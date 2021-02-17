Рада сьогодні розгляне заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності, сексистські висловлювання Рудика і посилення покарання за неправдиве мінування

Народні депутати на засіданні в середу, 17 лютого, мають намір прийняти Заяву Верховної Ради в зв'язку з шостою річницею початку Євромайдану і подій Революції Гідності.

Відповідний проєкт постанови №2739 - це друге питання порядку денного, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На початку засідання заплановано розгляд питання щодо висновку Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради про висловлювання народного депутата Сергія Рудика на пленарному засіданні парламенту 28 січня.

Раніше комітет рекомендував Раді ухвалити рішення про позбавлення Рудика права брати участь у п'яти пленарних засіданнях за сексистські висловлювання на адресу народної депутатки із фракції "Слуга народу" Мар'яни Безуглої.

Крім того, для включення до порядку денного та прийняття рішення запропоновано законопроєкт "Про внесення зміни до підпункту 7 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" щодо продовження строку завершення підготовки кандидатів та докторів наук" (№4667).

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У першому читанні планується розглянути законопроєкт "Про приватну детективну діяльність" (№3010).

Парламентарії також мають намір розглянути проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України" (№3683).

Порядок денний також містить законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам" (№4184).

У другому читанні передбачено розгляд законопроєкту "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" (№3911).