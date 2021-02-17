Визнання парламентом Революції Гідності не дасть можливості називати її в судах якось по-іншому, - Устінова

Заява Верховної Ради щодо політичної оцінки Революції Гідності дає правові підстави говорити, що це була історична подія.

Про це розповіла у коментарі Цензор.НЕТ одна з авторів постанови, нардеп "Голосу" Олександра Устінова.

"Якщо ЄСПЛ ще в 2015 році визнав Революцію Гідності історичною подією, частиною державотворчого процесу, то Верховна Рада це не зробила. Відповідно зараз, і ви бачите на прикладі ОАСК, де Портнов змусив вилучити з підручників України і ніколи не згадувати Революцію Гідності як державну подію, а як переворот… це зараз знімає усі ці можливі інсценуації в судах. Тобто коли на законодавчому рівні є чітке визначення чим це було, дуже важко в суді потім відіграти по-іншому. Що в міжнародному, що у місцевому", - сказала Устінова.

За її словами, в суді не можна буде назвати події на Майдані "переворотом".

"У суді не можливо буде це зробити, бо це уже офіційно на законодавчому рівні закріплено. Є постанова Верховної Ради, яка чітко визначає чим була це подія, хто були учасники Революції Гідності і що засуджує протиправні діяння окремих працівників міліції, судів, прокуратури і посадовців", - сказала нардепка.

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