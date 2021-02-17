Визнання парламентом Революції Гідності не дасть можливості називати її в судах якось по-іншому, - Устінова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Заява Верховної Ради щодо політичної оцінки Революції Гідності дає правові підстави говорити, що це була історична подія.
Про це розповіла у коментарі Цензор.НЕТ одна з авторів постанови, нардеп "Голосу" Олександра Устінова.
"Якщо ЄСПЛ ще в 2015 році визнав Революцію Гідності історичною подією, частиною державотворчого процесу, то Верховна Рада це не зробила. Відповідно зараз, і ви бачите на прикладі ОАСК, де Портнов змусив вилучити з підручників України і ніколи не згадувати Революцію Гідності як державну подію, а як переворот… це зараз знімає усі ці можливі інсценуації в судах. Тобто коли на законодавчому рівні є чітке визначення чим це було, дуже важко в суді потім відіграти по-іншому. Що в міжнародному, що у місцевому", - сказала Устінова.
За її словами, в суді не можна буде назвати події на Майдані "переворотом".
"У суді не можливо буде це зробити, бо це уже офіційно на законодавчому рівні закріплено. Є постанова Верховної Ради, яка чітко визначає чим була це подія, хто були учасники Революції Гідності і що засуджує протиправні діяння окремих працівників міліції, судів, прокуратури і посадовців", - сказала нардепка.
Будь ласка, зачекайте...
Просто в конце 2018/начале 2019 кацапы начали подымать голову (с чего бы это? неужели это как-то связано с выполнением населения Украины требований *****?), а тут сопля чувствует, что пистона ей могут вставить с разных сторон и пришел к кучмовско/януковской политике многовекторности. В основном все векторы направлены ему в офшоры.
Тогда успокоишься ты сам.
Хто ці падлюки, народ повинен знати, хто має інформацію обнародуйте!
Щоб земля горіла під ногами цих падлюк!!!
А якщо без жартів, то цю потовору вже зачекався кобздон
Как информирует Replyua.net, ветеран АТО, блогер Алексей Петров пишет на своей странице в Facebook, семь лет назад протестующих на Майдане начали расстреливать. Десятки гражданских людей с палками в руках погибли в центре Киева. Снайперы в черном били на выбор, с расстояния в сотню метров можно перечислить веснушки на лице человека. Снайперы в черном, среди которых нет сомнений были и русские, потому что откуда таковая не человечная жестокость, раз за разом нажимали спусковые крючки. Выстрел, гильза звякнула на асфальте и на землю упал человек. Простреленный железный шлем слетел с головы. И тоненькая струйка крови пульсируя начала вытекать на асфальт.
«Когда мне начинают рассказывать российскую народную сказку «Государственный переворот», у меня желание притащить этого человека к могиле Сергея Нигояна, поставить на колени и заставить громко сказать дату гибели. А потом к могиле Михаила Жизневского, и сделать то же самое. И чтобы навсегда выучил, сколько было лет Роману Гурику и Устиму Голоднюку», - написал Петров.
Он добавляет, нет прощения тем чудовищам, кто устроил сафари в центре Киева - расстреливал людей, забивал насмерть, похищал, пытал, а уже после убивал. Нет прощения тем, кто отдавал приказы «Беркуту» забивать людей на смерть, нет прощения тем, кто выполнял эти приказы. И слава Всевышнему, вчера Верховная Рада наконец-то приняла постановление, которое четко называет события зимы 2013-2014 годов своим настоящим именем - Революцией Достоинства! Так и никак иначе. Событие, которое разбудило нацию, событие, которое изменило историю Украины, событие, которое еще раз напомнило, чего мы стоим.
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