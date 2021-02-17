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Контакт-центр МОЗ готується до старту вакцинації проти коронавірусу, - заступник міністра Кучер

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Контакт-центр МОЗ готується до старту вакцинації проти коронавірусу, - заступник міністра Кучер

Контактний центр Міністерства охорони здоров'я щодо COVID-19 готується до початку вакцинальної кампанії в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

"Контакт-центр МОЗ з COVID-19 готується до прийому звернень, пов'язаних із вакцинацією. Ми тренуємо фахівців, змінюємо їхній алгоритм роботи. Тільки-но розпочнеться вакцинальна кампанія в Україні, контакт-центр матиме всю необхідну інформацію", - зазначив глава МОЗ.

Міністерство планує розширити центр у зв'язку з вакцинацією.

Окрім цього, Кучер наголосив, що з 2 листопада 2020 року контактним центром скористалися 186 тис. громадян. Було зареєстровано приблизно 11 тис. звернень громадян, які передали на обробку в регіони.

Також читайте: Дані про вакцинацію в Україні зберігатимуть у модулі імунізації, - заступник голови МОЗ Кучер

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Вже пів року репетують про це, а вакцини як не було, так і нема. Ось ще несподівано взнають що до вакцини ще потрібні і шприци, а їх не вистачає.
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17.02.2021 10:30
+1
Поставлять тобі штемпсель на лоба щоб всі бачили шо ти вакцинований. Контакт-центр МОЗ готується до старту вакцинації проти коронавірусу, - заступник міністра Кучер - Цензор.НЕТ 7785
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17.02.2021 10:43
+1
Пусть ваш центр сильно не торопится. Времени у нас, похоже, еще вагон. Контакт-центр МОЗ готується до старту вакцинації проти коронавірусу, - заступник міністра Кучер - Цензор.НЕТ 7709
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17.02.2021 10:47
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Скоро по городу будут ездить спецмашины, которые будут отлавливать и принудительно вакцинировать пенсионеров.
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17.02.2021 10:29 Відповісти
Контакт-центр МОЗ готується до старту вакцинації проти коронавірусу, - заступник міністра Кучер - Цензор.НЕТ 1993
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17.02.2021 10:32 Відповісти
Ну, тогда тем, кто уклонился от вакцинации без мед. противопоказаний - платное лечение от ковида.
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17.02.2021 10:47 Відповісти
А где гарантия, что с такой крысиной возней с закупками тебе не вколют отраву и ты (не дай Бог) откинешся или на лечение после прививки потратишь больше, чем от ковида?
Лично я считаю, что прививка нужна, но видя действия этого змеиного кубла по закупкам вакцины, я не собираюсь прививаться!
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17.02.2021 11:12 Відповісти
Вже пів року репетують про це, а вакцини як не було, так і нема. Ось ще несподівано взнають що до вакцини ще потрібні і шприци, а їх не вистачає.
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17.02.2021 10:30 Відповісти
Смешно. Очередное просирание наших денег
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17.02.2021 10:32 Відповісти
Ну что вы! Откуда у народа такие деньги?
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17.02.2021 10:37 Відповісти
всё готовятся и готовятся , уже какой месяц. Контакт-центр МОЗ готується до старту вакцинації проти коронавірусу, - заступник міністра Кучер - Цензор.НЕТ 8406
какието программы для учета вакцинации разрабатывают, лекции проводят и прочее...

у меня например сегодня прививка от Ковид, сейчас чайку попью да пойду поставлю.
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17.02.2021 10:35 Відповісти
Поставлять тобі штемпсель на лоба щоб всі бачили шо ти вакцинований. Контакт-центр МОЗ готується до старту вакцинації проти коронавірусу, - заступник міністра Кучер - Цензор.НЕТ 7785
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17.02.2021 10:43 Відповісти
как хитро у вас придумано, у нас всё проще.
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17.02.2021 10:47 Відповісти
Пусть ваш центр сильно не торопится. Времени у нас, похоже, еще вагон. Контакт-центр МОЗ готується до старту вакцинації проти коронавірусу, - заступник міністра Кучер - Цензор.НЕТ 7709
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17.02.2021 10:47 Відповісти
не важна вакцинация, важен процесс! Ещё не всё украдено.
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17.02.2021 11:13 Відповісти
шо ужо вакцинацинация.которая началась 15 закончилась и теперь готовятся по новой. лапшу отвешать народу на уши , вместо вакцинации? Контакт-центр МОЗ готується до старту вакцинації проти коронавірусу, - заступник міністра Кучер - Цензор.НЕТ 9686
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17.02.2021 12:19 Відповісти
Я что то не понял, он на низком старте или уже раком стоит со своей вакцимахинацией. У меня почему то складывается мнение, что когда прибудет вакцина исчезнут шприцы и эти в белых капишёнах, ну куклусклановцы, начнут вакцинировать всех через жопу клизмами. А иначе у них не получается - то батарея горячая то жопа холодная.
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17.02.2021 13:24 Відповісти
Изображають бурную дєятєльность...
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17.02.2021 14:07 Відповісти
 
 