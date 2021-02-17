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Новини Економіка
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Кучеренко (73) Електрика (804)

Збиток перевищив 5 млрд грн: три парламентські фракції вимагають терміново розглянути законопроєкт про заборону імпорту струму з РФ і Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Понад 15 депутатів із 5 парламентських фракцій і груп закликали спікера Дмитра Разумкова сприяти розгляду законопроєкту про заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі на найближчому пленарному засіданні.

Про це йдеться в копії звернення депутатів, яку оприлюднив заступник голови комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко.

Збиток перевищив 5 млрд грн: три парламентські фракції вимагають терміново розглянути законопроєкт про заборону імпорту струму з РФ і Білорусі 01

Йдеться про законопроєкт №4493, зареєстрований у парламенті ще 14 грудня 2020 року "З січня Україна, на жаль, відновила необґрунтований імпорт електроенергії з РФ і РБ. Ситуація вже вкрай негативно впливає на енергетичну галузь, зокрема тільки прямі збитки української енергосистеми становили понад 5 млрд грн", - йдеться у зверненні депутатів.

Заклик до Разумкова негайно розглянути законопроєкт про заборону імпорту підписали, зокрема Юлія Тимошенко, Степан Кубів, Тарас Батенко, Сергій Шахов та інші.

Нагадаємо, в лютому Україна відновила імпорт електроенергії з Росії. З початку місяця поставки зросли більш ніж у 5 разів. Також з січня Україна закуповує електроенергію на Білоруській АЕС режиму Лукашенка. Основним імпортером російської електроенергії є компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука. З початку року імпортовано 450 млн кВт год російської електроенергії на суму 700 млн грн.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
Убыток превысил 5 млрд грн: три парламентские фракции требуют срочно рассмотреть законопроект о запрете импорта тока из РФ и Беларуси - Цензор.НЕТ 6364
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17.02.2021 12:54
+22
Почему зебилам нужно на пальцах пояснять элементарное? В случае вторжения раха первым делом перекроет газ и электричество и вы, ушлепки, окажетесь в каменном веке в первый же день. Вопрос убытков-прибылей тут не на первом месте.
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17.02.2021 12:51
+20
и самое главное - оплачивая сегодня за электроэнергию по квитанции - помните! вы платите врагу, убивающего наших сыновей в Донбассе...
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17.02.2021 12:54
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2 месяца - 5 млрд ущерба. Круто клоун с олигархами борется. Могу поспорить, что средняя зарплата зебебика намного меньше 2,5млрд/месяц(без учета Ахметова)
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17.02.2021 12:47 Відповісти
Убыток превысил 5 млрд грн: три парламентские фракции требуют срочно рассмотреть законопроект о запрете импорта тока из РФ и Беларуси - Цензор.НЕТ 6364
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17.02.2021 12:54 Відповісти
Клоун в принципе не может бороться с олигархами, ибо основным импортером российской электроэнергии является компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчукаhttps://censor.net/ru/n3248424, в Мистецьком арсенале которого проходила инаугурация клоуна
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17.02.2021 12:59 Відповісти
Именно так. Он тотально зависим от них всех. Он их всех обслуга, по форме и содержанию.
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17.02.2021 13:09 Відповісти
Спасибо, что поддержали. Уточню только, что инаугурация в помещении у самого большого потребителя электроэнергии из России Пинчука состоялась 7 июня 2014 года
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17.02.2021 13:25 Відповісти
Это как-то...жестоко... Збиток перевищив 5 млрд грн: три парламентські фракції вимагають терміново розглянути законопроєкт про заборону імпорту струму з РФ і Білорусі - Цензор.НЕТ 9174
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17.02.2021 14:13 Відповісти
Не соревнуйтесь с зеленским в клоунаде, Вы рискуете выиграть. Верховная Рада является самым большим потребителем электроэнергии Пинчука? Серьезно? В арсенале потом был прием послов и делегаций.
Но что это меняет: зеленский - подстилка Пинчука, Коломойского и Ахметова, а среднестатистическому зебилу на хлеб придется мазать платежку. Все остальное осталось прежним.
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17.02.2021 14:41 Відповісти
Да да, именно эти трое и были у клоуна на инаугурации...в Мистецьком арсенале. А у Зеленского- нет
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17.02.2021 15:36 Відповісти
то, что вы их не видели, еще не означает, что их не было.
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17.02.2021 15:42 Відповісти
Наоборот. Вся страна видела. Вместе с маститыми регионалами - Ефремовым, Киваловым, Герман, Бахтеевой. Пригласить их на инаугурацию сразу после Революции Достоинства мог только клоун, от них зависящий, как Вы верно подметили. Вы не согласны?
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17.02.2021 15:51 Відповісти
Красноречивые фотографии бени, чуть ли не вывалившего ноги на стол клоуна и отдающему указания ему и Гончаруку, ничуть не менее красноречивы. Про остальных...При Порохе остальных либо выгнали(не всех), либо посадили, как Ефремова(тоже не всех). Половинчатость решений Пороха - большая проблема, и я был и есть категорически против такой политики. При клоуне же все вернулись(кроме Януковича), и всех отпустили(как Ефремова). Посадили, правда других. Но к регионалам они отношения не имеют, они имеют отношение к тем, кто был в окопах. Ах да, клоун решил содрать гешефт еще с тех, кто сидит в окопах. С мертвого гешефту ноль, а пока жив можно и содрать пару гривен.
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17.02.2021 16:01 Відповісти
При клоуне все и вернулись. Последним успел Портнов в начале апреля 2019. Больше никто не успел. И что сажал он тех,мкто сидел в окопах правда. Полищук, Медведько, Торнадо...да всех упомнишь. Даже наратив такой появился полтора года назад среди сторонников клоуна "Когда этот зебил выпустит всех добровольцев, которых посадил клоун?". Приятно встретить единомышленника
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17.02.2021 16:11 Відповісти
Приятно оставаться в 14-м. Привет передавайте януковичам и остальным захарченкам.
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17.02.2021 16:12 Відповісти
и другим министрам правительства азарова-януковича
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17.02.2021 16:16 Відповісти
Рекомендую поискать некоторых в посольстве Украины в Минске. Некоторых там таки можно найти.
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17.02.2021 16:19 Відповісти
хм... а детальніше можна про те як вирахували ті убитки.
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17.02.2021 17:47 Відповісти
импорт тока/ уже не импорт света но слух режет. Ток это движение, течение.
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17.02.2021 12:50 Відповісти
Почему зебилам нужно на пальцах пояснять элементарное? В случае вторжения раха первым делом перекроет газ и электричество и вы, ушлепки, окажетесь в каменном веке в первый же день. Вопрос убытков-прибылей тут не на первом месте.
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17.02.2021 12:51 Відповісти
Убыток превысил 5 млрд грн: три парламентские фракции требуют срочно рассмотреть законопроект о запрете импорта тока из РФ и Беларуси - Цензор.НЕТ 5900
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17.02.2021 13:01 Відповісти
Некисло Игорь Валерич обул Украину.
Спасібо зебілам і їх мудрому вибору...
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17.02.2021 12:52 Відповісти
Убыток превысил 5 млрд грн: три парламентские фракции требуют срочно рассмотреть законопроект о запрете импорта тока из РФ и Беларуси - Цензор.НЕТ 3758
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17.02.2021 12:59 Відповісти
и самое главное - оплачивая сегодня за электроэнергию по квитанции - помните! вы платите врагу, убивающего наших сыновей в Донбассе...
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17.02.2021 12:54 Відповісти
Nado vsio zdelat stob neugrobit svoju energetiku tem boleje pokupaja elektru s fasistkix rezimov kotoryje budet vas santozirovat na etom
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17.02.2021 12:55 Відповісти
Наша енергетика пять лет нормально обходилась без росии.
Но тут появился зеленский...
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17.02.2021 13:08 Відповісти
Ну нє, за два роки Зєлєнскій фахово виріс. Раніше з нього сміявся тільки концертний зал, а зараз з нього сміється увесь світ...
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17.02.2021 13:37 Відповісти
Україна НЕ купувала електроенергію у мордара з 2015 до 2019 року. Поки "мудрий" нарід не обрав беню і його голобороТька.
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17.02.2021 13:09 Відповісти
Парламентским фракциям на заметку

Беспрецедентная операция словацкой полиции
13. 03. 2020 13:53 |

Рано утром в среду сотрудники словацкого Национального агентства по борьбе с преступлениями - NAKA начали невиданную ранее крупномасштабную акцию по задержанию представителей судебного корпуса, подозреваемых в сотрудничестве с содержащимся под стражей бизнесменом Марианом Кочнером, обвиняемым в организации убийства молодого журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Задержания в рамках полицейской операции под названием «Буря» прошли сразу в нескольких городах республики. В результате временно под стражей оказались 13 действующих судей, одна бывшая судья, одна представительница коммерческого арбитражного суда, адвокат и два гражданских лица. Таким образом по прошествии всего лишь нескольких дней после парламентских выборов, словацкие правоохранительные органы начали практическую борьбу за очищение рядов судебной системы страны, о которой много говорили оппозиционные кандидаты в ходе предвыборной кампании. Как и ожидалось, самой крупной «рыбой» сотрудников NAKA стала бывшая государственный секретарь министерства юстиции Моника Янковска. Не менее громким можно назвать и задержание заместителя председателя Верховного суда республики Ярмилы Урбанцовой, которая к тому же в последнее время исполняла обязанности председателя этой высшей судебной инстанции. Примечательно, что в системе словацкой юстиции такой беспрецедентой ситуации не было в ее новейшей истории вообще. Она даже не предусмотрена соответствующим законодательством, регламентирующим работу судов.
Полиция начала расследование деятельности судей после того, как в рамках изучения материалов, связанных с убийством журналиста Куциака, была установлена интенсивная коммуникация с помощью зашифрованного мобильного приложения Threema многочисленных судебных работников разного уровня с обвиняемым по делу предпринимателем Кочнером. Выяснилось, что он активно использовал в своих отношениях с судьями шантаж, подкуп и другие методы влияния на принятие ими важных для него судебных решений. Например, самыми тесными «деловыми отношениями» с Кочнером отличился заместитель председателя районного суда Братислава-1 Владимир Скленка, который практически в постоянном режиме обменивался с предпринимателем сообщениями, касающимися различных судебных дел. Судя по тому, что Скленка в ходе полицейской операции «Буря» не был задержан, в прессе высказывается небезосновательное предположение о том, что в эти дни он активно сотрудничает со следствием. Несмотря на то, что действия сотрудников NAKA вызвали в обществе большой положительный резонанс, словацкая пресса задается вопросом - почему операция «Буря» прошла лишь на этой неделе, если огромный поток информации, компромитирующей целый ряд судей, поступал в органы полиции уже в течение нескольких последних месяцев? Министр юстиции Габор Гал также заявил о том, что ожидал от органов полиции более оперативных действий.
Сразу же после задержания подозреваемых судей перевезли в Нитру, где в центральном оффисе NAKA прошли их допросы. Некоторые из задержанных были потом переправлены в Кошице, где Конституционный суд должен в течение 48 часов вынести постановление о взятии их под стражу. Без решения Конституционного суда полиция судебных работников задержать не имеет права. После получения согласия Конституционного суда о возможном взятии их под стражу должен принять решение Специальный уголовный суд, причем тоже в течение 48 часов. Только после этого станет ясно, окажутся ли недобросовестные и скомпромитировавшие себя судьи под надзором органов правопорядка. Сегодня такая вероятность развития событий очень высока.
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17.02.2021 12:55 Відповісти
В Словаччині демократія, а в Україні олігакратія...
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17.02.2021 13:55 Відповісти
Да, олигархи сделали себе в Украине рай
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17.02.2021 13:56 Відповісти
Подписей 14-ть))
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17.02.2021 13:09 Відповісти
А если у ахметки и бени электрика в три раза дороже,имеют полное право хоть у гитлера закупать,запрещать нужно не импорт,а деятельность аферистов покупающих законодателей.
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17.02.2021 13:03 Відповісти
можешь купить у нарика ворованый телефон втрое дешевле.
Особенно классно если он украл его у тебя
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17.02.2021 13:11 Відповісти
У тебя логика идиота,ахметка,******* - это ты тут лазишь?
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17.02.2021 13:14 Відповісти
Товарооборот между Сталином и Гитлером был очень интенсивный. Даже Польшу поделили... И чем кончилось помнишь? А я помню - Украина потеряла во Второй Мировой 10 млн. убитыми и еще 8 млн. навсегда были вывезены или покинули страну. Ты хочешь сказать что наши жиды имеют право убить украинскую энергетику чтобы покупать у русофашистов? Свое жидокацапское ворье мы сами оттрахаем. Вплоть до летального исхода.
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17.02.2021 13:32 Відповісти
5 мыльярдов та не может быть Збиток перевищив 5 млрд грн: три парламентські фракції вимагають терміново розглянути законопроєкт про заборону імпорту струму з РФ і Білорусі - Цензор.НЕТ 432 ржу нимагу, сцуки когда вы воду начнёте покупать у *****?))
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17.02.2021 13:05 Відповісти
В существующих реалиях сжигать кизяки скоро будет намного прибыльней, чем палить гас и уголь с выработкой едектричества
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17.02.2021 13:06 Відповісти
та не заморачивайся, сойдет все, шо попроще
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17.02.2021 13:13 Відповісти
Мои в селе топят палетами из кожуры семечек. Газовый котел, переделали. Газ кусается.
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17.02.2021 13:51 Відповісти
Если в одном месте убыло, в другом прибыло.
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17.02.2021 13:07 Відповісти
жаль что Буславец куда то делась. Она бы растолковала убедительно что все беды от того что Из-за малого количества осадков в украинских водохранилищах недостаточно воды, чтобы балансировать энергосистему, - Буславец .И что слишком много солнечных и ветровых электростанций. А Коломойский и Ахметов ни при чём.
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17.02.2021 13:10 Відповісти
После запретов телевизора патриоты утратили интерес к "преступлениям" Зеленского и СБУ. Да и Цензор теперь их только хвалит.
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17.02.2021 13:12 Відповісти
"преступлениям" Зеленского .-Каким таким преступлениям кормильца и благодетеля? Конкретно и реально.
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17.02.2021 13:27 Відповісти
Т.е. без принятия закона, власть не управляет процессами в государстве?
Или это умышленная диверсия?
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17.02.2021 13:22 Відповісти
рассмотреть законопроект....

Не законопроект нужно рассматривать, а в тюрьму сажать виновных.
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17.02.2021 13:47 Відповісти
Людей типу депутатів слуг уродів які почали купляти російську електрику, та електрику їх вассалів Білорусі тре судити за зраду... За грати покидьків!
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17.02.2021 13:49 Відповісти
5 мільярдів збитків у кого,у ахметкіна з шоблою?
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17.02.2021 14:18 Відповісти
5 ярдов, это 1 час работы Геруса над законопроектом в ночь перед его публикацией. то есть самовольное изменение уже принятого ВР закона. почему все молчат и не називают имен? это предательство, измена, лоббизм чьих то интересов или мелкое хулиганство?
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17.02.2021 14:47 Відповісти
А чому ахмєтов не продає електроенергію по 1,56? Чому я повинен купувати в нього е/е по 1,68, а не по 1,56 в Білорусі?
Суки...
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17.02.2021 15:48 Відповісти
Также с января Украина закупает электроэнергию на Белорусской АЭС режима Лукашенко.

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12 января 2021 года первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности[55], 16 января отключен от сети после срабатывания системы защиты. 21 января энергоблок был снова подключен в сеть

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собственно вы ЭЭ РФ через прокладку БР покупали, Станция практически весь январь не работала Збиток перевищив 5 млрд грн: три парламентські фракції вимагають терміново розглянути законопроєкт про заборону імпорту струму з РФ і Білорусі - Цензор.НЕТ 8682
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17.02.2021 21:14 Відповісти
неплохо зеленский с герусом обогатились на этой операции..!
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17.02.2021 23:33 Відповісти
 
 