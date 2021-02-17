Путін про блокування каналів Медведчука: Три провідні канали прихлопнули одним розчерком пера і всі мовчать

Президент країни-агресора Володимир Путін вважає, що закриття трьох телеканалів в Україні є проявом подвійних стандартів у розумінні свободи слова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

"Що стосується свободи слова, то для нас ясно все: тут так звані подвійні стандарти настільки виразно проявилися останнім часом, що немає жодних сумнівів у тому, як щодо нас працюють наші так звані опоненти", - зазначив Путін.

Для прикладу Путін навів Україну: "В Україні взяли і три провідні канали прихлопнули і все. Одним розчерком пера. І всі мовчать! А деякі навіть схвально поплескують їх по плечу".

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK.

Раніше до Верховного Суду надійшло три позови щодо санкцій проти телеканалів.

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