За добу у світі виявили 342,1 тис. нових випадків COVID-19, померли 9,7 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 110 млн
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Станом на ранок 17 лютого в світі зареєстрували 342 151 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9 777 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 110 035 933 випадки інфікування, з них 342 151 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 429 827 осіб, з них 9 777 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 84,8 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.
Україна зараз на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна посідає 22-гу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 9.
Будь ласка, зачекайте...
Otar Dovzhenko@otardovzhenko
Спостерігаючи за динамікою читацької поведінки на сайті, мушу констатувати, що нікому вже нецікаво про коронавірус взагалі.