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Підвищення тарифу на передачу електроенергії може залишити без роботи ціле місто, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Підвищення тарифу на передачу електроенергії може залишити без роботи ціле місто, - експерт

У разі підвищення тарифу на передачу електроенергії промислові підприємства змушені будуть закриватися, без роботи залишаться мешканці цілих міст.

Про це заявив виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) Сергій Кудрявцев.

За його словами, чергове підвищення тарифу на передачу електроенергії стане серйозним ударом для промислових підприємств і деякі з них будуть змушені зупинитися. Так, зокрема, на його думку, така доля може спіткати нікелевий комбінат у Побужжі. "Нікелевий комбінат розташований у чистому полі в Кіровоградській області, на кордоні з Миколаївською. У нього виходить найбільший тариф на передачу. Бо в Нікополя, у Запоріжжя, які розташовані на мережах обленерго і якимось чином можуть балансувати за рахунок великого обсягу споживання, попередніх договорів. А як боротися одному підприємству? Доволі складна ситуація виходить. Якщо в нас щось трапиться з цим підприємством - ціле місто залишиться без роботи", - розповів Кудрявцев.

Він також підкреслив, що працівникам комбінату в Побужжі практично неможливо буде знайти іншу роботу, і вони опиняться без коштів для існування. "Якщо в Нікополі є куди піти людям, у Запоріжжі є куди піти людям поки що, тому що всі інші теж такі, насилу виживають в нинішніх умовах", - пояснив Кудрявцев.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НКРЕКП знову пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії з квітня 2021 року. Минулого року тариф на передачу підвищувався тричі, і зріс у результаті більш ніж удвічі - зі 113 грн/МВт*год до 293,93 грн/МВт*год. Генеральний директор УНПА "Укркокс" Анатолій Старовойт заявив, що ініціатива НКРЕКП знову підвищити тариф на передачу електроенергії змусить промислові підприємства закриватися і скорочувати персонал. Зі свого боку економічний експерт Андрій Новак попереджає, що підвищення тарифу на передачу електроенергії запустить ланцюгову реакцію зростання цін на всі товари і послуги.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Первый раз Цензор назвал электроэнергию...электроэнергией....обычно он пишет "ток"...что меня очень веселит...
Что случилось то??
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17.02.2021 12:18
+2
да жиды и и москали будут вам расширять булки пока вы будете это терпеть.
а когда вас захлестнет возмущение, они чуть попустят нажим. и вы будете счастливы.
других способов обобрать вас просто нет.
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17.02.2021 12:26
+2
А при якій владі Рижому погано жилося?
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17.02.2021 12:31
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17.02.2021 12:15 Відповісти
Не все так погано в ахметівській хаті. Ахмєтка і Фірташ подадуть милостиню безробітним. А на рахунок Побужського все вірно. Стоїть селище в степу. До великих міст сотні км.
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17.02.2021 12:30 Відповісти
и бедное несчастное село жалуется на высокий тариф на передачу электричества,

получая при этом само электричество по цене ниже себестоимости
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17.02.2021 14:03 Відповісти
Даже без вникания в суть--это ахметкины претензии самому себе с целью всё равно поиметь со всех сторон.
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17.02.2021 12:17 Відповісти
А при якій владі Рижому погано жилося?
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17.02.2021 12:31 Відповісти
Первый раз Цензор назвал электроэнергию...электроэнергией....обычно он пишет "ток"...что меня очень веселит...
Что случилось то??
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17.02.2021 12:18 Відповісти
Не расстраивайся. Читай выше статью. ТОК вернулся!! Підвищення тарифу на передачу електроенергії може залишити без роботи ціле місто, - експерт - Цензор.НЕТ 1328 Підвищення тарифу на передачу електроенергії може залишити без роботи ціле місто, - експерт - Цензор.НЕТ 3479 Підвищення тарифу на передачу електроенергії може залишити без роботи ціле місто, - експерт - Цензор.НЕТ 3479 Підвищення тарифу на передачу електроенергії може залишити без роботи ціле місто, - експерт - Цензор.НЕТ 3479
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17.02.2021 12:45 Відповісти
да жиды и и москали будут вам расширять булки пока вы будете это терпеть.
а когда вас захлестнет возмущение, они чуть попустят нажим. и вы будете счастливы.
других способов обобрать вас просто нет.
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17.02.2021 12:26 Відповісти
Ну и фиг с ними, с людьми. Главное, что бы детям деньги были на новую яхту и Бентли.
(с) Олигархи и их прихвостни.
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17.02.2021 12:26 Відповісти
Паравоз у тебя двойные стандарты!!!! Підвищення тарифу на передачу електроенергії може залишити без роботи ціле місто, - експерт - Цензор.НЕТ 5238Когда коммуняки облажались в 90х с "Перестройкой" и начали массово увольнять ИТР и другой "ненужный" персонал с заводов и фабрик-то советские люди восприняли этот факт с радостью,мол избавляемся от бездельников и шалопаев!!! Підвищення тарифу на передачу електроенергії може залишити без роботи ціле місто, - експерт - Цензор.НЕТ 443А теперь когда частник вынужденно уволит со СВОЕГО предприятия людей-то он злодей!!! Підвищення тарифу на передачу електроенергії може залишити без роботи ціле місто, - експерт - Цензор.НЕТ 1999 Получается если ты покупал водку в гос магазине,то тебя там не спаивали...а если ты пркупал бухло у самогонщика,то тебя там обязательно спаивали!!! Підвищення тарифу на передачу електроенергії може залишити без роботи ціле місто, - експерт - Цензор.НЕТ 3187
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17.02.2021 13:17 Відповісти
Если не понятен посыл, может лучше спросить?
Это не о частниках и заводах!
Это о контролирующих и перепродающих электроэнергию.
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17.02.2021 13:20 Відповісти
Повысят все равно! Для них Украина и украинский народ - средство обогащения.
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17.02.2021 12:43 Відповісти
ты слегка спутал Беню с Украиной и украинским народом.

Это Беня жалуется
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17.02.2021 14:04 Відповісти
Интересно а как же там до этого переживали повышения тарифов на передачу?
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17.02.2021 12:46 Відповісти
Редакция а почему не написать что повышение тарифа на передачу электроэнергии Укрэнерго для осуществления увеличивающихся выплат зеленой генерации, спасибо скажите шоколадным что они в 2018 своим законом обязали Украинцев платить самый высокий тариф в Мире до2030 года
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17.02.2021 13:15 Відповісти
Провода не трубы. Бездельники хреновы. Кто бы мог подумать что за 20 с лишним лет общество отупеет настолько. Удобно когда потребитель туп и глуп.
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17.02.2021 13:37 Відповісти
Скоро будем платить за передачу мегабайтов в интенете.
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17.02.2021 13:58 Відповісти
якщо вони у полі розташовані, то можна панельок сонячних натикати навколо і забезпечити себе електроенергією по 2-3 цента за кВт*год
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17.02.2021 18:33 Відповісти
 
 