США можуть додатково виділити $8,5 млн на реформу охорони здоров'я в Україні
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США можуть направити додаткові $8,5 млн на підтримку реформування системи охорони здоров'я України, в разі чого загальна вартість програми збільшиться з $28,8 млн до $37,3 млн.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Подробности", про це йдеться в документі Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
"Запитується схвалення на зміну контрактних умов для збільшення орієнтовної вартості контракту ... під назвою "Діяльність з підтримки реформування системи охорони здоров'я", виконавцем якого є ТОВ Deloitte Consulting. Відповідно до запропонованих змін, орієнтовна вартість збільшиться з $28,8 млн до $37,3 млн, тобто на $8,5 млн", - зазначається в обґрунтуванні необхідності зміни умов контракту.
Додаткові кошти збільшать ймовірність успішного досягнення цілей програми USAID в Україні, терміни реалізації якої затягнулися через епідемію коронавірусу.
У документі наголошується, що ця ініціатива сприятиме досягненню "загальної стійкості" системи охорони здоров'я України, "її ефективності та прозорості", допоможе владі ефективніше реагувати на COVID-19 та інші серйозні загрози громадському здоров'ю, "а також зміцнить співпрацю і партнерство USAID з урядом України та іншими ключовими залученими сторонами, зокрема з приватним сектором".
Раніше повідомлялося, що США виділили на зміцнення обороноздатності України $250 млн.
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Офицеры Генштаба РФ догадываются, что просит у США Украина и какая техника выгружается по ночам в Одесском порту из американских транспортных судов типа «RORO» (грузовое судно для перевозки техники на колесной и гусеничной базе). Тем временем, в украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря заканчивается строительство военно-морской базы НАТО. По предварительному Соглашению Украина получила от Великобритании £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морской базы) в Очакове. Кроме финансовой поддержки, Англия поставит для ВМСУ восемь британских быстроходных ударных катеров «Barzan»* и пришлет своих специалистов-инструкторов.
Джо Байден подарил Украине три единицы военных катеров типа «Island» в дополнение к двум, уже полученным в октябре прошлого года, а также в Одессу в феврале прибыли 10 скоростных катеров Willard,водолазное оборудование, тепловизоры, средства спутниковой связи, радиотехнические комплексы и сухие пайки для морпехов.
теплится надежда ,что эти деньги будут расходоваться по назначению.