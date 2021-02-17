Масові обшуки в окупованому Криму: прокуратура АРК і Севастополя відкрила кримінальні провадження
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Прокуратура АРК і Севастополя повідомляє про відкриття кримінальних проваджень через ранкові масові обшуки російських силовиків у будинках мусульман в окупованому Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Крим.Реалії.
"Кримінальні провадження розпочато за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). За вказані незаконні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років", - йдеться в повідомленні прокуратури.
Досудове слідство проводить кримське управління Нацполіції в АРК.
Як повідомлялося раніше, рано-вранці 17 лютого в декількох районах півострова російські силовики прийшли з обшуками в будинки кримських татар.
Родичам на місцях проведення слідчих заходів слідчі ФСБ заявили, що затриманим інкримінують статтю 205.5 КК Росії (Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації. - Ред.).
Публічно російські силові відомства проведення в Криму обшуків 17 лютого і затримання не коментують.
Будь ласка, зачекайте...
ТЕРРОРИСТ !
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Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
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https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be
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..ВАРВАРЫ - - - -
https://www.youtube.com/watch?v=fbIe8QC5unY ..
ВОРЫ - ВАРВАРЫ .
идиоты-варвары.
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УРОДЫ-УБИЙЦЫ - воры - варвары.
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нефиг было либераста в президенты выбирать, потом 10 раз подумаю, еще и дело пришьют как Саакашвили.
ну будет мусульман на пару лямов больше или меньше, все одно они христиан в итоге выживут с этой планеты.
Останутся Китайцы и мусульмане, а христиане будут как индейцы в США по резервациям сидеть.
все возвращается с троицей! Нефиг было крестовые походы устраивать и аборигенов в Америке убивать.
нефиг всяким экстремизмом и терроризмом заниматься.
Возвращенцев с Сирии ждет таже учать, только сроки поменьше.
как Казанские татары и башкиры.
нет до нас никакого дела, но за страну свою в первую очередь встанем.
Сейчас складывается подобная же ситуация. хУ-лу "до зарезу" необходимо поддержать "дух" "нам всё пох" среди обдолбанного расийскаго народца людоеда. На СНБО если хоть каким то слухом будет проходить подобная информация - её необходимо будет озвучить в присуствии президента, патриотами Ярош Белецкий и другими из этого ряда. Потому как вопрос на этот раз стоит серьёзно, можно к этому мероприятию привлечь наших союзников в этом вопросе и не только ОГЛАСКОЙ, а и приведением силового блока в повышенную готовность.