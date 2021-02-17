Кабмін денонсував ще одну угоду з СНД: про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв'язку
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Кабінет Міністрів України вийшов з Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв'язку, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Ця угода була підписана 9 жовтня 1992 року, в Бішкеку (Киргизстан).
Підписанти документа домовилися координувати свої дії в галузі надання послуг зв'язку, гармонізації розвитку мереж і засобів зв'язку, вироблення концепцій з науково-технічної і тарифної політики, підготовки кадрів і роботи навчальних закладів зв'язку, захисту спільних інтересів держав у міжнародних організаціях з питань зв'язку та їхніх органах.
Зазначається, що за період з моменту підписання Угоди для України воно не було практично реалізовано.
Крім того, в уряді підкреслюють, що вихід країни з угоди не вплине на інтереси українських громадян.
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Тупиковая ветка политиуи "Загляни в очко северному соседу" подходит к концу. Тем более, что эти предприятия уже сейчас можно приобрести за смешные деньги - это то чего герус и ко и добивались.
Из окна моей квартиры, видно ЗАЭС, там ТВЭЛы американские используют, так там постоянные отключения В Украине никакие электростанции, давным давно не строятся, и толком не обслуживаются. Белорусам спасибо надо сказать, что излишками делятся.
валенки и прочую теплую одежду например ?