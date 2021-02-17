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В Івано-Франківській області заповненість ліжок у COVID-лікарнях майже 100%, пацієнтам бракує кисню, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Івано-Франківській області заповненість ліжок у COVID-лікарнях майже 100%, пацієнтам бракує кисню, - Степанов

В Івано-Франківській області захворюваність на COVID-19 зросла на 28,8%, завантаженість лікарень становить майже 100%, у деяких медзакладах уже бракує кисню.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, відкриваючи в Івано-Франківську засідання обласної комісії ТЕБ та НС через відеозв'язок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В Івано-Франківській області дуже напружена ситуація із захворюванням на коронавірус. Ріст захворювання проти попередньої доби складає 28,8%. Завантаженість лікарень – під 100%. Безпосередньо бачимо завантаженість ліжок у реанімаційних відділеннях. Бачимо, що вже не вистачає кисню. Наприклад, у Лисецькій ЦРЛ Тисменицького району", - зазначив Степанов.

На його переконання, для врегулювання ситуації необхідно терміново запровадити епідеміологічні обмеження і розгорнути додаткові ліжка в медзакладах і забезпечити їх киснем.

Також читайте: Україна повернеться до карантинного зонування наступного тижня, - Шмигаль

Наразі в області пацієнтів із коронавірусом приймають 26 медзакладів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
не?
В Ивано-Франковской области заполненность коек в COVID-больницах почти 100%, пациентам не хватает кислорода, - Степанов - Цензор.НЕТ 4814

...
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17.02.2021 13:27
+9
Мер Івано-Франківська виступив проти введення локдауну
Руслан Марцінків каже, що у місті зменшується кількість хворих, а бізнесменам перед новорічно-різдвяними святами потрібно заробити.


Хм
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17.02.2021 13:29
+8
Да ты шо? А ты у нас кто и зачем?? Министр или порасячий хвостик??
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17.02.2021 13:27
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Визиты в Европу "помогают" ?
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17.02.2021 13:25 Відповісти
то степанов гордится своими успехами..
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17.02.2021 14:12 Відповісти
Ага. Степанов виноват. Лично ходил и срывал маски с людей, сгонял их в рыстораны и Буковель и выводил людей на улицы на митинг против карантина. На месте Степанова я бы уехал на Сейшелы на пол года и приехал бы когда здесь все уже затихнет В Івано-Франківській області заповненість ліжок у COVID-лікарнях майже 100%, пацієнтам бракує кисню, - Степанов - Цензор.НЕТ 7170
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17.02.2021 15:06 Відповісти
приезжие из Европьі помагают.
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17.02.2021 14:19 Відповісти
100%. Те же самые кто громче всех визжал что никакого вируса несуществует все идите в рыстораны и ночные клубы гулять
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17.02.2021 15:02 Відповісти
Это точно! Дураков еще полно.
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17.02.2021 15:24 Відповісти
ввести бы тебе в очко "ограничения" , диаметром так см 20 и длиной см 50 ... тварь , про то шо ума нема привить население в очагах заражений оно не слова , зато нате вам ограничения , ну и тварь
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17.02.2021 13:27 Відповісти
Ну ты такое говоришь, "привить население". Чем он привьёт население??? Деньги украдены, купить нормальную вакцину не на что. Он делает все, что он может ( ****** ).
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17.02.2021 13:35 Відповісти
не?
В Ивано-Франковской области заполненность коек в COVID-больницах почти 100%, пациентам не хватает кислорода, - Степанов - Цензор.НЕТ 4814

...
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17.02.2021 13:27 Відповісти
Таки да!
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17.02.2021 13:43 Відповісти
В Івано-Франківській області заповненість ліжок у COVID-лікарнях майже 100%, пацієнтам бракує кисню, - Степанов - Цензор.НЕТ 5248
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17.02.2021 13:49 Відповісти
я на это и намекал )))
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17.02.2021 13:51 Відповісти
Да ты шо? А ты у нас кто и зачем?? Министр или порасячий хвостик??
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17.02.2021 13:27 Відповісти
диктор
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17.02.2021 13:48 Відповісти
глашатий.
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17.02.2021 14:22 Відповісти
Судя по всему, то ли концерт какой-то прошёл, то ли какое другое массовое мероприятие.
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17.02.2021 13:28 Відповісти
лижі? там Буковель
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17.02.2021 14:23 Відповісти
Вроде в Кишинев,тоже вернулись с Буковеля,инфицированными. Ничего,Дарвин всех заставит умнеть.
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17.02.2021 15:27 Відповісти
зато зеленые, типа, договорились, шо прям завтра из явропы али с кетая вакцинка прискачет бордзо-бордзо
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17.02.2021 13:28 Відповісти
Да ты што? Твоя статистика врет? Заболевших все меньше и меньше, а койки заполненные? Да быть не может. И что ты лично сделал, чтобы дать в больницы кислород?

(ответ: ничего)
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17.02.2021 13:29 Відповісти
А местный мэр, что говорит, который среди первых был противником всяких локдаунов?
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17.02.2021 13:29 Відповісти
Локдаун от клоунов только вредит. Что могло бы реально помочь - массовое тестирование населения. Но организовать массовое тестирование клоуны во-первых, не в состоянии, во-вторых, не хотят, т.к. всплывет их брехня.
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17.02.2021 13:40 Відповісти
Шо там з масовим тестуванням в Словаччині? Заглохли?
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17.02.2021 14:01 Відповісти
Ну почему же заглохли, провели. Даже два раза, если я правильно помню. Нет денег на массовое тестирование, можно тестировать точечно, всех, кто контактировал или мог контактировать с заболевшим. Так эпидемию остановили в Южной Корее и в Сингапуре. У нас тесты не делают даже тем, кто с симптомами. А когда спрашиваешь о тестах для контактных лиц, вообще ржут. Это не говоря уже о том, что 9 "государственных" тестов из 10 - российского производства, т.е. они не рабочие.
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17.02.2021 14:30 Відповісти
Хворі закінчилися в Словаччині, питаю? Чим в лікуванні допоможе тест?
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17.02.2021 14:56 Відповісти
А ты статистику подними, недолугое. Чем больше тестируют, тем меньше болеют. Тест позволяет прервать цепочку распространения инфекции. Или тебе 2+2 объяснять?
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17.02.2021 17:13 Відповісти
Видно, як він переривається і масками, і тестуванням, і локдаунами.
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17.02.2021 17:19 Відповісти
Мер Івано-Франківська виступив проти введення локдауну
Руслан Марцінків каже, що у місті зменшується кількість хворих, а бізнесменам перед новорічно-різдвяними святами потрібно заробити.


Хм
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17.02.2021 13:29 Відповісти
Локдаун от клоунов только ухудшает ситуацию. Они ж по нормальному что-нибудь сделать не в состоянии.
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17.02.2021 13:41 Відповісти
Новый штамм, иммунитет, полученный в октябре, бесполезен.
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17.02.2021 13:58 Відповісти
Пока подтверждений, что это новый штамм нет. Не делают в Украине таких анализов.
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17.02.2021 14:03 Відповісти
Есть другие объяснения? А, ну да: коронавирус заговор масонов. Люди мрут просто так. Флуктуация.
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17.02.2021 14:33 Відповісти
Мэр дело говорит. Трэба заробыты и усе. Хай болеют, но потом, уже с деньгами.
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20.02.2021 01:19 Відповісти
Зато дороги "построили" будет труповозкам по чем ездить! В Ивано-Франковской области заполненность коек в COVID-больницах почти 100%, пациентам не хватает кислорода, - Степанов - Цензор.НЕТ 1027
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17.02.2021 13:33 Відповісти
весной посмотрим на те дороги ...
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17.02.2021 13:45 Відповісти
По его убеждению, для урегулирования ситуации необходимо срочно ввести эпидемиологические ограничения и развернуть дополнительные койки в медучреждениях и обеспечить их кислородом............ кому это цэу он даёт ? трампу?
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17.02.2021 13:34 Відповісти
Никто ни в чём не виноват ... В Ивано-Франковской области заполненность коек в COVID-больницах почти 100%, пациентам не хватает кислорода, - Степанов - Цензор.НЕТ 5919песенка такая есть ,Варум кажись поёт ...
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17.02.2021 13:35 Відповісти
срал, срал, срал и ВНЕЗАПНО... тихонько обосрался В Ивано-Франковской области заполненность коек в COVID-больницах почти 100%, пациентам не хватает кислорода, - Степанов - Цензор.НЕТ 7922
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17.02.2021 13:35 Відповісти
13:35
Синхронно відкоментили (див. нижче).
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17.02.2021 13:37 Відповісти
кстати, слушал это?
https://www.youtube.com/watch?v=1s3fMaBdWD8
чот ссылки не лепятся седня.
поляки - РАК, ну, расшифровка відома
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17.02.2021 17:00 Відповісти
Dropkick Murphys - "Rose Tattoo"
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17.02.2021 19:19 Відповісти
брат., это самая классная песня почти для меня... офигенно ты знаешь.... это круто.
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17.02.2021 19:28 Відповісти
кстати мне сбоку - вот https://www.youtube.com/watch?v=v4xZUr0BEfE
ммм мы круто по музыке, еще бы Павервольф то
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17.02.2021 19:31 Відповісти
В - всрався 💩💩💩
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17.02.2021 13:35 Відповісти
Так з інших областей треба завести кисневі апарати для пацієнтів... В чому проблема? Чи цей клоун бреше і хворих і по інших областях на рівні 100? відсотків!
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17.02.2021 13:42 Відповісти
вот это похоже на правду.
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17.02.2021 15:05 Відповісти
Загруженность больниц - под 100%. Непосредственно видим загруженность коек в реанимационных отделениях. Видим, что уже не хватает кислорода. Например, в Лисецкой ЦРБ Тисменицкого района", - отметил Степанов. Источник: https://censor.net/ru/n3248437

Степанов, сообщите это министру здравоохранения, чтобы он срочно принял меры.
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17.02.2021 13:44 Відповісти
До Чернівців з Києва запустили ще один поїзд.
І їхати він буде через Ів-Франківськ!
На питання "навіщо?!" відповідь - "бо люди так хочуть".
Очевидно ті, які вклали гроші у сферу відпочинку і розваг у Карпатах.

От і є з кого взяти гроші на апарати, кисень.
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17.02.2021 13:49 Відповісти
Догралися!
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17.02.2021 13:52 Відповісти
Скоро встанет вопрос: кто виноват что Украина запустила к себе массово новый «британский» штамм, который даже до сих пор не умеет различать?.. как говорится, «запахло жареным… и, по идее, Ивано-Франковскую область уже вчера нужно было срочно «закрывать» от всей Украины и несколько других западных областей, где сейчас тоже наблюдается быстрое ускорение темпов роста заражений. Однако, по-видимому, власть не собирается этого делать. Да и, пожалуй, момент уже упущен…(с)
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17.02.2021 13:53 Відповісти
Все дело в глупой местной власти и самодуре мэре 😕 . Прошлой весной он требовал ввести комендантский час, хотя больных было несколько десятков. Потом перевернулся как флешкой и начал делать прямо противоположное. Отказывался вводить карантин, подавал в суд на Кабмин за локдауны и т. Д. До сих пор в Ивано-франковске работают бассейны, коммерческие детские центры и тд. Так чего ж удивляться таким результатам работы мэра?
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17.02.2021 13:58 Відповісти
Перевернулся как флюгер а не флешка)))
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17.02.2021 14:00 Відповісти
До сих пор сопли жуете
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17.02.2021 14:22 Відповісти
Только не понятно чем больше жители Иванофранковска обеспокоены тем что не хватает кислорода или закрытыми рыгаловками, карантином и что не пускают в Европу?
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17.02.2021 15:01 Відповісти
догрались вуйки
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17.02.2021 15:05 Відповісти
Главное, чтобы бубачке со свитой на путешествия хватало лимонов денЕг налогоплательщиков (в тч тех, кто умирает без кислорода).
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17.02.2021 15:12 Відповісти
Возможно, это новый тип коронавируса и есть . Просто мы это не можем определить
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17.02.2021 15:57 Відповісти
Имя:
Текст сообщения:

а бойкки ваще - уже пять новіх штаммов, там врачи тупо в шоке, но приказ не говорить, у меня уже 5 братьев убил вирус, а также 12 сестер, где там? а, Жид*омир, вот, 14 мам и три баби убил вирус, єто Карпатф, или где?
та блин, Ляшко козел
Ольга Пелле
Главное, чтобы бубачке со свитой на путешествия хватало лимонов денЕг налогоплательщиков (в тч
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17.02.2021 20:38 Відповісти
Говорите больным что то ангина или грипп и кислород им не нужен. А будут настаивать - клизмы в жопы и домой. Чет подзадолбало это ************* рагулей.
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20.02.2021 01:15 Відповісти
 
 