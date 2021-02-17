Від COVID-19 за добу в Києві померли 14 осіб, видужали - 1050, виявили 366 нових випадків, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Від початку пандемії COVID-19 у столиці виявили 132 834 випадки коронавірусної інфекції. Водночас одужали 89 427 жителів Києва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Так, за минулу добу виявили 366 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом від початку пандемії - 132 834).
Серед захворілих 222 жінки віком від 19 до 87 років, 127 чоловіків віком від 18 до 89 років, 10 дівчаток віком від 4 до 15 років і 7 хлопчиків від 4 до 16 років.
Крім того, за добу в столиці від коронавірусу померли 14 осіб (загалом - 2546). 45 пацієнтів були госпіталізовані.
1050 жителів столиці побороли коронавірус (загалом одужали - 89 427).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (88), Деснянському (85) та Дніпровському (52).
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