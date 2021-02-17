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Армії необхідно позбутися радянської філософії взаємин "я - начальник, ти дурень", - директор НІСД Литвиненко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Армії необхідно позбутися радянської філософії взаємин

Потрібно змінити культуру відносин у площині "командир-підлеглий", покладатися на ініціативу молодших командирів.

Про це заявив директор Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Олександр Литвиненко, інформує Цензор.НЕТ.

Литвиненко зазначив, що мине ще кілька років, і техніка й озброєння радянського зразка, які зараз використовуються в Збройних Силах, вичерпають свій ресурс (як фізично, так і морально).

"Тому в умовах обмеженого фінансування ми маємо шукати асиметричні підходи для переозброєння. Тут насамперед потрібно чітко розуміти, як воюватиме наш противник. Відповідно - розробляти спроможності, які б могли завдати ворогу неприйнятних втрат. Тобто потрібно робити такі кроки, де вкладання коштів дало б найбільший ефект. Це передусім розвиток систем управління, розвідки, зв’язку, застосування сучасних інформаційних технологій", - пояснив він.

За словами Литвиненка, найголовніше - потрібно змінити культуру відносин у площині "командир-підлеглий", покладатися на ініціативу молодших командирів.

"Дисципліна - це добре, але має бути дисципліна вільних людей, а не "я - начальник, ти дурень…". Тобто позбутися тієї радянської філософії взаємовідносин", - підсумував директор НІСД.

Також читайте: Повномасштабне вторгнення РФ в Україну може мати зовсім інший характер, ніж у 2014 році, - директор НІСД Литвиненко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Армии необходимо избавиться от советской философии взаимоотношений "я - начальник, ты дурак", - директор НИСИ Литвиненко - Цензор.НЕТ 3008
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17.02.2021 11:57
+3
«Есть только четыре типа офицеров. Первый тип - это ленивые и глупые офицеры. Оставьте их, они не приносят вреда... Второй тип - это умные и трудолюбивые офицеры. Их них получаются превосходные офицеры штаба, от внимания которых не ускользнут мельчайшие детали. Третий тип - трудолюбивые тупицы. Эти люди опасны и должны быть расстреливаемы на месте. Они нагружают всех совершенно ненужной работой. И наконец, последний тип - это умные бездельники. Эти люди достойны самых высоких должностей».© Эрих фон Манштейн
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17.02.2021 12:26
+3
"Швейцарскую военную доктрину времен холодной войны вполне можно описать одной единственной фразой: "У Швейцарии нет армии, вся Швейцария - это одна сплошная армия"."
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17.02.2021 12:48
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Современная концепция украинской армии - дурак-г@внн@командующий... Ну как дурак... Клоун!...
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17.02.2021 11:53 Відповісти
Предлагается новая система взаимоотношений: я - начальник, ты - разбойник. Ты - начальник, разбойник я. По-моему гениально.
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17.02.2021 11:56 Відповісти
Армии необходимо избавиться от советской философии взаимоотношений "я - начальник, ты дурак", - директор НИСИ Литвиненко - Цензор.НЕТ 3008
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17.02.2021 11:57 Відповісти
эт реальное фото?
просто там бы фотогруппа такого не допустила, как и у Пусина - ну реально не верится
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17.02.2021 11:59 Відповісти
О, Вовік навіть пиняходи почав носити!
Але не рятують....
Армії необхідно позбутися радянської філософії взаємин "я - начальник, ти дурень", - директор НІСД Литвиненко - Цензор.НЕТ 8167
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17.02.2021 12:02 Відповісти
Дєрмак 2м. зросту шолі має?
В принципі, на Байденщині хоча б був клоун, але який-не-який патріот, а у нас... Яхве прости його та наведи на шлях добрий.. а, Мікі Маус тобто наведи та прости, бо Яхве - нема.є?
нету никакого боба
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17.02.2021 12:07 Відповісти
У Зеленського зріст офіційно 1.63, але очевидці стверджують що й того немає.
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17.02.2021 13:36 Відповісти
так это тупо показатель, шо деятель может просто страну на гроб, или что хуже - к Рашке поставить любимым кацапами местом, бо его типо унижали в школе.
ну я х.з., какими ..... "избирателями" надо быть шоб твою страну унижали и.т.д., а оно бл., идет и сует голос заЗе
я бы даже Бойко понял если бы выбрали эти ... даааа... "избиратели"(сдохните уже - разом)
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17.02.2021 14:39 Відповісти
Математик:
- 2+2= не три.
Солдик:
- Разрешите убирать снег?
Прапор:
- Да какой снег, лето на плацу, иди грузить... ээээ "непригодные консервы" в мою "Ниву".
Солдик:
- Я воль так точно(вот бы скушать да с хлебушком)
Прапорщик:
- Отставить! сам сожру(чуєть хряскіт банок та сум солдата, котрий спостерігає як прапор зукусує горівку консервами і згадує товариша Жукова)
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17.02.2021 11:57 Відповісти
Принцип первого руководителя - главный! Главнейший ! Об этом еще наши пра-пра… знали "В одной стае обезьяна научилась мыть фрукты в ручье. И два года прошло, прежде чем друге обезьяны стали это делать - мыть фрукты.
А в другой стае обезьяна научилась мыть фрукты в ручье, и на следующий день это делала вся стая. В чем разница между двумя стаями? Очень просто: вторая обезьяна, с которой все обезьянничали, она была альфа-самцом. Это всегда так: если альфа-самец делает то и то, то все общество повторяет." Нынешний Top management-о так поступать не привык! Не умеет сам - потому не может быть примером, - потому прячется! И гонорово-дикое, как девка с хутора - как всякий тупой и не настоящий Top management-о, - считает ниже своего достоинства, - не царское это дело. Ленивое мурло это нынешнее Top management-о.
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17.02.2021 11:58 Відповісти
Что бы избавиться от этой философии, необходимо избавиться от генералов, которые выросли на такой философии и которая у них в крови.
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17.02.2021 12:01 Відповісти
Да не, в нынещней Украине что не начальник - то дурак.
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17.02.2021 12:02 Відповісти
армия не детсад и выборчий участок..уважаимый эксперд..почитайте про иерархию в американской армии....
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17.02.2021 12:03 Відповісти
"Швейцарскую военную доктрину времен холодной войны вполне можно описать одной единственной фразой: "У Швейцарии нет армии, вся Швейцария - это одна сплошная армия"."
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17.02.2021 12:48 Відповісти
Командиров больше, чем солдат!
Ты начальник - ты и дурак. Армії необхідно позбутися радянської філософії взаємин "я - начальник, ти дурень", - директор НІСД Литвиненко - Цензор.НЕТ 4059
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17.02.2021 12:23 Відповісти
"я - начальник, ты дурак"Армії необхідно позбутися радянської філософії взаємин "я - начальник, ти дурень", - директор НІСД Литвиненко - Цензор.НЕТ 5085
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17.02.2021 12:24 Відповісти
«Есть только четыре типа офицеров. Первый тип - это ленивые и глупые офицеры. Оставьте их, они не приносят вреда... Второй тип - это умные и трудолюбивые офицеры. Их них получаются превосходные офицеры штаба, от внимания которых не ускользнут мельчайшие детали. Третий тип - трудолюбивые тупицы. Эти люди опасны и должны быть расстреливаемы на месте. Они нагружают всех совершенно ненужной работой. И наконец, последний тип - это умные бездельники. Эти люди достойны самых высоких должностей».© Эрих фон Манштейн
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17.02.2021 12:26 Відповісти
Армії необхідно позбутися радянської філософії взаємин "я - начальник, ти дурень", - директор НІСД Литвиненко - Цензор.НЕТ 6470
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17.02.2021 22:28 Відповісти
пока не будет отправлена на обучение в США, Канаду, Германию, Францию и т.п. группа молодых ребят, которые в украинской армии не служили - так и будет... нынешние офицеры обученные, старой школой, не способны перестроиться... ТОЛЬКО НОВОЕ С НУЛЯ ПОКОЛЕНИЕ... а это еще плюс 10 лет... но именно новому поколению должна быть отдана вся власть в обустройстве новой армии, по законом, традициям и обычаям тех стран, где не было руской вони, а есть традиции...
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17.02.2021 13:16 Відповісти
Согласен. Как и невозможность воспитания достойной смены продажным судьям и полицейским в рамках существующей системы.
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17.02.2021 13:28 Відповісти
Литвиненко - классический мастер "***********-развлекательного жанра": За все хорошее, против всего плохого. Для начала, неплохо было бы сказать: Кто автор всего этого "совка" в Армии?
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17.02.2021 13:23 Відповісти
Нельзя менять армию. Иначе Украина утратит целый пласт культурного наследия. Копать отсюда и до обеда. Грузить чугуний и люминий и тд
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17.02.2021 13:26 Відповісти
Цього не буде. Принаймні найближчим часом, бо будь яка воша, що пролізла у керівні кола , намагається строїти з себе слона.
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17.02.2021 14:35 Відповісти
Це можна зробити дуже швидко, головне - захтіти. Спочатку -позбутися корупції.
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17.02.2021 16:06 Відповісти
Для початку потрібно змінити в народі підхід до влади в цілому. Хоча б до виборної влади. Доки у нас народ не почне формувати хоча б власні профспілки та політичні організації, говорити про реформування таких структур, як армія не має сенсу. Подібні речі командним чином не впроваджуються.
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17.02.2021 16:44 Відповісти
Интересно, этот "директор НИСИ" сам служил хоть в какой-нибудь армии. В советской точно нет. Иначе знал бы, что там фактически рулили сержанты и старослужащие, офицеров изредка видели. Во всяком случае, в 2-х частях, где я служил, было так.
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18.02.2021 00:12 Відповісти
 
 