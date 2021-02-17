За добу у світі виявили 342,1 тис. нових випадків COVID-19, померли 9,7 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 110 млн

Станом на ранок 17 лютого в світі зареєстрували 342 151 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9 777 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 110 035 933 випадки інфікування, з них 342 151 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 429 827 осіб, з них 9 777 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 84,8 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.

Україна зараз на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна посідає 22-гу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 9.