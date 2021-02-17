Масові обшуки в окупованому Криму: прокуратура АРК і Севастополя відкрила кримінальні провадження

Прокуратура АРК і Севастополя повідомляє про відкриття кримінальних проваджень через ранкові масові обшуки російських силовиків у будинках мусульман в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Крим.Реалії.

"Кримінальні провадження розпочато за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). За вказані незаконні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Досудове слідство проводить кримське управління Нацполіції в АРК.

Як повідомлялося раніше, рано-вранці 17 лютого в декількох районах півострова російські силовики прийшли з обшуками в будинки кримських татар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі в окупованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. ФСБ вже затримала п'ятьох осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Родичам на місцях проведення слідчих заходів слідчі ФСБ заявили, що затриманим інкримінують статтю 205.5 КК Росії (Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації. - Ред.).

Публічно російські силові відомства проведення в Криму обшуків 17 лютого і затримання не коментують.