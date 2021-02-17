Повномасштабне вторгнення РФ в Україну може мати зовсім інший характер, ніж у 2014 році, - директор НІСД Литвиненко

Ударні можливості РФ сильно поступаються можливостям держав НАТО, зокрема США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив директор Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Олександр Литвиненко.

За словами Литвиненка, в НІСД роблять аналіз російського способу ведення війни.

"Війна на Донбасі - це дуже специфічний досвід. За ці роки відбулася дуже важлива зміна. Якщо у 2014 році росіяни збирали підрозділи для формування ударного угруповання, як то кажуть, з бору по сосні, то станом на сьогодні таке угруповання вже сформовано і розгорнуто на кордоні з нашою країною. Це угруповання готове для наступу", - підкреслив директор Інституту.

До того ж створено достатньо серйозне угруповання в окупованому Криму, яке володіє як оборонними, так і наступальними спроможностями.

"Відбувається активне переозброєння Чорноморського флоту. Хоча, на мою думку, не слід перебільшувати успіхи росіян у цій галузі. У будь-якому разі їхні ударні можливості сильно поступаються можливостям держав НАТО, зокрема США. Якщо керівництво РФ ухвалить рішення про повномасштабне вторгнення, то бойові дії можуть мати зовсім інший характер, аніж у 2014 році. І тому попередній досвід не варто переоцінювати, хоча слід уважно вивчати", - наголосив Литвиненко.

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