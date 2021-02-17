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Росія вчергове здійснює військовий злочин, - у Зеленського відреагували на масові обшуки в окупованому Криму

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Росія вчергове здійснює військовий злочин, - у Зеленського відреагували на масові обшуки в окупованому Криму

Представництво президента України в Автономній Республіки Крим засуджує обшуки російських силовиків у кримських татар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Представництва в Facebook.

"Представництво Президента України в АР Крим засуджує чергові дії Російської Федерації на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, спрямовані на переслідування громадян виключно за їх політичну позицію чи релігію, яку вони сповідують. Росія вчергове здійснює воєнний злочин, а справжня мета окупанта - знищити будь-які прояви спротиву та солідарності в Криму. Команда Представництва фіксує кожний випадок незаконного політичного переслідування, який здійснюють окупаційні адміністрації та передає інформацію до правоохоронних органів, а також використовує її у роботі на національному та міжнародному рівнях", - сказано в повідомленні.

У відомстві нагадали, що 17 лютого в Криму почалося з серії обшуків в будинках кримських татар і подальших затримань в Сімферополі, Бахчисараї, Білогірську, Севастополі та в Радянському районі.

Читайте: Масові обшуки в окупованому Криму: прокуратура АРК і Севастополя відкрила кримінальні провадження

Перші повідомлення про незаконні дії силовиків на території тимчасово окупованого Кримського півострова почали надходити о 4-й ранку.

"Кримська солідарність" повідомляє, що обшуки проходили у активістів: Махамадамінова Абдулборія Махамадін огли, Еюпова Азмата, Ялкабова Тимура Муміновіча, Федорова Олега, Ібрагімова Ернеста, Сейдаметова Ленура, Шіхаметова Яшара.

Серед затриманих учасник протесту на Червоній площі в Москві Азмат Еюпов, а також активіст ініціативи "Кримське дитинство" Ернест Ібрагімов.

Росія вчергове здійснює військовий злочин, - у Зеленського відреагували на масові обшуки в окупованому Криму 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Россия в очередной раз осуществляет военное преступление, - у Зеленского отреагировали на массовые обыски в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1815
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17.02.2021 12:42
+3
Росія вчергове здійснює військовий злочин, - у Зеленського відреагували на масові обшуки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6367
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17.02.2021 12:56
+2
Росія вчергове здійснює військовий злочин, - у Зеленського відреагували на масові обшуки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5447
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17.02.2021 12:50
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СРОЧНО!!! найти глаза путина - и пристально в них посмотреть!!!!
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17.02.2021 12:34 Відповісти
Россия в очередной раз осуществляет военное преступление, - у Зеленского отреагировали на массовые обыски в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7045
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17.02.2021 12:39 Відповісти
Так. Це було неможливо. Іловайськ, Дебальцево, склади з БК, Іл із десантного, свинарчуки...
Сивий зрадник і мародер має сидіти довічно.
Камінь.
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17.02.2021 12:45 Відповісти
Росія вчергове здійснює військовий злочин, - у Зеленського відреагували на масові обшуки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1467
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17.02.2021 12:47 Відповісти
Росія вчергове здійснює військовий злочин, - у Зеленського відреагували на масові обшуки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8156
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17.02.2021 12:48 Відповісти
Россия в очередной раз осуществляет военное преступление, - у Зеленского отреагировали на массовые обыски в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1815
показати весь коментар
17.02.2021 12:42 Відповісти
Росія вчергове здійснює військовий злочин, - у Зеленського відреагували на масові обшуки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6367
показати весь коментар
17.02.2021 12:56 Відповісти
это не военное преступление,это геноцид.кстати ты вова вносиш свою лепту уничтожая единственный телеканал крымлы АТР,лишая его финансирования.
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17.02.2021 12:43 Відповісти
Росія вчергове здійснює військовий злочин, - у Зеленського відреагували на масові обшуки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4467
показати весь коментар
17.02.2021 12:43 Відповісти
Росія вчергове здійснює військовий злочин, - у Зеленського відреагували на масові обшуки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3206
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17.02.2021 12:49 Відповісти
Росія вчергове здійснює військовий злочин, - у Зеленського відреагували на масові обшуки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5447
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17.02.2021 12:50 Відповісти
Що тупе ***********, бздишь нашого Пороху?
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17.02.2021 13:36 Відповісти
то це беда, так беда, и що зеля не может путену выговор сделать, бо авторитетней? авторитет зели сейчас, как николы высок и должен раздавить авторитет путена, як молот скорлупу
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17.02.2021 13:21 Відповісти
 
 