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Новини Події Агресія Росії проти України
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Науковця, який передавав військові секрети Генштабу ЗС РФ, засудили до 12 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Науковця, який передавав військові секрети Генштабу ЗС РФ, засудили до 12 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ

Верховний Суд України підтвердив вирок організатору агентурної мережі російської військової розвідки - 12 років позбавлення волі за вчинення державної зради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Улітку 2017 року контррозвідники спецслужби виявили та припинили діяльність завербованого представниками ГУ Генштабу Збройних сил РФ мешканця Харкова, науковця, який збирав інформацію про технічні розробки у межах оборонного замовлення для її передачі спецслужбам країни-агресора.

Правоохоронці затримали агента під час спроби отримання таємних відомостей від працівника Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут".

Також читайте: Контррозвідка СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які збирали секретну інформацію про нові зразки озброєння ЗСУ. ФОТОрепортаж

- Орджонікідзевським районним судом м. Харків громадянина України визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

- 18.11.2019 Харківським апеляційним судом вирок першої інстанції залишено без змін.

- у лютому 2021 Верховний Суд України також відмовив у задоволенні касаційної скарги.

Триває досудове слідство щодо інших учасників агентурної мережі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Молодці що посадили. Інше питання, які є військові таємниці в українського Генштабу від Єрмака та Ерефії?
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17.02.2021 12:33
+11
Бубачка обміняє на якогось таксиста.
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17.02.2021 12:21
+4
По факту -гандон штопаний. А так мабуть якесь прізвище є...
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17.02.2021 12:36
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Бубачка обміняє на якогось таксиста.
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17.02.2021 12:21 Відповісти
Молодці що посадили. Інше питання, які є військові таємниці в українського Генштабу від Єрмака та Ерефії?
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17.02.2021 12:33 Відповісти
Те , що піймали і дали срок,не сам же прийшов здаватися, яка не яка, але заслуга і його є, так що все правильно, навіть коли і обміняє
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17.02.2021 13:36 Відповісти
Яка в біса його(Бубачкі) заслуга?! Зраднику ухвалили вирок ще за часів президентства Порошенка. Більше двох років тривав розгляд касаційних скарг.
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17.02.2021 14:57 Відповісти
в мене є друг, теж вчений (в нього 7 класів освіти), так він за пів-години десятку так намалює - від справжньої не відрізнити!
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17.02.2021 12:22 Відповісти
Джентльмен удачі?
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17.02.2021 12:37 Відповісти
Скажи мені, хто твій друг, тоді я скажу, хто ти. Малюєш теж?
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17.02.2021 13:58 Відповісти
Руцкій мір це присудок інтелекту людини ....
З виду нормальна, а по своїм діям неадекватна.
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17.02.2021 12:22 Відповісти
не особо.
если человек поймет всю мерзость этого "мирка", то лучше антисоветчика - не найти.
если за попов, то Невзоров в пример - заслушаться мона как грамотно поповщинку множит на ноль то Ученого, передававшего военные секреты Генштабу ВС РФ, приговорили к 12 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 4527
я тоже - ненавижу совок и попов, бо раньше думал "фрицынапале" и "обожеюоже" (*********)
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17.02.2021 12:28 Відповісти
Орджоникидзевским районным судом Харькова Источник: https://censor.net/ru/n3248418\\\\\\\
Именем чЛенина, Приказываю, срава Сралину - обменять скромного мужичка, который просто что-то писал в гондакте, обмену на 0.1 ополченцев которые просто стреляли, ой, просто стояли на быкпостах, судья Волкожоп, оминь, православный итог заседания, Маша неси бухло, бл? камеру не вык............
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17.02.2021 12:24 Відповісти
А прізвище в цього "вчьогого" є?
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17.02.2021 12:26 Відповісти
По факту -гандон штопаний. А так мабуть якесь прізвище є...
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17.02.2021 12:36 Відповісти
интересно пишут: организатор и агент, агентурная сеть, ученый.... и какие такие сверх секреты это были?! Сміх та й годі, три роки дізнавалися і виносили рішення!!! Всі відомства показують свою лояльність і демонструють "титанічну роботу" з захисту держави....
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17.02.2021 12:32 Відповісти
Краще прикопали б чи раків покормили б. Ато зараз поміняють на якогось таксиста чи лярву, що "засумувала за рідним краєм"...
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17.02.2021 12:34 Відповісти
При слуге Коломойского Баканове слуга Путина Козырь на нары не сядет. Главу Офиса президента обвинили в срыве спецоперации СБУ по задержанию «вагнеровцев», воевавших на Донбассе .17 августа 2020
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17.02.2021 12:41 Відповісти
Видно обошелся за копейки шпион, раз не смог обычную таксу собрать для того чтобы откупиться. Теперь будет сидеть до упора, ведь на сокращения срока в ученых денег тоже не будет...
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17.02.2021 12:42 Відповісти
МАЛОВАТО ...будет ...
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17.02.2021 12:45 Відповісти
Вченого зрадник априговорили це добре. А де вироки високопосадовцям, суддям зрадникам ДЕ? Це не добре!
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17.02.2021 12:49 Відповісти
а коли черга дійде до мертвечука, шуфріча, бойко?
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17.02.2021 12:55 Відповісти
А че без фамилии???
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17.02.2021 13:04 Відповісти
СБУ - ЭТО СБОРИЩЕ БЕЗМОЗГЛЫХ ТУПАРЕЙ... И после таких "разоблачений" все больше подозрений, что РУКОВОДСТВО СБУ ЗАВАЛЕНО КАЦАПСКОЙ АГЕНТУРОЙ... ТОЛЬКО ДОЛБОПУСТОГОЛОВЫЕ РАЗОБЛАЧАЮТ! нормальные спецслужбы - ПЕРЕВЕРБОВЫВАЮТ! тем более на канале научно-техническом...
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17.02.2021 13:06 Відповісти
Ну если только действительно учёный, то Малюське-Пепиське в "местах не столь отдалённых" можно создавать "шарагу", шоб учёность зря не пропадала. А ежели учёный не возжелает корпеть в шараге, то годик в каменоломне - и всё нормуль.
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17.02.2021 13:10 Відповісти
В ОП поищите "ученных". Там "вагнер гейт" поболе, чем на 12 лет тянет. Не? Баканов не кусает кормящую руку?
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17.02.2021 13:15 Відповісти
Чогось зацікавила ця історія і от що я накопав:
(обережно, агресивне русособако ЗМІ)
http://antifashist.online/item/ukrainskoe-pravosudie-ostavilo-umirat-v-tyurme-85-letnego-uchenogo-mehti-logunova.html

А ось і інтерв'ю з фігурантом
https://www.youtube.com/watch?v=yHEbUpLDWlc

Тобто його встигли затримати, дати вирок, і випустити зусиллями ЗЕ ще до зміни курса. Все як і підозрювали дописувачи згори. А Цензор трішки ввели в оману датами, все це дійсно відбувалось але рік тому, дєдушка вже давно відпочиває в РФ.
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17.02.2021 14:29 Відповісти
Таких екземплярів треба на довічне без права ПОМИЛУВАННЯ
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17.02.2021 16:18 Відповісти
Расстреляйт пособника свинособак!
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17.02.2021 18:32 Відповісти
ЭВТАНАЗИЮ ВВОДИТЕ !!!! НАФИГ ЕГО 12 ЛЕТ КОРМИТЬ !!!???
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17.02.2021 20:27 Відповісти
 
 