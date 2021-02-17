Кабмін сьогодні планує продовжити карантин до 30 квітня і повернути карантинні зони
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні планує продовжити карантинні обмеження, а також повернути карантинне зонування на території України.
Як передає Цензор.НЕТ, цей проєкт розглянуть сьогодні на засіданні Кабміну.
У МОЗ зазначають, що вдалося збільшити потужності системи надання медичної допомоги.
Крім того, в уряді вважають за доцільне продовження карантину з використанням рівнів епідемічної небезпеки (зелений, жовтий, помаранчевий, червоний).
Так, на території України діятиме "жовтий" рівень епідемічної небезпеки з відповідними обмеженнями.
Крім того, пропонується продовжити карантин до 30 квітня 2021 року.
Топ коментарі
+4 юра Лонг
показати весь коментар17.02.2021 09:33
+3 товарищ Маузер 2
показати весь коментар17.02.2021 09:28
+2 Ольга Кочурко
показати весь коментар17.02.2021 10:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Зрите в корень! Именно так.
Потом будет не до дурантинов, шкуры будут спасать.