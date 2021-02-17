УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15095 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Річниця Революції Гідності
2 947 24
ВР (11731) революція (299) Євромайдан (919) Голос партія (497) Устінова (110)

Визнання парламентом Революції Гідності не дасть можливості називати її в судах якось по-іншому, - Устінова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Визнання парламентом Революції Гідності не дасть можливості називати її в судах якось по-іншому, - Устінова

Заява Верховної Ради щодо політичної оцінки Революції Гідності дає правові підстави говорити, що це була історична подія.

Про це розповіла у коментарі Цензор.НЕТ одна з авторів постанови, нардеп "Голосу" Олександра Устінова.

"Якщо ЄСПЛ ще в 2015 році визнав Революцію Гідності історичною подією, частиною державотворчого процесу, то Верховна Рада це не зробила. Відповідно зараз, і ви бачите на прикладі ОАСК, де Портнов змусив вилучити з підручників України і ніколи не згадувати Революцію Гідності як державну подію, а як переворот… це зараз знімає усі ці можливі інсценуації в судах. Тобто коли на законодавчому рівні є чітке визначення чим це було, дуже важко в суді потім відіграти по-іншому. Що в міжнародному, що у місцевому", - сказала Устінова.

 За її словами, в суді не можна буде назвати події на Майдані "переворотом".

"У суді не можливо буде це зробити, бо це уже офіційно на законодавчому рівні закріплено. Є постанова Верховної Ради, яка чітко визначає чим була це подія, хто були учасники Революції Гідності і що засуджує протиправні діяння окремих працівників міліції, судів, прокуратури і посадовців", - сказала нардепка.

Також читайте: ВР визнала Революцію Гідності одним із ключових моментів становлення України. ОПЗЖ і "слуга народу" Бужанський голосували проти

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Шоб ні одна прокацаплена падлюка з жопоблоків всяких, навіть не думала відкрити свого вонючого рота, в якому повно *********** випорожнень і не воняти про якийсь там пєрєвАрот! СЛАВА УКРАЇНІ!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
показати весь коментар
17.02.2021 13:29
+7
Сім років назад революцію потрібно було завершити гірляндами корупціонерів на ліхтарях і зараз не потрібно було б доводити що "революція" взагалі мала місце. Визнання парламентом Революції Гідності не дасть можливості називати її в судах якось по-іншому, - Устінова - Цензор.НЕТ 2351
показати весь коментар
17.02.2021 13:43
+6
Это нужно было сделать СЕМЬ лет назад ,но лучше поздно чем никогда ...
показати весь коментар
17.02.2021 13:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вот поди сейчас и разберись - где парламент, а где достоинство, слошь лакеи да гыднота
показати весь коментар
17.02.2021 13:25 Відповісти
Шоб ні одна прокацаплена падлюка з жопоблоків всяких, навіть не думала відкрити свого вонючого рота, в якому повно *********** випорожнень і не воняти про якийсь там пєрєвАрот! СЛАВА УКРАЇНІ!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
показати весь коментар
17.02.2021 13:29 Відповісти
Уверен на 100%, что это продолжение того, что случилось 2 недели назад:
Визнання парламентом Революції Гідності не дасть можливості називати її в судах якось по-іншому, - Устінова - Цензор.НЕТ 9859
показати весь коментар
17.02.2021 13:35 Відповісти
ага... самый-самый присамый сильный удар. А закрытие всяких мэйл.сру, одноглазников, контактов это была фигня.
Просто в конце 2018/начале 2019 кацапы начали подымать голову (с чего бы это? неужели это как-то связано с выполнением населения Украины требований *****?), а тут сопля чувствует, что пистона ей могут вставить с разных сторон и пришел к кучмовско/януковской политике многовекторности. В основном все векторы направлены ему в офшоры.
показати весь коментар
17.02.2021 14:18 Відповісти
Не скоро, а вот скоро зебильё (пока ещё не всё) получит санкции от Байдена. Визнання парламентом Революції Гідності не дасть можливості називати її в судах якось по-іншому, - Устінова - Цензор.НЕТ 1240
Тогда успокоишься ты сам. Визнання парламентом Революції Гідності не дасть можливості називати її в судах якось по-іншому, - Устінова - Цензор.НЕТ 7671
показати весь коментар
18.02.2021 14:28 Відповісти
Только после того, как твоё }{уйло сдохнет. Визнання парламентом Революції Гідності не дасть можливості називати її в судах якось по-іншому, - Устінова - Цензор.НЕТ 5856
показати весь коментар
18.02.2021 17:54 Відповісти
Это нужно было сделать СЕМЬ лет назад ,но лучше поздно чем никогда ...
показати весь коментар
17.02.2021 13:36 Відповісти
Да, СН показали, что реклама Вовкой продукции Рошен не проходит для слуг зря! Они проголосовали за идеи Пороха.
показати весь коментар
17.02.2021 14:02 Відповісти
Сім років назад революцію потрібно було завершити гірляндами корупціонерів на ліхтарях і зараз не потрібно було б доводити що "революція" взагалі мала місце. Визнання парламентом Революції Гідності не дасть можливості називати її в судах якось по-іншому, - Устінова - Цензор.НЕТ 2351
показати весь коментар
17.02.2021 13:43 Відповісти
Визнання парламентом Революції Гідності не дасть можливості називати її в судах якось по-іншому, - Устінова - Цензор.НЕТ 9859
показати весь коментар
17.02.2021 14:17 Відповісти
За цей законопроект не проголосувало 17 депутатів із ОПЗЖ і один із Слуги Народу!
Хто ці падлюки, народ повинен знати, хто має інформацію обнародуйте!
Щоб земля горіла під ногами цих падлюк!!!
показати весь коментар
17.02.2021 13:57 Відповісти
Ну от СН это мог быть тока засланный казачок Бужанский, после вытуренного оттуда Дубинского, других таких откровенных опизжистов там больше не осталось...
показати весь коментар
17.02.2021 14:14 Відповісти
це - маланський кізячок, з т.з. сінайського казачого полку..
А якщо без жартів, то цю потовору вже зачекався кобздон
показати весь коментар
17.02.2021 14:19 Відповісти
Мені вже можна не боятися що мене закриють як уасника "держперевороту"??)
показати весь коментар
17.02.2021 15:07 Відповісти
Да, да,конечно. У Чорновол на руках обвинение с формулировкой-" участь у масових заворушеннях, направлених на повалення влади, погромах, насильством проти осіб....", так шо есть рекламные постановления ВР, а есть статьи УПК, и их никто не отменял и не собирается.
показати весь коментар
17.02.2021 21:57 Відповісти
шо делается. под триста голосов. только только ермак в страхе перед байденом животворящем ослабил вожжи, и понеслось. забужанский как лось сохатый, сжался и исходит зеленым поносом. диктовну прорвало, все будет окей. надолго ли ?
показати весь коментар
17.02.2021 22:28 Відповісти
Ветеран АТО: нет прощения тем чудовищам, кто устроил сафари в центре Киева

Как информирует Replyua.net, ветеран АТО, блогер Алексей Петров пишет на своей странице в Facebook, семь лет назад протестующих на Майдане начали расстреливать. Десятки гражданских людей с палками в руках погибли в центре Киева. Снайперы в черном били на выбор, с расстояния в сотню метров можно перечислить веснушки на лице человека. Снайперы в черном, среди которых нет сомнений были и русские, потому что откуда таковая не человечная жестокость, раз за разом нажимали спусковые крючки. Выстрел, гильза звякнула на асфальте и на землю упал человек. Простреленный железный шлем слетел с головы. И тоненькая струйка крови пульсируя начала вытекать на асфальт.

«Когда мне начинают рассказывать российскую народную сказку «Государственный переворот», у меня желание притащить этого человека к могиле Сергея Нигояна, поставить на колени и заставить громко сказать дату гибели. А потом к могиле Михаила Жизневского, и сделать то же самое. И чтобы навсегда выучил, сколько было лет Роману Гурику и Устиму Голоднюку», - написал Петров.

Он добавляет, нет прощения тем чудовищам, кто устроил сафари в центре Киева - расстреливал людей, забивал насмерть, похищал, пытал, а уже после убивал. Нет прощения тем, кто отдавал приказы «Беркуту» забивать людей на смерть, нет прощения тем, кто выполнял эти приказы. И слава Всевышнему, вчера Верховная Рада наконец-то приняла постановление, которое четко называет события зимы 2013-2014 годов своим настоящим именем - Революцией Достоинства! Так и никак иначе. Событие, которое разбудило нацию, событие, которое изменило историю Украины, событие, которое еще раз напомнило, чего мы стоим.

.
показати весь коментар
18.02.2021 08:19 Відповісти
 
 