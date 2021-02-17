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$2 млрд втрачає Україна через неповернення валютного виторгу і махінації під час експорту зерна, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

$2 млрд втрачає Україна через неповернення валютного виторгу і махінації під час експорту зерна, -

Офіс Генерального прокурора займається викриттям міжнародної злочинної схеми, через яку Україна щорічно втрачає $2 млрд через неповернення валютноого виторгу на махінаціях під час експорту зерна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram заявив нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев.

"$ 2 млрд. Така сума коштів не повертається у формі валютноого виторгу щорічно в державу через дії шахраїв, які спочатку купують за готівку зерно, а потім експортують його за кордон. Це кошти, які втрачає наша економіка", - йдеться в повідомленні.

За словами Гетманцева, в махінації втягнуті відомі світові зернотрейдери.

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"Провели плідну зустріч в Офісі Генерального прокурора. Кримінальне провадження розпочато. Слідство триває. Міжнародна злочинна схема буде зупинена", - підсумував нардеп.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Ну якщо лише миши 150 000 тон зерна пожерли... $2 млрд теряет Украина из-за невозврата валютной выручки и махинаций при экспорте зерна, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2189
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17.02.2021 10:45
+11
а кто их платит? ))) например, себестоимость стали 100$, заплатил НДС 20$. продал своей офшорной фирме за 121$, она перепродала на Лондонской бирже за реальную цену 500$. в Украине заплатил налоги с 1$. НДС 20$ вернули как экспортеру. заработал 399$. Украина 0,6$
в структуре доходов госбюджета олигархи аж 6$ млрд)))15%при том что у них 90% экономики.
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17.02.2021 11:02
+7
Я тебе открою страшную тайну: эти схемы работают уже лет 20, если не больше. $2 млрд втрачає Україна через неповернення валютного виторгу і махінації під час експорту зерна, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5250
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17.02.2021 10:56
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Ну якщо лише миши 150 000 тон зерна пожерли... $2 млрд теряет Украина из-за невозврата валютной выручки и махинаций при экспорте зерна, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2189
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17.02.2021 10:45 Відповісти
так миши тоже входять в міжнародну групіровку,просто вони нижче рангом $2 млрд теряет Украина из-за невозврата валютной выручки и махинаций при экспорте зерна, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8748
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17.02.2021 10:49 Відповісти
Ваши дикие налоги если заплатить,то зерно на выходе будет дороже золота.
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17.02.2021 10:49 Відповісти
І як його продають ті, що таки платять податки- ась?
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17.02.2021 10:55 Відповісти
а кто их платит? ))) например, себестоимость стали 100$, заплатил НДС 20$. продал своей офшорной фирме за 121$, она перепродала на Лондонской бирже за реальную цену 500$. в Украине заплатил налоги с 1$. НДС 20$ вернули как экспортеру. заработал 399$. Украина 0,6$
в структуре доходов госбюджета олигархи аж 6$ млрд)))15%при том что у них 90% экономики.
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17.02.2021 11:02 Відповісти
Ну, да, так оно и работает уже 30 лет.
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17.02.2021 11:09 Відповісти
Ну так не удивляйтесь, почему на выборах 2019 все каналы олигархов, как один, валили Петю, и рекламировали гаденыша. Потому что попытались ввести индикативную цену для экспортеров по всем видам товаров. Кстати для импортеров работает по всем КВЭД.
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17.02.2021 11:19 Відповісти
Ну и к чему ты это написал?Растаможить сраный автомобиль из Германии нельзя по заявленной стоимости,а экспортировать металл по цене в разы меньше,чем биржевая цена можно,в экономических провалах виноват не тот кто уклоняется от уплаты безумных налогов,а тот кто пишет законы и кто администрирует налоги,потому что все они сидят на подкормке у экспортёров металла.
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17.02.2021 12:01 Відповісти
ты не протрезвел? о том и речь, что до твоих яиц дотягиваются, и крутят, а при экспорте ручки коротки. кто пытается дотянуться, сразу слетает с трона. ишак боится даже думать в эту сторону. если Петю свалили, то это чмо еще и опустят в назидание.
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17.02.2021 12:53 Відповісти
То ви ж зелені ідіоти при владі--то чому ж скрізь одні провали.
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17.02.2021 10:49 Відповісти
Я тебе открою страшную тайну: эти схемы работают уже лет 20, если не больше. $2 млрд втрачає Україна через неповернення валютного виторгу і махінації під час експорту зерна, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5250
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17.02.2021 10:56 Відповісти
а они незаконные? купил зерно за наличку, продал за$. так же орехи, так же металлолом, мед...
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17.02.2021 11:05 Відповісти
меньше на эту сумму будут зерна закупать, в итоге производитель пострадает.
зачем привлекать, когда нужно просто обложить налогом.
ну а прошлое простить, все одно денег никто не вернет.
зато хоть зерно не перестанут выращивать.
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17.02.2021 10:51 Відповісти
Як ти пропонуєш обкласти податками чорний нал?
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17.02.2021 10:56 Відповісти
любой бизнес можно вывести из тени, нормальными законами.
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17.02.2021 11:01 Відповісти
Нормальных законов - море. Только у руководства страны нет политической воли, чтоб они исполнялись. Коррупция, мать её...
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17.02.2021 13:02 Відповісти
ну а ша вы хотели? каждый в этой стране хочет наживится,обмануть,прикарманить государственные деньги,а потом все удивляются а почему это у нас ничего нет? Ни медицины,ни инфраструктуры,ни образования,ничего в общем нет... Повсюду обман,воровство,нажива и это в крови у всего общества,как у властей так и у людей
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17.02.2021 10:55 Відповісти
Не кажи за всіх- кажи за себе.
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17.02.2021 10:57 Відповісти
я прожил в этой стране всю жизнь,и с увереностью могу сказать что мудрый нарид у нас говно,все дают и берут взятки повсюду,не платят налоги, зарплаты в конвертах, делают снова таки липовые справки по инвалидности чтобы доить бедную страну на пенсии, некоторые "пенсионеры" имеют зарплату по 10 тысяч и выше ибо снова таки договорились где то пл знакомству и дали взятку,вот такая чудесная у нас краина, кто то хочет с таким обществом жить как в Европе,ага,щас $2 млрд втрачає Україна через неповернення валютного виторгу і махінації під час експорту зерна, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6265
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17.02.2021 11:02 Відповісти
Не путай бытовую обывательскую коррупцию с коррупцией Гос.масштаба.Это два разных понятия и нолей.Но их постоянно хотят уравновесить те,кто ворует вагонами.Это как с голубцами.Я ем мясо,ты капусту,а вместе мы едим голубцы.Так и с коррупцией.Кто то ворует вагоны,а потом с горящей шапкой кричит,що"нарид у нас говно,все дают и берут взятки повсюду,не платят налоги, зарплаты в конвертах, делают снова таки липовые справки по инвалидности чтобы доить бедную страну на пенсии, некоторые "пенсионеры" имеют зарплату по 10 тысяч и выше ибо снова таки договорились где то пл знакомству и дали взятку" $2 млрд втрачає Україна через неповернення валютного виторгу і махінації під час експорту зерна, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9838
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17.02.2021 11:25 Відповісти
Саша777, "Это два разных понятия" - але результат за розмірами нулів такий самий, адже кількість "низів", які все це крутять занадто велика, не відволікайте увагу з одного на друге. Зло однакове, що перше, що друге.
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17.02.2021 17:58 Відповісти
ну , і ... чи там кишка тонка ?
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17.02.2021 10:55 Відповісти
того самого зерна, которое съели мыши? $2 млрд втрачає Україна через неповернення валютного виторгу і махінації під час експорту зерна, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5513
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17.02.2021 10:56 Відповісти
ну это еще божеская цена, у меня подруга светофор снесла, 7 лет назад - выплатила 1,2 млн.
хотя не проводку ни сам светофор не пострадал, упал столб на котором он держался.

так что это нормальные цены для нынешних светофоров, тем более с прокладкой коммуникаций и связи все улицы в единую автоматизировнаную систему.
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17.02.2021 11:05 Відповісти
А шо зеленая оленина не блеет "Свинарчукееее"? $2 млрд втрачає Україна через неповернення валютного виторгу і махінації під час експорту зерна, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1768
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17.02.2021 11:01 Відповісти
Енергетику с ФОПами падаль зеленая уже наладила, взялась за С/Х.
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17.02.2021 11:03 Відповісти
$2 млрд втрачає Україна через неповернення валютного виторгу і махінації під час експорту зерна, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5497 $2 млрд втрачає Україна через неповернення валютного виторгу і махінації під час експорту зерна, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5497 $2 млрд втрачає Україна через неповернення валютного виторгу і махінації під час експорту зерна, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5497
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17.02.2021 11:26 Відповісти
Ти чув куме?
-Що таке?
-Нас так ще нихто не оскорблял.Якими то трейдерами обозвали
$2 млрд втрачає Україна через неповернення валютного виторгу і махінації під час експорту зерна, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3778 $2 млрд втрачає Україна через неповернення валютного виторгу і махінації під час експорту зерна, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8775
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17.02.2021 11:10 Відповісти
из-за невозврата валютной выручки ...
$2 млрд втрачає Україна через неповернення валютного виторгу і махінації під час експорту зерна, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4305
Остались еще идиоты, которые на переоформили предприятия в Панаме?
И выгоняли бы законно выручку в офшор.
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17.02.2021 11:11 Відповісти
Адепт грального бізнесу дурив наgід перспективами нью-вегаса та нью-васюків прекрасно розуміючи, що трусити все-одно будуть аграріїв та українське село
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17.02.2021 11:13 Відповісти
Думала Гетманцев умнее. Никакого невозврата $ не существует. Все возвращается, но только налом. Экономика никак не страдает!
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17.02.2021 11:22 Відповісти
А офис генпрокурора не интересует, что при скромных оценках коррупционных откатов в 10%, это получается 15 млрд$/год (при ВВП в 150 млрд). Кредиты МВФ? Без них никак? Ню, ню ...
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17.02.2021 11:23 Відповісти
Наконец очередное преступление Порошенко будет раскрыто!
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17.02.2021 11:25 Відповісти
ты уже 2 года рулишь.....
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17.02.2021 11:28 Відповісти
Все залишиться як є, або стане ще гірше. Ще з часів міністра МВС Юри Луценка в 2005 році ганяли чаї з Ахметовим. за 16 років хтось бачив результати?
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17.02.2021 11:31 Відповісти
На Вінниччині з'явився перший в Україні та у Східній Європі завод із перероблення часнику на напівфабрикати і спеції для харчової промисловості.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку у facebook підприємця Василя Гудзовського.
За словами підприємця, на заводі перетворюватимуть вельми складний у зберіганні і переробці часник на ароматний та гарно оформлений напівфабрикат для вітчизняних підприємств, які випускають продукти харчування.
Окрім виробництва продукції, запуск такого підприємства забезпечить тисячі українським селянам та фермерам ще один додатковий ринок збуту.
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17.02.2021 11:37 Відповісти
У Хомутынника спрашивай, а то вся страна знает, кто тырит НДС, а ты нет.
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17.02.2021 11:38 Відповісти
а вы им льгот побольше.
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17.02.2021 11:39 Відповісти
Все закінчится пшиком))
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17.02.2021 11:44 Відповісти
Проблема складна і заплутана, існує безліч схем. Прокуратура може тільки збити грошей із зернотрейдерів.
Найкращий але не самий простий вихід для України - створити максимально сприятливі умови для переробки зерна в країні на борошно, макарони, фасовані гречку інші зернові тощо. Тоді дійсно можно щось контролювати в плані податків та й робочі місця з'являться. А так одну мутку поміняють на іншу, бо купують наше зерно, без перебільшення, півсвіту. Попит величезний і це не лише бізнес, а й політика.
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17.02.2021 11:56 Відповісти
При Порошенко об этой схеме все молчали в тряпочку. Хотя об этой схеме даже в селах людям известно уже лет 10!
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17.02.2021 12:18 Відповісти
Сами рулят и сами не довольны. Видать воровать уже нечего. Гетманцев = Манцев Геть.
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17.02.2021 13:16 Відповісти
ці фірми забрали під себе майже всі землі від людей , отримують дотації , повбивали дороги де тільки можна і щей тут найопують . Жах.
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17.02.2021 13:23 Відповісти
Бла бла бла
Сколько вы у власти? И только сейчас проснулись? Или с вами не поделились? Или под себя бизнес отжимаете?
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17.02.2021 18:58 Відповісти
 
 