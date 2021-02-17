Путін про блокування каналів Медведчука: Три провідні канали прихлопнули одним розчерком пера і всі мовчать
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Президент країни-агресора Володимир Путін вважає, що закриття трьох телеканалів в Україні є проявом подвійних стандартів у розумінні свободи слова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".
"Що стосується свободи слова, то для нас ясно все: тут так звані подвійні стандарти настільки виразно проявилися останнім часом, що немає жодних сумнівів у тому, як щодо нас працюють наші так звані опоненти", - зазначив Путін.
Для прикладу Путін навів Україну: "В Україні взяли і три провідні канали прихлопнули і все. Одним розчерком пера. І всі мовчать! А деякі навіть схвально поплескують їх по плечу".
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK.
Раніше до Верховного Суду надійшло три позови щодо санкцій проти телеканалів.
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Революція у кацапів, матрос Железняк телефонує у Смольний,
"Альо, це Смольний ?
-так, Смольний
-я матрос Железняк Вам наказую негайно....)))) Як це пішов *****?
піддержують!
это ситуация,когда на душе так хорошо,когда опзж+рашку аж плющит от злости
Так ці канали вели Україну назад, в імперію. Тобто в @опу.
бункерная крыса недавольна
Очень много врагов у украинцев!!
А когда народ протестует - это тоталитарность!
(тим, що іще не всі рогаті канали закрили)
как говорится - Боже, допоможи Україні того сатану смертоносного в образі расії здолати!
Меня терзают смутные сомнения.... ©))
Где протесты и митинги любителей этих каналов? Где вообще негодующая общественность!
А ответ прост - эти каналы в общем-то никому и нужны были, нет у них горячих сторонников, как бы ни старался Рабинович поднять страну огромную на их защиту,а страна не встаёт.
Новий куратор по Україні від москалів прийшов і буже впроваджувати свою доктрину, де За ЖО немає міся, ось і зливають ......На їх місце готують нову програму, наприклад будуть вкладати у ультрас