бажаючий з літаком може налагодити регулярне авіасполучення, без виходу на уряд
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17.02.2021 10:26 Відповісти
..в Украину зайдут и смогут выполнять рейсы европейские авиакомпании. Сняты будут ограничения и монополизм. Теперь МАУ не сможет лупить по 250 долларов за билет Киев-Стамбул... когда у Вас будет возможность улететь за 80 тем же польским самолётом... который выполнил рейс Варшава-Киев... и дальше сможет выполнить Киев-Стамбул. Это как пример...ибо раньше поляк не мог из Киева полететь в Стамбул с пассажирами... а только назад в Варшаву... Аналогично турки смогут лететь не туда обратно..что было до договора... а например Анкара-Борисполь-Таллинн.... подобрав пассажиров в Борисполе...))) Ну это простое объяснение. И работы там непочатый край. Главное монополист МАУ реально сдуется...с его ценами и обслуживанием...
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17.02.2021 13:07 Відповісти
Рианэйр, виззэйр все уже есть. По турции квота у турков в стамбул на теже 25 рейсов, пегасус и туркиш аирланес. У пегаскс ценник с запорожьч, хпрькова, львова от 30 долларов. Мау свою нишу нашел. Экскурсии над Киевом. 100 баксов не так уж и мало. 100 тысяч судя по заявкам за 3 дня
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18.02.2021 00:04 Відповісти
..Вы немножко не поняли сути *открытого неба*!!! Вы можете выполнять рейсы не туда-назад, а в любую точку Еврозоны. Люфтганза можете выполнить рейс Лейпциг-Борисполь, перелететь с пассажирами из Борисполя в Запорожье, взяв украинских пассажиров в Борисполе и с Запорожья полететь в Берлин. И если их устроит рентабельность этого рейса, они определяют его в расписание и уведомляют Госавиаслужбу Украины, а не просят у них РАЗРЕШЕНИЯ...которое добиться было НЕВОЗМОЖНО в силу монополии того же МАУ. Но все вопросы согласования с аэропортами ..представительствами... билетами лежат на авиакомпании. Но это не так будет заметно в Украине... ибо найти пассажиров из Херсона в Гамбург фактически невозможно.. как и из Черновцов в Лондон....))). Всё заточено на перспективу....
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18.02.2021 18:33 Відповісти
А может и не подписать...да шмыгло??
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17.02.2021 09:39 Відповісти
Скорей всего ,может,возможно,это как с вакцинами от зедебилов.Очередная брехня для лохтората,правда они и не знают ,что это.
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17.02.2021 10:13 Відповісти
 
 