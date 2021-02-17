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Під Харковом перекинувся мікроавтобус із 17 пасажирами, травмовано 10 осіб, - поліція. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліцейські встановлюють обставини ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса. В результаті аварії 10 громадян дістали тілесні ушкодження і звернулися по медичну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

За даними поліції автопригода сталася 17 лютого близько 6:23 в районі 463 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський", яка проходить через смт Новий Коротич Харківського району.

"41-річний водій автобуса Mercedes сполученням "Харків-Люботин" під час руху не впорався з керуванням та скоїв наїзд на відбійник, після чого мікроавтобус перекинувся. За попередньою інформацією, в транспортному засобі перебувало 17 пасажирів. 10 громадян дістали тілесні ушкодження і звернулися по медичну допомогу", - сказано в повідомленні.

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Інформація внесена до Єдиного обліку відділення поліції № 2 ХРУП № 1. Всі обставини аварії встановлюють співробітники поліції.

Під Харковом перекинувся мікроавтобус із 17 пасажирами, травмовано 10 осіб, - поліція 01
Під Харковом перекинувся мікроавтобус із 17 пасажирами, травмовано 10 осіб, - поліція 02
Під Харковом перекинувся мікроавтобус із 17 пасажирами, травмовано 10 осіб, - поліція 03
Під Харковом перекинувся мікроавтобус із 17 пасажирами, травмовано 10 осіб, - поліція 04
Під Харковом перекинувся мікроавтобус із 17 пасажирами, травмовано 10 осіб, - поліція 05
Фото: сайт поліції

Автор: Анастасія Потіха
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17.02.2021 13:03 Відповісти
там дорога в гавно, объезжал ямы -поймал ледяную обочину...
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17.02.2021 13:07 Відповісти
сонце засліпило? на телефон відволікся?
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17.02.2021 13:13 Відповісти
Гробовозка.
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17.02.2021 13:22 Відповісти
Как я понимаю, классика жанра: Лежит на боковой двери, а задний выход закрыт дополнительными(?) сиденьями.
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17.02.2021 13:34 Відповісти
хорошо не загорелся
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17.02.2021 13:56 Відповісти
 
 