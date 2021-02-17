Байден вважає "Північний потік-2" поганою угодою для Європи і розмірковує над санкціями для його припинення, - Білий дім
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Президент США Джо Байден вважає проєкт газопроводу "Північний потік-2" невдалою угодою для Європи і розглядає питання про необхідність санкцій для його припинення.
Про це заявила у вівторок на брифінгу прессекретарка Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Адміністрація Байдена проводить аналіз проєкту трубопроводу, яким планується поставляти газ із Росії до Німеччини. За словами Псакі, президент чітко дав зрозуміти, що вважає проект "поганою угодою для Європи".
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ТЕРРОРИСТ !
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Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
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. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
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https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be
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..ВАРВАРЫ - - - -
https://www.youtube.com/watch?v=fbIe8QC5unY ..
ВОРЫ - ВАРВАРЫ .
идиоты-варвары.
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УРОДЫ-УБИЙЦЫ - воры - варвары.
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Китай перегоняет США, РФ торговлю газом и нефтью перебивает.
А долг все растет и растет.
Да еще ковид столько покосил, надо новых негров-азиатов завозить.
Как говорят у вас не НЕМЫТОЙ -- БУНКЕРНОГО СТАРЦА..
Норм ідея, це державний автопарк щороку економитиме тисячі тон нафти.
Взагалі-то є давно вже вантажні електромобілі, от як Тесла
Я наприклад за повне припинення транзиту газу через Україну. адже гроші за це все рівно розкрадуть. А без цього транзиту чітко можна відстежити кількість газу, який видобувається на території України. А також - кількість газу який імпортується. І відповідно - встановити прозорі ціни на газ.
.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.
Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
.
рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
.
https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
.
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
.
. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
.
https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be
.
.
..ВАРВАРЫ - - - -
https://www.youtube.com/watch?v=fbIe8QC5unY ..
ВОРЫ - ВАРВАРЫ .
идиоты-варвары.
.
УРОДЫ-УБИЙЦЫ - воры - варвары.
.
..
....
а строительство как шло так идет.
Гении логики!