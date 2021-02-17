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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Закриття каналів Медведчука
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Путін (21436) Росія (47217) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Путін про блокування каналів Медведчука: Три провідні канали прихлопнули одним розчерком пера і всі мовчать

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Путін про блокування каналів Медведчука: Три провідні канали прихлопнули одним розчерком пера і всі мовчать

Президент країни-агресора Володимир Путін вважає, що закриття трьох телеканалів в Україні є проявом подвійних стандартів у розумінні свободи слова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

"Що стосується свободи слова, то для нас ясно все: тут так звані подвійні стандарти настільки виразно проявилися останнім часом, що немає жодних сумнівів у тому, як щодо нас працюють наші так звані опоненти", - зазначив Путін.

Для прикладу Путін навів Україну: "В Україні взяли і три провідні канали прихлопнули і все. Одним розчерком пера. І всі мовчать! А деякі навіть схвально поплескують їх по плечу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд відправив позов телеканалу ZIK на виправлення недоліків: немає доказів оплати судового збору та доцільності залучення третіх осіб

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK.

Раніше до Верховного Суду надійшло три позови щодо санкцій проти телеканалів.

Також читайте: Росія опосередковано фінансувала канали Козака, - Ткаченко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+130
Ми не мовчимо, ми радіємо!
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17.02.2021 10:55
+41
Путін про блокування каналів Медведчука: Три провідні канали прихлопнули одним розчерком пера і всі мовчать - Цензор.НЕТ 9743
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17.02.2021 11:17
+39
Як би це пом'якше сказати.... Х@йлу слова не давали
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17.02.2021 10:56
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Ху"ло намекает на свой опыт...Он ничего не закрывал. Просто отобрал каналы ,посадил собственников (Березовского в Лондоне угостил новичком); не согласных уволил ,а "согласные" поют ему осанну.
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17.02.2021 11:42 Відповісти
Мало. Нужно было еще "прихлопнуть" канал Мураева.. а возможно и "Интер". Запретить партии "шария", " ОПЗЖопса", " Оппо. блока" и прочие осекредки пятой колонны а их руководящий состав арестовать. А Путину по поводу его "размышлений" о "свободе слова" то через наш МИД нужно озвучить наше понимание этого вопроса Трансляция прорашистких по сути антиукраинских каналов пятой колонны наемников Путина ( а также российских каналов, каналов агрессора и оккупанта) в фактических условиях войны и агрессии Раши против Украины это равносильно свободной трансляции радио и печатной прессы фашистской Германии и РОА ( власовцев) в не оккупированной части СССР в 1942 году. И не вижу ни какой разницы. В Раше установлен фашистский, полицейский, авторитарный, мракобесный, реваншистский, империалистический режим наследника Гитлера- Сталина Путина. Украина подверглась агрессии, как впрочем и Грузия и Молдова. Раша проводит дестабилизацию по всему миру. Так что это не борьба с свободой слова, это война просто на другом участке фронта и со стороны Украины, это война - оборонительная.
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17.02.2021 11:43 Відповісти
Xutin Puylo !
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17.02.2021 11:44 Відповісти
Нагадує старий совейтській баян:
Революція у кацапів, матрос Железняк телефонує у Смольний,
"Альо, це Смольний ?
-так, Смольний
-я матрос Железняк Вам наказую негайно....)))) Як це пішов *****?
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17.02.2021 11:47 Відповісти
Лишилось прикрити ще дві "провідні" республіки і одну "провідну" платформу в парламенті. Дай Бог дожити до цього.
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17.02.2021 11:50 Відповісти
Да ладно, в паРашке даже не нужно росчерка пера, чтоб закрыть любое СМИ, посадить или убить кого-нибудь достаточно "хмурого взгляда" самодержца и холуи-лизоблюды на перегонки побегут исполнять его волю, ибо особо отличившимся в рвении /кто лучше угадает и быстрее исполнит/ светит фавор и куча бабла с преференциями!
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17.02.2021 11:51 Відповісти
Где доказательства?
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17.02.2021 11:52 Відповісти
,,вєдущіє кАнали...,,
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17.02.2021 11:53 Відповісти
*****, давай так, ты перестаешь глушить АТР в Крыму, а мы NewsOne. А то ведь, какие-то двойные стандарты получаются!!!
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17.02.2021 11:54 Відповісти
чому мовчать...
піддержують!
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17.02.2021 11:55 Відповісти
ну не то,чтобы одобрительно похлопываем по плечу,а кричим-Отлично! но почему так мало.
это ситуация,когда на душе так хорошо,когда опзж+рашку аж плющит от злости Путін про блокування каналів Медведчука: Три провідні канали прихлопнули одним розчерком пера і всі мовчать - Цензор.НЕТ 1076
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17.02.2021 12:00 Відповісти
ты, ху...ло, говори-говори, да не заговаривайся. шо значит некоторые по плечу одобрительно похлопывают? закрытие мертвечуковых помоек поодерживает большинство граждан Украины. хотя о чем это я. для тебя пистеть шо дышать
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17.02.2021 12:02 Відповісти
А тобі чмо гєбнявє що до того ? Всюди свій брудний кацапськй ніс встромить
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17.02.2021 12:03 Відповісти
А тебе, падло путинское, какое до этого дело?!
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17.02.2021 12:04 Відповісти
Вот урод.
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17.02.2021 12:05 Відповісти
Незакриття цих та інших каналів, що ведуть антиукраїнську пропагадну, підтверджує тезу, що війна в Україні громадянська. Якщо ми визнаємо, що РФ напала і є агресором, то зачистка усіх тих, хто працює прямо чи непрямо, ідеологічно чи економічно на РФ є питання виживання держави. Якщо подивитися історію, то усі (хто вижив) чинили так. Уявіть, що в СРСР під час війни з нацистами, хтось розказує про права німецькомовних, чи їздить до Гітлера на перемовини. Теж саме з японцями та німцями в США.
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17.02.2021 12:05 Відповісти
"В Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули Источник: https://censor.net/ru/n3248394

Так ці канали вели Україну назад, в імперію. Тобто в @опу.
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17.02.2021 12:05 Відповісти
Путін про блокування каналів Медведчука: Три провідні канали прихлопнули одним розчерком пера і всі мовчать - Цензор.НЕТ 1214
бункерная крыса недавольна
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17.02.2021 12:06 Відповісти
Владімір Владіміравіч, лічна я нє малчу. Я даже сільна вазмущаюся такім бєсзаконієм. Пачєму канали закрилі, а Тараса Козака і вашєва дарагова кума до сіх пор нє ареставалі по статтьє за ізмену родінє? Пачєму до сіх пор нє арєстован Рабіновіч, которий угрожал висшім далжнасним ліцам? Я гнєвна трєбую ісправіть такоє ваніющєє бесзаконіє.
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17.02.2021 12:06 Відповісти
Та на)(уй ти всралося )(уйло,разом з твоїми тб каналами в Україні.
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17.02.2021 12:06 Відповісти
"В Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу",,,,Тю ,очумевший окончательно, говорящи рашист склерозник ,забыл как одним розчерком пера госдуры оккупировал 20% процентов украинской территории,начал войну.которая унесла около 15000 тысяч украинских защитников и уже семь лет ждет от мира.что бы ее за это одобрительно похлопали по плечу...Лукавое наследие
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17.02.2021 12:12 Відповісти
Где доказательства? Почему ведущие, у них меньше 10% зрителей по Украине. И тем не менее, где доказательства что каналы закрыты?
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17.02.2021 12:18 Відповісти
От же брехло, какие оно там ведущие каналы. Я до сих пор не знал о их существовании.
Очень много врагов у украинцев!!
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17.02.2021 12:20 Відповісти
мы сочувствуем его беспокойству. такое важное заявление. аж муражки по коже пошли.
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17.02.2021 12:29 Відповісти
Ну чей бы п@зденыш мычал вот бы и его прихлопнули Путін про блокування каналів Медведчука: Три провідні канали прихлопнули одним розчерком пера і всі мовчать - Цензор.НЕТ 7328
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17.02.2021 12:36 Відповісти
Ну, скажемо так: не "ведущіє" канали! Не мовчать: одні підтримують, інші (чоловік так з сотню) сіпають нозями і стояли з плакатами. Ну, і головне: чия б корова мичала...
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17.02.2021 12:39 Відповісти
Это демократия!
А когда народ протестует - это тоталитарность!
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17.02.2021 13:07 Відповісти
Плохи дела у кремлевского комуно-фашистского главаря террористической банды, который обычно не светился, и был вне критики, пришлось включить свою канализацию, и тем самым показал откуда идет зловоние, остается только набросить аркан на этого уголовника и очистить землю от патологического человеконенивистника.
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17.02.2021 13:07 Відповісти
Здесь ответ может быть только один и на высоком уровне - "будешь выёживаться и тебя прихлопнем в твоей крысиной норе" в Геленжике.
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17.02.2021 13:13 Відповісти
Висловлюю стурбованість та занепокоєння
(тим, що іще не всі рогаті канали закрили)
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17.02.2021 13:17 Відповісти
вот что крест животворящий санкционный делает для расии-матушки - Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций сообщил, что считает возможным обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих.

как говорится - Боже, допоможи Україні того сатану смертоносного в образі расії здолати!
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17.02.2021 13:20 Відповісти
Чмо-пуйло українську бібліотеку закрило а на завідуючу кримінальну справу завело і ще свою смердячу пащеку відкриває.
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17.02.2021 13:36 Відповісти
Отрадно наблюдать как плешивый мучится)
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17.02.2021 13:43 Відповісти
Путін пнх!Слава Україні!
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17.02.2021 14:11 Відповісти
Треба прихлопнути всіх російських окупантів і їх слуг!
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17.02.2021 14:18 Відповісти
Значит сделали правильно
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17.02.2021 14:45 Відповісти
С К О Т И Н А !!! Прихлопнули три ВЕДУЩИХ ПУТИНСКИХ ПРОРАГАНДОССКИХ канала.Вообще странно, что им вообще так долго давали ДОНОСИТЬ ПРАВДУ, только кому??
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17.02.2021 15:07 Відповісти
Тю, все люди, как люди.. Одного муйлушу тока торкнуло... В дурдоме солнышко- все без изменений.
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17.02.2021 15:47 Відповісти
Так вроде же шмаркля - агент пуйла. Шмаркля закрывает телеканалы кума пуйла и ....собственно, пуйло негодует по этому поводу. Вопрос, что лучше, крестик снять или рубашку одеть? Путін про блокування каналів Медведчука: Три провідні канали прихлопнули одним розчерком пера і всі мовчать - Цензор.НЕТ 6691
Меня терзают смутные сомнения.... ©))
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17.02.2021 16:12 Відповісти
Вот и я удивляюсь.Три прямо самых ведущих канала в Украине прихлопнули одним махом и все молчат.
Где протесты и митинги любителей этих каналов? Где вообще негодующая общественность!
А ответ прост - эти каналы в общем-то никому и нужны были, нет у них горячих сторонников, как бы ни старался Рабинович поднять страну огромную на их защиту,а страна не встаёт.
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17.02.2021 18:24 Відповісти
Зеля - молодець. Гарненько пукіну по губам провів.
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17.02.2021 20:15 Відповісти
жалко шо далі нічого не буде....
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17.02.2021 23:22 Відповісти
Путин прикрыл все каналы опозиции.Многие трындели,трындели и нечиго не изменилось.
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17.02.2021 20:56 Відповісти
Главное ,чтобы их не открыли эти каналы.
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17.02.2021 20:57 Відповісти
так ото ж....
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17.02.2021 23:20 Відповісти
усе прото......Медведчук не виконав пледадені на нього завдання.....
Новий куратор по Україні від москалів прийшов і буже впроваджувати свою доктрину, де За ЖО немає міся, ось і зливають ......На їх місце готують нову програму, наприклад будуть вкладати у ультрас
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17.02.2021 22:14 Відповісти
жалко что эти каналы это пик борьбы зельца с рашистами. думаю что на большее он не решитсяи засцыт.... а такое красивое было начало.....
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17.02.2021 23:19 Відповісти
Путін про блокування каналів Медведчука: Три провідні канали прихлопнули одним розчерком пера і всі мовчать - Цензор.НЕТ 7710Путін про блокування каналів Медведчука: Три провідні канали прихлопнули одним розчерком пера і всі мовчать - Цензор.НЕТ 7440
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18.02.2021 10:09 Відповісти
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