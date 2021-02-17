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Україна повернеться до карантинного зонування 22 лютого, сам карантин подовжено до 30 квітня, - Шмигаль (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна повернеться до карантинного зонування 22 лютого, сам карантин подовжено до 30 квітня, - Шмигаль (оновлено)

В областях будуть встановлюватися різні карантинні обмеження залежно від епідемічної ситуації.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, як і минулого разу, передбачається чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження і критерії визначення.

"Підкреслю, рішення набуде чинності наступного тижня, тому всі українці зможуть завчасно з ним ознайомитися", - йдеться в повідомленні.

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Як передає Інтерфакс-Україна, згідно з відповідним проєктом постанови, повернутися до режиму карантину з чотирма рівнями епідеміологічної небезпеки - "зелений", "жовтий", помаранчевий "і" червоний "- намічено з 22 лютого. Водночас сам карантин буде подовжено з кінця лютого до 30 квітня цього року.

Автор: Анастасія Потіха
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Шоб сделать хорошо, нужно сначала сделать плохо, а потом как было...
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17.02.2021 13:19 Відповісти
но.....со страдальческим выражением лица и героическими рассказами
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17.02.2021 13:23 Відповісти
шмигаль, ссучене ахмєтовське чючєло, яке зонірованіє, в країні немає ні епідемії, ні пандемії.
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17.02.2021 13:23 Відповісти
Бедные кафе и рестораны . А как на счёт запотевшего общественного транспорта ?
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17.02.2021 13:23 Відповісти
Пока не снимите намордники всю жизнь больными будете
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17.02.2021 16:12 Відповісти
 
 