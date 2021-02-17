Байден вважає "Північний потік-2" поганою угодою для Європи і розмірковує над санкціями для його припинення, - Білий дім

Президент США Джо Байден вважає проєкт газопроводу "Північний потік-2" невдалою угодою для Європи і розглядає питання про необхідність санкцій для його припинення.

Про це заявила у вівторок на брифінгу прессекретарка Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Адміністрація Байдена проводить аналіз проєкту трубопроводу, яким планується поставляти газ із Росії до Німеччини. За словами Псакі, президент чітко дав зрозуміти, що вважає проект "поганою угодою для Європи".

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