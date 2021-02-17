Повномасштабне вторгнення РФ в Україну може мати зовсім інший характер, ніж у 2014 році, - директор НІСД Литвиненко
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Ударні можливості РФ сильно поступаються можливостям держав НАТО, зокрема США.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив директор Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Олександр Литвиненко.
За словами Литвиненка, в НІСД роблять аналіз російського способу ведення війни.
"Війна на Донбасі - це дуже специфічний досвід. За ці роки відбулася дуже важлива зміна. Якщо у 2014 році росіяни збирали підрозділи для формування ударного угруповання, як то кажуть, з бору по сосні, то станом на сьогодні таке угруповання вже сформовано і розгорнуто на кордоні з нашою країною. Це угруповання готове для наступу", - підкреслив директор Інституту.
До того ж створено достатньо серйозне угруповання в окупованому Криму, яке володіє як оборонними, так і наступальними спроможностями.
"Відбувається активне переозброєння Чорноморського флоту. Хоча, на мою думку, не слід перебільшувати успіхи росіян у цій галузі. У будь-якому разі їхні ударні можливості сильно поступаються можливостям держав НАТО, зокрема США. Якщо керівництво РФ ухвалить рішення про повномасштабне вторгнення, то бойові дії можуть мати зовсім інший характер, аніж у 2014 році. І тому попередній досвід не варто переоцінювати, хоча слід уважно вивчати", - наголосив Литвиненко.
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Поверь мне, русские если нужно катком пройдут по Украине, но им этого не нужно. Выгоден бардак на востоке, это гарантия не принятия Украины в НАТО. А вы "полезные идиоты" им в этом помогаете.
В Украине добывают в 100 раз меньше нефти чем в ОАЭ, газа в 3 раза меньше.
А живу т люди в Украине не хуже чем в раше. Но этим людям не важно, что они должны жить лучше чем в ОАЭ, главное удовольствие это насрать соседям, украсть хоть горсть и махать как обезьяна гранатой, чтоб все шарахались,думают что это уважение. Лишь бы в Украине было хуже,а там хоть камни с неба... Стадо баранов, не представляющих себя без пастуха...
Источник: https://ru.citaty.net/avtory/golda-meir/
у нас должно быть тактическое ядерное и носители где-то под 500км - как только кацапьё на-
чинает полномасштабную войну должен быть официально утверждённый план по разрушению ракетными ударами в радиусе ок 200-250км от нашей границы всей инженерной
инфраструктуры крупных городов ж/д узлов и баз ну и эл.станций даже атомных - получат за пару дней пару млн. беженцев и не пишите мне что это больные диванные фантазии по дру-
гому орду не здержать да и еропа тоже обосрётся не шуточно и примет наконец реальные меры кроме глубокой обеспокоенности.