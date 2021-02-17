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Байден (2324) Росія (47217) санкції (6842) Північний потік (1369) Псакі (148)

Байден вважає "Північний потік-2" поганою угодою для Європи і розмірковує над санкціями для його припинення, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Байден вважає

Президент США Джо Байден вважає проєкт газопроводу "Північний потік-2" невдалою угодою для Європи і розглядає питання про необхідність санкцій для його припинення.

Про це заявила у вівторок на брифінгу прессекретарка Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Адміністрація Байдена проводить аналіз проєкту трубопроводу, яким планується поставляти газ із Росії до Німеччини. За словами Псакі, президент чітко дав зрозуміти, що вважає проект "поганою угодою для Європи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сигналів на рівні керівництва ЄС про винесення "Північного потоку-2" за рамки санкцій немає, - Шмигаль

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Кипятком ссышь, кацапед? Если у кого и деменция с маразмом, так это у вашего *****
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17.02.2021 09:24
+15
Юра! А расскажи как Расея указывает Украине какое должно юыть территориальное устройство, какой язык государственным и в какой блок вступать. Это тебе не кажется "странным"?
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17.02.2021 09:31
+12
Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и думает над санкциями для его прекращения, - Белый дом - Цензор.НЕТ 448 Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и думает над санкциями для его прекращения, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1789
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17.02.2021 09:19
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Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и думает над санкциями для его прекращения, - Белый дом - Цензор.НЕТ 448 Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и думает над санкциями для его прекращения, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1789
показати весь коментар
17.02.2021 09:19 Відповісти
рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.
Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
.
рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
.
https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
.
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
.
. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
.
https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be

.
.
..ВАРВАРЫ - - - -

https://www.youtube.com/watch?v=fbIe8QC5unY ..
ВОРЫ - ВАРВАРЫ .
идиоты-варвары.
.
УРОДЫ-УБИЙЦЫ - воры - варвары.


.
..
..
.
.
показати весь коментар
17.02.2021 10:50 Відповісти
нехорошее время у Байдена.
Китай перегоняет США, РФ торговлю газом и нефтью перебивает.
А долг все растет и растет.
Да еще ковид столько покосил, надо новых негров-азиатов завозить.
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17.02.2021 11:09 Відповісти
Главное что бы побыстрей ******** вашего плешивого карлика...
Как говорят у вас не НЕМЫТОЙ -- БУНКЕРНОГО СТАРЦА..
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17.02.2021 11:41 Відповісти
Или мне кажется, или я это уже несколько раз слышал от нынешней администрации. Дедушка, похоже, совсем в деменции...
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17.02.2021 09:20 Відповісти
Кипятком ссышь, кацапед? Если у кого и деменция с маразмом, так это у вашего *****
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17.02.2021 09:24 Відповісти
Хорош прикидываться, мокша. Конкретизирую. Это Путин - *****. А за дебила будешь наказан
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17.02.2021 09:28 Відповісти
как єто у тебя очко играет при том что ты на бутылке сидишь?!)))
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17.02.2021 12:32 Відповісти
Неплохо бы подумать и о снижении цен на нефть, незачем наполнять бюджет страны-бензоколонки.
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17.02.2021 09:20 Відповісти
Не по адресу обращение, над этим думал Трамп, а с этим дедушкой это не может произойти, так как нефтяная отрасль в США всячески уничтожается с приходом новой администрации.
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17.02.2021 09:22 Відповісти
Как ни странно, но именно увеличение цены на нефть поднимает нефтяную отрасль в США Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и думает над санкциями для его прекращения, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1531
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17.02.2021 09:26 Відповісти
Это тебе Скапеева рассказала Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и думает над санкциями для его прекращения, - Белый дом - Цензор.НЕТ 89.? Или Марфа Симоньян придумала?
Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и думает над санкциями для его прекращения, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2257
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17.02.2021 09:26 Відповісти
Думал и сделал: при Трампа было и в районе 20 за баррель, а сейчас примерно 60.
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17.02.2021 09:39 Відповісти
Байден закупить 640 тис. електромобілів для державних органів. Це суттєво знизить споживання нафти в США і може вплинути на її вартість!
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17.02.2021 10:31 Відповісти
Это популистская больше новость, даже если и утвердят этот ультра-дорогостоящий проект, который никогда не окупится, это растянется на десяток лет, минимум, так что, это никак не повлияет на цены на нефть, вообще 640тыс. электромобилей, даже если их купить вот за 1 день, никак не смогут повлиять на цены на нефть, потому что это менее 0.01% от общего числа только легковых автомобилей, не считая коммерческих, грузовиков и т.д., а так же самолётов, кораблей и прочего, работающего на нефтепродуктах.
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17.02.2021 10:45 Відповісти
Ну а чому він дорогий цей проект? Навіть якщо купувати вилючно недешеві Тесли, то вийде 25 млрд. баксів - для американського бюджету це нічого... І не на 10 років, а на 4 там по плану.
Норм ідея, це державний автопарк щороку економитиме тисячі тон нафти.
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17.02.2021 10:56 Відповісти
тому що, для початку потрібні виробничі потужності. Тесла виробляє десь біля 360 000 електромобілів на рік. При тому що, для державних органів часто потрібні специфічні автомобілі.
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17.02.2021 11:18 Відповісти
Взагалі-то не 360 тис., а 500 тис. уже за 2020... Плюс, у США виробляють електромобілі Шевроле і Форд, Хаммер електричний з літа запустять на конвеєр... 640 тис. за 4 роки - це 160 тис. на рік, для американського автопрому це неважко!
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17.02.2021 11:26 Відповісти
І так, 640 тис. електромобілів - це і легкових, і вантажних,і автобусів...

Взагалі-то є давно вже вантажні електромобілі, от як Тесла
Байден вважає "Північний потік-2" поганою угодою для Європи і розмірковує над санкціями для його припинення, - Білий дім - Цензор.НЕТ 287
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17.02.2021 10:58 Відповісти
Вообще это должна решать только ЕС, не может одна страна диктовать другим хорошо они поступают или нет.
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17.02.2021 09:24 Відповісти
..Це ти ху@лу та паРаші розкажи .. Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и думает над санкциями для его прекращения, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3253
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17.02.2021 09:27 Відповісти
Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и думает над санкциями для его прекращения, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2119 Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и думает над санкциями для его прекращения, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7267 Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и думает над санкциями для его прекращения, - Белый дом - Цензор.НЕТ 5509
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17.02.2021 09:29 Відповісти
Юра! А расскажи как Расея указывает Украине какое должно юыть территориальное устройство, какой язык государственным и в какой блок вступать. Это тебе не кажется "странным"?
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17.02.2021 09:31 Відповісти
піндоси вважають, що вони мають право вказувати всьому світу як жити.
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17.02.2021 09:33 Відповісти
и небезосновательно,заметь... Байден вважає "Північний потік-2" поганою угодою для Європи і розмірковує над санкціями для його припинення, - Білий дім - Цензор.НЕТ 2394
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17.02.2021 09:37 Відповісти
Савок, ти ще не здох ???
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17.02.2021 09:38 Відповісти
До чого тут греки?)))
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17.02.2021 10:10 Відповісти
"піндоси"- апріорі термін підорашкованів. США вказувала південній Кореї , як жити ,кацапм- північній. Тепер "процвітаюча" недорашкоКорея жєре мох і мастурбує на ядерну боеголовку , припхану тишком твоєю підорашкою), а південна продає автомобілі Кіа та техніку самсунг у всьому світі. Ще є питання ?
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17.02.2021 10:46 Відповісти
Ірак, Лівія, Сірія. Теж процвітають?
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18.02.2021 00:19 Відповісти
В Сирии- рыло ********* торчит, так что - очень мимо)
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18.02.2021 15:42 Відповісти
Выучи матчасть, потом только вступишь диалог. Пока что ТЫ - мимо.
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18.02.2021 20:35 Відповісти
Нюхай кеды . Федя
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19.02.2021 12:56 Відповісти
Диким вонючим кацапам, имеют полное права вправить рога.
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17.02.2021 10:53 Відповісти
Не сци, кац, це швидко станеться. Санкції вам тільки на користь)))
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17.02.2021 10:02 Відповісти
Вообще-то могут. Больше всех отчислений на НАТО делает США, а мягкотелая Европа со своими заигрываниями перед ****** могут нанести вред мировому правопорядку. Это уже проходили раньше в конце 30-х годов 20 века, когда Европа проявляла глубокую озабоченность относительно Гитлера. И чем это потом вылилось?
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17.02.2021 11:58 Відповісти
Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и думает над санкциями для его прекращения, - Белый дом - Цензор.НЕТ 912
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17.02.2021 09:26 Відповісти
👍
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17.02.2021 09:32 Відповісти
чет напоминает, только когда президент какой то страны начинает подхохатывать президенту сша - это плохо кончается не для сша
Байден вважає "Північний потік-2" поганою угодою для Європи і розмірковує над санкціями для його припинення, - Білий дім - Цензор.НЕТ 1424
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17.02.2021 14:02 Відповісти
Не сунули б піндоси свого носа у справи інших країн - було б краще. А то вже геть знахабніли. бідон вирішує кому що робити. Не занадто?!
Я наприклад за повне припинення транзиту газу через Україну. адже гроші за це все рівно розкрадуть. А без цього транзиту чітко можна відстежити кількість газу, який видобувається на території України. А також - кількість газу який імпортується. І відповідно - встановити прозорі ціни на газ.
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17.02.2021 09:29 Відповісти
Не сунули б кацапи, та їх пропагандони та використані манкурти з ботами ,носа у справи інших країн🖕🖕🖕. Весь світ би жив добре та й щасливо ☝️☝️☝️
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17.02.2021 10:55 Відповісти
Если бы не США, вонючая кацапня весь мир в крови потопила бы и понастроила везде гулагов.
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17.02.2021 10:56 Відповісти
Северный поток не то что плохой,а просто не допустимый!!!
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17.02.2021 09:29 Відповісти
Странный у репоеда ник Байден вважає "Північний потік-2" поганою угодою для Європи і розмірковує над санкціями для його припинення, - Білий дім - Цензор.НЕТ 7205
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17.02.2021 10:31 Відповісти
Поправлю.Так как Вы живёте в обществе,то олигархи и ваши,тем более это отчётливо ощущается при сегодняшней цинично-олигархической власти.А не допустимость объясняется последствиями.Газ российский-это путь к бедности других. Со временем подтвердится и анализируя факты о прошлом тому подтверждение.
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17.02.2021 10:49 Відповісти
Исходя из ваших слов...)) российский газ через Украину - это тоже путь к бедности...)
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05.03.2021 00:28 Відповісти
Закупка однозначно!!!!! Транспортировка нет.Если товар продан,то владельцем становится покупатель.Это у дебилов и циничных и беспредельных политиков хозяином товара зачастую является производитель.И если газ куплен европейцами у РФ,то он уже стал не российским.
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06.03.2021 10:19 Відповісти


.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.
Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
.
рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
.
https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
.
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
.
. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
.
https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be

.
.
..ВАРВАРЫ - - - -

https://www.youtube.com/watch?v=fbIe8QC5unY ..
ВОРЫ - ВАРВАРЫ .
идиоты-варвары.
.
УРОДЫ-УБИЙЦЫ - воры - варвары.


.
..
....
показати весь коментар
17.02.2021 09:32 Відповісти
Сколка можна повтарят "северныц паток 2" это уже бумажный проект.рассию загнали в этот ловушку.и он попалса ))) не зря кремл хочет закрытса в бункер ))) трамп тоже был ловушкой ))) Я это понел в 2018 году )))лутше поздна чем некогда
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17.02.2021 09:48 Відповісти
Немцы не дураки, выгоду не упустят.
а строительство как шло так идет.
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17.02.2021 11:11 Відповісти
Задумайтес -какая страна потратил десятки миллиард Американских $ на этот "проект" ))) какая страна потеряла доллары ))) кто выграл с этого проекта ПЕНТАГОНА ? вы и правда думали что в кремле силят умные ))) в кремле жевут долбонутые чекисты,воры в законе и опг )))
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17.02.2021 09:52 Відповісти
Он бі, лучше, думал: как заморозить счета в банках. Счета плешивого гнома и его подельников. Да СВИФТ на...р отключть! После ЄТОГО плешивій гном не проживет и 3-х минут, а подельники САМИ встанут в очередь с кувалдами, чтобі уничтожить СП-2. И усьооо!!!!
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17.02.2021 10:17 Відповісти
Дело в том что Байден пока не продлил санкции против СП-2. Хотя они уже должны были быть продлены автоматически. Он пытается договориться с Германией.
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17.02.2021 10:28 Відповісти
решил подумать? да ну, помоему над этим уже думают еще с 2017 года при Трампе начали
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17.02.2021 11:09 Відповісти
США считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и думает над санкциями для потерпевших.
Гении логики!
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17.02.2021 11:18 Відповісти
Ну, чекаємо обіцяних драконівських санкцій із аду.
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17.02.2021 11:21 Відповісти
лет через 10.
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17.02.2021 11:39 Відповісти
 
 