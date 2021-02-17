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ВР (11730) мінування (1159) Євромайдан (919) Рудик (32)

Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування

Народні депутати на засіданні в середу, 17 лютого, мають намір прийняти Заяву Верховної Ради в зв'язку з шостою річницею початку Євромайдану і подій Революції Гідності.

Відповідний проєкт постанови №2739 - це друге питання порядку денного, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На початку засідання заплановано розгляд питання щодо висновку Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради про висловлювання народного депутата Сергія Рудика на пленарному засіданні парламенту 28 січня.

Раніше комітет рекомендував Раді ухвалити рішення про позбавлення Рудика права брати участь у п'яти пленарних засіданнях за сексистські висловлювання на адресу народної депутатки із фракції "Слуга народу" Мар'яни Безуглої.

Крім того, для включення до порядку денного та прийняття рішення запропоновано законопроєкт "Про внесення зміни до підпункту 7 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" щодо продовження строку завершення підготовки кандидатів та докторів наук" (№4667).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава профільного підкомітету ВР Неклюдов про справи Майдану: Щодо 10 основних фігурантів вже є підозри, думаю, в 2021-му документи передадуть до суду

У першому читанні планується розглянути законопроєкт "Про приватну детективну діяльність" (№3010).

Парламентарії також мають намір розглянути проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України" (№3683).

Порядок денний також містить законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам" (№4184).

У другому читанні передбачено розгляд законопроєкту "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" (№3911).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Найбільше мені сподобалось реакція присутніх на її бекання. Вона ж тупа як пробка ! Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 1343
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17.02.2021 09:58
+5
Коли прослухав виступ Безуглої....
Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 7413
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17.02.2021 10:06
+4
невдалий виступ непідготовленої Мар"яни зі сцени...
www.facebook.com/100001729759345/videos/3911203635613923/
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17.02.2021 09:54
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А що таке Рудик знайшов у Безуглої Мар'яни? Невже п'ятий кут?
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17.02.2021 09:30 Відповісти
Єрундою маються і працюють на публіку.
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17.02.2021 09:33 Відповісти
невдалий виступ непідготовленої Мар"яни зі сцени...
www.facebook.com/100001729759345/videos/3911203635613923/
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17.02.2021 09:54 Відповісти
Найбільше мені сподобалось реакція присутніх на її бекання. Вона ж тупа як пробка ! Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 1343
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17.02.2021 09:58 Відповісти
Так скажи їй це сам! Ось вона: Марьяна - та сама безугла
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17.02.2021 10:03 Відповісти
до речі: ось тут з нею "перетнулись": 16.02.2021 14:59
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17.02.2021 10:09 Відповісти
ой...то и вы батенька секстист....а-я-яй ))))
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17.02.2021 10:04 Відповісти
Такі да, запінить би її........ Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 3125
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17.02.2021 10:05 Відповісти
та ну... Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 8094
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17.02.2021 10:14 Відповісти
та навіщо їй той рот. Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 551
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17.02.2021 10:16 Відповісти
бекать с трибуны ))))
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17.02.2021 10:20 Відповісти
Коли прослухав виступ Безуглої....
Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 7413
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17.02.2021 10:06 Відповісти
та ******* вона, одні тільки морда кірпіча просить
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17.02.2021 10:04 Відповісти
що цікаво, безголос пішов з уродами в одну течію
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17.02.2021 10:54 Відповісти
седьмая годовщина. виновные по прежнему у власти. никто не наказан...
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17.02.2021 09:31 Відповісти
Слава загиблим і живим Героям!!!! А вам панове депутани бажаю бодай сьогодні зробити щось корисне народу України , а не золотому клубу долярових мільйонерів, вірними слугами якого ви є.
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17.02.2021 09:32 Відповісти
пилять и вот за эту "работу" никому нахроен не нужную, мы содержим этих трутней! за 3 вопроса в день.... окуеть.. разогнать нахрен, и пусть работают и в дии голосуют.. ублюдки!
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17.02.2021 09:33 Відповісти
Кожному в руки лопату і нехай чистять Київ від снігу.
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17.02.2021 09:43 Відповісти
Понавидумували різної фігні. Ось коли я кажу шо лєнка-бандарєнка шлюха це сексизм, чи ні?
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17.02.2021 09:41 Відповісти
Ліпше б розглянули питання відсутності вакцинації жителів України.
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17.02.2021 09:44 Відповісти
Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 8058
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17.02.2021 09:59 Відповісти
Щойно Гетьманцев сказав, що його уроди не будуть голосувати за постанову по 7-мій річниці Майдану
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17.02.2021 10:05 Відповісти
А що там за сексистскі вказування, назвав бабу бабою чи як?
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17.02.2021 10:12 Відповісти
так...а треба було - женшиною )))))
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17.02.2021 10:21 Відповісти
Он сказал дословно следующее: «Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов».
Женщины нынче до 90 лет называют друг друга "девочками", и на слово "женщина" оскорбляются. Поэтому в высказывании этого депутата ничего сексистского нет.
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17.02.2021 10:49 Відповісти
Типичный представитель "русского мира". Сам заднеприводный, но "гейропу" ненавидит)
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17.02.2021 10:51 Відповісти
...все мужики как мужики -одного меня на баб тянет .. Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 6271
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17.02.2021 10:21 Відповісти
Не Рада,а суд якийсь.Три вопроса и все в юрисдикции суда.По Сотне,що там принимать?Следствие,суд,этап.Высказывание Рудыка,тоже в суд иск за оскорбление,чи шо там.Третье мины,тоже компитенция ментов.Короче бездельники Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 6707
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17.02.2021 10:34 Відповісти
усьо, Бужанський "постанова роз'єднує"...
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17.02.2021 10:37 Відповісти
В Украину могут активно начать возить дешевые подержанных машины из Нидерландов, в первую очередь - старые транспортные средства, оснащенные дизельными моторами.
В этой стране такие машины не будут пригодны к эксплуатации из-за экологических нарушений и, скорее всего, голландцы будут продавать из в Восточную Европу по бросовым ценам.
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17.02.2021 11:03 Відповісти
Шестая годовщина нападения на Украину. Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 4288
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17.02.2021 11:16 Відповісти
Я бачу,що наш Зєля за що лишень не візьметься - все перетворює в "Квартал"...Рада у нас - дурдом "Веселка",СБУ - комедійна кіноплощадка,кабмін - провінційна кавеенівська команда...Ну невже у нас нема більш важливих питань,ніж розглядати якогось Рудика і що він думає про баб?..
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17.02.2021 11:20 Відповісти
 
 