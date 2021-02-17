США можуть додатково виділити $8,5 млн на реформу охорони здоров'я в Україні

США можуть направити додаткові $8,5 млн на підтримку реформування системи охорони здоров'я України, в разі чого загальна вартість програми збільшиться з $28,8 млн до $37,3 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Подробности", про це йдеться в документі Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

"Запитується схвалення на зміну контрактних умов для збільшення орієнтовної вартості контракту ... під назвою "Діяльність з підтримки реформування системи охорони здоров'я", виконавцем якого є ТОВ Deloitte Consulting. Відповідно до запропонованих змін, орієнтовна вартість збільшиться з $28,8 млн до $37,3 млн, тобто на $8,5 млн", - зазначається в обґрунтуванні необхідності зміни умов контракту.

Додаткові кошти збільшать ймовірність успішного досягнення цілей програми USAID в Україні, терміни реалізації якої затягнулися через епідемію коронавірусу.

У документі наголошується, що ця ініціатива сприятиме досягненню "загальної стійкості" системи охорони здоров'я України, "її ефективності та прозорості", допоможе владі ефективніше реагувати на COVID-19 та інші серйозні загрози громадському здоров'ю, "а також зміцнить співпрацю і партнерство USAID з урядом України та іншими ключовими залученими сторонами, зокрема з приватним сектором".

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Раніше повідомлялося, що США виділили на зміцнення обороноздатності України $250 млн.