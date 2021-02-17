Якщо до кінця тижня вакцини в Україні не буде, то нардепи порушать питання звільнення Степанова, - "слуга народу" Гетманцев

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що якщо до кінця тижня в Україні не почнеться вакцинація, то главу МОЗ Максима Степанова можуть відправити у відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Гетманцев погодився, що Міністерство охорони здоров'я не вклалася в терміни, які були визначені для початку вакцинації в країні.

"Міністерство не впоралося до тих термінів, про які вони говорили. Але, з іншого боку, ми вже маємо офіційну заяву міністра Степанова про те, що до кінця тижня вакцинація розпочнеться. Є деякі технічні перешкоди, але так чи інакше вакцинація буде", – зазначив він.

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Гетманцев підкреслив, що якщо кампанія не стартує до встановленого терміну, то нардепи порушать питання звільнення глави відомства.

При цьому він додав, що питання відставки Степанова сьогодні не обговорюється взагалі. Це просто "пропозиція" реакції на те, що міністр охорони здоров'я своєчасно не розпочав вакцинацію.

Хоч сам Гетманцев не переконаний, що саме таке рішення потрібно буде приймати. На його думку, відтермінування вакцинації з 15 на 20 або 22 число не є вирішальним для протидії коронавірусу. Але разом з тим нардеп зауважив, що кожен посадовець повинен виконувати свої обіцянки.

"А що нам ще залишається? Поміняємо на ту людину, яка буде вчасно виконувати все те, що вона сама на себе брала. Якщо посадовець щось обіцяє, то він безперечно повинен це виконувати", – сказав політик.

Раніше Степанов заявив, що вакцинація, яка мала стартувати 15 лютого, почнеться протягом 7-10 днів.