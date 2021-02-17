Армії необхідно позбутися радянської філософії взаємин "я - начальник, ти дурень", - директор НІСД Литвиненко
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Потрібно змінити культуру відносин у площині "командир-підлеглий", покладатися на ініціативу молодших командирів.
Про це заявив директор Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Олександр Литвиненко, інформує Цензор.НЕТ.
Литвиненко зазначив, що мине ще кілька років, і техніка й озброєння радянського зразка, які зараз використовуються в Збройних Силах, вичерпають свій ресурс (як фізично, так і морально).
"Тому в умовах обмеженого фінансування ми маємо шукати асиметричні підходи для переозброєння. Тут насамперед потрібно чітко розуміти, як воюватиме наш противник. Відповідно - розробляти спроможності, які б могли завдати ворогу неприйнятних втрат. Тобто потрібно робити такі кроки, де вкладання коштів дало б найбільший ефект. Це передусім розвиток систем управління, розвідки, зв’язку, застосування сучасних інформаційних технологій", - пояснив він.
За словами Литвиненка, найголовніше - потрібно змінити культуру відносин у площині "командир-підлеглий", покладатися на ініціативу молодших командирів.
"Дисципліна - це добре, але має бути дисципліна вільних людей, а не "я - начальник, ти дурень…". Тобто позбутися тієї радянської філософії взаємовідносин", - підсумував директор НІСД.
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просто там бы фотогруппа такого не допустила, как и у Пусина - ну реально не верится
Але не рятують....
В принципі, на Байденщині хоча б був клоун, але який-не-який патріот, а у нас... Яхве прости його та наведи на шлях добрий.. а, Мікі Маус тобто наведи та прости, бо Яхве - нема.є?
нету никакого боба
ну я х.з., какими ..... "избирателями" надо быть шоб твою страну унижали и.т.д., а оно бл., идет и сует голос заЗе
я бы даже Бойко понял если бы выбрали эти ... даааа... "избиратели"(сдохните уже - разом)
- 2+2= не три.
Солдик:
- Разрешите убирать снег?
Прапор:
- Да какой снег, лето на плацу, иди грузить... ээээ "непригодные консервы" в мою "Ниву".
Солдик:
-
Я вольтак точно(вот бы скушать да с хлебушком)
Прапорщик:
- Отставить! сам сожру(чуєть хряскіт банок та сум солдата, котрий спостерігає як прапор зукусує горівку консервами і згадує товариша Жукова)
А в другой стае обезьяна научилась мыть фрукты в ручье, и на следующий день это делала вся стая. В чем разница между двумя стаями? Очень просто: вторая обезьяна, с которой все обезьянничали, она была альфа-самцом. Это всегда так: если альфа-самец делает то и то, то все общество повторяет." Нынешний Top management-о так поступать не привык! Не умеет сам - потому не может быть примером, - потому прячется! И гонорово-дикое, как девка с хутора - как всякий тупой и не настоящий Top management-о, - считает ниже своего достоинства, - не царское это дело. Ленивое мурло это нынешнее Top management-о.
Ты начальник - ты и дурак.