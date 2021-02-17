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Новини Політика України
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Кабмін денонсував ще одну угоду з СНД: про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв'язку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін денонсував ще одну угоду з СНД: про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв'язку

Кабінет Міністрів України вийшов з Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв'язку, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ця угода була підписана 9 жовтня 1992 року, в Бішкеку (Киргизстан).

Підписанти документа домовилися координувати свої дії в галузі надання послуг зв'язку, гармонізації розвитку мереж і засобів зв'язку, вироблення концепцій з науково-технічної і тарифної політики, підготовки кадрів і роботи навчальних закладів зв'язку, захисту спільних інтересів держав у міжнародних організаціях з питань зв'язку та їхніх органах.

Зазначається, що за період з моменту підписання Угоди для України воно не було практично реалізовано.

Також читайте: Кабмін денонсував три угоди з СНД у сфері атомної енергетики

Крім того, в уряді підкреслюють, що вихід країни з угоди не вплине на інтереси українських громадян.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
Краще забороніть купувати ліктрічество у окупантів та інше вугілля.
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17.02.2021 13:41
+1
Не прошло и семи лет .
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17.02.2021 13:41
+1
Там бабло . Они не готовы .
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17.02.2021 13:42
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Краще забороніть купувати ліктрічество у окупантів та інше вугілля.
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17.02.2021 13:41 Відповісти
Там бабло . Они не готовы .
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17.02.2021 13:42 Відповісти
Та да, чумадан вже занесли.
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17.02.2021 13:46 Відповісти
ну почему же, неготовы!? Посмотрите на великого энергетика, угробившего производителя э/э, пана Геруса. Как он в прыжке переобувается. Буквально на днях, оно заявило, что будет принят закон о запрете покупки э/э виз Курятника и Белоруси.
Тупиковая ветка политиуи "Загляни в очко северному соседу" подходит к концу. Тем более, что эти предприятия уже сейчас можно приобрести за смешные деньги - это то чего герус и ко и добивались.
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17.02.2021 13:50 Відповісти
Не прошло и семи лет .
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17.02.2021 13:41 Відповісти
а много еще осталось???
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17.02.2021 13:46 Відповісти
та шо они там все тянут, як кита за хвист, порвали бы усе разом и не церемонились перед москалями
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17.02.2021 13:56 Відповісти
Кого за "хвист"?))
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17.02.2021 14:06 Відповісти
Радость-то какая. Блеать,какой нах снг?!
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17.02.2021 14:05 Відповісти
Я, года два назад, читал вью зкс - министра энергетики, времен Януковича. Он говорил страшные вещи. Тогда, с его слов, ресурс был выработан у 70% блоков АЭС, и продлевался без соответствующего регламента, просто на бумаге.
Из окна моей квартиры, видно ЗАЭС, там ТВЭЛы американские используют, так там постоянные отключения В Украине никакие электростанции, давным давно не строятся, и толком не обслуживаются. Белорусам спасибо надо сказать, что излишками делятся.
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17.02.2021 14:17 Відповісти
ну как не повлияет, а как они посылки теперь будут получать ?
валенки и прочую теплую одежду например ?
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17.02.2021 17:21 Відповісти
 
 