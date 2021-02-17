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Новини Політика України
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вакцина (3528) звільнення (1511) Степанов Максим (2015) Гетманцев (430)

Якщо до кінця тижня вакцини в Україні не буде, то нардепи порушать питання звільнення Степанова, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо до кінця тижня вакцини в Україні не буде, то нардепи порушать питання звільнення Степанова, -

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що якщо до кінця тижня в Україні не почнеться вакцинація, то главу МОЗ Максима Степанова можуть відправити у відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Гетманцев погодився, що Міністерство охорони здоров'я не вклалася в терміни, які були визначені для початку вакцинації в країні.

"Міністерство не впоралося до тих термінів, про які вони говорили. Але, з іншого боку, ми вже маємо офіційну заяву міністра Степанова про те, що до кінця тижня вакцинація розпочнеться. Є деякі технічні перешкоди, але так чи інакше вакцинація буде", – зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо з COVID-вакцинацією виникнуть проблеми, можна буде ставити питання відставки Степанова на обговорення, - "слуга народу" Кравчук

Гетманцев підкреслив, що якщо кампанія не стартує до встановленого терміну, то нардепи порушать питання звільнення глави відомства.

При цьому він додав, що питання відставки Степанова сьогодні не обговорюється взагалі. Це просто "пропозиція" реакції на те, що міністр охорони здоров'я своєчасно не розпочав вакцинацію.

Хоч сам Гетманцев не переконаний, що саме таке рішення потрібно буде приймати. На його думку, відтермінування вакцинації з 15 на 20 або 22 число не є вирішальним для протидії коронавірусу. Але разом з тим нардеп зауважив, що кожен посадовець повинен виконувати свої обіцянки.

"А що нам ще залишається? Поміняємо на ту людину, яка буде вчасно виконувати все те, що вона сама на себе брала. Якщо посадовець щось обіцяє, то він безперечно повинен це виконувати", – сказав політик.

Раніше Степанов заявив, що вакцинація, яка мала стартувати 15 лютого, почнеться протягом 7-10 днів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Плісняві, не поспішайте. Дайте йому ще 100 днів.
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17.02.2021 13:13
+10
а может уволим зеленского?
Вообще-то єто он брал под "личный контроль".
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17.02.2021 13:21
+8
А этому ещё сколько дней давать?
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17.02.2021 13:14
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Степашка лично смотается...и привезет пару доз....😃
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17.02.2021 13:08 Відповісти
Ну да. А после увольнения Степанова вакцина сразу появится? Или будет причина не завозить еще пол года вакцину мол новый министр еще не вошел в курс дела дайте ему 100 дней?
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17.02.2021 13:10 Відповісти
А этому ещё сколько дней давать?
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17.02.2021 13:14 Відповісти
100 лет, как в США. Да только кто ж его посадит, если там все кодло в доле.
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17.02.2021 13:45 Відповісти
Антисемітизм процвітає
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17.02.2021 13:10 Відповісти
да фуфло це все, завтра точно будет, утром, на мрие из пекина доставят, век на рояле не играть
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17.02.2021 13:12 Відповісти
Тебя,любителя путинских законов,тоже давно пора прогнать,экономика в полной жопе и выхода не видно.
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17.02.2021 13:13 Відповісти
"звільнення"? та його потрібно в тюрьму за махінації
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17.02.2021 13:13 Відповісти
Плісняві, не поспішайте. Дайте йому ще 100 днів.
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17.02.2021 13:13 Відповісти
это страшное слово уволить ....... Если до конца недели вакцины в Украине не будет, то нардепы поднимут вопрос увольнения Степанова, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3490
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17.02.2021 13:14 Відповісти
Ещё пару месяцев и у всех будет иммунитет без прививки .
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17.02.2021 13:14 Відповісти
бесплатная вакцина под названием "Переболел 73"
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17.02.2021 13:21 Відповісти
А сколько людей сдохнет, прежде чем переболеет?
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17.02.2021 13:47 Відповісти
интересно, какая пандемия косила мудрый нарид с 1995 по 2009 год?
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17.02.2021 14:06 Відповісти
Я так понял можно делать свои ставки. Ставлю на то, что вакцины не будет. А Степанов останется. Переведет стрелки на Сытника, соросят, ну и все такое. В общем как Штирлиц. Ну а Ваван во все поверит.
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17.02.2021 13:14 Відповісти
Ваван там в доле, деньги, которые прокладке перечислили, якобы на вакацину, где они? Думаешь только в степашкином кармане осели? Степашка там стрелочник мелкий.
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17.02.2021 13:50 Відповісти
а чьто виполніл із обєщанного янєлох?
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17.02.2021 13:15 Відповісти
Пишите письма в
Если до конца недели вакцины в Украине не будет, то нардепы поднимут вопрос увольнения Степанова, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1084
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17.02.2021 13:18 Відповісти
А если будет китайский шмурдяк по 6-кратным ценам, то его оставят и ещё наградят. Если до конца недели вакцины в Украине не будет, то нардепы поднимут вопрос увольнения Степанова, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 53
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17.02.2021 13:18 Відповісти
ну они же сами этим шмурдяком колются. кстати самая вакцинированная страна в мире.
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17.02.2021 17:30 Відповісти
Радуцького замість нього, нехай він всіх перкколе.
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17.02.2021 13:18 Відповісти
степашка ща как психанет и поросит ...белыми КАМАЗами...
(не приведи Господь)
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17.02.2021 13:20 Відповісти
а хорошо бы на стул... "бодрящий"
это что за покемон, шо европейскую... ну да, у нас членоземов две трети в мире - Байден, не завидуй Якщо до кінця тижня вакцини в Україні не буде, то нардепи порушать питання звільнення Степанова, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1997 - усадил после Бангладеш и Конго и Заира и Тегусигальпы, столицы вроде Гондураса.
Стебанов, ану-ка, попробуй тока? Якщо до кінця тижня вакцини в Україні не буде, то нардепи порушать питання звільнення Степанова, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 410 обосравшись так = увольнение? ВЫ там бл?*, очемели что-ли???
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17.02.2021 13:20 Відповісти
а может уволим зеленского?
Вообще-то єто он брал под "личный контроль".
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17.02.2021 13:21 Відповісти
Якщо до кінця тижня вакцини в Україні не буде, то нардепи порушать питання звільнення Степанова, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9064

Якщо до кінця тижня вакцини в Україні не буде, то нардепи порушать питання звільнення Степанова, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4437
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17.02.2021 13:26 Відповісти
В задницу?
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17.02.2021 13:44 Відповісти
кидают
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17.02.2021 14:00 Відповісти
Хорошие новости?
Аналитики JP Morgan заявили, что пандемия может закончиться через 40-70 дней на эффективном вакцинировании.
Хороший пример дает не только Израиль, но и Великобритания. В последней первый укол сделали уже более 15 млн.чел. (22% населения страны).
Отдельно отметим, что статистика повсеместно показывает спад пандемии.
Якщо до кінця тижня вакцини в Україні не буде, то нардепи порушать питання звільнення Степанова, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1053

Dima Bekinin
Тем временем в Украине вакцинировано: 0 человек.
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17.02.2021 13:22 Відповісти
в Украине переболело уже процентов 60-70. та вакцина и на не на.
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17.02.2021 13:59 Відповісти
Министр Степанов занимается шантажом. Он считает, что расследование НАБУ по его предыдущим махинациям с вакциной «відкриває в Україну шлях для російського Супутника», т.е. прямо угрожает нам всем небратской вакциной, если НАБУ не прекратит ковыряться в его схематозах.
Напомню, что именно пан Степанов, будучи главой МОЗ, принял документы на регистрацию производства «Спутника» на одном из предприятий семьи Богатырёвых «Біолік»
И еще напомню, что среди всех стран в Европе, вакцинацию не начали до сих пор только мастера спорта Украины и Черногории.

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3464715.html
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17.02.2021 13:25 Відповісти
Напудили си у гузичник 🤡🤢🤮 із вакцинацією.
Власне, усе як завжди. Вони не можуть не обгидитись. Йо*ане шапіто.
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17.02.2021 13:25 Відповісти
Да вас брехливих --всіх потрібно вигнати і з уряду і з ВР і ОП.
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17.02.2021 13:26 Відповісти
Та їм є в кого вчитись. В оманського брехуна.
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17.02.2021 13:29 Відповісти
А вакцини таки не буде. Якщо до кінця тижня вакцини в Україні не буде, то нардепи порушать питання звільнення Степанова, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5204
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17.02.2021 13:27 Відповісти
Міністр Максим Степанов продовжує платити кошти за вакцину в атмосфері таємничості

Міністерство охорони здоров'я придбало валюти на 1,3 млрд грн, щоб розрахуватися за вакцину проти Covid-19.
Трансакція зафіксована 9 лютого на офіційному порталі публічних фінансів. Це вже другий відомий офіційний транш за вакцину.
Раніше, StateWatch публікував інформація про аванс у розмірі 964,3 млн грн, сплачений «Лекхіму» за китайську вакцину CoronaVac.
Голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський звернув увагу, що з держбюджету України вже витратила 2,3 мільярди на вакцину, якої досі не доставили.
«Достеменно, скільки таких траншів було - не відомо. На сайті МОЗ немає ані речення про те, кому, за яку саме вакцину, і на яких умовах сплачено 1,3 млрд грн.
Навіть попри шалену увагу ЗМІ, депутатів та НАБУ, міністр Максим Степанов продовжує платити кошти за вакцину в атмосфері таємничості.
Вибачте, але що купують українцями за їх же податки, це точно не державний секрет. І ми маємо право знати, чим нас будуть прищепляти… і коли», - Написав Канєвський на своїй сторінці у Фейсбук. Якщо до кінця тижня вакцини в Україні не буде, то нардепи порушать питання звільнення Степанова, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4145

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17.02.2021 13:31 Відповісти
Для этого надо было думать головой в марте 19 года.Теперь будете колоться тем ,что зедебилы завезут,молча и радостно.
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17.02.2021 16:26 Відповісти
Давно пора убрать этого дауна.
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17.02.2021 13:33 Відповісти
Вооот. Он не даун, он вор. Дауны те, кто зеленского выбрали.
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17.02.2021 13:52 Відповісти
Если ты умрёшь, мы за тебя отомстим
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17.02.2021 13:35 Відповісти
Дааа, тогда козла отпущения найти придётся ... Якщо до кінця тижня вакцини в Україні не буде, то нардепи порушать питання звільнення Степанова, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9025
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17.02.2021 13:38 Відповісти
Украина хотела начать поставки из Китая, в феврале, 1,9 млн доз. Но скандал с "Мотор сiч", и Китай сказал, что поставки начнет не раньше апреля, а может и вообще поставлять не будет. Пфайзер Украина не потянет. В Украине есть только, подаренный, портфель для перевозки. Остается АстраЗеника, которую поляки пытаются впарить. Да и НАБУ проводит проверку, Синовак, хотели купить по 17$ при реальной цене 5$, да и деньги на закупку куда-то пропали.
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17.02.2021 13:38 Відповісти
Если так ставить вопрос, то всё Министерство здравоохранения под предводительством Степанова до конца недели насцыть в каламарчики и скажет - "Вот вам, вакцинируйтесь!"
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17.02.2021 13:47 Відповісти
Ну звільнять його і він за свій "вакцинний відкат" поїде знімати стресс в Домінікану... Злякали їжака голою дупою...
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17.02.2021 13:49 Відповісти
Можете начинать. Ждать смысла нет
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17.02.2021 13:55 Відповісти
а Шморгаль типа нипричём?!
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17.02.2021 13:56 Відповісти
краще стіпанову дать пзди.
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17.02.2021 15:02 Відповісти
Брехня! Вакцинация начнется точно по плану зелибобы 31 февраля.
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17.02.2021 15:28 Відповісти
Слишком много этого Степанова .......
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17.02.2021 16:09 Відповісти
Якщо до кінця тижня вакцини в Україні не буде, то нардепи порушать питання звільнення Степанова, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 588
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17.02.2021 16:30 Відповісти
Я сегодня поставил первую прививку, 2я через 21 день.
народу конечно многовато, многие приходят целыми группами от работы.
ну делают быстро - заняло всего 15 минут, вместе с регистрацией и собственно уколом вакциной.
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17.02.2021 17:37 Відповісти
Некомпетентные люди у руля Украины забыли забронировать квоты вакцины, закупить специальные шприцы, сертифицировать вакцину. Не забыли только попиариться - Береза
17.02.2021, 16:16 • 334 • 2

"27 января мне позвонил Виталий Кличко и клятвенно пообещал, что уже в течении двух-трех недель он привезёт в Киев вакцину от коронавируса. Мой аргумент о том, что во все мире дефицит вакцины он отмел, как малозначащий факт, а он её привезёт.
Правда Виталий не смог назвать мне ни производителя вакцины, ни её цены. Я улыбнулся и сказал, что он ничего не привезёт, но я готов три недели подождать. Подождал. Вакцины нет. Как нет её и от Степанова. Громкие обещания так и остались пустым сотрясением воздуха, а я в очередной раз оказался прав, когда чётко указал на то, что это банальный пиар", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.
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"С утра я дважды набрал Кличко, чтоб спросить, как ситуация с доставкой вакцины? Но он не взял трубку. И это логично. А что бы он мне сказал? Что это была его попытка начать президентскую компанию с того, что он залихватски пообещал привезти вакцину? Так надо же не только обещать, но и делать. Или он думал, что все забудут? Так я не забыл. А ещё я так и не получил от Кличко название вакцины, которую он якобы хотел привезти и её цену. Потому что нельзя назвать то, чего у тебя нет. Я почему был такой уверенный в том, что и Кличко и Степанов занимаются пиаром? Потому что я проанализировал ситуацию с дефицитом производства вакцины и с тем, что страны, которые резервировали её заранее, в отличие от Украины, не получают вакцину в полном объёме. А еще сделал несколько звонков в Эстонию, Израиль, Францию и Германию. И получил информацию, которая подтвердила мои выводы. Видимо для Кличко и Степанова это слишком сложный алгоритм. Хотя все же во имя пиара. А санврач Ляшко вообще скатился до банального вруна и подпевалы власти, который знает, что вакцины не будет, но говорит обратное. Тьфу.
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Есть правда ещё один нюанс в этой истории. 21 декабря в ЕС была официально сертифицирована вакцина BNT162b2, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Та самая вакцина, которая в количестве 117 000 доз должна поступить в Украину и до сих пор не получила сертификат и лишь вчера была подана на сертификацию. Почему? Потому что некомпетентные люди у руля Украины. Забыли связаться с производителями, забыли забронировать квоты вакцины, забыли закупить специальные шприцы, забыли сертифицировать вакцину. Не забыли только попиариться на этом и потратить, без тендеров, деньги на дороги из фонда по противодействию COVID-19. А могли бы на эти деньги закупить вакцину. Но наивные избиратели ждут от них чуда. Чудес не бывает. Бывает заслуженный результат после качественно проделанной работы. Вот, кого избрали, вот так они и наработали", - завершает Береза.
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17.02.2021 17:57 Відповісти
Богатырева - прокладка , а скажите - КОГДА она вернулась в Украину , и чей КУМ тогда сказал что она НЕВИНОВНА ? ))))) ......
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17.02.2021 18:27 Відповісти
 
 