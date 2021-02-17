Якщо до кінця тижня вакцини в Україні не буде, то нардепи порушать питання звільнення Степанова, - "слуга народу" Гетманцев
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Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що якщо до кінця тижня в Україні не почнеться вакцинація, то главу МОЗ Максима Степанова можуть відправити у відставку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Гетманцев погодився, що Міністерство охорони здоров'я не вклалася в терміни, які були визначені для початку вакцинації в країні.
"Міністерство не впоралося до тих термінів, про які вони говорили. Але, з іншого боку, ми вже маємо офіційну заяву міністра Степанова про те, що до кінця тижня вакцинація розпочнеться. Є деякі технічні перешкоди, але так чи інакше вакцинація буде", – зазначив він.
Гетманцев підкреслив, що якщо кампанія не стартує до встановленого терміну, то нардепи порушать питання звільнення глави відомства.
При цьому він додав, що питання відставки Степанова сьогодні не обговорюється взагалі. Це просто "пропозиція" реакції на те, що міністр охорони здоров'я своєчасно не розпочав вакцинацію.
Хоч сам Гетманцев не переконаний, що саме таке рішення потрібно буде приймати. На його думку, відтермінування вакцинації з 15 на 20 або 22 число не є вирішальним для протидії коронавірусу. Але разом з тим нардеп зауважив, що кожен посадовець повинен виконувати свої обіцянки.
"А що нам ще залишається? Поміняємо на ту людину, яка буде вчасно виконувати все те, що вона сама на себе брала. Якщо посадовець щось обіцяє, то він безперечно повинен це виконувати", – сказав політик.
Раніше Степанов заявив, що вакцинація, яка мала стартувати 15 лютого, почнеться протягом 7-10 днів.
Будь ласка, зачекайте...
(не приведи Господь)
это что за покемон, шо европейскую... ну да, у нас членоземов две трети в мире - Байден, не завидуй - усадил после Бангладеш и Конго и Заира и Тегусигальпы, столицы вроде Гондураса.
Стебанов, ану-ка, попробуй тока? обосравшись так = увольнение? ВЫ там бл?*, очемели что-ли???
Вообще-то єто он брал под "личный контроль".
Аналитики JP Morgan заявили, что пандемия может закончиться через 40-70 дней на эффективном вакцинировании.
Хороший пример дает не только Израиль, но и Великобритания. В последней первый укол сделали уже более 15 млн.чел. (22% населения страны).
Отдельно отметим, что статистика повсеместно показывает спад пандемии.
Dima Bekinin
Тем временем в Украине вакцинировано: 0 человек.
Напомню, что именно пан Степанов, будучи главой МОЗ, принял документы на регистрацию производства «Спутника» на одном из предприятий семьи Богатырёвых «Біолік»
И еще напомню, что среди всех стран в Европе, вакцинацию не начали до сих пор только мастера спорта Украины и Черногории.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3464715.html
Власне, усе як завжди. Вони не можуть не обгидитись. Йо*ане шапіто.
Міністерство охорони здоров'я придбало валюти на 1,3 млрд грн, щоб розрахуватися за вакцину проти Covid-19.
Трансакція зафіксована 9 лютого на офіційному порталі публічних фінансів. Це вже другий відомий офіційний транш за вакцину.
Раніше, StateWatch публікував інформація про аванс у розмірі 964,3 млн грн, сплачений «Лекхіму» за китайську вакцину CoronaVac.
Голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський звернув увагу, що з держбюджету України вже витратила 2,3 мільярди на вакцину, якої досі не доставили.
«Достеменно, скільки таких траншів було - не відомо. На сайті МОЗ немає ані речення про те, кому, за яку саме вакцину, і на яких умовах сплачено 1,3 млрд грн.
Навіть попри шалену увагу ЗМІ, депутатів та НАБУ, міністр Максим Степанов продовжує платити кошти за вакцину в атмосфері таємничості.
Вибачте, але що купують українцями за їх же податки, це точно не державний секрет. І ми маємо право знати, чим нас будуть прищепляти… і коли», - Написав Канєвський на своїй сторінці у Фейсбук.
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народу конечно многовато, многие приходят целыми группами от работы.
ну делают быстро - заняло всего 15 минут, вместе с регистрацией и собственно уколом вакциной.
17.02.2021, 16:16 • 334 • 2
"27 января мне позвонил Виталий Кличко и клятвенно пообещал, что уже в течении двух-трех недель он привезёт в Киев вакцину от коронавируса. Мой аргумент о том, что во все мире дефицит вакцины он отмел, как малозначащий факт, а он её привезёт.
Правда Виталий не смог назвать мне ни производителя вакцины, ни её цены. Я улыбнулся и сказал, что он ничего не привезёт, но я готов три недели подождать. Подождал. Вакцины нет. Как нет её и от Степанова. Громкие обещания так и остались пустым сотрясением воздуха, а я в очередной раз оказался прав, когда чётко указал на то, что это банальный пиар", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.
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"С утра я дважды набрал Кличко, чтоб спросить, как ситуация с доставкой вакцины? Но он не взял трубку. И это логично. А что бы он мне сказал? Что это была его попытка начать президентскую компанию с того, что он залихватски пообещал привезти вакцину? Так надо же не только обещать, но и делать. Или он думал, что все забудут? Так я не забыл. А ещё я так и не получил от Кличко название вакцины, которую он якобы хотел привезти и её цену. Потому что нельзя назвать то, чего у тебя нет. Я почему был такой уверенный в том, что и Кличко и Степанов занимаются пиаром? Потому что я проанализировал ситуацию с дефицитом производства вакцины и с тем, что страны, которые резервировали её заранее, в отличие от Украины, не получают вакцину в полном объёме. А еще сделал несколько звонков в Эстонию, Израиль, Францию и Германию. И получил информацию, которая подтвердила мои выводы. Видимо для Кличко и Степанова это слишком сложный алгоритм. Хотя все же во имя пиара. А санврач Ляшко вообще скатился до банального вруна и подпевалы власти, который знает, что вакцины не будет, но говорит обратное. Тьфу.
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Есть правда ещё один нюанс в этой истории. 21 декабря в ЕС была официально сертифицирована вакцина BNT162b2, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Та самая вакцина, которая в количестве 117 000 доз должна поступить в Украину и до сих пор не получила сертификат и лишь вчера была подана на сертификацию. Почему? Потому что некомпетентные люди у руля Украины. Забыли связаться с производителями, забыли забронировать квоты вакцины, забыли закупить специальные шприцы, забыли сертифицировать вакцину. Не забыли только попиариться на этом и потратить, без тендеров, деньги на дороги из фонда по противодействию COVID-19. А могли бы на эти деньги закупить вакцину. Но наивные избиратели ждут от них чуда. Чудес не бывает. Бывает заслуженный результат после качественно проделанной работы. Вот, кого избрали, вот так они и наработали", - завершает Береза.