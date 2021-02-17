В Івано-Франківській області заповненість ліжок у COVID-лікарнях майже 100%, пацієнтам бракує кисню, - Степанов
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В Івано-Франківській області захворюваність на COVID-19 зросла на 28,8%, завантаженість лікарень становить майже 100%, у деяких медзакладах уже бракує кисню.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, відкриваючи в Івано-Франківську засідання обласної комісії ТЕБ та НС через відеозв'язок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"В Івано-Франківській області дуже напружена ситуація із захворюванням на коронавірус. Ріст захворювання проти попередньої доби складає 28,8%. Завантаженість лікарень – під 100%. Безпосередньо бачимо завантаженість ліжок у реанімаційних відділеннях. Бачимо, що вже не вистачає кисню. Наприклад, у Лисецькій ЦРЛ Тисменицького району", - зазначив Степанов.
На його переконання, для врегулювання ситуації необхідно терміново запровадити епідеміологічні обмеження і розгорнути додаткові ліжка в медзакладах і забезпечити їх киснем.
Наразі в області пацієнтів із коронавірусом приймають 26 медзакладів.
Будь ласка, зачекайте...
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(ответ: ничего)
Руслан Марцінків каже, що у місті зменшується кількість хворих, а бізнесменам перед новорічно-різдвяними святами потрібно заробити.
Хм
В Івано-Франківську погіршилася ситуація із захворюваністю на коронавірус - там не вистачає ліжок для хворих, в місто виїхав головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Подробиці розповів в ефірі каналу "Україна 24" мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. "Ми вже почали класти хворих в гінекологічне відділення пологового будинку, а також в окремому корпусі дитячої лікарні. У нас вже було подібне десь в листопаді минулого року, і зараз ситуація, на жаль, повертається. Кількість хворих зростає, вчора до Центральної міської клінічної лікарні надійшло 72 хворих, і у 54 підтвердився коронавірус", - сказав він.
Синхронно відкоментили (див. нижче).
https://www.youtube.com/watch?v=1s3fMaBdWD8
чот ссылки не лепятся седня.
поляки - РАК, ну, расшифровка відома
ммм мы круто по музыке, еще бы Павервольф то
Степанов, сообщите это министру здравоохранения, чтобы он срочно принял меры.
І їхати він буде через Ів-Франківськ!
На питання "навіщо?!" відповідь - "бо люди так хочуть".
Очевидно ті, які вклали гроші у сферу відпочинку і розваг у Карпатах.
От і є з кого взяти гроші на апарати, кисень.
Текст сообщения:
а бойкки ваще - уже пять новіх штаммов, там врачи тупо в шоке, но приказ не говорить, у меня уже 5 братьев убил вирус, а также 12 сестер, где там? а, Жид*омир, вот, 14 мам и три баби убил вирус, єто Карпатф, или где?
та блин, Ляшко козел
Ольга Пелле
Главное, чтобы бубачке со свитой на путешествия хватало лимонов денЕг налогоплательщиков (в тч