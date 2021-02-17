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Якщо з COVID-вакцинацією виникнуть проблеми, можна буде ставити питання відставки Степанова на обговорення, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо з COVID-вакцинацією виникнуть проблеми, можна буде ставити питання відставки Степанова на обговорення, -

Депутатська фракція "Слуга народу" може поставити на обговорення питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, якщо початок процесу вакцинації проти COVID-19 не буде розпочато на поточному тижні і не буде організовано належним чином.

Про це сказала заступниця глави фракції Євгенія Кравчук під час брифінгу в середу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я спостерігаю, що таких народних депутатів, які вже хотіли б відправити міністра Степанова у відставку, стає більше. Тому ми поки що спостерігаємо і дуже сподіваємося, що на цьому тижні, як і обіцяв міністр, вакцинація все-таки почнеться або принаймні ми отримаємо партію вакцини, і далі потрібно поспостерігати хоча б кілька тижнів, як буде організовано цей процес. Якщо побачимо, що і там є проблеми, тоді, очевидно, можна буде ставити це питання, але принаймні на обговорення у фракції", - зазначила Кравчук.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Проблемо з вакцинацією вже є: вона зовсім не проводиться. Можете вже Стєпашку відправити у відставку.
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17.02.2021 12:30
+7
ДИбіли. Повністю провалене тестування. Україна ЄДИНА європейська держава, в якій не почалася вакцинація і повно корупційних скандалів по закупках. Це ще НЕ проблема?
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17.02.2021 12:33
+6
Все, "степашка", готуйся... Свої "просери" "ЗЕбілята" звалять на тебе, оголосять "ворогом українського народу" і відправлять "на забой"... А шкурку на воротях приб"ють... "В назидание...".
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17.02.2021 12:31
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Уже возникли,идите нахрен всем кагалом каломордым
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17.02.2021 12:30 Відповісти
Проблемо з вакцинацією вже є: вона зовсім не проводиться. Можете вже Стєпашку відправити у відставку.
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17.02.2021 12:30 Відповісти
Степашку нужно отправить в тюрьму, да только кто ж его отправит? Он же зелю сольёт.
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17.02.2021 12:41 Відповісти
Все, "степашка", готуйся... Свої "просери" "ЗЕбілята" звалять на тебе, оголосять "ворогом українського народу" і відправлять "на забой"... А шкурку на воротях приб"ють... "В назидание...".
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17.02.2021 12:31 Відповісти
Если с COVID-вакцинацией возникнут проблемы, можно будет ставить вопрос отставки Степанова на обсуждение, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 329
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17.02.2021 12:33 Відповісти
😀😀😀
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17.02.2021 12:50 Відповісти
А они что еще не возникли?? Уже 17 февраля 2021 года...в других странах вакцинация началась в декабре прошлого года...
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17.02.2021 12:31 Відповісти
Если с COVID-вакцинацией возникнут проблемы, можно будет ставить вопрос отставки Степанова на обсуждение, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1981
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17.02.2021 12:31 Відповісти
Если с COVID-вакцинацией возникнут проблемы, можно будет ставить вопрос отставки Степанова на обсуждение, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6427
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17.02.2021 12:35 Відповісти
Якщо з COVID-вакцинацією виникнуть проблеми, можна буде ставити питання відставки Степанова на обговорення, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9324
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17.02.2021 12:37 Відповісти
Если с COVID-вакцинацией возникнут проблемы, можно будет ставить вопрос отставки Степанова на обсуждение, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 340
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17.02.2021 12:32 Відповісти
ДИбіли. Повністю провалене тестування. Україна ЄДИНА європейська держава, в якій не почалася вакцинація і повно корупційних скандалів по закупках. Це ще НЕ проблема?
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17.02.2021 12:33 Відповісти
ЕСЛИ????? То что сейчас происходит это не проблемы???? В Европе еще остались страны где вакцинация не началась потому что их чинуши никак не могут "замутить" схему что бы вывести деньги?
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17.02.2021 12:38 Відповісти
а те що зараз відбувається це не проблема? вакцінація мала стартувати з запізненням цього понеділка, але цього не відбулося. натомість маємо відкриту корупційну справу за спробу закупівлі вакцини за підвищеною ціною. хлопці шукають шляхи як зрубати бабло, втрачають час, а українці платять за це життям. ВР робить вигляд що усе нормально.
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17.02.2021 12:39 Відповісти
Засуетились те,кто завёз в Украину китайское дерьмецо через фирмочку донецкой регионалки,может степашка специально тянет,боится последствий.
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17.02.2021 12:43 Відповісти
Problema uze davno jest,vovremia nedostavlena vakcina,vse objasnenyja vygledit smesno.Za eto ne tolko on dolzen otvetit no i premjer ujti v otstavku.
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17.02.2021 12:46 Відповісти
эффективность вакцины Астразенека составляет 63,09%. В ВОЗ отметили, что она подходит для небогатых стран из-за простых требований к хранению.
У пфайзера 92 процента. Немцы начинают массово изготавливать Пфайзер. В очередь надо сейчас становится, чтобы летом уже было. Своих тест систем у нас нет, полный провал. Завтра будет смертность за декабрь. Степанов опять будет рассказывать про другие болезни. Если в ноябре было 20 тысяч излишней смертности, по сравнению с октябрем
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17.02.2021 12:51 Відповісти
Якщо з COVID-вакцинацією виникнуть проблеми, можна буде ставити питання відставки Степанова на обговорення, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3108
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17.02.2021 12:52 Відповісти
Найбільше за цю вакцинацію чомусь паряться ті, хто сам не збирається щепитись.
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17.02.2021 13:00 Відповісти
в Украине своя вакцина , называется "Переболел 73" , бесплатная
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17.02.2021 13:09 Відповісти
Оштрафувати-за не виконання роботи і посадити-за зрив вакцинації
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17.02.2021 13:14 Відповісти
Хто всрався - невістка. І Президент і Верховна Рада повинні подати у відставку!!! Вони вже привилися...
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17.02.2021 15:40 Відповісти
 
 