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Кабмін сьогодні планує продовжити карантин до 30 квітня і повернути карантинні зони

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін сьогодні планує продовжити карантин до 30 квітня і повернути карантинні зони

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні планує продовжити карантинні обмеження, а також повернути карантинне зонування на території України.

Як передає Цензор.НЕТ, цей проєкт розглянуть сьогодні на засіданні Кабміну.

У МОЗ зазначають, що вдалося збільшити потужності системи надання медичної допомоги.

Крім того, в уряді вважають за доцільне продовження карантину з використанням рівнів епідемічної небезпеки (зелений, жовтий, помаранчевий, червоний).

Так, на території України діятиме "жовтий" рівень епідемічної небезпеки з відповідними обмеженнями.

Крім того, пропонується продовжити карантин до 30 квітня 2021 року.

Також читайте: Карантин в Україні планують продовжити до травня, - представник Кабміну в ВР Мокан

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Не хотят здавать завоеванные позиции, быдло к намордникам привыкло, нельзя дать им раслабиться. Большой брат степаша со страшилкой ляшко гонят стадо в резервацию. Вот что им нужно.
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17.02.2021 09:33
+3
специально что ли издеваются над людьми? а может так и надо? может стоИт задача уничтожить предпринимателей и развалить экономику?
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17.02.2021 09:28
+2
если отменить карантин то на вакцинации мало что заработаешь
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17.02.2021 10:14
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17.02.2021 09:15 Відповісти
Ну намордники же нарид носит без особых возражений.
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17.02.2021 09:27 Відповісти
От що вони зруйнували? Ліки безкоштовно давали, а тобі не допомогло?
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17.02.2021 09:49 Відповісти
Де безкоштовно, всі хто лікувався від ковіда, всі платили гроші.
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17.02.2021 09:55 Відповісти
От токо ненада звиздеть.
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17.02.2021 10:01 Відповісти
От зебільне. Ковід при Супрун стався. Тобі не соромно в дзеркало дивитися? Хоча, про що я.
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18.02.2021 00:31 Відповісти
специально что ли издеваются над людьми? а может так и надо? может стоИт задача уничтожить предпринимателей и развалить экономику?
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17.02.2021 09:28 Відповісти
"может стоИт задача уничтожить предпринимателей и развалить экономику"

Зрите в корень! Именно так.
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17.02.2021 10:33 Відповісти
Не хотят здавать завоеванные позиции, быдло к намордникам привыкло, нельзя дать им раслабиться. Большой брат степаша со страшилкой ляшко гонят стадо в резервацию. Вот что им нужно.
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17.02.2021 09:33 Відповісти
Узнаю пёсика Фафика, он когда ему делать нечего лижет яйца, а "наши" объявляют карантин или траур. На большее ума Бог не дал, но я боюсь что скоро заберёт то что есть. Слушайте все что придумают они на СНБО.
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17.02.2021 10:13 Відповісти
Это пока деньги не закончатся.
Потом будет не до дурантинов, шкуры будут спасать.
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17.02.2021 10:32 Відповісти
если отменить карантин то на вакцинации мало что заработаешь
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17.02.2021 10:14 Відповісти
 
 