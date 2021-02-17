$2 млрд втрачає Україна через неповернення валютного виторгу і махінації під час експорту зерна, - "слуга народу" Гетманцев
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Офіс Генерального прокурора займається викриттям міжнародної злочинної схеми, через яку Україна щорічно втрачає $2 млрд через неповернення валютноого виторгу на махінаціях під час експорту зерна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram заявив нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев.
"$ 2 млрд. Така сума коштів не повертається у формі валютноого виторгу щорічно в державу через дії шахраїв, які спочатку купують за готівку зерно, а потім експортують його за кордон. Це кошти, які втрачає наша економіка", - йдеться в повідомленні.
За словами Гетманцева, в махінації втягнуті відомі світові зернотрейдери.
"Провели плідну зустріч в Офісі Генерального прокурора. Кримінальне провадження розпочато. Слідство триває. Міжнародна злочинна схема буде зупинена", - підсумував нардеп.
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в структуре доходов госбюджета олигархи аж 6$ млрд)))15%при том что у них 90% экономики.
зачем привлекать, когда нужно просто обложить налогом.
ну а прошлое простить, все одно денег никто не вернет.
зато хоть зерно не перестанут выращивать.
хотя не проводку ни сам светофор не пострадал, упал столб на котором он держался.
так что это нормальные цены для нынешних светофоров, тем более с прокладкой коммуникаций и связи все улицы в единую автоматизировнаную систему.
-Що таке?
-Нас так ще нихто не оскорблял.Якими то трейдерами обозвали
Остались еще идиоты, которые на переоформили предприятия в Панаме?
И выгоняли бы законно выручку в офшор.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку у facebook підприємця Василя Гудзовського.
За словами підприємця, на заводі перетворюватимуть вельми складний у зберіганні і переробці часник на ароматний та гарно оформлений напівфабрикат для вітчизняних підприємств, які випускають продукти харчування.
Окрім виробництва продукції, запуск такого підприємства забезпечить тисячі українським селянам та фермерам ще один додатковий ринок збуту.
Найкращий але не самий простий вихід для України - створити максимально сприятливі умови для переробки зерна в країні на борошно, макарони, фасовані гречку інші зернові тощо. Тоді дійсно можно щось контролювати в плані податків та й робочі місця з'являться. А так одну мутку поміняють на іншу, бо купують наше зерно, без перебільшення, півсвіту. Попит величезний і це не лише бізнес, а й політика.
Сколько вы у власти? И только сейчас проснулись? Или с вами не поделились? Или под себя бизнес отжимаете?