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охорона здоров'я (239) програма (97) США (14469) реформи (2316) USAID (48)

США можуть додатково виділити $8,5 млн на реформу охорони здоров'я в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

США можуть додатково виділити $8,5 млн на реформу охорони здоров'я в Україні

США можуть направити додаткові $8,5 млн на підтримку реформування системи охорони здоров'я України, в разі чого загальна вартість програми збільшиться з $28,8 млн до $37,3 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Подробности", про це йдеться в документі Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

"Запитується схвалення на зміну контрактних умов для збільшення орієнтовної вартості контракту ... під назвою "Діяльність з підтримки реформування системи охорони здоров'я", виконавцем якого є ТОВ Deloitte Consulting. Відповідно до запропонованих змін, орієнтовна вартість збільшиться з $28,8 млн до $37,3 млн, тобто на $8,5 млн", - зазначається в обґрунтуванні необхідності зміни умов контракту.

Додаткові кошти збільшать ймовірність успішного досягнення цілей програми USAID в Україні, терміни реалізації якої затягнулися через епідемію коронавірусу.

У документі наголошується, що ця ініціатива сприятиме досягненню "загальної стійкості" системи охорони здоров'я України, "її ефективності та прозорості", допоможе владі ефективніше реагувати на COVID-19 та інші серйозні загрози громадському здоров'ю, "а також зміцнить співпрацю і партнерство USAID з урядом України та іншими ключовими залученими сторонами, зокрема з приватним сектором".

Читайте на "Цензор.НЕТ": USAID запускає нову 5-річну програму підтримки громадянського суспільства в Україні, - Тейлор

Раніше повідомлялося, що США виділили на зміцнення обороноздатності України $250 млн.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
США могут дополнительно выделить $8,5 млн на реформу здравоохранения в Украине - Цензор.НЕТ 4663
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17.02.2021 09:44
+2
Выделяйте хоть триллион $, один фиг разворуют и вернут в ваши американские банки обратно))))))) США могут дополнительно выделить $8,5 млн на реформу здравоохранения в Украине - Цензор.НЕТ 5482
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17.02.2021 09:44
+2
А де можна почитати про медичну реформу зє каманди, чи краще про неї розповість раіся багатирьова? США можуть додатково виділити $8,5 млн на реформу охорони здоров'я в Україні - Цензор.НЕТ 3575
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17.02.2021 09:55
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а реформу судов и правительства не могли бы вы провести ??
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17.02.2021 09:44 Відповісти
Може вам ще і сраку підтерти?
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17.02.2021 09:45 Відповісти
люди хотят воровать,брать и давать взятки,не платить налоги,и в то же время хотят чтобы они же жили как в Европе,хотят чтобы пришел Байден и все сделал за них,чтобы Пуйло само ушло с Крыма и прекратило войну на Донбассе,короче хотят не напрягаясь жить как в циливизованном мире с высоким уровнем жизни,а шо так нельзя что ли? США можуть додатково виділити $8,5 млн на реформу охорони здоров'я в Україні - Цензор.НЕТ 5193
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17.02.2021 10:00 Відповісти
Базу НАТО - в кожну хату! Пентагон, после ознакомления с авиакатастрофами в российской военной авиации снизил затраты на содержание своих ПВО в два раза. Совсем недавно московские политики в лице Владимира Жириновского относились скептически и высмеивали в своих выступлениях американские подержанные «Хамви» (высокоподвижное многоцелевое колёсное транспортное средство), подаренные американцами военным ВСУ, то сейчас генералам Сергея Кунжутовича Шойгу уже не до смеха. В 2020 году Вооруженные Силы Украины получили военную помощь от Соединенных Штатов на общую сумму $ 510,5 миллионов (долларов). Это самый высокий показатель за семь лет войны Украины с православной московией. На 2021 год в военном бюджете США заложено ещё $275 миллионов долларов на помощь Украине. Всего за пять последних лет военное ведомство США доставило в Украину воздушным и морским транспортом различного вооружения на общую сумму два миллиарда долларов. Госдеп заботится также о физическом здоровье военных ВСУ и выделил для реформирования системы здравоохранения Украины $ 37,3 миллионов долларов.
Офицеры Генштаба РФ догадываются, что просит у США Украина и какая техника выгружается по ночам в Одесском порту из американских транспортных судов типа «RORO» (грузовое судно для перевозки техники на колесной и гусеничной базе). Тем временем, в украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря заканчивается строительство военно-морской базы НАТО. По предварительному Соглашению Украина получила от Великобритании £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морской базы) в Очакове. Кроме финансовой поддержки, Англия поставит для ВМСУ восемь британских быстроходных ударных катеров «Barzan»* и пришлет своих специалистов-инструкторов.
Джо Байден подарил Украине три единицы военных катеров типа «Island» в дополнение к двум, уже полученным в октябре прошлого года, а также в Одессу в феврале прибыли 10 скоростных катеров Willard,водолазное оборудование, тепловизоры, средства спутниковой связи, радиотехнические комплексы и сухие пайки для морпехов.
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17.02.2021 09:56 Відповісти
Выделяйте хоть триллион $, один фиг разворуют и вернут в ваши американские банки обратно))))))) США могут дополнительно выделить $8,5 млн на реформу здравоохранения в Украине - Цензор.НЕТ 5482
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17.02.2021 09:44 Відповісти
США могут дополнительно выделить $8,5 млн на реформу здравоохранения в Украине - Цензор.НЕТ 4663
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17.02.2021 09:44 Відповісти
Такая сумма даже не дойдёт до здравоохранения
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17.02.2021 09:48 Відповісти
Только под непосредственным жёстком контролем со стороны США ,тогда ещё
теплится надежда ,что эти деньги будут расходоваться по назначению.
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17.02.2021 09:52 Відповісти
А де можна почитати про медичну реформу зє каманди, чи краще про неї розповість раіся багатирьова? США можуть додатково виділити $8,5 млн на реформу охорони здоров'я в Україні - Цензор.НЕТ 3575
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17.02.2021 09:55 Відповісти
...и Супрун вернуть взад.
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17.02.2021 09:59 Відповісти
Ти чо? Тут кожен другий верещав шо це дохтур смерть і хуже нібудіт.
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17.02.2021 10:04 Відповісти
Не вийде. Крадуцький проти, та й по "взад" він профі.
США можуть додатково виділити $8,5 млн на реформу охорони здоров'я в Україні - Цензор.НЕТ 5710
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17.02.2021 10:12 Відповісти
І хто ж її буде проводити? Бубачка та крадуцкій зі степановим?
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17.02.2021 10:05 Відповісти
США могут дополнительно выделить $8,5 млн на реформу здравоохранения в Украине...пройдитесь по таможенникам Украины ,а также по коммерческим Судьям и соберёте 1 миллиард долларов для здравоохранения Украины, а $8,5 млн отдайте на зарплату "выбивальщикам" денег у коррупционеров США можуть додатково виділити $8,5 млн на реформу охорони здоров'я в Україні - Цензор.НЕТ 3601
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17.02.2021 10:24 Відповісти
Если будите выделять то только через фирму-прокладку Богатырёвой. Такие требования у нашего министра воровства на здравоохранении Степанова. США можуть додатково виділити $8,5 млн на реформу охорони здоров'я в Україні - Цензор.НЕТ 2396
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17.02.2021 10:46 Відповісти
Медична реформа від Бубачки? Не знаю, не бачили його реформи українці.... А Гроші американських налогоплатників будуть гарно розкрадені на рівні " великого крадівництва"....
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17.02.2021 10:54 Відповісти
на эти деньги можно построить один макдональдс,
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17.02.2021 10:58 Відповісти
Степанов і так накрав вже достатньо. А реформи,як такої, в Україні ніхто зараз не проводить і навіть не збирається...
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17.02.2021 11:29 Відповісти
може краще вони ту реформу очолять?
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17.02.2021 11:59 Відповісти
На стимуляцию чинуш? Что бы работать хотели? Хехе
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17.02.2021 13:46 Відповісти
 
 