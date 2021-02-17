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Новини Політика України
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Європейська Солідарність (1021) Антоненко Андрій (251) Кузьменко Юлія (164)

Антоненко підтримав висунення Кузьменко кандидаткою на довибори в Раду від "ЄС"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Антоненко підтримав висунення Кузьменко кандидаткою на довибори в Раду від

Андрій "Ріфмастер" Антоненко підтримав висування Юлії Кузьменко кандидаткою в депутати від "Європейської Солідарності" на довиборах до Верховної Ради у 50 окрузі Донецької області і подякував "ЄС" за підтримку справжньої патріотки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Дізнався, що наша Юля іде по мажоритарці у Донецькій області. Я її вітаю і підтримую. Дуже дякую всім патріотичним силам, військовим, волонтерам, добровольцям, котрі висунули кандидатуру Юлії Кузьменко і підтримала це партія "Європейська Солідарність". Це не тільки підтримка нас, котрих влада намагається знищувати і дискредитувати. Це підтримка всіх військових волонтерів, добровольців у боротьбі. Підтримка тих, хто з самого початку стали на заваді російським силам, які пішли проти нас війною. Підтримка тим, хто зараз має змогу і сили захистити Україну від проросійського реваншу, який відбувається в нашій країні", – сказав Антоненко.

Також він закликав усі патріотичні сили до об’єднання на захист держави та її захисників від атаки проросійських сил.

"Ми маємо одне одного підтримувати, а не шукати хто не так воював, не так волонтерив чи не так сидів. Припиняйте це. Ми маємо бити єдиним кулаком і єдиним фронтом", – підкреслив Антоненко.

Нагадаємо 15 лютого з'їзд партії "Європейська Солідарність" висунув відому волонтерку, дитячого кардіохірурга, кандидатку медичних наук Юлію Кузьменко кандидатом на довиборах до Верховної Ради в окрузі 50 Донецької області.

Також дивіться: Антоненко - Зеленському: Просто 37-й рік. Дякую, що створили таку безвихідну ситуацію. Ви - не чоловік. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Всі Українці це ЄС, малороси в слюгі наріда.
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17.02.2021 11:17
+12
Респект!....
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17.02.2021 11:16
+6
Удачи и стойкости ! Потерпевший 🤢🤡🤬 памперсы меняет 😂 ! В противовес выдвинет Сердючку
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17.02.2021 11:26
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Респект!....
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17.02.2021 11:16 Відповісти
Всі Українці це ЄС, малороси в слюгі наріда.
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17.02.2021 11:17 Відповісти
ну за всех не нужно...
я за Свободу например и что?
С уверенностью можно сказать одно - что все московиты и предатели Украины за ОПЗЖ - вот это правда на 100%..
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17.02.2021 11:32 Відповісти
за алєжика тягнибока? мацковську-камуняцьку консерву ? дивне вподобання....
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17.02.2021 11:34 Відповісти
не знаю за консервы, НО знаю что когда Свобода была в ВР она не проголосовала ни за один анти-украинский закон и она реально дралась (физически) против 5-й колоны Московии, а не только выступала с трибуны..
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17.02.2021 11:37 Відповісти
якщо не знаєш то і мовчи. до речі на виборах президента в 2019 році за кого ти проголосував?
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17.02.2021 11:51 Відповісти
ты мне рот не затыкай хлопчик..
в первом туре за Кошулинского, во 2-ом за Порошенко..
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17.02.2021 11:53 Відповісти
Я тобі не хлопчик, в першому турі проголосував за Кошулинського, в другому за Порошенка, і надалі буду за нього.
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17.02.2021 12:00 Відповісти
Антоненко підтримав висунення Кузьменко кандидаткою на довибори в Раду від "ЄС" - Цензор.НЕТ 5416 а что же ты не хлопчик в 1-ом туре не проголосовал за Порошенко?
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17.02.2021 12:03 Відповісти
Тупо помилився. До речі по окрузі балотуються Маруся Звіробій та якесь Васько зєвірастьюк, твої прогнози на виграш?
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17.02.2021 12:06 Відповісти
Маруся победит - ее на львовских каналах крутят нон-стоп.., и она убедительно говорит.
А про Васю ничего..
Она же по львовской области идет, да?
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17.02.2021 12:09 Відповісти
Так, по 87 окрузі, який вважається вотчиною свободи.
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17.02.2021 12:11 Відповісти
значит должна пройти..
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17.02.2021 12:12 Відповісти
цілком можливо
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17.02.2021 12:21 Відповісти
и как тебя тогда понимать?
Кошулинский от Свободы шел...
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17.02.2021 12:07 Відповісти
Ну тому, що мабуть знаю Кошулинського....., а свобода мені до дупи з її недолугим керівництвом.
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17.02.2021 12:10 Відповісти
тем не менее Тягнибок отказался от своего участия из за большого анти-рейтинга в пользу Кошулинского, а Порошенко с еще большим анти-рейтингом не захотел дать шанс кому то другому ..
Он же знал расклады..
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17.02.2021 12:16 Відповісти
Я б на місці Порошенка так само зробив би. Бо тягнібок є ворогом Порошенка.
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17.02.2021 12:46 Відповісти
и она реально дралась (физически) против 5-й колоны Московии))....А ще кидала бойові гранати у строковиків Нацгвардії , які не є московитами ,, і робила це вочевидь - на замовлення ,для ствонення "картинки" кацапським ЗМІ !!

Після чого та свобода для мене й " вмерла" повністю .. Антоненко підтримав висунення Кузьменко кандидаткою на довибори в Раду від "ЄС" - Цензор.НЕТ 799 .
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17.02.2021 11:53 Відповісти
а мне и тогда было и сейчас похер что там писали и пишут сейчас кацапские СМИ...
я никогда не страдал меньшевартостью.. Антоненко підтримав висунення Кузьменко кандидаткою на довибори в Раду від "ЄС" - Цензор.НЕТ 3652
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17.02.2021 11:55 Відповісти
Що вони там пишуть , і мені похер ,, але не похер те -як деякі політичні сили в Україні , на них працюють . Антоненко підтримав висунення Кузьменко кандидаткою на довибори в Раду від "ЄС" - Цензор.НЕТ 4649 .
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17.02.2021 12:00 Відповісти
"я за Свободу например и что?"

да ничо, сходи отметься в амбарной книге Овоща за проделанную работу ))
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17.02.2021 11:35 Відповісти
зєсцикун вже себе показав. свобода себе потихеньку себе показує.і не з кращої сторони.
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17.02.2021 11:41 Відповісти
не палай малорос

Антоненко підтримав висунення Кузьменко кандидаткою на довибори в Раду від "ЄС" - Цензор.НЕТ 8115
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17.02.2021 12:20 Відповісти
Удачи и стойкости ! Потерпевший 🤢🤡🤬 памперсы меняет 😂 ! В противовес выдвинет Сердючку
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17.02.2021 11:26 Відповісти
я не знаю где конкретно этот 50-й округ, но это Донецкая обл зомбированной ваты...
так что шансов пройти наверное мало..
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17.02.2021 11:27 Відповісти
От нахріна???!!! Там є Кошулинський.
Чи порошенківські вирішили підмахнути Коломойському, щоб виграв міліонер Шевченко???
Європейська солідарність НАХРІНА ВИ ТАКЕ РОБИТЕ,МЛЯ!!!
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17.02.2021 11:37 Відповісти
********** такі,як ти . Сором .
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17.02.2021 11:40 Відповісти
Мля ... подивись рейтинги... або Кошулинський,або шевченко. А ЄС відбере голоси в Кошулинського.
Це ж треба бути таким упоротим і недалеким.
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17.02.2021 11:45 Відповісти
Упороті і недалекі були ті, хто в 2019 голосував "аби не Порох". Тепер маете . Як ви не розумієте , націоналісти завжди мали низький процент на виборах . Теперь жеріть на повну .
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17.02.2021 11:49 Відповісти
Поки Кошулинський у Свободі ( маргінальній партії незрозуміло якої ідеолоії ) , в нього шансів нема . Антоненко підтримав висунення Кузьменко кандидаткою на довибори в Раду від "ЄС" - Цензор.НЕТ 4758 .
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17.02.2021 11:43 Відповісти
А свобода кому вечно подмахивает,агитируя за кандидатов от слуги урода против ЕС?только один раз,во Львове,Кошулинский поддержал...
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17.02.2021 13:22 Відповісти
Хоч я і противник того що в Раду йдуть люди без найменшого поняття про законодавчу діяльність , але нехай вже в парламенті буде краще Кузьменко , ніж якийсь черговий - каломойський тупий собачий рот ,, або ідіот який роздає поради космічного масштабу і космічної дурості ( як от- продати собаку ) . Антоненко підтримав висунення Кузьменко кандидаткою на довибори в Раду від "ЄС" - Цензор.НЕТ 8077 .
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17.02.2021 11:40 Відповісти
Свобода це вождиська партія. Поки Тягнибока не погонять, партії нічого не світить. В цівілізованих країнах лідер сам іде, якщо партія не проходить в парламент.
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17.02.2021 12:11 Відповісти
Кстати, тетка из фсб, которая подходит под фоторобот подозреваемой в убийстве шеремета, была успешно поменяна зеленским на какого-то таксиста из дыры.
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17.02.2021 12:53 Відповісти
Тому що ЄС це волонтери, добровольці, військові, патріоти, майданівці. Все інше або або відверті вороги або фуфло під видом патріотів.
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17.02.2021 13:15 Відповісти
 
 